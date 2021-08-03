Приятель Шишова: багато хто каже, що в Україні небезпечно, і рекомендує їхати в Польщу або Литву
Смерть голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова є вбивством із політичних мотивів.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив товариш загиблого Шишова - громадський активіст, переселенець із Білорусі Валерій Степухін, передає Цензор.НЕТ.
"Основний мотив був політичний, оскільки в особистому житті в нього питань не було... Він вів абсолютно адекватний спосіб життя, і ніщо не свідчило про те, що можуть бути певні труднощі... Я сподіваюся, що вбивці будуть знайдені, але поки не знаю, чи буде це можливо", - сказав він.
Степухін також розповів, як переселенці з Білорусі відреагували на смерть Шишова.
"У багатьох чатах кажуть, що тут небезпечно, багато рекомендують їхати якомога далі в Польщу або Литву. Але багато білорусів тут відчувають комфорт і близькість культури, тому залишаються... Складно сказати, що тут безпечно. Але багато білорусів відчували себе тут набагато легше, ніж у Білорусі. Я сподіваюся, що не буде масового відтоку білорусів, які перебувають в Україні. Але це буде потужний поштовх, щоб люди емігрували далі", - наголосив він.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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Порох постійно говорив, що у "винна тероРаша", а що зараз - ЖОДНОГО офіційного звинувачення від ПреЗЕдента небуло, немає і ніколи й не буде! Для тих у кого є мізки - це розуміють й так, а ті хто обрав через ОПуЗЕ ніколи не зрозуміють цього!
Я 100пудово это знаю. Только можно мне... это... в Монако или Лихтенштейне спрятаться?
Соучредителями всех трех ОО являются двое: пропавший и Родион Батурин, гражданин Литвы, профессиональный боец ММА . Адрес всех трех:Дегтяревская 21, по соседству с "Аль-Раид" (ваххабитский центр, Дегтяревская 25) и "ичкерийской общиной"; с момента возникновения деятельность "БД" осуществлялась под опекой "Нацкорпуса", в связке с Сергеем Коротких ("Боцман", "Малюта"), беглецом из РБ, одним из лидеров "НК", еще недавно близким партнером Билецкого.
У нас війна.Її не видно десь,хтось про те забув,але вона є.
У Скрипалей уточните!!!! Просто надо заканчивать в кремлем!!!
Поэтому и не безопасно 😠
Нет никакого Сралина и никакого НКВД уже давно, в руснявое ФСБ отбор как и в наше СБУ идёт, за взятки и по знакомству.
Там вор на дебиле сидит.
Ети дегенераты вместо Скрипалей убили британскую бомжиху.
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
Наивняк 80-го lvl... Примерно как в свое время с цветочками.
При желании спецслужбы и в Британии найдут. Скрипали подтвердят.