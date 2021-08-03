Приятель Шишова: багато хто каже, що в Україні небезпечно, і рекомендує їхати в Польщу або Литву

Смерть голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова є вбивством із політичних мотивів.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив товариш загиблого Шишова - громадський активіст, переселенець із Білорусі Валерій Степухін, передає Цензор.НЕТ.

"Основний мотив був політичний, оскільки в особистому житті в нього питань не було... Він вів абсолютно адекватний спосіб життя, і ніщо не свідчило про те, що можуть бути певні труднощі... Я сподіваюся, що вбивці будуть знайдені, але поки не знаю, чи буде це можливо", - сказав він.

Степухін також розповів, як переселенці з Білорусі відреагували на смерть Шишова.

"У багатьох чатах кажуть, що тут небезпечно, багато рекомендують їхати якомога далі в Польщу або Литву. Але багато білорусів тут відчувають комфорт і близькість культури, тому залишаються... Складно сказати, що тут безпечно. Але багато білорусів відчували себе тут набагато легше, ніж у Білорусі. Я сподіваюся, що не буде масового відтоку білорусів, які перебувають в Україні. Але це буде потужний поштовх, щоб люди емігрували далі", - наголосив він.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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