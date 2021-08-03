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Приятель Шишова: багато хто каже, що в Україні небезпечно, і рекомендує їхати в Польщу або Литву

Приятель Шишова: багато хто каже, що в Україні небезпечно, і рекомендує їхати в Польщу або Литву

Смерть голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова є вбивством із політичних мотивів.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив товариш загиблого Шишова - громадський активіст, переселенець із Білорусі Валерій Степухін, передає Цензор.НЕТ.

"Основний мотив був політичний, оскільки в особистому житті в нього питань не було... Він вів абсолютно адекватний спосіб життя, і ніщо не свідчило про те, що можуть бути певні труднощі... Я сподіваюся, що вбивці будуть знайдені, але поки не знаю, чи буде це можливо", - сказав він.

Степухін також розповів, як переселенці з Білорусі відреагували на смерть Шишова.

"У багатьох чатах кажуть, що тут небезпечно, багато рекомендують їхати якомога далі в Польщу або Литву. Але багато білорусів тут відчувають комфорт і близькість культури, тому залишаються... Складно сказати, що тут безпечно. Але багато білорусів відчували себе тут набагато легше, ніж у Білорусі. Я сподіваюся, що не буде масового відтоку білорусів, які перебувають в Україні. Але це буде потужний поштовх, щоб люди емігрували далі", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Білорусь (7925) вбивство (3080) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+30
Коли при владі були долугі нешоумени (2014-2019), в Україні було дуже безпечно. Шеремет, Окуєва та ще багато хто підтвердять.
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03.08.2021 18:06
+23
Поки при владі недолугі шоумени, в Україні таки небезпечно.
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03.08.2021 17:55
+16
,Не стоИт путать 2014 и 2021-разные времена,да и вас,брехунов было поменьше
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03.08.2021 18:18
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Поки при владі недолугі шоумени, в Україні таки небезпечно.
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03.08.2021 17:55 Відповісти
Коли при владі були долугі нешоумени (2014-2019), в Україні було дуже безпечно. Шеремет, Окуєва та ще багато хто підтвердять.
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03.08.2021 18:06 Відповісти
Хрести на їх могилах підтвердять.
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03.08.2021 18:09 Відповісти
,Не стоИт путать 2014 и 2021-разные времена,да и вас,брехунов было поменьше
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03.08.2021 18:18 Відповісти
Шеремета убили в 2016. Окуеву, офицеров военной разведки Шаповала, Хараберюша, Возного, беглого кацапского депутата Вороненкова, а так же одного чеченца из батальона Джохара Дудаева в 2017.
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03.08.2021 18:34 Відповісти
Ну ми це знаємо і що це доводить?! Особисто для мене - це означає, що **** так просто не залишить Україну у спокої і його посіпаки (в т.ч. і спецура) в Україні постійно будуть це робити щоб дискредитувати Владу (ту яка їм невигідна), якщо це буде потрібно!
Порох постійно говорив, що у "винна тероРаша", а що зараз - ЖОДНОГО офіційного звинувачення від ПреЗЕдента небуло, немає і ніколи й не буде! Для тих у кого є мізки - це розуміють й так, а ті хто обрав через ОПуЗЕ ніколи не зрозуміють цього!
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03.08.2021 19:13 Відповісти
Ну Боцман с Аваковым и при той и при этой власти работают поэтому так
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03.08.2021 18:18 Відповісти
Поки при владі ветерани московького КВН, в Україні всьому українському та антимосковському такі да, небезпечно...
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03.08.2021 18:42 Відповісти
Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать в Польшу или Литву.

Я 100пудово это знаю. Только можно мне... это... в Монако или Лихтенштейне спрятаться?
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03.08.2021 17:56 Відповісти
А где обосранный клоун? Где его мнение по поводу убийства?! Где отставка лийтенанта быканова за такой ***** спецслужб?!
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03.08.2021 17:58 Відповісти
"Где?.. Где?.." Ищете рифму? Так то шо вы подумали - это как раз она самая.
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03.08.2021 18:02 Відповісти
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03.08.2021 18:13 Відповісти
Оно не "где", а "под чем"! И правильный ответ "под коксом"
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03.08.2021 18:08 Відповісти
допоки 73/43%зебілів голосуватимуть за принципом "акакаяразніца", доти масковські курви верховодитимуть зрадою в усіх силових правоохороних державних органах. Тому нині небезпечно в Україні жити не лише біженцям з Білорусі, а й нам самим...
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03.08.2021 18:00 Відповісти
цікава у вас логіка. тобто ви повністю готові делегувати захист свого життя так званим правоохоронцям, якщо будете їм довіряти?
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03.08.2021 20:17 Відповісти
Зеля открыл границу сразу после прихода к власти....КГБ Белораши и ФСБ РАБссии что у себя в Берлоге...
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03.08.2021 18:02 Відповісти
вагінеровцьі можуть підтвердити ...
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03.08.2021 18:13 Відповісти
безопасно эмигрантам в правом секторе...
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03.08.2021 18:03 Відповісти
ОО "Белорусский дом в Украине", помимо самого "БД", включает еще две ОО, "Белорусская Альтернатива" и "Благотворительный Фонд Белорусская диаспора". Что любопытно отметить, все три ОО этого "треста" были учреждены одновременно, в декабре 2020 года;
Соучредителями всех трех ОО являются двое: пропавший и Родион Батурин, гражданин Литвы, профессиональный боец ММА . Адрес всех трех:Дегтяревская 21, по соседству с "Аль-Раид" (ваххабитский центр, Дегтяревская 25) и "ичкерийской общиной"; с момента возникновения деятельность "БД" осуществлялась под опекой "Нацкорпуса", в связке с Сергеем Коротких ("Боцман", "Малюта"), беглецом из РБ, одним из лидеров "НК", еще недавно близким партнером Билецкого.
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03.08.2021 18:46 Відповісти
Людино добра,в країні війна вже скільки років.Це вам не безпечна спокійна Швейцарія.Тому тим,хто вирішив жити у нас,треба добре це усвідомити.
У нас війна.Її не видно десь,хтось про те забув,але вона є.
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03.08.2021 18:03 Відповісти
Ну Швейцария во время второй мировой, несмотря на свой нейтралитет, была не такой уж безопасной. По ней союзники отбомбились порядка 70 раз. Нужно понимать, что твой нейтралитет, весьма условный, когда ты всего лишь пятнышко на территории одной из враждующих сторон (это как "выбирать клубничку из бочки с дерьмом "- чем заниматься никто не будет)
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03.08.2021 18:17 Відповісти
И в Лондоне не безопасно!!!
У Скрипалей уточните!!!! Просто надо заканчивать в кремлем!!!
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03.08.2021 18:04 Відповісти
Они абсолютно правы.
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03.08.2021 18:06 Відповісти
В Украине сейчас рулит совок,и вся плесень постепенно просачивается во все структуры власти и силовиков.Покуда главный совковый олень не поймет что Украина воюет не с Путиным,а с народом России,то будет у нас мышебратия,адиннарот ,какаразница и вся российская агентура с паспортом Украины.
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03.08.2021 18:10 Відповісти
Все правильно каже!!!! раніше не пускали мужиків від ..... до.... віку, а зараз прохідний двір, треба ЗАКРИТИ ГРАНИЦЮ, і для бульбонії і для параши, і вводити візи!!!!! Так хоч захистимо Україну від всякого зброду!!!!!!!!! та й на границі треба придивитися за погранцями, серед них є і такі що і цілу армію монголоїдів пропустять!!!!!!!
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03.08.2021 18:10 Відповісти
Президенты меняются, СБУ - никогда. У нас еще фиг поймешь, ФСБ это удавило, КГБ или СБУ.
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03.08.2021 18:12 Відповісти
Когда они ходили кругами по площи крутили им у виска теперь пусть хоть в Зимбабве рабы здесь нам в Украине не нужны и своих хватает...
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03.08.2021 18:19 Відповісти
звісно біженців шкода, але що нам до їх оцінок щодо нашої безпеки? чи може кожному по УДОшнику видати?
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03.08.2021 18:32 Відповісти
Эта зеленская мразь опять на АТОшников свалит, чтобы *уйла не нервировать?! Шоб ты здохло, падло крыворожское!
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03.08.2021 18:19 Відповісти
Сам сдохни тварь!!!
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03.08.2021 18:35 Відповісти
ВладимирССаныч - перелогиньтесь
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03.08.2021 18:39 Відповісти
То хрипате уйописько криворизське щось пердить замість Андрійка д'єрмака!) Казьол ти вава!)
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03.08.2021 19:01 Відповісти
Та нє, ваво, тільки після тебе, зебіл криворогатий!)))2
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03.08.2021 18:46 Відповісти
Ослік - це ти ? 🙂
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03.08.2021 18:48 Відповісти
Шёл восьмой год войны , вместо того чтобы ловить вагнеровцев и им подобным , мы ловим чауса и соримся с европейскими странами , а запаребрика спецслужбы шастают в Украине , как в проходном дворе
Поэтому и не безопасно 😠
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Сорится с европейскими странами как раз не мы - а зеленое чмо с дыркой в голове!
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03.08.2021 18:56 Відповісти
Та я думаю ФСБ чи КГБ якщо треба дістане і в Польщі чи Литві. В Україні звичайно легше злочини скоювати. Не сумніваюсь, що більшість білорусів хто приїхав в Україну краще б поїхав в Польщу, та хто ж пустить? Біжинство наврядче всім нададуть.
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Київ залишається прохідним двором для капської агентури , а треба всього лиш візовий режим !
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03.08.2021 18:48 Відповісти
НКВД/КГБ/ФСБ дотянулась до Троцкого в Мексике, до Литвиненко и Скрипалей в Лондоне, до Шеремета в Киеве, до Бандеры в Мюнхене. Если задача стоит убрать, кремлевских убийц ничего не остановит.
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03.08.2021 19:18 Відповісти
Та перестаньте.
Нет никакого Сралина и никакого НКВД уже давно, в руснявое ФСБ отбор как и в наше СБУ идёт, за взятки и по знакомству.
Там вор на дебиле сидит.
Ети дегенераты вместо Скрипалей убили британскую бомжиху.
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03.08.2021 19:32 Відповісти
Треба нормального Президента, а нэ вот ето вот всьо!
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03.08.2021 20:02 Відповісти
А може олігархічну систему треба змінити, а не наступне прізвище президента?
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Поки в Україні не буде міцної та незалежної спецслужби - нічого не допоможе. Вбивали як при Порошенко так і при Зеленському.
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03.08.2021 19:19 Відповісти
Вот и славно- туда и езжайте. Ваты у нас и без вас хватает.
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03.08.2021 19:30 Відповісти
Та тут своим патриотам небезопасно реально,а чужим...
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03.08.2021 19:44 Відповісти
При ватном дебиле бакланове, вовкином соседе по лестничной клетке, мы все в безопасности! Агась,мля...
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03.08.2021 19:51 Відповісти
Ви забули хто,в Украіні,при владі?На безбеку,поки керує квартал,не разраховуйте.Ідьте звідсіля.Він вагнерівців злив,а білоруських опозиціонерів і подавно здасть.
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03.08.2021 20:10 Відповісти
можна подумати, що в Німеччині чи Великобританії безпечно.
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03.08.2021 20:24 Відповісти
Так, поки існує *уйло, немає жодної країни, де нормальна людина може відчувати себе в небеспеці! Бажаю йому здохнути найскоріше!
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03.08.2021 20:52 Відповісти
воюющая страна, погибшие каждый день, колаборанты, кроты и просто дебилы до сих пор во власти пачками, граница открыта, институты власти в лучшем случае нихрена не делают, в худшем - борются между собой и т.п. - "отличная страна, пожалуй, останусь ..." похоже таки реально надыбал этот Шишов *********-лукашенских "сотрудников" на полставки в наших структурах (судя по тому что "не найдут").
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03.08.2021 21:29 Відповісти
Перестаньте впускати в Україну кацапів . Введіть нарешті візовий режим з москалями . Навіщо нам ця вся російська наволоч ?
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03.08.2021 22:54 Відповісти
Факти вбивств підтверджують ідею із заголовка цієї статті.
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03.08.2021 23:45 Відповісти
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:46 Відповісти
...это будет мощный толчок, чтобы люди эмигрировали дальше

Наивняк 80-го lvl... Примерно как в свое время с цветочками.
При желании спецслужбы и в Британии найдут. Скрипали подтвердят.
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04.08.2021 01:25 Відповісти
Україна не є безпечною країною. Прокацапські тварюки ЗЕ перетворили її на прохідний двір спецслужб **********.
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04.08.2021 02:44 Відповісти
 
 