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Я за розширення санкцій проти Лукашенка, - глава МЗС Чехії Кульганек про ситуацію з мігрантами в Литві

Я за розширення санкцій проти Лукашенка, - глава МЗС Чехії Кульганек про ситуацію з мігрантами в Литві

Глава МЗС Чехії Якуб Кульганек вважає, що Європейському Союзу слід розширити санкції проти режиму Александра Лукашенка з огляду на ситуацію на білорусько-литовському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Novinky.

"Я за розширення санкцій", - сказав Кульганек.

За його словами, серед європейських міністрів є підтримка цього кроку.

"Чеська Республіка довгий час підтримувала білорусів, щоб вони самі вирішували майбутнє своєї країни на вільних і чесних виборах", - підкреслив він.

"Санкції мають бути максимально спрямовані проти режиму, а не проти звичайних білорусів", - додав Кульганек.

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За словами міністра, найголовніше - зупинити нелегальну міграцію з Іраку, якою Лукашенко зловживає. Він сказав, що ЄС має закликати уряд Іраку нейтралізувати діяльність організованих груп злочинців та вжити заходів проти нелегальних мігрантів в Іраку.

Через потік мігрантів з Білорусі, який помітно зріс, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права тих, хто просить притулку, не повинні обмежуватися більше за необхідне, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

Автор: 

Білорусь (7925) санкції (11771) Чехія (1607)


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только биатлонистки спасут литвинский народ...
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03.08.2021 18:12 Відповісти
Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве - Цензор.НЕТ 5763
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03.08.2021 18:15 Відповісти
Картофельный шизофреник смотрит на своего соседа, которому все сходит с рук и делает также. Сейчас он видит , что ему тоже практически все сходит с рук и просто входит в азарт. Соплежуи в Европе как обычно выражают озабоченность.
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03.08.2021 20:22 Відповісти
Санкции не помогут . Применяйте жесткие меры на границе . Гоните пинками назад откуда они пришли , буквально . Иначе заполнят всю Литву до отказа . В Минске все гостиницы забиты иракцами - множество семей с детьми ждут своей очереди перейти границу с Литвой . Каждый день ваши шансы уменьшаються . Не время размазывать сопли .
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03.08.2021 22:43 Відповісти
Я не пойму как эти "прихожане" могут попасть в "беларашу" а потом уже в Литву??? По карте ну НИКАК!!!?? Это бред какой то?? Их что туда, специально привозят??? Как люди без паспортов без виз могут очутится на территории другого государства, при том что между странами 3-4 границы??? Может кто мне объяснит?? В самолет не садят без регистрации, а тут тысячи человек, ходят как муссоны?? Я так тоже хочу!
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04.08.2021 12:29 Відповісти
Самолетами возят из Багдада в Минск . Добавили два новых рейса . Турфирмы управляемые людьми близкими лукашенко занимаються . ..
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04.08.2021 19:35 Відповісти
Фамілія голови МЗС Чехії не Кульганек, Кулганек.
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03.08.2021 23:35 Відповісти
 
 