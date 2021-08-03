Я за розширення санкцій проти Лукашенка, - глава МЗС Чехії Кульганек про ситуацію з мігрантами в Литві

Глава МЗС Чехії Якуб Кульганек вважає, що Європейському Союзу слід розширити санкції проти режиму Александра Лукашенка з огляду на ситуацію на білорусько-литовському кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Novinky.

"Я за розширення санкцій", - сказав Кульганек.

За його словами, серед європейських міністрів є підтримка цього кроку.

"Чеська Республіка довгий час підтримувала білорусів, щоб вони самі вирішували майбутнє своєї країни на вільних і чесних виборах", - підкреслив він.

"Санкції мають бути максимально спрямовані проти режиму, а не проти звичайних білорусів", - додав Кульганек.

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За словами міністра, найголовніше - зупинити нелегальну міграцію з Іраку, якою Лукашенко зловживає. Він сказав, що ЄС має закликати уряд Іраку нейтралізувати діяльність організованих груп злочинців та вжити заходів проти нелегальних мігрантів в Іраку.

Через потік мігрантів з Білорусі, який помітно зріс, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права тих, хто просить притулку, не повинні обмежуватися більше за необхідне, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.