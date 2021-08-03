Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці

Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем, чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зв'язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні і зробимо все, щоб він почувався в безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм з дружиною успішно пройти всі випробування", - написав він.

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Раніше білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.