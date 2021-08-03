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Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці

Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці

Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем, чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зв'язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні і зробимо все, щоб він почувався в безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм з дружиною успішно пройти всі випробування", - написав він.

Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці 01

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Раніше білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Автор: 

Білорусь (7925) Кулеба Дмитро (3604) Тимановська Христина (12)


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Топ коментарі
+20
Давича одному уже безопасность обеспечили.
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03.08.2021 18:25
+20
После случая с Шишовым такие обещания звучат как полохо скрытая угоза.
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03.08.2021 18:28
+15
ага.. после того как клоунская служба Баканова, проворонила убийство агентами КГБ Белоруси десидента Шишова..
Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности - Цензор.НЕТ 6884
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03.08.2021 18:26
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Давича одному уже безопасность обеспечили.
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03.08.2021 18:25 Відповісти
Его предупреждали,но он думал что это шутки.
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03.08.2021 21:45 Відповісти
ага.. после того как клоунская служба Баканова, проворонила убийство агентами КГБ Белоруси десидента Шишова..
Кулеба о приехавшем в Украину муже спортсменки из Беларуси Тимановской: Сделаем все, чтобы он чувствовал себя в безопасности - Цензор.НЕТ 6884
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03.08.2021 18:26 Відповісти
После случая с Шишовым такие обещания звучат как полохо скрытая угоза.
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03.08.2021 18:28 Відповісти
Як насмішка.
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03.08.2021 18:29 Відповісти
Да это опять Риф сделал- к гадалке не ходи. И по походке Риф зебилам "подходит".
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03.08.2021 18:28 Відповісти
Главное , чтобы вата из всех приёмных потом не вылезла .
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03.08.2021 18:27 Відповісти
аки медведчукча с портновым..
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03.08.2021 18:28 Відповісти
Расскажи это Шишову, зебильная подстилка.
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03.08.2021 18:28 Відповісти
"Сделаем всё"...
Правильно сделал Бабченко, который уехал из Украины, когда "мудрый народ" дал Гундосику порулить страной.
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03.08.2021 18:28 Відповісти
Он то как раз меньше всего сейчас лукашеску интересует.
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03.08.2021 18:30 Відповісти
В переводе с дипломатического это: Крути педали, пока не дали
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03.08.2021 18:30 Відповісти
СБУ повинна бути ліквідована (НЕ люстрована, НЕ модернізована, а САМЕ ліквідована!)! За Законом про декомунізацію України, як породження більшовицько-комуняцького режиму! Точка!
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03.08.2021 18:32 Відповісти
Я не понимаю, КАКИМ ИДИОТОМ надо быть, чтобы приехать сюда после того что произошло?! В Украине сейчас почти так же опасно, как в Беларуси.
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03.08.2021 18:33 Відповісти
А он чуток ранее прибыл, на сутки ранее, приблизительно. Когда всё ещё было сравнительно тихо, над Киевом иногда раздавался только вой сирен и вопли Чауса.
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03.08.2021 18:51 Відповісти
колысь народ заморыться радоваться успехам еврейского кинематографа...
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Зря он так.....У МИДа сил не хватит....Охранять человека должны другие...Может и без знания языков и этикета ,но хотя бы знающие толк в охране. А где их взять?
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Может хватит ? Еще не так давно кричали , что на Донбассе "наши" люди , теперь в Беласуси .
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03.08.2021 18:40 Відповісти
у совков целый совок "наших людей"
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03.08.2021 18:49 Відповісти
Есть такая беда . Согласен .
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03.08.2021 18:51 Відповісти
а мы и не обращались...это зелень квартальная обоюдовыгодный распил осуществляет....
ну как обоюдовыгодный.себе и луке.да рахе немножко.
ты лучше скажи,куда энергию девать будешь?а мы все равно отключимся,вопрос времени.
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03.08.2021 18:54 Відповісти
главное шоб зелепупик контроль не возглавил
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03.08.2021 18:51 Відповісти
что,ждать, что опять зеля дело под свой конторльвозьмет?
типа контрольного выстрела чтоли?
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03.08.2021 18:54 Відповісти
Приятель Шишова: Многие говорят, что в Украине небезопасно и рекомендуют уезжать
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03.08.2021 19:05 Відповісти
У мене питання до пана Кулеби: так все ж таки:"Почувався",чи щоби "Перебував" у безпеці,бо із нашим прохідним двором усіляке буває.
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03.08.2021 19:10 Відповісти
То есть они дадут ему сильное успокоительное
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03.08.2021 20:02 Відповісти
Депортируйте его нах в Польшу и не создавайте никому геморрой!
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03.08.2021 19:13 Відповісти
Арсеній-це тобі вирок,тікай!
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03.08.2021 19:58 Відповісти
Из Беларуси, имея гражданство РБ просто так сейчас не выехать....
Тупо не выпускают... Нужно мудрить с фирмами, которые устроят тебя на работу и сразу отправят в командировку в Киев на какой-нибудь симпозиум с соответствующими документами...
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03.08.2021 20:21 Відповісти
ФСБ-шную агентуру выпускают с превеликим удовольствием.
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03.08.2021 21:53 Відповісти
🤣
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03.08.2021 20:22 Відповісти
МЗС гарантує безпеку. Це вже фініш. Занавєска.
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03.08.2021 20:25 Відповісти
Жаль этого паренька, ШИШОВА! Помимо того, что он был порядочным человеком, он еще являлся носителем ценной информации о режиме лУКАШЕНКО и его верных псах из КГБ. Светлая память патриоту своей страны и просто хорошему человеку!!!
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03.08.2021 20:35 Відповісти
Можуть тіки автомобілістів штрафувати та з мігалками ДТП робити ...сотні поліцейських авто побиті стоять..Стрільба кожного дня... Понабирали дітей,у тому числі керівників!!, може і гарних..., але зелених та недосвідчених...яка там безпека - трупи збирати кожень тиждень?? Да і ці "гарні та зелені" таке творять, що ніяким ментам у макитру не зайшло би...Сором.
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03.08.2021 20:55 Відповісти
Звучит жутко, но.... Жду ещё одного политического, который упал, ободрался и с разбега вскочит в непонятно откуда взявшуюся верёвочную петлю. Причём без мыла
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03.08.2021 21:38 Відповісти
Ви вже і так " все зробили ". ПЕРЕСТАНЬТЕ ВПУСКАТИ В УКРАЇНУ РОСІЯН . Навіщо нам це лайно ?
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03.08.2021 22:58 Відповісти
про Шишова:
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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04.08.2021 00:12 Відповісти
Кулеба и Бэконов подадут в отставку, если Тимановского найдут повешенным в ближайшем парке?
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04.08.2021 02:02 Відповісти
Что может "всё" сделать этот чмошник с платочком? Только языком
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05.08.2021 10:15 Відповісти
 
 