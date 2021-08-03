Кулеба про чоловіка спортсменки з Білорусі Тимановської, який приїхав в Україну: Зробимо все, щоб він почувався в безпеці
Міністерство закордонних справ України зв'язалося з Арсенієм Зданевичем, чоловіком білоруської спортсменки Христини Тимановської.
Про це повідомив у Twitter голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Зв'язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні і зробимо все, щоб він почувався в безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм з дружиною успішно пройти всі випробування", - написав він.
Раніше білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
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Правильно сделал Бабченко, который уехал из Украины, когда "мудрый народ" дал Гундосику порулить страной.
ну как обоюдовыгодный.себе и луке.да рахе немножко.
ты лучше скажи,куда энергию девать будешь?а мы все равно отключимся,вопрос времени.
типа контрольного выстрела чтоли?
Тупо не выпускают... Нужно мудрить с фирмами, которые устроят тебя на работу и сразу отправят в командировку в Киев на какой-нибудь симпозиум с соответствующими документами...
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?