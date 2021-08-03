Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення. ДОКУМЕНТ
Починаючи з квітня, Молдова надсилає Україні запити з вимогою допитати колишнього суддю Миколу Чауса. Офіційний Київ на ці запити не відповідає.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він опублікував такий запит, датований 17 липня.
У документі прокуратура Молдови просить Україну надати інформацію про автомобілі з зазначеними в запиті номерами і власників перерахованих у запиті паспортів. "Під час розслідування кримінальної справи на підставі зібраних на цьому етапі доказів було встановлено розумні дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби і паспорти в діях щодо організації і безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України ЧАУС/CHAUS Миколи/Mykola", - сказано в документі.
Також прокурори Молдови просять допитати Чауса і поставити йому низку запитань про викрадення.
За даними Бутусова, Україна на ці запити не відповідає.
"Мабуть, штукарі в Офісі президента, які на рівному місці створили абсолютно безглузду проблему в стосунках з Молдовою, і цей запит проігнорують. Аби не турбувати главу Офісу президента Андрія Єрмака та інших причетних до операції чиновників якомога довше. Може, розсмокчеться. І справді - адже скандали у нас майже щодня, новими перекриють..." - припускає Бутусов.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
мочи"желтой благодати" от зеленского)) Более того, для суда НЕ нужно выкрадать чауса, особенно перед його возвращением в Украину..
Но это уже за гранью понимания твоего, как и твоего идиота - зеленского))
п.с. зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
И ты ничем не отличаешь от ватников рашки, тех самых 87% - у которых "гражданская позиция поддерживать путина"
Невже в тебе немає іншого способу заробляти гроші , а тільки брехливим ботом ?
... автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
2015 року Тимчасова спеціальна комісія після перевірки дій Чауса щодо позбавлення прав вирішила, що він порушив присягу і повинен бути звільнений. Але його не звільнили.
Треба бути зовсім без мозоку, що повірити в цей ідотизм))
Хоча чому дивуватися - зебіли навіть досі не вірять в вагнергейт та чекают "+40% зростання ВВП за рік"
Я його брехню попросту в спам кидаю...
До речі, їхня брехня така живуча... Зваж, про те, що це чуть не Порох власноруч вивозив Чауса в Молдову - про це в 2016-му році першими заволали серлещ і шабуня! Мовляв, саме тоді Порох заважав НАБУ працювати по Чаусу!
Тепер, пля, НАБУ також Порох заважає? Риторичне питання... Після того, як Чаус чотири місяці відсидів під несанкціонованим арештом на території в/ч СБУ... (риторичне запитання...)
Це дурнику зевові хтось вклав у його пустц макитру таку дурь, воно й повіріло.
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
Твій діагноз більш ніж очевидний
Отдайте ей Чауса
а что - сам там напиши что ыыыыыы, блин, завтра Мндель, ой, видосик, так шо там напиши шо это не мы... ну или то шо это.... БЛ.!!!!! и ВАМ тоже доброй ночи Петр Алексеевич! ДА, иду спать, ничего не делал.... НЕТ, не надо опять на стадион!!!
- Баканов, что это за?!!! а, колумбия.... но просто чет прокемарилось... хрррррр
...
Завжди нагадуватиму!
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
Pentagon Force Protection Agency (Official)
@PFPAOfficial
·https://twitter.com/PFPAOfficial/status/1422573311301758977 1 год
The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.
95 квартал
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4212106268854873?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Підказуємо Зеленському відповідь Молдові на її обурення викраденням Чауса.
Молдова не вибачилася і не відповіла за викрадення на території України, прямо на Бульварі Шевченка у Києві, такого собі Смірнова.
Тому нехай засуне своє обурення собі в кукурудзу.
Але мало хто второпає, яка не непроста, складна і довготривала справа...
Хотіли всі "на раз-два" щоб "за пару місяців" А по факту, з досвіду наших сусідів - це справа на років десять-п'ятнадцять, а то й більше...
Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении
https://i.imgur.com/Gptjkvj.jpg