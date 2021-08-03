Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення. ДОКУМЕНТ

Починаючи з квітня, Молдова надсилає Україні запити з вимогою допитати колишнього суддю Миколу Чауса. Офіційний Київ на ці запити не відповідає.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він опублікував такий запит, датований 17 липня.

У документі прокуратура Молдови просить Україну надати інформацію про автомобілі з зазначеними в запиті номерами і власників перерахованих у запиті паспортів. "Під час розслідування кримінальної справи на підставі зібраних на цьому етапі доказів було встановлено розумні дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби і паспорти в діях щодо організації і безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України ЧАУС/CHAUS Миколи/Mykola", - сказано в документі.

Також прокурори Молдови просять допитати Чауса і поставити йому низку запитань про викрадення.

За даними Бутусова, Україна на ці запити не відповідає.

"Мабуть, штукарі в Офісі президента, які на рівному місці створили абсолютно безглузду проблему в стосунках з Молдовою, і цей запит проігнорують. Аби не турбувати главу Офісу президента Андрія Єрмака та інших причетних до операції чиновників якомога довше. Може, розсмокчеться. І справді - адже скандали у нас майже щодня, новими перекриють..." - припускає Бутусов.





Читайте також: Викраденням Чауса Банкова намагається відвернути увагу громадськості від провалу операції по затриманню "вагнерівців", - Павленко

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.