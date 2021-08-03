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Новини
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Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення. ДОКУМЕНТ

Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення. ДОКУМЕНТ

Починаючи з квітня, Молдова надсилає Україні запити з вимогою допитати колишнього суддю Миколу Чауса. Офіційний Київ на ці запити не відповідає.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він опублікував такий запит, датований 17 липня.

У документі прокуратура Молдови просить Україну надати інформацію про автомобілі з зазначеними в запиті номерами і власників перерахованих у запиті паспортів. "Під час розслідування кримінальної справи на підставі зібраних на цьому етапі доказів було встановлено розумні дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби і паспорти в діях щодо організації і безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України ЧАУС/CHAUS Миколи/Mykola", - сказано в документі.

Також прокурори Молдови просять допитати Чауса і поставити йому низку запитань про викрадення.

За даними Бутусова, Україна на ці запити не відповідає.

"Мабуть, штукарі в Офісі президента, які на рівному місці створили абсолютно безглузду проблему в стосунках з Молдовою, і цей запит проігнорують. Аби не турбувати главу Офісу президента Андрія Єрмака та інших причетних до операції чиновників якомога довше. Може, розсмокчеться. І справді - адже скандали у нас майже щодня, новими перекриють..." - припускає Бутусов.

Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення 01
Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення 02

Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення 03

Читайте також: Викраденням Чауса Банкова намагається відвернути увагу громадськості від провалу операції по затриманню "вагнерівців", - Павленко

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Автор: 

Молдова (2063) Бутусов Юрій (3579) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+30
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 165
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03.08.2021 18:52
+28
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 1403
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03.08.2021 19:06
+23
Цензор тільки демонструє які ви, зебіли, тупі.. та який тупий зеленський та його друзі))
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.

Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.

Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.

Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
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03.08.2021 19:05
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Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 165
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03.08.2021 18:52 Відповісти
Цензор тільки демонструє які ви, зебіли, тупі.. та який тупий зеленський та його друзі))
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.

Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".

У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.

Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?"
Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.

Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
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03.08.2021 19:05 Відповісти
дурбецало, який суд)) закрыты ВСЕ дела - а ты вдосталь напилося мочи "желтой благодати" от зеленского)) Более того, для суда НЕ нужно выкрадать чауса, особенно перед його возвращением в Украину..
Но это уже за гранью понимания твоего, как и твоего идиота - зеленского))

п.с. зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
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03.08.2021 19:18 Відповісти
то же самое ты орало 2 года назад)) А по факту - сядет твой зеленский и ты, с пеной у рта, будешь истерить что "занивоваапщенигаласавал и не поддерживал!"..
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03.08.2021 19:29 Відповісти
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 1403
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03.08.2021 19:06 Відповісти
Я підтримую Зеленського як Президента України і в цьому моя громадянська позиція! Якщо знаходяться люди які кажуть що підтримувати Президента України це бути ворогом української держави - то це ідіоти, вони є завжди, пару відсотків.
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03.08.2021 19:15 Відповісти
твоя громадбська позиция - стоять раком.. то перед януковощем, то перед зеленским
И ты ничем не отличаешь от ватников рашки, тех самых 87% - у которых "гражданская позиция поддерживать путина"
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03.08.2021 19:20 Відповісти
З вашої логіки виходить, що підтримувати Януковича теж було нормально. На а ще Гітлера, Сталіна та інших, незважаючи на їхні дії.
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03.08.2021 19:20 Відповісти
Многие и овоща поддерживали , как президента Украины , а определенная часть населения в Украине мечтает о его возвращение
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03.08.2021 19:46 Відповісти
Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 8764
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03.08.2021 19:47 Відповісти
Пора, уже давно пора
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03.08.2021 19:10 Відповісти
срать он хотел на лохов, голосовавших за него
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03.08.2021 21:29 Відповісти
Ты куда шлем дел, лишенец?
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03.08.2021 18:53 Відповісти
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 900
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03.08.2021 18:53 Відповісти
А зачем он вообще туда уехал ?
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03.08.2021 18:54 Відповісти
Чаус - устаревшее название https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0 камышовой кошки
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03.08.2021 18:56 Відповісти
Да???? То-то я думаю- почему мне его даже несколько жалко!? А оно вона как... Чел имеет некоторое отношение к котам.
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03.08.2021 19:03 Відповісти
Очеретяний кіт -хаус !!!)))
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03.08.2021 19:09 Відповісти
Ну, да! Выходит что так!
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03.08.2021 19:15 Відповісти
а порошенко не питав Чауса чи той хоче їхати, коли вивозив Чауса до своїх друзів в Молдову. порошенку було важливо заховати суперсвідка який має на нього тонни компромату
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03.08.2021 18:59 Відповісти
Оце чувирло в труселях суперсвідок ???)))
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03.08.2021 19:04 Відповісти
Цей непримітний суддя-хабарник вирішував справи на десятки мільйонів доларів, на прохання свого власника порошенка.
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03.08.2021 19:09 Відповісти
Блажен хто вірує......у вселяку хрєнь !!!))))
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03.08.2021 19:17 Відповісти
ІгорОк, ти хворий на всю голову 😀
Невже в тебе немає іншого способу заробляти гроші , а тільки брехливим ботом ?
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03.08.2021 19:46 Відповісти
зебил, ти занадто тупий та легко керований зомбоящиком))
... автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
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03.08.2021 19:08 Відповісти
Чаус зняв з розшуку і заборонив проводити слідчі дії проти кримінального авторитета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Іванющенка , після чого злочинець і мільярдер виїхав з РФ на свою віллу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE Монако . Адвокати давно називають суддю одним з головних фальсифікаторів справ в Києвіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-TSN-4 [4] . Чаус також вів справу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадія Корбана .
2015 року Тимчасова спеціальна комісія після перевірки дій Чауса щодо позбавлення прав вирішила, що він порушив присягу і повинен бути звільнений. Але його не звільнили.
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03.08.2021 19:12 Відповісти
тупим зебілам зомбоящик розповів те ж саме, що придурковатому вовке-кловану: що "чаус - суперсвідок".. ))
Треба бути зовсім без мозоку, що повірити в цей ідотизм))
Хоча чому дивуватися - зебіли навіть досі не вірять в вагнергейт та чекают "+40% зростання ВВП за рік"
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03.08.2021 19:12 Відповісти
нащуя сперечатись з цим дебілом?
Я його брехню попросту в спам кидаю...

До речі, їхня брехня така живуча... Зваж, про те, що це чуть не Порох власноруч вивозив Чауса в Молдову - про це в 2016-му році першими заволали серлещ і шабуня! Мовляв, саме тоді Порох заважав НАБУ працювати по Чаусу!
Тепер, пля, НАБУ також Порох заважає? Риторичне питання... Після того, як Чаус чотири місяці відсидів під несанкціонованим арештом на території в/ч СБУ... (риторичне запитання...)
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Даже если и так, и Чаус выносил заказные решения, вы верите в то что их ему лично диктовал Порошенко? А как, по вашему, суд отнесётся к его показаниям, после его похищения с территории другого государства, у которого он просил политическое убежище?
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Левочкин. Что-то давненько я эту хвамилию не слышу... Вроде как затихарился... А оно вона как: чувак, оказывается решает очень даже серьезные вопросы. Но- в тени! Есть чуйка- о нем мы ещё услышим, бо вижу я- умный чудик этот Левочкин. На всех наезжают, все на слуху... а он- в тени, выходит... Так я к тому, что услышим мы о нем громко, похоже.
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03.08.2021 19:13 Відповісти
Яким суперсвідком міг бути звичайний районний судья, ви про що взагалі?
Це дурнику зевові хтось вклав у його пустц макитру таку дурь, воно й повіріло.
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03.08.2021 19:08 Відповісти
но зебилам много не нужно - главное, чтобы там звучали слова "Порошенко, суперсвидетель, посОдить"
логика зебилам не присуща, и понять, что мелкий районный судья, живущий ВСЮ жизнь на взятках - никому не нужен, кроме прокуратуры - они не способны..
Главное, что действует на зебилов - это видосики с "желтой благодатью", обильно окропляющие этих ватников)
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03.08.2021 19:16 Відповісти
Ще-Мальдіви,Панама,Рошен, діє як червона ганчірка на биків !!!)))
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03.08.2021 19:44 Відповісти
Суперсвідок Чаус від адепта суперміністра грицька.

Твій діагноз більш ніж очевидний
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03.08.2021 19:11 Відповісти
Сделайте подарок президенту Санду
Отдайте ей Чауса
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03.08.2021 18:54 Відповісти
Молдоване не могли переводчика на украинский найти?! Есть только переводчики на общепонятный?!
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03.08.2021 18:55 Відповісти
Цікаве питання хто робив переклад і чому російською ???)))
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03.08.2021 19:02 Відповісти
молдоване
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03.08.2021 19:39 Відповісти
Це зневага до України,звернення має бути державною мовою !!!))))
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03.08.2021 19:42 Відповісти
Ви не змогли цей коммент українською написати, от і молдовани не напрягалися.
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03.08.2021 19:16 Відповісти
Це зневага до України ,як держави !!!)))
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03.08.2021 19:21 Відповісти
Навіть молдовани розуміють що Микола ,це не Николай !!!)))
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03.08.2021 18:57 Відповісти
Прикольный дедушка в трусах . Да , зеля ?
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03.08.2021 18:58 Відповісти
а вот по английски то нету, так шо ... єй, Баканов, дорожка стынет?
а что - сам там напиши что ыыыыыы, блин, завтра Мндель, ой, видосик, так шо там напиши шо это не мы... ну или то шо это.... БЛ.!!!!! и ВАМ тоже доброй ночи Петр Алексеевич! ДА, иду спать, ничего не делал.... НЕТ, не надо опять на стадион!!!

- Баканов, что это за?!!! а, колумбия.... но просто чет прокемарилось... хрррррр
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03.08.2021 18:58 Відповісти
Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 9522
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03.08.2021 21:00 Відповісти
Чауса никто не похищал.Поэтому и отвечать нечего. Это ведь логично.
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03.08.2021 18:58 Відповісти
Да карма настигла Чауса, уже в этой жизни, сначала ты нарушаешь законы, судишь заказным судом, создаешь прецентдетнты, потом сам попадаешь под такой же суд, тебя пользуют по таким же законам.
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03.08.2021 18:59 Відповісти
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 5876

...
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03.08.2021 19:01 Відповісти
Мая красотка. Хрупкая но целеустремлённая. С обратной стороны... никакого приятного слова на ум не приходит.
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03.08.2021 19:12 Відповісти
Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении - Цензор.НЕТ 6262
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03.08.2021 19:02 Відповісти
то буба вас по скайпу допросит...пригрели взяточника.
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03.08.2021 19:11 Відповісти
Срамота-то какая!
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03.08.2021 19:13 Відповісти
Ну, от, спільними зусиллями - поміняли Пороха на Клоуна, а уряд на слуг уродів - і отримали купу лайна, "феномен Чауса" - в т.ч.

Завжди нагадуватиму!
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03.08.2021 19:14 Відповісти
Зебилы- подсказываю вариант отмазки с этим переводом: "а я пааа русски не пааанимаю".
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03.08.2021 19:26 Відповісти
https://prm.ua/bilia-pentahonu-stalasia-strilianyna-ie-postrazhdali-budivlia-zablokovana/ Біля Пентагону сталася стрілянина: є постраждалі, будівля заблокована

https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial


https://twitter.com/PFPAOfficial
https://twitter.com/PFPAOfficial

Pentagon Force Protection Agency (Official)

@PFPAOfficial

·https://twitter.com/PFPAOfficial/status/1422573311301758977 1 год

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.
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03.08.2021 19:28 Відповісти
как говорит )(уйло-пишите письма...ах-ха-ха
95 квартал
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03.08.2021 19:31 Відповісти
Повал клован по полной программе!
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03.08.2021 19:32 Відповісти
За два роки ПРОхРАЛИ все,що було зроблено до цих приматів.
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03.08.2021 19:49 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4212106268854873?__cft__[0]=AZVLLX-J0825-jHXE2BKpdoYu8CSjFwMV7Y9Hm1IPCHBr9-Hcqp-JqULxCLwAhrfoEGBxJsvRyiqUhe8CUNk11eYqLmMMc2Q9iTEtFQbqldVKXQ7zmNKTnsuFv76DRQsoOc&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Підказуємо Зеленському відповідь Молдові на її обурення викраденням Чауса.

Молдова не вибачилася і не відповіла за викрадення на території України, прямо на Бульварі Шевченка у Києві, такого собі Смірнова.

Тому нехай засуне своє обурення собі в кукурудзу.
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03.08.2021 20:15 Відповісти
Февраль 2005 г. - Корчинский и Арестович вместе с Дугиным презентуют в Москве Евразийский антиоранжевый фронт.

Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення - Цензор.НЕТ 5977
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03.08.2021 21:59 Відповісти
Ішемія, при спробі втечі....Суворов казав: " Хто прослужив на старшинській посаді 20 років, може бути розстрілляний.........стільки вже накрав"... Скільки такі судді поламали людських доль в Україні.....неміряно! Вже 5 років ***********! Немає патріотів, людей які печуться за народ, за Батьківщину- одні "заробітчани - паразити"!
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03.08.2021 21:12 Відповісти
от для чого потрібна реформа судів та судоинства!
Але мало хто второпає, яка не непроста, складна і довготривала справа...
Хотіли всі "на раз-два" щоб "за пару місяців" А по факту, з досвіду наших сусідів - це справа на років десять-п'ятнадцять, а то й більше...
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03.08.2021 22:26 Відповісти
Это уже какой то позор...
Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении
https://i.imgur.com/Gptjkvj.jpg
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03.08.2021 22:33 Відповісти
Шутка, НО в данной шутке лишь часть шутки, и к сожалению остальное правда...😂
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03.08.2021 22:38 Відповісти
 
 