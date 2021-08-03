В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів

Місія Міжнародного валютного фонду, яка буде працювати в Україні у вересні, залишиться задоволеною.

Таку думку під час брифінгу висловив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.

Серед іншого, він нагадав, що у вересні в Україну приїде місія МВФ, яка "буде оцінювати прогрес України на шляху реформ".

"Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати інші транші за програмою stand by", - додав він.

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