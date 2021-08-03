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В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів

В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів

Місія Міжнародного валютного фонду, яка буде працювати в Україні у вересні, залишиться задоволеною.

Таку думку під час брифінгу висловив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ.

Серед іншого, він нагадав, що у вересні в Україну приїде місія МВФ, яка "буде оцінювати прогрес України на шляху реформ".

"Якщо місія залишиться задоволеною, в чому ми не сумніваємося, Україна буде й надалі отримувати інші транші за програмою stand by", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $2,7 млрд допомоги від МВФ підуть на подолання наслідків коронакризи, - Зеленський

МВФ (3068) транш (467) Сергій Никифоров (159)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6597007670325283?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Это фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского. Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое. Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн. При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики. И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.

Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского. Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
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03.08.2021 19:08
+3
"В любом количестве с любой стороны" (с)
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03.08.2021 18:54
+3
і я в цьому не сумніваюсь, бо зюзя десь на Сейшелах демонструє нелюдську працелюбність і працездатність
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03.08.2021 18:56
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"В любом количестве с любой стороны" (с)
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03.08.2021 18:54 Відповісти
ток Запад никаких траншей (живыми деньгами) не даст.. все пойдет в зачет.
Нет реальных реформ - нет траншей, а в видосики клоуна Запад давно перестал верить))
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03.08.2021 19:33 Відповісти
Не вірить - м'яко сказано , вони вже бояться цього чорта . Це зебілам все подобається .
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03.08.2021 20:24 Відповісти
Ещё бы , они были бы недовольными . Такая дойная корова .
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03.08.2021 18:54 Відповісти
вчи матчастину, гебняве
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03.08.2021 18:57 Відповісти
і я в цьому не сумніваюсь, бо зюзя десь на Сейшелах демонструє нелюдську працелюбність і працездатність
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03.08.2021 18:56 Відповісти
Похоже, они не собираются досиживать в Украине до следующей миссии МВФ...
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03.08.2021 18:56 Відповісти
сомневаться_это основная черта умного человека.ибо обязан все предусмотреть...
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03.08.2021 18:57 Відповісти
даст добро на предоставление траншей/ Таки да . Смотрящему от мирового еврейского капитала Коломойскому деньги в долг дают без проблем. Отдавать украинцам-но это совсем другая история.
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03.08.2021 18:57 Відповісти
А я сегодня читал что МВФ собрался раздать аж 267 миллиардов, разным остро нуждающимся странам. Для преодоления последствий барановирусных. Так я к тому, что при чем тут: "будет оценивать прогресс Украины на пути реформ"(с). Это будет выплачено совсем по другой линии.
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03.08.2021 18:58 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=-UC%2CP-R Borislav Bereza

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6597007670325283?__cft__[0]=AZVR2acwhnqq60U8CQsFvobTH-ts9Q9kP-wftfXJjslqSuMS9NkTDfn3xkLpYGCPc9NFO3mu0HFWpp2QWS07Bh3RSmPbSI06yxcRrxEzM41FVmN3v3eRSoyVmUlMyKryu2A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год ·

Это фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского. Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое. Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн. При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики. И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.

Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского. Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
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03.08.2021 19:08 Відповісти
https://twitter.com/Vlrina_wi
https://twitter.com/Vlrina_wi

Vіrina

@Vlrina_wi

·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1422486367041359886 6 год

"Охорона вивела з АТБ за те, що на цінниках з соняшниковою олією та цукром перед словом ЦІНА клеїв "ЗЕ" наліпки" (з ФБ)
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03.08.2021 19:10 Відповісти
А шо это жОПа разкукарекалась? Их задачи - снабжать туалетной бумагой маленького засранца бубочку, давать задание дворникам и техничкам где и как убирать, снабжать ручками и карандашами приписдента.
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03.08.2021 19:10 Відповісти
Зелемойские получат транш даже от премьера Британии Бориса Джонсона в полтора ярда фунтиков Стерлингов...,только потом...когда Леонид Данилыч скажет Зеля ФАС...наше бабло... Ну типа 66 ярдов на Ковид Панденимию...
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03.08.2021 19:13 Відповісти
https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad


https://twitter.com/SpravaHromad
https://twitter.com/SpravaHromad

Справа Громад

@SpravaHromad

·https://twitter.com/SpravaHromad/status/1422546795096281090 2 год

В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів - Цензор.НЕТ 2099 Сергій ТАРАН: НАРЕШТІ!
Нарешті президент Зеленський говорить про ті речі, які добре розуміє.
Про концерт.
У День Незалежності окрім концерту хотілось би почути від президента звіт за два роки.
А "концертів" від влади нам і так вистачає.
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03.08.2021 19:13 Відповісти
На Майдане Незалежности 24 августа выступят...
Светлана Лобода, Тася Повалий и прочие "братья и сестры" РАБссии...,типа Лолита Милявская и прочие Поцтрийоты Украины,финалом концерта под утро станет показ серьяла Сраные Сваты....
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03.08.2021 19:20 Відповісти
А МВФ в курсе ?
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03.08.2021 19:21 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 свічка
Парковка Ради біля бюджетного комітета. Тільки правильно було б не Звєрьонок,а Худобинка.

В ОП не сумніваються, що наступна місія МВФ буде задоволена досягненнями України і схвалить надання траншів - Цензор.НЕТ 1766
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03.08.2021 19:22 Відповісти
На все про все выйдет 5,5 миллирда гривен из Госбюджета Украины....З Наступаючим Панове Українці!!!
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03.08.2021 19:22 Відповісти
МВФ будет довольна достижениями Украины

------------------------------------------------------------------------------
А народ Украины доволен этими достижениями?
Или Слуги народа уже Слуги МВФ?
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03.08.2021 19:23 Відповісти
Гулять так Гулять
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03.08.2021 19:24 Відповісти
єто Зелемойские написали в отчете что на День незалежности истранят 5 с половиной Ярдов...а спишут все 10 ярдов...Шмігаль зна робить...
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Каждому исполнителю Шансона на Майдане 24 августа выдадут гонорар 100 000 гривен...Щедрий Зеля...прямо Мать Тереза... за наш счет...
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03.08.2021 19:28 Відповісти
Та да! Які можуть бути сумніви, якщ досягненнями вважати зашквари! 😊 Але тоді плату за циркові вистави не можна вважати траншами МВФ. Над малі суми. 😊 Хоча виставу з Чаусом самі зелені мабудь продати хочуть дорого.
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03.08.2021 19:30 Відповісти
"В ОПє не сумніваються..."В опє сумніватися вже пізно.
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03.08.2021 20:14 Відповісти
Пропоную тимчасово , на час перебування там зе , перейменувати оп на жопе .
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03.08.2021 20:25 Відповісти
Миссия как приедет так и уедет, не впервой. Она же не мессия.
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03.08.2021 20:59 Відповісти
Зеленский - политический "труп". Его никто уже не воспринимает как президента и главу государства
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03.08.2021 21:27 Відповісти
Два роки казки розповідає оПа, і два роки МВФ посилає їх нафік...
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03.08.2021 21:37 Відповісти
не ну з МВФ то понятно...
але ж коли вже ми запануєм
у своїй сторонці ?
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03.08.2021 22:38 Відповісти
Вобще-то нынешний транш дали только за одно достижение - экономика Украины полностью уничтожена.

Эти выплаты сейчас выдают только самым бедным в связи с ужасной экономической ситуацией в этих странах. По сути это милостыня.

Так что в ОПЗЕ лучше бы молчали...
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04.08.2021 02:01 Відповісти
 
 