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Шишов попереджав, що в Україну приїдуть "конторські" ліквідувати опозиціонерів, - білоруська блогерка Мартинова

Шишов попереджав, що в Україну приїдуть

Знайдений повішеним у Києві глава Білоруської Дому Віталій Шишов попереджав соратників, що співробітники спецслужб Білорусі або РФ можуть діяти в Україні.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповіла білоруська блогерка Тетяна Мартинова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Деякий час тому "ябацьківські", тертелівські (співробітники КДБ Білорусі – ред) та інші причетні хлопці заявляли, що будуть активістів ліквідовувати. Потім було безліч вкидань про підготовку ліквідаційних команд, які з-за кордону будуть привозити білорусів, хоч у валізі, хоч у багажнику... І безпосередньо Віталій особисто попереджав людей, щоб були дуже обережними", – розповіла вона.

Мартинова додала, що спочатку ніхто з білоруських опозиціонерів не повірив у те, що в Україні можуть діяти агенти спецслужб РБ, але потім цю інформацію підтвердив і сам Шишов.

Читайте також: Приятель Шишова: багато хто каже, що в Україні небезпечно, і рекомендує їхати в Польщу або Литву

Блогерка припускає, що вбивці Шишова спочатку планували живим вивезти його з України в Білорусь.

"Я так розумію, викрадачі Шишова швидко зметикували, що не зможуть вивезти його з України, – усе швидко було взято під контроль. Тоді його й убили – це сталося пізніше. Учора українські волонтери, поліція, кінологи із собаками прочесали весь цей ліс. Зокрема й ту ділянку, де сьогодні знайшли Шишова. Учора його не було, отже, його привезли туди пізніше. У Віталія зламаний ніс. Решту скаже поліція. Це поки таємниця слідства", – зазначила Мартинова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Автор: 

Білорусь (7925) КДБ Білорусі (57) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+14
Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова - Цензор.НЕТ 3179
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03.08.2021 19:25
+12
а тем временем...еще одна беларуская спортсменка прозрела.

https://twitter.com/naviny Naviny.by

Многоборка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова - Цензор.НЕТ 5231
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03.08.2021 19:29
+11
"никто из белорусских оппозиционеров не поверил в то, что в Украине могут действовать агенты спецслужб РБ,"

наивность граничит с глупостью . молодежь историю не изучает книг не читает. поэтому лукашисты так легко расправляються с нелояльными.
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03.08.2021 19:27
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Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова - Цензор.НЕТ 3179
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Ксенія! А нам що до того? Пора навчиться, в кінці-кінців, "відділять мух від котлет"!!! Тобто відділять інтереси України від інтересів її сусідів!
Я теж попереджав білорусів, що їх "ігрища" у "васкресную ливаруцию" призведуть до того, що Лука укріпить репресивний апарат і почне їх "душить по одному" Мені що тут писали? А тепер "стогнуть"!!!
Пора нам своїми внутрішніми проблемами займаться, а не переживать за тих, хто не захотів реально взять владу, коли це було можливо У нас "зелене бидло" державу нищить, північний кордон з Білоруссю укріплять треба, а нам пропонують рятувать "балаболок білоруських" що обісралися у себе, не послухавши наших застережень (навіть ображалися на ті застереження), а потім втекли до нас Ми їх сюди кликали? Це все одно, якби Ви натикали дуль сусіду-неадеквату, а потім втекли до мене на подвір"я Сусід прийшов і набив Вам фізіономію у мене у дворі, а Ви почали скаржиться, що я Вас не захистив!
Чогось за "айтішніками" білоруськими ніхто не "слідкує" - бо люди просто працюють "Мутна" ця справа - "попереджав", що КГБ за ним слідкує, що може "прийти сюди" по опозиціонерів, а сам по малолюдних місцях у вечірній час бігав Це все одно, що піти в ліс де живуть тигри і потім дивуваться, що тебе з"їли
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03.08.2021 19:59 Відповісти
А чого це ви так впевнені що Шишова вбили громадяни РБ ? Може то були громадяни України ?
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03.08.2021 20:25 Відповісти
Назви мотив! Це я тебе питаю як юрист
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03.08.2021 20:28 Відповісти
Мотив може бути білоруський а виконавці українськими.
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03.08.2021 20:30 Відповісти
Ще раз пишу: "Назви мені мотив, що спонукав українців убить Шишова!" (людина он написала "......Грошы.....") Допускаю! Якби він бігав із "здоровою торбою з грошима", чи був "крутим бізнесменом", що конкурував з кимось з українців Однак такого нема! А щоб забрать годинник і гаманець, вішать не обов"язково - достатньо збить з ніг і набить пику
Якщо взять до розгляду "заказуху" з білоруського боку, оплачену білоруськими долярами - так знову-ж таки повертаємося до "білоруського" варіанту, коли "замовники" в Мінську сидять Це суперечить сказаному мною раніше?
Франца-Фердінанда убили босняки-терористи Так що - ми повинні стверджувать що мотивом і причиною Першої Світової війни були вони?
Ти мені нагадуєш випадок коли заочник-мєнт здавав кримінальне право у Харківській академії Його питають: "Що є об"єктом злочину при звалтуванні?" Він відповідає: "Влагалище!" (а треба було сказать: "Статева свобода жінки".....
"Перед тим як щось сказать, потрібно переконаться, що ваш язик з"єднаний з мозком!".....
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03.08.2021 21:07 Відповісти
Слухай, ти свій буряковий коньяк менше пий - переходь на йогурт. В Україні повним повно місцевих виконавців злочинів, як ідейних так і за гроші. Твоя думка була "вбили іноземця - це ніяк не шкодить репутації України як свободної країни". Я хотів був спершу написати що ти не розумієш психології правлячого класу : "на нашій території ми контролюємо все і гарантуємо всім". Невже має якийсь сенс, чи вбили українця чи іноземця ? Все одно злочин ! А потім я подумав, що його могли виконати і місцеві. Уточнюю для гонористих юристів : бандити або любителі руского міра. Он в Гранях написали, що те місце в лісові, де знайшли тіло, перед тим "прочесали" поліцейські з волонтерами, і тіло розмістили (а може й вбили) вже після тривоги і "прочісування". Хотіли вивезти, потім передумали й вбили.
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03.08.2021 21:16 Відповісти
Що мені пить - я й без тебе вирішу! Але ти (з точки зору юриспруденції) морозиш те, що і на голову не лізе! Я недаром тебе спитав про "мотив" з юридичної точки зору Але я бачу, що у тебе діє "принцип Даннінга-Крюгера": "Дурню неможливо пояснить, що він дурень, саме тому, що він дурень!" Я недаром привів тобі приклад з "ментом" : ти - такий самий! Балабаниш "високим штилем" і "розумними " словами..... а по суті не розумієш предмету полеміки! Зав"язуй! юриспруденція - це "не твоє"!
А щодо "прочісування" - так було багато випадків, коли "прочісували" і не бачили У нас в Криму солдат пропав - шукали тихдень по в/ч Не знайшли Вирішили що дезертирував А через кілька місяців знайшли у маленькому гайку на території - 50 м від казарми, повішеним За 20 м від того місця - стежка, по якій купа людей ходила!
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03.08.2021 21:31 Відповісти
Неважно кто исполнитель - белорус или украинец - главное кто заказчик.
Насчёт КГБ - сомневаюсь, слишком мелкая цель для "конторских". Я, например, такую фамилию до вчерашнего дня и не слышал.
Впрочем, темны дела спецслужб.
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03.08.2021 21:37 Відповісти
Ну а як вийти на замовника ? Тільки через виконавців. Хоч гетьман з Холодного Яру зараз і тут встромить свої процесуальні зауваження.
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03.08.2021 23:03 Відповісти
......Грошы.....
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03.08.2021 20:31 Відповісти
ПНХ ХЛО. В Україні гуляє повно вбивць про-московської орієнтації.
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03.08.2021 21:07 Відповісти
У нас в Украине своих проблем хватает . Наматайте больше колючей проволоки на границе с Беларусью .
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03.08.2021 19:26 Відповісти
"никто из белорусских оппозиционеров не поверил в то, что в Украине могут действовать агенты спецслужб РБ,"

наивность граничит с глупостью . молодежь историю не изучает книг не читает. поэтому лукашисты так легко расправляються с нелояльными.
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03.08.2021 19:27 Відповісти
І вони приїхали. А зелє-пох. Йому б , аби Порошенка за що-небудь посадити. Яке ж воно мстливе хрипате уйобісько! *****!
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03.08.2021 19:27 Відповісти
а тем временем...еще одна беларуская спортсменка прозрела.

https://twitter.com/naviny Naviny.by

Многоборка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова - Цензор.НЕТ 5231
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03.08.2021 19:29 Відповісти
Она жена Кравченко. Её муж единственный из спортсменов на воле, кто голодал в знак солидарности со всеми захваченными в плен. Так что она не вчера прозрела.
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03.08.2021 19:34 Відповісти
Зебилы- вы уже "нашли" 3 "убийц". Припаяйте им ещё одно дело- по походке "подходят".
Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова - Цензор.НЕТ 4492
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03.08.2021 19:29 Відповісти
"Мартынова добавила, что изначально никто из белорусских оппозиционеров не поверил в то, что в Украине могут действовать агенты спецслужб РБ, но потом эту информацию подтвердил и сам Шишов"

Совсем ребята не в теме. Тут ФСБ руководит СБУ.
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03.08.2021 19:30 Відповісти
Всё становится ещё более странным. Чудик, оказывается не только знал об угрозе, а делился знаниями с соратниками. Одновременно- в полицию не обращался. Ладно, последнее объяснимо, в случае если в СБУ обратился бы или в какую-нибудь охранную контору, хотя бы. Однако... и этого не случилось, как очевидно.
В остальном предположение тёти-блогера- чушь несусветная. Это я- о последнем абзаце её предположений.
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03.08.2021 19:31 Відповісти
или в какую-нибудь охранную контору, хотя бы\\\\\\\\\\\\

аж Маски шоу вспоминаються - вот я свалил из Пацькостана - как раз сэкономил на это....(считает), ну вот, вот шо насребав то(Яцына Павел удивлен), ну ось що мене защитять........(= новая песня Кр. плесени - ... су*а, ну ты и просадил продешеил и ваще иди отсуда ваще вася)
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03.08.2021 19:41 Відповісти
Не-https://censor.net/ua/user/490454Не-шевченко, тон ваш омерзительно развязный: "чудик", "тётя-блогер"...
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03.08.2021 20:02 Відповісти
Ничего страшного. Каков есть, переделываться невозможно.
Делаете так: видите Андрея Нешевченко- не читайте, это вашей ранимой душе противопоказано. Но! Вопрос остался: а что, этот блогер- дядя? Точно дядя?! Не тётя? Надо же...
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03.08.2021 20:20 Відповісти
В том числе и тот участок, где сегодня нашли Шишова. Вчера его не было, значит, его привезли туда позднее. Источник: https://censor.net/ru/n3280674\\\\\\\

что же там у вас за такой лес то, жители Кличковщины то?

в городе 5 млн. рыл - и тупо мона челевека взять из парка, привезти в другой парк, "оформить" что "повесился" и киевляне такие - Ах остафъте, может там спектакль делают, ой, мне шото туфля натерла ножку, а щас на премьеру с Басковым, ох, ох,
- - Идите отсюда, тут мы бл.
- Слушаемся тащь срежант, тут не мы, вот и зажигалка
- Да мне надо туалетка, а не зажигалка, дебилы
- (звуки какие-то, топот каблука и кеда)
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03.08.2021 19:37 Відповісти
С одной стороны, как-то мудрёно его убили, с другой, если делать скидку на птичьи мозги работников спецслужб (не отвлекаясь на то, что про них в фильмах придумывают), то как бы и возможно...
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03.08.2021 19:37 Відповісти
не всех работников спецслужб...а токмо тех,кто за зелебеню натужно топил.
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03.08.2021 19:40 Відповісти
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03.08.2021 19:41 Відповісти
думаете бубе станет стыдно, шо вылупкам луканоида тут вольготно?
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03.08.2021 19:38 Відповісти
Граница как сито, спецслужбы занимаются переделом бабла, нафиг им нужна безопасность людей?
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03.08.2021 19:39 Відповісти
в принципе... поставь ся на место напр тримача автомата - за смену тыща евро и шоп ты не спрашивал - ну и чо? давай по честному, ты бы прыгал? м? ну так и не пи...ши возмущенные коменты. я бы просто не брал это, а дослужился, а потом уже задумался бы - православие эо на ыконке, или после подонка?
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03.08.2021 19:45 Відповісти
ты плотно сидишь на стакане, или от природы такая фантазия?
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03.08.2021 20:10 Відповісти
А в комментарии было возмущение??? Констатация факта если не понятно было! А там где я "прыгаю" я делаю это по собственной воле и стараюсь делать качественно, воров и взяточников ненавижу, кто бы они ни были по профессии
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03.08.2021 20:15 Відповісти
сигаретами занимаются, а ОНО смотрит олимпиаду, впрочем, переделом занимались и до...
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03.08.2021 19:48 Відповісти
Твердження про те, що "Учора ми оперативно забили на сполох. Молодці українські правоохоронці та спецслужби - вони відреагували моментально ... І, я так розумію, викрадачі Шишова швидко зметикували, що не зможуть вивезти його з України, - усе швидко було взято під контроль. Тоді його й убили - це сталося пізніше. Учора українські волонтери, поліція, кінологи із собаками прочесали весь цей ліс. Зокрема й ту ділянку, де сьогодні знайшли Шишова. Учора його не було, отже, його привезли туди пізніше" доведе чи спростує експертиза. Я так розумію, що час смерті у нас не забули як визначати
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03.08.2021 19:46 Відповісти
Ваша версія десь близька до істини. Хто вбив - це вже інша справа - чи приїжджі бульбо/ху_ло кілери, чи наші доморощені продажні.
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03.08.2021 20:16 Відповісти
Ні к чорту наші спецслужби не годяться!
Ганьба!!!
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03.08.2021 19:48 Відповісти
Оппозиционный белоруский телеканал NEXTA на следующее утро сообщил, что Шеремета в Киеве взорвали КГБисты Бульбафюрера...,типа чистая работа...,а что толку?
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03.08.2021 19:52 Відповісти
Киев кишит конторскими !
это было ясно с ещё с "Караванского стрелка"
и его загадочной "ликвидации"
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03.08.2021 19:58 Відповісти
Плохо что вы не читали книгу белорусской журналистки Екатерины Адреевой и ее мужа под названием "Беорусский Донбасс"..там черным по белому написано...,более 200 спецназовцев Бульбафюрера участвовали в войне на Донбассе на стороне ДНР....,
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03.08.2021 20:01 Відповісти
Давав собі вже обіцянку не читати коментарі на "Цензорі", але забув. Вражає дуже поширена аморальність коментарів, наче не про смерть людини йдеться, а... Які всі зухвалі, які всезнаючі...
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03.08.2021 20:06 Відповісти
Так не ходи сюда Давай еще панихиду проведем тут! Земля пухом, царство небесное и прочие лишнехромосомные переплясы!
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03.08.2021 20:12 Відповісти
Как говорил известный разведчик Виктор Суворов,...вся правда о преступлениях кремлевского режима с октября 1917 года,лежит у вас под ногами,включая газеты "Правда" Красная звезда" и т.д.Надо только внимательно читать что пишут эти Упыри о своих "подвигах" прошлого и настоящего...,вполне согласен с Владимиром Богдановичем,найти сегодня можно все и без проблем...
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03.08.2021 20:20 Відповісти
Власть в Украине полностью разболансирована, страшно подумать, шо нас ждет завтра, и не известно, какая партия, или кто готов спасти Украину от нового янука?
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03.08.2021 20:35 Відповісти
Тотальная мацкальская пропаганда и сплошная ложь убивает не только психику и моральное состояние...,для этого достаточно много водки, Боярышника и прочей Бурды типа наркота...,а дальше все будут верить,что Ольга ********* и Вовка Салавьев с Димой Сикелевым и прочими пропагандонами всегда не брешуть...
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03.08.2021 20:52 Відповісти
Лука внатуре берега попутал шлемазл
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03.08.2021 22:02 Відповісти
украинским правоохранителям он не сообщал.
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04.08.2021 05:49 Відповісти
 
 