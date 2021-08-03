Шишов попереджав, що в Україну приїдуть "конторські" ліквідувати опозиціонерів, - білоруська блогерка Мартинова

Знайдений повішеним у Києві глава Білоруської Дому Віталій Шишов попереджав соратників, що співробітники спецслужб Білорусі або РФ можуть діяти в Україні.

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповіла білоруська блогерка Тетяна Мартинова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Деякий час тому "ябацьківські", тертелівські (співробітники КДБ Білорусі – ред) та інші причетні хлопці заявляли, що будуть активістів ліквідовувати. Потім було безліч вкидань про підготовку ліквідаційних команд, які з-за кордону будуть привозити білорусів, хоч у валізі, хоч у багажнику... І безпосередньо Віталій особисто попереджав людей, щоб були дуже обережними", – розповіла вона.

Мартинова додала, що спочатку ніхто з білоруських опозиціонерів не повірив у те, що в Україні можуть діяти агенти спецслужб РБ, але потім цю інформацію підтвердив і сам Шишов.

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Блогерка припускає, що вбивці Шишова спочатку планували живим вивезти його з України в Білорусь.

"Я так розумію, викрадачі Шишова швидко зметикували, що не зможуть вивезти його з України, – усе швидко було взято під контроль. Тоді його й убили – це сталося пізніше. Учора українські волонтери, поліція, кінологи із собаками прочесали весь цей ліс. Зокрема й ту ділянку, де сьогодні знайшли Шишова. Учора його не було, отже, його привезли туди пізніше. У Віталія зламаний ніс. Решту скаже поліція. Це поки таємниця слідства", – зазначила Мартинова.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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