Шишов попереджав, що в Україну приїдуть "конторські" ліквідувати опозиціонерів, - білоруська блогерка Мартинова
Знайдений повішеним у Києві глава Білоруської Дому Віталій Шишов попереджав соратників, що співробітники спецслужб Білорусі або РФ можуть діяти в Україні.
Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповіла білоруська блогерка Тетяна Мартинова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Деякий час тому "ябацьківські", тертелівські (співробітники КДБ Білорусі – ред) та інші причетні хлопці заявляли, що будуть активістів ліквідовувати. Потім було безліч вкидань про підготовку ліквідаційних команд, які з-за кордону будуть привозити білорусів, хоч у валізі, хоч у багажнику... І безпосередньо Віталій особисто попереджав людей, щоб були дуже обережними", – розповіла вона.
Мартинова додала, що спочатку ніхто з білоруських опозиціонерів не повірив у те, що в Україні можуть діяти агенти спецслужб РБ, але потім цю інформацію підтвердив і сам Шишов.
Блогерка припускає, що вбивці Шишова спочатку планували живим вивезти його з України в Білорусь.
"Я так розумію, викрадачі Шишова швидко зметикували, що не зможуть вивезти його з України, – усе швидко було взято під контроль. Тоді його й убили – це сталося пізніше. Учора українські волонтери, поліція, кінологи із собаками прочесали весь цей ліс. Зокрема й ту ділянку, де сьогодні знайшли Шишова. Учора його не було, отже, його привезли туди пізніше. У Віталія зламаний ніс. Решту скаже поліція. Це поки таємниця слідства", – зазначила Мартинова.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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Я теж попереджав білорусів, що їх "ігрища" у "васкресную ливаруцию" призведуть до того, що Лука укріпить репресивний апарат і почне їх "душить по одному" Мені що тут писали? А тепер "стогнуть"!!!
Пора нам своїми внутрішніми проблемами займаться, а не переживать за тих, хто не захотів реально взять владу, коли це було можливо У нас "зелене бидло" державу нищить, північний кордон з Білоруссю укріплять треба, а нам пропонують рятувать "балаболок білоруських" що обісралися у себе, не послухавши наших застережень (навіть ображалися на ті застереження), а потім втекли до нас Ми їх сюди кликали? Це все одно, якби Ви натикали дуль сусіду-неадеквату, а потім втекли до мене на подвір"я Сусід прийшов і набив Вам фізіономію у мене у дворі, а Ви почали скаржиться, що я Вас не захистив!
Чогось за "айтішніками" білоруськими ніхто не "слідкує" - бо люди просто працюють "Мутна" ця справа - "попереджав", що КГБ за ним слідкує, що може "прийти сюди" по опозиціонерів, а сам по малолюдних місцях у вечірній час бігав Це все одно, що піти в ліс де живуть тигри і потім дивуваться, що тебе з"їли
Якщо взять до розгляду "заказуху" з білоруського боку, оплачену білоруськими долярами - так знову-ж таки повертаємося до "білоруського" варіанту, коли "замовники" в Мінську сидять Це суперечить сказаному мною раніше?
Франца-Фердінанда убили босняки-терористи Так що - ми повинні стверджувать що мотивом і причиною Першої Світової війни були вони?
Ти мені нагадуєш випадок коли заочник-мєнт здавав кримінальне право у Харківській академії Його питають: "Що є об"єктом злочину при звалтуванні?" Він відповідає: "Влагалище!" (а треба було сказать: "Статева свобода жінки".....
"Перед тим як щось сказать, потрібно переконаться, що ваш язик з"єднаний з мозком!".....
А щодо "прочісування" - так було багато випадків, коли "прочісували" і не бачили У нас в Криму солдат пропав - шукали тихдень по в/ч Не знайшли Вирішили що дезертирував А через кілька місяців знайшли у маленькому гайку на території - 50 м від казарми, повішеним За 20 м від того місця - стежка, по якій купа людей ходила!
Насчёт КГБ - сомневаюсь, слишком мелкая цель для "конторских". Я, например, такую фамилию до вчерашнего дня и не слышал.
Впрочем, темны дела спецслужб.
наивность граничит с глупостью . молодежь историю не изучает книг не читает. поэтому лукашисты так легко расправляються с нелояльными.
https://twitter.com/naviny Naviny.by
Многоборка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь
Совсем ребята не в теме. Тут ФСБ руководит СБУ.
В остальном предположение тёти-блогера- чушь несусветная. Это я- о последнем абзаце её предположений.
аж Маски шоу вспоминаються - вот я свалил из Пацькостана - как раз сэкономил на это....(считает), ну вот, вот шо насребав то(Яцына Павел удивлен), ну ось що мене защитять........(= новая песня Кр. плесени - ... су*а, ну ты и просадил продешеил и ваще иди отсуда ваще вася)
Делаете так: видите Андрея Нешевченко- не читайте, это вашей ранимой душе противопоказано. Но! Вопрос остался: а что, этот блогер- дядя? Точно дядя?! Не тётя? Надо же...
что же там у вас за такой лес то, жители Кличковщины то?
в городе 5 млн. рыл - и тупо мона челевека взять из парка, привезти в другой парк, "оформить" что "повесился" и киевляне такие - Ах остафъте, может там спектакль делают, ой, мне шото туфля натерла ножку, а щас на премьеру с Басковым, ох, ох,
- - Идите отсюда, тут мы бл.
- Слушаемся тащь срежант, тут не мы, вот и зажигалка
- Да мне надо туалетка, а не зажигалка, дебилы
- (звуки какие-то, топот каблука и кеда)
Ганьба!!!
это было ясно с ещё с "Караванского стрелка"
и его загадочной "ликвидации"