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Новини Коронавірус і карантин
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Тести на антитіла не визначають, чи є у людини імунітет від коронавірусу, - МОЗ

Тести на антитіла не визначають, чи є у людини імунітет від коронавірусу, - МОЗ

Робити тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, щоб дізнатися про наявність імунного захисту від нього, нема сенсу.

Про це заявили в пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці виміру, тест-системи різної точності і чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні і вкрай неточні результати", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що антитіла - не єдина ланка захисту від COVID-19.

"Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить. Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", - уточнили в повідомленні.

Тести на антитіла не визначають, чи є у людини імунітет від коронавірусу, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5390) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Короче, этот вирус - просто манна небесная. Столько народа с него кормится..(начиная с ВОЗ-эфиопа + минздрав в любой стране + главврач любой больницы + фармацевтические монополии). Думаю, волны будут накатывать и накатывать.
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03.08.2021 19:51
+14
Не-не, проницательный ты наш, это всё бараны, которые хавают всё, что им из телевизора насыпают. Вот на них всё и прорастает.
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03.08.2021 20:11
+12
Ну все ясно. Збираються ПЦР тести відмінити. Вакцина наше все. І до лампочки перехворів ти чи не перехворів. Є паспорт вакцинації - ти людина, нема - сиди вдома без роботи.
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03.08.2021 19:54
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https://factcheck.kz/v-mire/fejk-sars-cov-2-do-six-por-ne-byl-vydelen-znachit-net-standarta-dlya-testov/

Таких докторів як ця є ще багато і вся фейкові звизди.
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06.08.2021 21:09 Відповісти
Наконец-то в Минздраве начали медицину изучать. Пока осваивают теринологию, но анонимно.
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03.08.2021 21:31 Відповісти
ні вони не вивчають, вони всіх намагаються пошити в дурні.
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03.08.2021 21:46 Відповісти
тест системи звичайно різні, але кожна має свою специфічність та чутливість, на якому обладнання визначати не має значення, тому що, всі імуноферментні аналізатори по своїй будові ОДИНАКОВІ! Єдина перевага автоматичних - зменшується людський фактор. і у говорячої голови , що це сказала замало знань в цій галузі, точність такого слова там не існує, наголошую - специфічність та чутливість. Хтось пояснить тому олень, що головна ланка саме антитіла, а не клітинний імунітет, яким чином запуститься і клітинний і інші ланки при відсутності антитіл? Це як двигун без бензину... З слів одне зрозумів - скринінг рівню антитіл у щепленого та перехворівшого населення не будемо робити, бо рахуємо що всі дурніші за МОЗ та й головне, грошей на це катма. Готовий за свій кошт цим зебілам придбати підручник по імунології.
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03.08.2021 21:45 Відповісти
колитесь фсе и будет вам счастье
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03.08.2021 23:55 Відповісти
После прочтения к авторам возник ряд очень важных вопросов:
1. С каких это пор «какой-то источник» МОЗ Украины является авторитетным в обсуждении вопроса, выявления наличия иммунитета от того или иного, в данном случае вируса?
2. Вызывает удивление и, как результат крайнюю обеспокоенность, реакция МОЗ на использование в Украине, как сказано, не стандартизированных тестов для определения антител к COVID-19. Тут на лицо, либо преступная халатность, либо голословные высказывания чиновника по данному вопросу.
3. Думаю, что данному «источнику» МОЗ Украины будет не лишним узнать, что не один анализ не дает 100% гарантированно точного результата. На то в документации к тест системам приводится соответствующая информация (учите мат. часть чиновники набранные по объявлению).
4. Именно поэтому, исходя из пункта 3, во всем мире используются различные тесты, определяющие различные показатели, при различных состояниях пациента.
5. Думаю только невежество «источника» МОЗ Украины дает ему право высказывать такие суждения, когда во всем мире тесты по определению антител к COVID-19 являются одним из показателей, характеризующих, с высокой долей вероятности, тот или иной ответ иммунитете пациента на вышеуказанный вирус.
6. Вообще руководству МОЗ Украины необходимо оценить профессиональную пригодность данного сотрудника, а лучше всего своего штата.
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04.08.2021 12:54 Відповісти
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