Тести на антитіла не визначають, чи є у людини імунітет від коронавірусу, - МОЗ
Робити тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, щоб дізнатися про наявність імунного захисту від нього, нема сенсу.
Про це заявили в пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці виміру, тест-системи різної точності і чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні і вкрай неточні результати", - підкреслили у відомстві.
Зазначається, що антитіла - не єдина ланка захисту від COVID-19.
"Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить. Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", - уточнили в повідомленні.
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Таких докторів як ця є ще багато і вся фейкові звизди.
1. С каких это пор «какой-то источник» МОЗ Украины является авторитетным в обсуждении вопроса, выявления наличия иммунитета от того или иного, в данном случае вируса?
2. Вызывает удивление и, как результат крайнюю обеспокоенность, реакция МОЗ на использование в Украине, как сказано, не стандартизированных тестов для определения антител к COVID-19. Тут на лицо, либо преступная халатность, либо голословные высказывания чиновника по данному вопросу.
3. Думаю, что данному «источнику» МОЗ Украины будет не лишним узнать, что не один анализ не дает 100% гарантированно точного результата. На то в документации к тест системам приводится соответствующая информация (учите мат. часть чиновники набранные по объявлению).
4. Именно поэтому, исходя из пункта 3, во всем мире используются различные тесты, определяющие различные показатели, при различных состояниях пациента.
5. Думаю только невежество «источника» МОЗ Украины дает ему право высказывать такие суждения, когда во всем мире тесты по определению антител к COVID-19 являются одним из показателей, характеризующих, с высокой долей вероятности, тот или иной ответ иммунитете пациента на вышеуказанный вирус.
6. Вообще руководству МОЗ Украины необходимо оценить профессиональную пригодность данного сотрудника, а лучше всего своего штата.