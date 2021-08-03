Тести на антитіла не визначають, чи є у людини імунітет від коронавірусу, - МОЗ

Робити тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, щоб дізнатися про наявність імунного захисту від нього, нема сенсу.

Про це заявили в пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці виміру, тест-системи різної точності і чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні і вкрай неточні результати", - підкреслили у відомстві.

Зазначається, що антитіла - не єдина ланка захисту від COVID-19.

"Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і яку тест на антитіла не визначить. Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але хороший захист з'явиться тільки тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету", - уточнили в повідомленні.

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