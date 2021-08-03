Чаус готовий бути завтра в суді, але поки невідомо, чи зможуть його доставити, - адвокат Кравець

Колишній суддя Микола Чаус готовий бути присутнім завтра на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу. Поки невідомо, чи зможуть його доставити на засідання і забезпечити необхідну охорону.

Про це повідомив у Telegram адвокат Чауса Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно самого засідання, в принципі я з ним обговорив, ми готові йти", - сказав адвокат у відеозверненні.

"У мене ще немає інформації, чи зможуть його (Чауса. - Ред.) доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть", - додав він у наступному пості.

На думку Кравця, у справі з Чаусом "замішані всі силові відомства України та низка іноземних правоохоронних відомств".

"Що стосується зустрічі з Зеленським, посміялися разом. Хоча робити це йому ще важко", - додав адвокат.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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