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Чаус готовий бути завтра в суді, але поки невідомо, чи зможуть його доставити, - адвокат Кравець

Чаус готовий бути завтра в суді, але поки невідомо, чи зможуть його доставити, - адвокат Кравець

Колишній суддя Микола Чаус готовий бути присутнім завтра на засіданні Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу. Поки невідомо, чи зможуть його доставити на засідання і забезпечити необхідну охорону.

Про це повідомив у Telegram адвокат Чауса Ростислав Кравець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно самого засідання, в принципі я з ним обговорив, ми готові йти", - сказав адвокат у відеозверненні.

"У мене ще немає інформації, чи зможуть його (Чауса. - Ред.) доставити і забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть", - додав він у наступному пості.

На думку Кравця, у справі з Чаусом "замішані всі силові відомства України та низка іноземних правоохоронних відомств".

"Що стосується зустрічі з Зеленським, посміялися разом. Хоча робити це йому ще важко", - додав адвокат.

Чаус готовий бути завтра в суді, але поки невідомо, чи зможуть його доставити, - адвокат Кравець 01

Читайте також: Бутусов: Молдова просить допитати Чауса і ще 12 громадян України у справі про викрадення. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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Автор: 

Чаус Микола (327) Антикорупційний суд ВАКС (1940) запобіжний захід (481)


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Топ коментарі
+8
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 1829
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03.08.2021 19:54
+8
одни думают что у него что-то есть на Порошенко, другие знают что он может открыть рот и рассказать кто и нафига похищал-прятал-подкидывал в село )))
поэтому пока он молчит - он бесценный....а как квакнул (и не угадал) - может совсем крякнуть )))
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03.08.2021 19:56
+8
После всех этих танцев с чаусом в трусиках тудой-сюдой, грош цена его "свидетельским показаниям".
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03.08.2021 19:59
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" ... поки невідомо, чи зможуть його доставити", що в СБУ машин не має, чи пальне закінчилося?
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03.08.2021 19:50 Відповісти
Похоже, адвокаты хотят пару танков с фронта подтянуть для обеспечения безопасности своего клиента
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03.08.2021 20:08 Відповісти
Скинулись бы на бензин для автозака, а относительно безопасности то кто на него польститься.
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03.08.2021 20:47 Відповісти
бензобаки всех автозаков заправлены до отстрела). Его безопасности ничего не угрожает ровно до тех пор, пока не станет понятно, что клиент пустой и с него не заработаешь
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03.08.2021 22:45 Відповісти
Дерьмак ще снайперку не налагодив,не пристріляв.
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03.08.2021 20:46 Відповісти
Я не розумію, чому носяться з тим Часом, як з писаною торбою?
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03.08.2021 19:52 Відповісти
Що потрібно плебсу-хліба та видовищ!!! З хлібом напруга ,то нехай харчується видовищами !!!)))
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03.08.2021 19:54 Відповісти
одни думают что у него что-то есть на Порошенко, другие знают что он может открыть рот и рассказать кто и нафига похищал-прятал-подкидывал в село )))
поэтому пока он молчит - он бесценный....а как квакнул (и не угадал) - может совсем крякнуть )))
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03.08.2021 19:56 Відповісти
После всех этих танцев с чаусом в трусиках тудой-сюдой, грош цена его "свидетельским показаниям".
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03.08.2021 19:59 Відповісти
кое-каким - несомненно...
но рассказав как его похищали в Молдове и врали что не похищали... уже дурно пахнет для некоторых спецсужб и отдавших такой приказ...
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03.08.2021 20:18 Відповісти
Они думают, что у него есть деньги. Компромат-это вторично
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03.08.2021 21:57 Відповісти
Чим він відрізняється від звичайного злодюжки? Тим, що міжнародні інстанції контролюють за перебігом справи? Чи та сама манія, як у Зеленського перед виборами, коли він за рогом кожної будівлі волав, що за ним спостерігають і хочуть вбити.
Ну соромно вже, досить
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03.08.2021 19:56 Відповісти
дуже соромно! але брехати що не крали з сусідньої держави....а тоді підкинути в українське село голого-босого - то це не тільки соромно а й по-дебільному (не на ніч згадати допу))))))
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03.08.2021 20:20 Відповісти
*Чаусом - треба
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03.08.2021 20:26 Відповісти
чому я дійсно радий , що хоч один суддя відчує на своїй шкірі роботу судової системи ...
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03.08.2021 19:52 Відповісти
не відчує...ту судову систему що для пересічних - не відчує... а інша - то вже окрема розмова...
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03.08.2021 19:57 Відповісти
все одно лайна сьорбне достатньо !
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03.08.2021 20:02 Відповісти
та да...вже в якомусь лайні...і якийсь пришелепкуватий, як нарік
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03.08.2021 20:21 Відповісти
Это уже за пределами здравого смысла! " Неизвестно смогут ли его доставить !!??" И в самом деле смогут ли?
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03.08.2021 19:52 Відповісти
уточнюють в Новій почті
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03.08.2021 19:54 Відповісти
та щаз чаус готов принять даже православный иудаизм...
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03.08.2021 19:53 Відповісти
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4053
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03.08.2021 19:54 Відповісти
Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 1829
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03.08.2021 19:54 Відповісти
Може знов розчинитися ,як Джо Невловимий !!!)))
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03.08.2021 19:55 Відповісти
столько шума изза какого то сраного мудака чауса.
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03.08.2021 19:56 Відповісти
дайте ему в киевском парке погулять .
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03.08.2021 20:27 Відповісти
что значит..смогут ли доставить? Он же никем не задержан..пока... Пока служба Баканова по указанию товарища Зе.....ах какого товарища ... прячет судью коррупционера от НАБУ и от правосудия. Зачем доставлять? Нет никаких законных оснований доставлять...пусть сам придет
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03.08.2021 20:29 Відповісти
судя по количеству адвокатов у Чауса...НАБУ слабо сработало и далеко не все банки с долларами нашла)) Или может ...Чаус тоже патриот и ..участник...каким не будь сектором командовал?...тайно. ...инкогнито....например в правом секторе?
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03.08.2021 20:32 Відповісти
Чаус готов быть завтра в суде, но шорты в которых он был-обосраны,на другие денег нет, Неизвестно, смогут ли его доставить, воняет сильно- адвокат Кравец
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03.08.2021 20:55 Відповісти
Ніхто його не викрадав. Чаус дав хабаря молдаванам і вони його переправили через кордон. А щоб не показати, як обісрались - "європейські" (знедавна...) молдавани перевели стрілки на наші спецслужби. Який сенс СБУ викрадати з Молдавії цього дебіла, щоб потім випустити бігати в трусах по вінницькому селі і тріпати ї.алом?
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03.08.2021 21:19 Відповісти
для начала вернуть его в Молдавию, правда ?
и Зегнида нипричём ?
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03.08.2021 21:27 Відповісти
Навіщо повертати? Судити в Україні, як суддю-хабарника в особливо крупних розмірах.
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04.08.2021 08:35 Відповісти
Этот сценарий тебе явно в говноквартале настрочили. И то - левым копытом.
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03.08.2021 21:42 Відповісти
Тебе зробили лівим копитом.
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04.08.2021 08:37 Відповісти
Ты дебилом родился, или методичка по дебилтеомк написана?
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03.08.2021 22:42 Відповісти
похоже на то что в чъёмто доме скоро будет играт музыка, но Чаус её не услышит...
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03.08.2021 21:36 Відповісти
только что по ящику
в Феофании НАБУ задержало неназванного пока гражданина бывшего судью днепровского суда киева
по фото - 90% чаус
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03.08.2021 21:41 Відповісти
Уровень охраны как у президента. Сразу видно, что человек видный. Учитесь, коррупционеров как смешивать коррупцию и политику. Ему там уже наобещали с три короба, только не верят в то что им он поверил. Он через СБУ перестраховываются. Циркачи...
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03.08.2021 21:52 Відповісти
Уф-ф-ф, мабуть,до завтра не доживе, застрілиться сердешний. Першийраз застрілиться у скроню,ну а вже другий-у серце.
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03.08.2021 22:53 Відповісти
 
 