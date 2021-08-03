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Новини Агресія Росії проти України
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Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко. ВIДЕО

Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко. ВIДЕО

Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечить відновлення камери відеоспостереження 10-ї окремої десантно-штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера.

Про це повідомив у відеозверненні лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 27 травня "Справа Громад", "Брати по зброї" і мій благодійний фонд разом з нашими партнерами по фракції "Європейська Солідарність" ведуть дуже важливий проєкт. Проєкт, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найгарячіших точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прилади нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Вже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє", - сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.

"На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат цих "очей". Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами", - додав Порошенко. Він продемонстрував пошкоджену снайпером камеру.

Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті зявляться 3 нові, - Порошенко 01

"Ми, знаєте, як у того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо "очей" нашим бійцям з "десятки", і вони будуть діяти більш ефективно", - підкреслив п'ятий президент України.

Лідер "Європейської Солідарності" повідомив, що поставки на фронт систем відеоспостереження продовжаться. "Ми продовжимо роботу по встановленню та забезпечення наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями", - підкреслив Порошенко.

Читайте також: 10 ОГШБр отримає повний комплекс оптичної розвідки, - Порошенко. ФОТО


Автор: 

Порошенко Петро (15162) відеонагляд (108) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+58
І знову якийсь невідомий волонтер Порох сере 73/43%зебілам в штани...
Хто тепер буде демонстративно повертати йому оці відеокамери?
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03.08.2021 19:56
+57
Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры, на фронте появятся 3 новые, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4609
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03.08.2021 19:59
+49
Ну да, помогает стране и никак не успокоится. Нет чтобы воровать и разваливать, как зеленые зебанаты
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03.08.2021 20:04
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Иди и працюй, а ты ..издиш на Цензоре, что тебе кто-то что то должен делать. И задай, падаль, такой вопрос твоему *************** нелоху- почему ты и вся опа не работают в 3 смены для страны.
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03.08.2021 23:43 Відповісти
нулевка кацапська , випаруйся !
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03.08.2021 23:47 Відповісти
кукура, я за страну почти 4 года воевал, а ты падаль кремлевская,что делал, уставал на диване от войны????? Поэтому идешь, мразь, на хрен и очень быстро
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04.08.2021 22:36 Відповісти
Не, я требую Зебила на второй срок. Шоб зебуины кровью просрались
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03.08.2021 20:31 Відповісти
А відосік зняти слабо??? Чи самміт перших лядей підтримати ,грошима !!!)))
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03.08.2021 19:59 Відповісти
Не надо сравнивать милостыню и помощь армии в воюющей стране. Здесь - люди выполнили работу и отчитались перед народом и спонсорами.
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03.08.2021 20:05 Відповісти
Он выучил уроки 2018-2019. Когда он за 5 лет помог армии почти 1.5 млрд.грн, а зебанаты все вопили "Не верим. Это все вранье. Где ваши доказательства?". Вот и получите теперь доказательства. Чем теперь недовольны?
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03.08.2021 20:18 Відповісти
Порох прийде-
порядок - буде !
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03.08.2021 20:00 Відповісти
Тому Головнокомандувач ЗСУ Залужний заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС. Навіщо нашим військовим камери спостереження від Порошенка? Нехай залишаться без очей
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03.08.2021 20:01 Відповісти
Депутаты ВР - не должностные лица.
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03.08.2021 20:04 Відповісти
Із Закону Про статус народного депутата України
Стаття 25.
1. Народний депутат України зобов'язаний перед вступом на посаду ...
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03.08.2021 20:35 Відповісти
Іще з Декларації про доходи
Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 548
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03.08.2021 20:42 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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03.08.2021 20:52 Відповісти
З чого таки висновки???)))
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03.08.2021 20:03 Відповісти
А в это время величайший пианист из цирка, как обычно обосрался.
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03.08.2021 20:18 Відповісти
Згинь нечисть 😀
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03.08.2021 20:20 Відповісти
Пропиарь Нелоха по поводу помощи фронту, кто мешает.
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03.08.2021 20:05 Відповісти
А тут хочеш не хочеш, а правди діти не має куди ...
Та й найрейтингове новинне видання України зобов"язує
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03.08.2021 20:07 Відповісти
со снайпером, который испортил нашу камеру "сталося стихійне лихо"
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03.08.2021 20:04 Відповісти
ууу барига, всьо воду мутить пратів вави
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03.08.2021 20:04 Відповісти
Давайте дебіли, розкажіть як він піариться за ті кошти, які у вас вкрав...
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03.08.2021 20:09 Відповісти
Не смерди тут лаптями , бо тобі ніхто тут не повірить😀
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03.08.2021 20:22 Відповісти
Как пагодка в масквє?
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03.08.2021 20:24 Відповісти
а в это время, зе-упыри отдают приказ запретить поездки чиновников в ато. Кому там еще не хватало доказательств, что это приказ обосранного маланца, против волонтерства порошенко?!
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03.08.2021 20:16 Відповісти
в тому є і позитивний момент, бо приїзджають і ксіву УБД собі роблять, так хоч, можливо, менше фальшивих буде, а тільки ті, хто справді мають право, а може й справді іншу мету переслідують.
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03.08.2021 22:38 Відповісти
Оце був Президент....
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03.08.2021 20:24 Відповісти
Был и будет.
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03.08.2021 20:33 Відповісти
Сподіваюсь.
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03.08.2021 20:40 Відповісти
Не факт. Нарід заперся, як молоде теля, якого вперше виганяють на пасовище. Ну не хоче відірватися від тухлого сіна і йти на моріжок. Цей нарід з дитячим розумом вже запхав пальці в одну розетку і отримав удар струмом. Але зробив висновок, що це розетка (Зєлєнскій) така погана. Тому знайде собі іншу розетку і знову пальці туди запхає. Я вірю у наш нарід. 😊
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03.08.2021 21:44 Відповісти
100%. Причём розетка уже вторая, первая была янукович.
Мне кажется что и без третей розетки не обойдётся.
Я вірю у наш нарід.
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03.08.2021 21:51 Відповісти
То погано. Особливо якщо струм той нарід приб'є швидше, ніж закінчаться розетки. 🤔
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03.08.2021 21:54 Відповісти
Естественный отбор.
Если мы достойны жизни (народ) - выживем.
Ну а если нет то кому мы такие нахер нужны.
Мир жесток.
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03.08.2021 22:09 Відповісти
а зельц о крымских рапанах мечтает
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03.08.2021 20:46 Відповісти
то на зельца свин напал
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03.08.2021 23:28 Відповісти
Респект Пороху!
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03.08.2021 20:29 Відповісти
Остальные у Нелоха потребуй.
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03.08.2021 20:32 Відповісти
А там каждый комплект и так не по детски стоит. Совсем не по детски.

Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1966
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03.08.2021 20:43 Відповісти
Ватные боты-калоеды засрали всю тему. Скот ЗЕбильный,опущенный
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03.08.2021 20:40 Відповісти
Капец! В этом году тля сожрала 10 га конопли, в этом году мы засеяли 40 га конопли, пусть она подавится!
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03.08.2021 20:46 Відповісти
За цей "піар" Буткевич Порошенку дасть чергового "підсвинка тижня". Чи не дасть? 🤔
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03.08.2021 20:48 Відповісти
100%
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03.08.2021 20:59 Відповісти
Так може кожний бажаючий піаритись.
І пан Буткевич. Але він піариться на Порошенку )
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Чи на Порошенкові.
Або піарить його ))))
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Да ладно
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03.08.2021 20:52 Відповісти
Коли вже справжній президент повернеться.(
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03.08.2021 20:59 Відповісти
Народ, а хто бачить принципову різницю між дебілізмом https://censor.net/ru/user/422675 та захрещеним тут адмінами https://censor.net/ua/user/347491 ???
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03.08.2021 21:13 Відповісти
Привет, страдалец-лягушонок!
Палочка от леденца Рошен в твоей жопе продолжает кровоточить?
Ни днём, ни ночью нет отдыха измученному анусу?
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04.08.2021 11:08 Відповісти
Нда....
Похоже второй конец палочки леденца Рошен достал до мозга нашего Лягушёнка.....
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04.08.2021 16:23 Відповісти
.....ставьте широугольную бленду и ..у вас не будет бликов! Внутри бленды поверхность должна быть шероховатой.
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03.08.2021 21:26 Відповісти
10 бригада горно-штурмовая, а не десантно-штурмовая
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03.08.2021 21:42 Відповісти
Вместо каждой уничтоженной врагом видеокамеры,будет уничтожено пару врагов.
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03.08.2021 22:10 Відповісти
так набагато краще !
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03.08.2021 23:25 Відповісти
Не, вы как хотите, но я на следующих выборах голосую за Зелю. Хочу досмотреть этот цирк до конца
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03.08.2021 23:26 Відповісти
Дорогой цирк, я столько не потяну, платить за билет.....
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04.08.2021 11:14 Відповісти
А нельзя ли приберечь одну камеру для самого Петра Лексеича? Но не видеокамеру, а ту камеру, зарешёченное окно которой выходит на южную сторону буцыгарни.
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04.08.2021 06:19 Відповісти
А за каждую сожраную шоколадку рошен русликами, мы завезём ещё три шоколадки.
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04.08.2021 10:44 Відповісти
Каждый пиарится по-своему!
Кто-то везёт ВСУ камеры наблюдения за свои деньги, кто-то обвешивает оперные театры плакатами "БОльшая стройка" за бюджетные....
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04.08.2021 11:10 Відповісти
Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6247
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04.08.2021 15:59 Відповісти
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