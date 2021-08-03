Замість кожної знищеної ворогом відеокамери, на фронті з'являться 3 нові, - Порошенко. ВIДЕО

Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечить відновлення камери відеоспостереження 10-ї окремої десантно-штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера.

Про це повідомив у відеозверненні лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 27 травня "Справа Громад", "Брати по зброї" і мій благодійний фонд разом з нашими партнерами по фракції "Європейська Солідарність" ведуть дуже важливий проєкт. Проєкт, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найгарячіших точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прилади нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Вже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє", - сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.

"На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат цих "очей". Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами", - додав Порошенко. Він продемонстрував пошкоджену снайпером камеру.

"Ми, знаєте, як у того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо "очей" нашим бійцям з "десятки", і вони будуть діяти більш ефективно", - підкреслив п'ятий президент України.

Лідер "Європейської Солідарності" повідомив, що поставки на фронт систем відеоспостереження продовжаться. "Ми продовжимо роботу по встановленню та забезпечення наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями", - підкреслив Порошенко.

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