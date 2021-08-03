Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць

Шевченківський районний суд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета досліджував матеріали справи, надані прокурором.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат іншої обвинуваченої у цій справі, Яни Дугарь, Віталій Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розглядали експертизу ходи по Юлії Кузьменко, там, де (брав участь у роботі над документом британський експерт Айван — ред.) Бірч. Ми її детально розбирали, і встановили, що рівень цієї умовності (доказів — ред.), до якої вдався Бірч, складає 15 %. Тобто, ймовірність того, що це — Юлія Кузьменко (на відео, які під час слідства надавалися для проведення експертизи, становить — ред.), 15 %. На підставі цих 15 % Бірч дав висновок про "умовну достатність" (доказів — ред.)", - сказав адвокат.

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Як зазначив Коломієць, також учасники засідання після дослідження цієї експертизи перейшли до перегляду додатків до неї.

За його словами, наступне засідання у цій справі призначено на середу на 11:00, і на ньому учасники процесу планують додивитися низку відеозаписів і перейти до вивчення однієї з експертиз щодо Дугарь.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою.