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Новини Убивство Шеремета
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Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць

Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць

Шевченківський районний суд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета досліджував матеріали справи, надані прокурором.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат іншої обвинуваченої у цій справі, Яни Дугарь, Віталій Коломієць, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розглядали експертизу ходи по Юлії Кузьменко, там, де (брав участь у роботі над документом британський експерт Айван — ред.) Бірч. Ми її детально розбирали, і встановили, що рівень цієї умовності (доказів — ред.), до якої вдався Бірч, складає 15 %. Тобто, ймовірність того, що це — Юлія Кузьменко (на відео, які під час слідства надавалися для проведення експертизи, становить — ред.), 15 %. На підставі цих 15 % Бірч дав висновок про "умовну достатність" (доказів — ред.)", - сказав адвокат.

Читайте також: Справа щодо вбивства Шеремета завершиться "пшиком", - Кузьменко

Як зазначив Коломієць, також учасники засідання після дослідження цієї експертизи перейшли до перегляду додатків до неї.

За його словами, наступне засідання у цій справі призначено на середу на 11:00, і на ньому учасники процесу планують додивитися низку відеозаписів і перейти до вивчення однієї з експертиз щодо Дугарь.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою.

Автор: 

адвокат (934) суд (11657) Шеремет Павло (520) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+59
"То есть, вероятность того, что это - Юлия Кузьменко... составляет 15%."
Зебилы, поскольку женщин с 2 ногами абсолютное большинство, то вероятность того, что это Кузьменко составляет не менее 73%. Стойте на своём зебилизме до конца.
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03.08.2021 20:01
+35
если 15% за и 85% против считают условно достаточным доказательством вины. то можно ли результаты выборов 73% Зеленский 24% Порошенко считать условно достаточной победой Порошенко?
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03.08.2021 20:09
+31
Иллюстрация к слову "***.уться".
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03.08.2021 20:02
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"То есть, вероятность того, что это - Юлия Кузьменко... составляет 15%."
Зебилы, поскольку женщин с 2 ногами абсолютное большинство, то вероятность того, что это Кузьменко составляет не менее 73%. Стойте на своём зебилизме до конца.
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03.08.2021 20:01 Відповісти
Тобто вірогідність того, що це не Кузьменко - 85%. А як там у нас за законодавством розглядаються сумнівні докази? Бінго!!! На користь обвинуваченого.
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03.08.2021 21:11 Відповісти
Ваши аргументы для зелени не аргументы.
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03.08.2021 22:00 Відповісти
Есть еще одноногие и больные ,на костылях.
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04.08.2021 07:50 Відповісти
Есть ещё и мужики. Но у всех них походка совсем не такая- даже зебилы не поверят.
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04.08.2021 13:26 Відповісти
Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць - Цензор.НЕТ 1575
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04.08.2021 13:24 Відповісти
Иллюстрация к слову "***.уться".
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03.08.2021 20:02 Відповісти
скоро по вилянию тухеса и национальность определят...якщо офису сильно надо будет...
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03.08.2021 20:04 Відповісти
так за що тоді сиділа лікар ? експерт вищого гатунку !
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03.08.2021 20:07 Відповісти
а ваяк взагалі майже 2 роки в СІЗО відтрубив, ващє діч.
Сиділи за піар прутнеграя, він попіарився, а прокурори тепер немають як задню дати, шоб на вулицю не вилетіти. Обрали клоуна - очікуйте на цирк.
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03.08.2021 20:18 Відповісти
15% просто трешь..и зашквар классика ЛЮБОЙ ЭКПЕРТИЗЫ говорить о каких то предположениях выводах заключениях и итогах можно только при 80-100% и то с оговорками... даже в генетике бывали проколы.. когда просто делали экспресс генетику и вывода а на деле все гораздо сложнее у КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЙ ОТПЕЧАТОК ГЕНОМНОГО НАБОРА сын и отец родственны но имеют каждый отличия близнецы очень близки и тем не менее есть и там особенность у каждого... А тут дебельный Вовока на 100% оця мамы рымы м и такой пи пи цензура... еврейский позор... тьфу гыдота просто...
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03.08.2021 20:50 Відповісти
Як це "за що"? За виступ зЕ на пресконференції.
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03.08.2021 21:12 Відповісти
Экспертиза походки может являться лишь косвенным доказательством - так давно уже ответили британцы зебилоидам...тем более что вероятность всего 15%
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03.08.2021 20:07 Відповісти
если 15% за и 85% против считают условно достаточным доказательством вины. то можно ли результаты выборов 73% Зеленский 24% Порошенко считать условно достаточной победой Порошенко?
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03.08.2021 20:09 Відповісти
ну,во всяком случае не поражением пороха .будем считать это прививкой одураченного телевизором пипла.
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03.08.2021 20:10 Відповісти
неоправданный оптимизм...
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03.08.2021 20:25 Відповісти
оптимизм всегда оправданный.
а вот пессимизм всегда неоправданный
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03.08.2021 20:29 Відповісти
мож ты и прав...обрыдло всё...
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03.08.2021 20:33 Відповісти
пессимист - это хорошо проинформированный оптимист
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03.08.2021 21:02 Відповісти
Скоріше - ледачий
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03.08.2021 21:13 Відповісти
кацапа,ты б лучше задумался,что такое обнуление... .у вас и фальсифицировать не надо-просто нету выборов в их первозданном понятии.
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04.08.2021 12:28 Відповісти
то есть по походке установили,что это таки женщина
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03.08.2021 20:09 Відповісти
з вірогідністю 15%
тут вже не забалуєш
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03.08.2021 20:15 Відповісти
а може трансвестит?не?
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03.08.2021 20:16 Відповісти
Сейчас ещё круче есть. Новая общность людей - советский народ нет, нет, не то, - не определившиеся
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03.08.2021 21:19 Відповісти
Господа. Это был чуть ли не первый случай когда зеленая власть обгадилась...Многие еще верили ,что за этими обвинениями что-то стоит и нам предъявят решающие улики или даже признания обвиняемых....Прошли все разумные сроки для расследования и что в итоге ? Очередная (какая по счету?) экспертиза нарисовала 15% вероятности "схожести походки" подозреваемой с неизвестной злоумышленницой ?? Доколе будет длится этот произвол?
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03.08.2021 20:11 Відповісти
до 19.04.2024
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03.08.2021 20:22 Відповісти
Возможно и раньше.
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03.08.2021 20:40 Відповісти
Хорошо бы...
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03.08.2021 20:46 Відповісти
Этот произвол происходит на всех ступенях от районных прокуратур до верховной. Сейчас за вами по надуманным преступлениям приезжает бутц команда и вам вешают хрень и разгружают на бизнес - если повезет. За политику срок обеспечен. Посмотрите что творится в Харькове. Сейчас это самый преступный город в Украине где все возглавляет прокуратура и менты. Зе ни разу не был в Харькове.
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03.08.2021 20:48 Відповісти
Харьков изначально был прокурорский и ментовский город. Это не сейчас началось, и не 10 лет назад даже
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03.08.2021 21:03 Відповісти
Ты с рождения дебил, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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03.08.2021 22:51 Відповісти
дотоле пока не научитесь из двух зол не выбирать
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04.08.2021 11:09 Відповісти
Правосудие земразей! Этот имбецил еще попиариться решил с собаковым
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03.08.2021 20:11 Відповісти
У зе-упырей вообще нет улик на обвиняемых! Просто в кремле приказали повесить убийство на украинских патриотов, чтобы тем самым замести следы лукашенсковской гэбни.
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03.08.2021 20:12 Відповісти
Вы посмотрите что несет главный мент по новому убийству белоруса Шишова: на коленке и носу ссадина - это говорит что он споткнулся и упал. И так спотыкался пока сам в петлю не влез. Очередной глухарь и убийства спец служб Рашистов и фашистов Лукашенко пытаются закрыть.
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03.08.2021 20:51 Відповісти
все логично - он так спешил повеситься, что бежал, спотыкался и падал
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03.08.2021 21:04 Відповісти
Продам бутцы Блохина...спёр в раздевалке в 1979г. ни разу не мыл..с натур.запахом
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03.08.2021 20:13 Відповісти
нє, ну якщо б вірогідність складала десь 0,000000837, тоді - так, це була б не вона
а 15% - тут вже не відмажешся
йохана ганьба!
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03.08.2021 20:13 Відповісти
Осталось всего 85% и дело раскрыто.
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03.08.2021 20:14 Відповісти
На основании этих 15% Бирч дал заключение об "условной достаточности" .На основании этой "условной достаточности" я как эксперт по экспертам могу заявить,что этот Бирч на 85% дибил.И кто пользуется его выводами на 100% дибилы.
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03.08.2021 20:16 Відповісти
Этот Бирч случайно не "испанский лыжник"?
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03.08.2021 20:42 Відповісти
А может дЕбил, эксперт?
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03.08.2021 20:49 Відповісти
Эксперт в Харьковской области пишет что стартовый пистолет из силумина - самый маленький в линейке турецких пистолетов Ретау 114, вкручена трубка и стреляет патронами 9х18 9х19 представляете как это? Как ему ослу при выстреле не оторвало голову. Так лепят дела в Дергачах Харьковской области прокуратура в связке с экспертами.
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03.08.2021 20:57 Відповісти
самый маленький в линейке турецких пистолетов Ретау 114, вкручена трубка и стреляет патронами 9х18 9х19 представляете как это?
вкручена трубка. Скорее всего там имитация подсоединения глушителя - резьба на конце ствола (у "Макрыча" есть) Трубка с проточкой под патрон накручивается на ствол. Шарик ударяет по капселю. Нужно только использовать не новый балончик (сделать перед этим несколько выстрелов)
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03.08.2021 21:31 Відповісти
скажите насколько умна особь которая слово дЕбил пишет с ошибками?
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04.08.2021 11:11 Відповісти
Пдц, зебилизация вышла на новый уровень - международный.
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03.08.2021 20:18 Відповісти
самый простой способ скрыть хромоту на левую
ногу - хромать и на правую, тогда у вас будет вид "морского волка", шагающего
вперевалку
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03.08.2021 20:20 Відповісти
На основании этих 15% Бирч дал заключение об "условной достаточности" (доказательств. - Ред.)", - сказал адвокат.Источник: https://censor.net/ru/n3280683

Я щось не так розумію?Це британський експерт дав таке заключення?
Це щось неймовірне-15% умовно достатньо,щоб звинуватити людину! Хіба таке можливо?Чи все ж я щось не так зрозуміла?Бо це вже ні в які рамки не лізе
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03.08.2021 20:21 Відповісти
а пока под шумок списывают неолигархам десятки лярдов долгов
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03.08.2021 20:23 Відповісти
Подозреваю, что не бесплатно.
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03.08.2021 20:49 Відповісти
В рядах выгодополучателей Закона 3508-д, предусматривающего списание и реструктуризацию задолженности олигархических структур тепло- и газоснабжения за газ полученный от государства в размере более 100 млрд. гривен, растет обеспокоенность что Зеленский в последний момент может увеличить откат по схеме. При том называются конкретные цифры - 4,7% вместо оговоренных 2%. Сегодня к нему с утра на "Объект" заявится целая делегация.

Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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03.08.2021 23:25 Відповісти
сколько ещё терпеть эту власть,это идиотское заказное следствие,эти продажные суды?
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03.08.2021 20:25 Відповісти
А в суді такі спеціалісти з ходи...
Вірогідність менше 15 %. Вона від'ємна.
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03.08.2021 20:25 Відповісти
Я вам точно говорю - белоруса Антоненко и Кузьменко завалили
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03.08.2021 20:28 Відповісти
Я те те точно говорю - соседа нужно было звать папкой
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03.08.2021 22:54 Відповісти
Зе-маразм крепчает.
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03.08.2021 20:31 Відповісти
а я, а я, ... определяю походку клаудиа шифер...
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03.08.2021 20:32 Відповісти
Заключение: классная баба!
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03.08.2021 20:50 Відповісти
Суд по делу Шеремета исследовал экспертизу походки женщины, которую с вероятностью 15% определили как Кузьменко, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 7331
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03.08.2021 20:46 Відповісти
если у кого есть нос
то он на 15% с поцЗедентом одной крови
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03.08.2021 20:51 Відповісти
суть провалу слідства всі в коментах визначили правильно. Слідчі МВС прямі підлеглі кума Татарова, експерти з МВС також. По справі вони були шатунами, то одного притягнуть, то другого, трьох самовбивць притягнули посмертно. А тут якийсь перець, спеціаліст по "віскарю" теж понапридумував.
Разом цим цікаве друге ( я до цього часу не бачив коментів). Гудеріан у спогадах писав щодо дати початку війни з СРСР в тому смислі, що довго не міг зрозуміти, чому саме 22 червня 41 року Гітлер визначив початком. А потім здогадався, що саме 22 червня 1812 року Бонапарт напав на Росію, а Гітлер як диктатор мавпував імператора Франції. Жоден з СРСРовських істориків не підмітив цього співпадіння. І бульбофюрер як диктатор і такий же психічнонездоровий як і всі диктатори визначив день убивства як 20 липня -день замаху на Гітлера. Це не просто співпадіння.
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03.08.2021 20:51 Відповісти
15% 😂
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03.08.2021 20:56 Відповісти
по сути это организованное Зеленским уголовное преступление,
судьи, прокуроры, мусора - ОПГ
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03.08.2021 21:25 Відповісти
З такими висновками я тэж підійшов.би
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03.08.2021 21:28 Відповісти
ДНК людини на 50% співпадає з ДНК хрону. Я, як експерт, заявляю, що Бірч наполовину хрін!
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03.08.2021 21:30 Відповісти
а кто такой бирч, и что он делает в этом следствии. а то мы уже видели диспетчера карлоса, и лыжного иструктора джорджи...
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03.08.2021 21:34 Відповісти
любые сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. но на все уже забили, если зелупа обвинял всех и назвал убийцами до суда
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03.08.2021 21:38 Відповісти
Помилувана Зеленським Юлія Прасолова, котра вбила СБУ-шника підривом автомобіля.
Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць - Цензор.НЕТ 3075
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03.08.2021 21:46 Відповісти
думаю что даже эти пресловутые 15% чисто не расстраивать клиента а личность "ыкспэрда"
слехка смущает основное занятие по жизни трнер карате остальное кагбэ есть на бумаге но
почемуто не основное занятие.... где его нарыли кто рекомендовал и сколько стоили хотябы
притянутые за уши 15% лучше всех знает авакян но он уважяемыйщелавэк!!! таких трогать ни
ни ниииикак низззя............
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03.08.2021 21:53 Відповісти
Так это сам адвокат 15% насчитал или в экспертизе так написано? Верить адвокату на слово себя обмануть.
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03.08.2021 21:56 Відповісти
Да тебя первый раз обманули еще в детстве, когда мужик тебе леденец за щеку положил
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03.08.2021 22:58 Відповісти
Суд по делу Шеремета исследовал экспертизу походки женщины, которую с вероятностью 15% определили как Кузьменко, - адвокат Коломиец. ▪️ Гениальная логика! В "Практическом курсе криминалистики" сказано, что достаточным основанием для обоснованного подозрения в отношении субъекта преступления, является заключение эксперта, которое не менее, чем на 70% доказывает его причастность к совершению преступного деяния. ▪️ В "Практическом курсе криминалистики Авакова" под редакторством Зеленского эта цифра была произвольно уменьшена до 15%. На том основании, что Кузьменко - участник АТО, женщина, у неё две ноги и она ими ходит. ▪️ Если зелёная шобла по таким же критериям будет искать убийцу Шишова, то проще всего арестовать кого-нибудь из патриотов - с высокой вероятностью они тоже ходят и даже иногда совершают утренние пробежки. ▪️ Владимирсаныч, вас обязательно будут судить. За подлог и фальсификации по делу Шеремета, за давление на суд, за нарушение презумпции невиновности, за незаконное лишение свободы, за направление следствия по ложному следу. ▪️ За то, что в 2021 году спецслужбы россии и беларуси безнаказанно исполняют на украинской территории смертные приговоры в отношении своих политических оппонентов. И я не удивлюсь, если исполнители (с заказчиками всё понятно) убийств Шеремета и Шишкова - одни и те же люди, много лет проживающие в Украине и работающие на агрессора. ▪️ Хотя что говорить о рядовых киллерах, если рядом с вами их резидентура во главе с агентом "Козырь". @Helgi Sharp
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03.08.2021 22:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо Кузьменко почнуть шити вбивство Віталія Шишова, бо він теж білорус...
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03.08.2021 22:02 Відповісти
"мы её на 10 минут отпустили из СИЗО! И что бы вы думали?!!" - заявили представители следственных органов..
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03.08.2021 22:32 Відповісти
Можуть і Семенченку пришити.
Його фсбу так само без доказів за завданням гебні у тюрмі тримає.
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04.08.2021 09:33 Відповісти
Що там ліпить зє влада, то питання. Але костя грішин ще буде відповідати за іловайськ та інші злочини, разом з бєнєю, хомчаком та іншими...
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04.08.2021 09:38 Відповісти
Якби на Семенченка було хоча б щось реальне, то пришили б у момент.
А так доводиться на замовлення лукашистів видумувати якісь нзф і "незаконну зброю" без зброї і без закону.
Так само, як на Торнадо і на Кузьменко.
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04.08.2021 11:54 Відповісти
ця просто повний алєс! В суді довели, що на 85% це НЕ вона, але всім по боку..... Зеко-***** прискореними темпами рухається шляхом ригоАналів!
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04.08.2021 04:15 Відповісти
Заключения этих "экспертов" как дыщло: как повернул, так и вышло. 15% похожести перевесило 85% непохожести.
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04.08.2021 06:20 Відповісти
Під такі відсотки і я зі своєю кульгавістю підійду.
Цікаво, що точно такі ж дебіли слідчі і иксперди у видуманій фсбу-кгб справі Семенченка цілком влаштовують більшість тих, які обурюються видуманою справою по Шеремету.
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04.08.2021 09:31 Відповісти
За ганебною справою Шеремета стирчать вуха таких як Татаров, Портнов і Кузьміна. Але справжні замовники білоруські і кремлівські спецслужби.
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04.08.2021 23:00 Відповісти
 
 