Суд у справі Шеремета досліджував експертизу ходи жінки, яку з ймовірністю 15% визначили як Кузьменко, - адвокат Коломієць
Шевченківський районний суд Києва під час розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета досліджував матеріали справи, надані прокурором.
Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат іншої обвинуваченої у цій справі, Яни Дугарь, Віталій Коломієць, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні розглядали експертизу ходи по Юлії Кузьменко, там, де (брав участь у роботі над документом британський експерт Айван — ред.) Бірч. Ми її детально розбирали, і встановили, що рівень цієї умовності (доказів — ред.), до якої вдався Бірч, складає 15 %. Тобто, ймовірність того, що це — Юлія Кузьменко (на відео, які під час слідства надавалися для проведення експертизи, становить — ред.), 15 %. На підставі цих 15 % Бірч дав висновок про "умовну достатність" (доказів — ред.)", - сказав адвокат.
Як зазначив Коломієць, також учасники засідання після дослідження цієї експертизи перейшли до перегляду додатків до неї.
За його словами, наступне засідання у цій справі призначено на середу на 11:00, і на ньому учасники процесу планують додивитися низку відеозаписів і перейти до вивчення однієї з експертиз щодо Дугарь.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою.
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Зебилы, поскольку женщин с 2 ногами абсолютное большинство, то вероятность того, что это Кузьменко составляет не менее 73%. Стойте на своём зебилизме до конца.
Сиділи за піар прутнеграя, він попіарився, а прокурори тепер немають як задню дати, шоб на вулицю не вилетіти. Обрали клоуна - очікуйте на цирк.
а вот пессимизм всегда неоправданный
тут вже не забалуєш
советский народнет, нет, не то, - не определившиеся
а 15% - тут вже не відмажешся
йохана ганьба!
вкручена трубка. Скорее всего там имитация подсоединения глушителя - резьба на конце ствола (у "Макрыча" есть) Трубка с проточкой под патрон накручивается на ствол. Шарик ударяет по капселю. Нужно только использовать не новый балончик (сделать перед этим несколько выстрелов)
ногу - хромать и на правую, тогда у вас будет вид "морского волка", шагающего
вперевалку
Я щось не так розумію?Це британський експерт дав таке заключення?
Це щось неймовірне-15% умовно достатньо,щоб звинуватити людину! Хіба таке можливо?Чи все ж я щось не так зрозуміла?Бо це вже ні в які рамки не лізе
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Вірогідність менше 15 %. Вона від'ємна.
то он на 15% с поцЗедентом одной крови
Разом цим цікаве друге ( я до цього часу не бачив коментів). Гудеріан у спогадах писав щодо дати початку війни з СРСР в тому смислі, що довго не міг зрозуміти, чому саме 22 червня 41 року Гітлер визначив початком. А потім здогадався, що саме 22 червня 1812 року Бонапарт напав на Росію, а Гітлер як диктатор мавпував імператора Франції. Жоден з СРСРовських істориків не підмітив цього співпадіння. І бульбофюрер як диктатор і такий же психічнонездоровий як і всі диктатори визначив день убивства як 20 липня -день замаху на Гітлера. Це не просто співпадіння.
судьи, прокуроры, мусора - ОПГ
слехка смущает основное занятие по жизни трнер карате остальное кагбэ есть на бумаге но
почемуто не основное занятие.... где его нарыли кто рекомендовал и сколько стоили хотябы
притянутые за уши 15% лучше всех знает авакян но он уважяемыйщелавэк!!! таких трогать ни
ни ниииикак низззя............
Його фсбу так само без доказів за завданням гебні у тюрмі тримає.
А так доводиться на замовлення лукашистів видумувати якісь нзф і "незаконну зброю" без зброї і без закону.
Так само, як на Торнадо і на Кузьменко.
Цікаво, що точно такі ж дебіли слідчі і иксперди у видуманій фсбу-кгб справі Семенченка цілком влаштовують більшість тих, які обурюються видуманою справою по Шеремету.