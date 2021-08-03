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Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба

Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба

Серед постраждалих у масштабних пожежах в Албанії і Греції немає громадян України.

Про це в Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - зазначив він.

Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба 01

Очільник МЗС також занепокоєний ситуацією в Греції.

"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова за необхідності надати необхідну допомогу", - написав Кулеба.

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Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба 02

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Автор: 

Албанія (107) Греція (599) пожежа (4312) Кулеба Дмитро (3604)


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если где-то, чего-то и сильно горит -
то ищите следы там кацапских копыт!
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03.08.2021 22:02 Відповісти
100 пудов диверсия от рашки.
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03.08.2021 22:07 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/beregov-oae-srazu-chetyre-tankera-vozvestili-1628015661.html У берегов ОАЭ сразу четыре танкера возвестили о потере контроля Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4332 Четыре танкера сообщили о потере контроля у побережья ОАЭ. Великобритания допускает вероятность того, что один из кораблей захватили группировки, которые поддерживаются Ираном.
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03.08.2021 22:13 Відповісти
греки - засранцы
пусть им рашка помогает
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03.08.2021 22:24 Відповісти
Если есть возможность то помочь нужно.А если слабо то можно отправить Шуфрича с лопатой,помнится ему это очень получалось когда он был Надзвичайним Міністром Черезвичайних Ситуацій.Правда был не уверен из правильной ли стороны лопату держит но что-то на новостную камеру усердно греб.
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03.08.2021 23:04 Відповісти
Одразу трьом допомагати ?? Скільки у нас пожежних літаків ?? 4 шт.
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03.08.2021 23:28 Відповісти
Обязательно нужно помагать! Албанцы и греки в Луганской области в прошлом году нам помагали тушить
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04.08.2021 00:59 Відповісти
 
 