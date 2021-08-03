Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба

Серед постраждалих у масштабних пожежах в Албанії і Греції немає громадян України.

Про це в Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - зазначив він.

Очільник МЗС також занепокоєний ситуацією в Греції.

"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова за необхідності надати необхідну допомогу", - написав Кулеба.

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