Україна готова надати допомогу в гасінні масштабних пожеж в Албанії і Греції, - Кулеба
Серед постраждалих у масштабних пожежах в Албанії і Греції немає громадян України.
Про це в Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - зазначив він.
Очільник МЗС також занепокоєний ситуацією в Греції.
"Доручив дипломатам у Греції цілодобово відстежувати потреби наших громадян у зв'язку з масштабною пожежею в передмісті Афін. Станом на зараз інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна з дружньою Грецією і готова за необхідності надати необхідну допомогу", - написав Кулеба.
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то ищите следы там кацапских копыт!
пусть им рашка помогает