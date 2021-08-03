Тіхановська про смерть Шишова: Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська висловила співчуття родичам загиблого голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Вона також подякувала Україні за порушення кримінальної справи і "готовність достукатися до правди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал політика.
"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається помститися їм і приховати правду, позбувшись свідків. Віталій Шишов допомагав білорусам - і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова.
Але це сталося в іншій країні. А також захоплення заручників сталося на борту літака іншої країни. А також спроба примусово вивезти нелояльну спортсменку в Білорусь з території іншої країни", - заявила Тіхановська.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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Утім як було насправді - поки що хз.
А до виконання вбивства можуть бути причетними оті "бойовики Ківи" із ОПЗЖ.
Тут взагалі діє принцип: хто перший встав, тому і тапки.
Я би все ж поставив на те, що найпрудкішими в цьому "забігові" виявились саме лапті. Адже вмочити в гівно писком Таргана - ну де б ********* пройшло повз таку нагоду.
«Європейська Солідарність» шокована трагедією, що сталася з главою Білоруського дому Віталієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Ми вимагаємо від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування цієї трагедії.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об'єктом полювання білоруського КДБ.
Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією.
Пресслужба «Європейської Солідарності»
Смелости не хватает назвать по имени заказчика убийства Лукашенко ? . Источник: https://censor.net/ru/n3280696
Тогда взрывчатка взорвалась у киллера, и он дал показания, что ему сливал инфу о перемещениях какой-то налоговик чисто за бабки.
Вы слышали про суд над этим налоговиком?
Никто не слышал - видать, тоже взяли бабки и отпустили.
віллі-шпілліпєтрови-баширови. І неважливо, чи бульбо-фюрерові, чи *******. А наше СБУ тим часом хробаків у горіхах ловить.
Хусейна помножили на нуль? Помножили. А країна-терорист у Європі - це якого ступеня стурбованість?
З режимом Лукашенка, як і з режимом Путіна, все вже давно ясно. Білоруський і російський диктатори демонструють повну неповагу до закону, до людського життя, до суверенітету інших країн. Після початку білоруських протестів Лукашенко взагалі з'їхав з котушок. Очевидно, що на відміну від куди більш врівноваженого і цинічного Путіна, білоруський правитель щиро вірив у те, що його холопи його *******. А коли холопи продемонстрували, що ніякої любові немає і в помині, став мстити і карати. Одна історія з посадкою в Мінську літака компанії Rianair чого варта! А остання спроба білоруських чиновників депортувати з Токіо спортсменку, яка всього лише засумнівалася в своїй здатності добре пробігти естафету на 400 метрів! Що це, якщо не безумство?
Але коли безумець керує цілою державою зі спецслужбами, це небезпечно не тільки для нього і для жителів його нещасної країни. Це небезпечно і для тих, хто живе у інших країнах. Саме тому цим іншим країнам і потрібні спецслужби. Захищатися від можливої загрози. Знаходити чужих агентів. Захищати порядок у власній країні.
Ну а якщо спецслужби - особиста опричнина президента і його друзів, якщо вони займаються Чаусом, тоді кожен, хто живе в Україні, не може розраховувати на безпеку. Уб'ють - кого захочуть.
Приблизно те ж саме в Україні вже було - за часів Віктора Януковича. Тоді спецслужби теж були особистою опричниною президента, а агенти ФСБ відчували себе в Україні як вдома. Тепер до російських диверсантів просто додалися білоруські.
Коли ніхто у владі не займається державою, а займається виключно забезпеченням примх Володимира Зеленського, може статися і не таке. Українці навіть і уявити не можуть, що їх може очікувати у країні деградуючих інституцій і невгамовного самозамилування першої особи.
Более того, судя по сливу "вагнеровцев" и делу Семенченко, ЗЕ и Баканов активно сотрудничают с Лукой и его спецслужбами.