Тіхановська про смерть Шишова: Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська висловила співчуття родичам загиблого голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Вона також подякувала Україні за порушення кримінальної справи і "готовність достукатися до правди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал політика.

"Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається помститися їм і приховати правду, позбувшись свідків. Віталій Шишов допомагав білорусам - і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова.

Але це сталося в іншій країні. А також захоплення заручників сталося на борту літака іншої країни. А також спроба примусово вивезти нелояльну спортсменку в Білорусь з території іншої країни", - заявила Тіхановська.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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