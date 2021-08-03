Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу
Колишній голова Офісу президента юрист Андрій Богдан запропонував екссудді Миколі Чаусу свої адвокатські послуги в обмін на те, щоб "усіх здати".
Пропозицію Богдан озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Давайте так, я Вас захищаю, а Ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих і ЦИХ))) Осінь прийде обох посадимо!!!" - написав він.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
Будь ласка, зачекайте...
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У п'ятницю Богдан Андрюлік планує сходити з Чаусом у зоопарк і дельфінарій
А Чаусу потрібно просто дожити до такого суду, який буде судити Зеко-манду.
Кто еще по поводу этого Чавеса не высказался?
- Раскажите, как всё было?
Это могло бы быть, но не на этом обороте планеты Земля
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Компромисс - это равенство двух компроматов.
Хто такий Чаус (простий суддя Дніпровського райсуду, нехай зі стажем; і хто такий Порох, тим більше в 2016-му... Та вони, напевне, і не знайомі особисто, не говорили віч-на-віч, навіть по телефону! Чаус може мати лише компромат на Голову Дніпровського райсуду; ну і на членів ВККС та ВРП, не більше того. Ну, сам подумай! Порох, якщо не мав особистих судових справ (причому - кримінальних!, бо там в судах на той час було розділення компентенції на кримінальні та цивільні, я в ту пору сам по судам вештався!) - то й він і з Чаусом не міг пересікатися!
А от чинна влада залила Чаусу за шкіру багато чого, він може на них компромат мати з власної шкіри....
А тут якийсь звичайний суддя районного суду
Похитили и шантажируют!
Аплодирую стоя!
Корбан, желая отомстить, не пожалел $150k, нанял левого пасажира, что бы он занес Чаусу их как взятку, причем с каким-то явно известным Корбану и Богдану предлогом, который следствие могло "теоретически" связать с ... ну сами знаете. Параллельно в НАБУ дал наводку. НАБУ свою часть отработало, а потом Чаус или сам сбежал, или Корбан организовал вывоз, параллельно настучав Чаусу по куполу, тоже из мести.
Ну а дальше Богдан в виде очередной сказки про "мародеров" преподнес это Зеленскому на ушко. Но потом что-то пошло не так, Богдана кураторы из рф оптимизировали, но информацией воспользовались, хоть и самым **-тым способом из возможных, но это у них норма.
Чаус после всего этого цирка схему сам явно раскусил, попросил защиты у СБУ(а больше не у кого) и возможно попытался даже договориться с Зеленским. Результат мы узнаем конечно же потом, но после того, как через Лероса сделали "слив" о такой встрече, включился Богдан с очередной мечтой отработать уже по более широкой схеме.
А если по делу, то сажать надо всех - и тех и других. Но некому.
Или по другому
1. Сделка по которой якобы сдает усех и все. теперь чаус чист и свободен.
2. посадить тех кого сдал будет невозможным. УЖЕ прошло чистых 5 лет. .ТЕХ кого попытаються посадить потянут еще. Толку не будет совсем.
В Китае эту паскуду УЖЕ бы расстреляли.А богдану лучше пересмотреть дела чауса. Там будет много интересного. ага.
Откуда у этого поросенка полномочия предлагать "свободу"? От Портнова очевидно?
На Чаусе куча уголовных преступлений.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР РОМАНА ТРУБИ
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
1. Каким образом в прошлый раз Чаус сбежал из под следствия? Какая из украинских спецслужб помогала ему в этом?
2. Чауса из Молдовы выкрали, причём очень бездарно, арендовав машину с установленным на ней маячком и не нейтрализовав его. Почему Генеральный прокурор Молдовы прямо обвинил в похищении высшее руководство Украины?
3. Где, после возвращения, Чаус находился две недели и почему оказался в отдаленном селе в одних трусах?
4. Почему сегодня суд над Чаусом, по требованию его адвоката, прошёл в ЗАКРЫТОМ режиме?
Ну как по мне, то к простому судье-взяточнику слишком много приложено сил. Это скорее похоже на то, что Чаус имеет очень острую информацию, которая может быть использована в политической войне кланов...
Зауважте, скільки біганини та вереску навколо одного жадібного до грошей судді. Вийшла така собі нічогенька димо-шумова завіса, за якою, фігурально кажучи, можна легко сховати цілого сліника.
Або навіть двох сліників.
Чаус судил кого-то из родственников, ну очень влиятельного лица, к примеру за убийство автомобилем ребенка, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения. Чаусу приказали дело замять и не рассматривать. Потом Чаус решил малость пошантажировать родственника и ему в огород закопали банки с долларами, а в кабинет типа "занесли взятку". Как вы считаете, в НАШЕЙ стране ТАКОЙ вариант возможен?
Так что доллары как раз и могли быть дымовой завесой, а помогли тогда ему покинуть страну патриотически настроенные украинские офицеры украинской спецслужбы, ну типа как "Штирлиц помог выехать пастору Шлагу".
Так что в деле Чауса очень много нестыковок и потому оно интересно.
Взагалі кажучи, ми живемо у країні чудес - в наших пампасах може трапитися що завгодно. Особливо, коли йдеться про телепнів при владі. Особливо, коли ті телепні - кловани-шоумени.
В будь-якому разі слід запасатися поп-корном. Навіть якщо цього разу все закінчиться пшиком, не біда - шоумени-кловани утнуть новий серіал. Дурного глузду їм не забракне.
Так вот они задают вопрос про то, как тогда Чаус ВЫЕХАЛ из Украины?
Если Чаус находился под следствием, по подозрению в тяжелом преступлении, а значит за ним скорее всего была выставлена наружка, так как освободил его судья из под ареста, в конце ПЯТНИЦЫ!!!, когда обжаловать следователь физически не успевал...
И значит Чаусу ПОМОГЛИ выехать из Украины на уровне минимум начальника пограничной службы и (или) заместитель Головы СБУ... А ведь Чаус еще и ВЪЕХАЛ в Молдову, чего не мог сделать не имея очень высокой крыши в спецслужбе Украины!!!
А еще экс-начальник Главного следственного управления Украины, генерал Вовк рассказал, что по документам СБУ они его не увозить от НАБУ были должны. а ОБЯЗАНЫ были его сами передать НАБУ, так как просьба о защите несовместима по тяжести, с обвинением о коррупции к человеку в должности судьи!!!
(Це могло би бути весело, якби так сумно не було).
Его версии Добродомову.
Всё началось с дела Корбана, которое вёл судья Чаус. Решение было вынесено очень спорное, тогда Чаусу подкинули доллары в банках и взятку в кабинет - чистая подстава. Изюминка в том (бойко называл фамилии, много фамилий, но не все на слуху, потому я не запомнил), что начальница Чауса прямо заставила вынести неправомерное решение по Корбану. А вот к ней приходил Грановский, да, да, тот самый, из ближнего круга Порошенко, а это уже и ниточка и статья. Вывозили люди из Внешней разведки, причем команду давал начальник.
Эта часть тянет против Порошенко и его команды.
А вторая часть - свежая, как воровали Чауса в Молдове и так же задействованы очень высокопоставленные и выход уже на Зеленского.
Теперь понятно, почему судебное заседание по мере пресечения, закрытое. Там идет банальный торг между бывшим и нынешним.
Бойко предположил, что замнут.
Пискун напомнил про дело годичной давности с террористом в Луцке, с которым Зеленский вел переговоры. Дело простое, но подозреваемый до сих пор ПОД СЛЕДСТВИЕМ!!! Пискун утверждает, что это нарушение.
Потому по Чаусу он предположил, что Чаус будет под следствием ДО новой инаугурации.
Вот такие заморочки.
Да, еще то, о чем сегодня почти никто не говорил, а я узнал сегодня. Чаус принял решение о снятии ареста со счетов с небезизвестного Юры Енакиевского и снятии с него подозрений, а это тоже след к Порошенко...
...По суті написаного Вами. Якщо коротко - халепа для всіх фігурантів. А для чавуса - летальні наслідки дуже імовірні.