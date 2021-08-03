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Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу

Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу

Колишній голова Офісу президента юрист Андрій Богдан запропонував екссудді Миколі Чаусу свої адвокатські послуги в обмін на те, щоб "усіх здати".

Пропозицію Богдан озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте так, я Вас захищаю, а Ви всіх здаєте в обмін на свободу? І тих і ЦИХ))) Осінь прийде обох посадимо!!!" - написав він.

Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу 01

Читайте також: НАБУ повідомляє про затримання Чауса. ФОТО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров

Автор: 

Чаус Микола (327) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+47
С такой защитой и поминки не нужны.
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03.08.2021 22:45
+43
Богдан, как бы тебе самому не присесть
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03.08.2021 22:45
+42
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу - Цензор.НЕТ 1262
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03.08.2021 22:46
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Как говорится : гавно к гавну тянет, сори
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03.08.2021 22:44 Відповісти
Свій до свого по своє !!!)))
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03.08.2021 22:47 Відповісти
Бурятський супермен роздухарився! Свою сраку захисти для початку- імбіцил!
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04.08.2021 05:42 Відповісти
С такой защитой и поминки не нужны.
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03.08.2021 22:45 Відповісти
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03.08.2021 22:48 Відповісти
вот это поворот
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03.08.2021 22:45 Відповісти
Богдан, как бы тебе самому не присесть
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03.08.2021 22:45 Відповісти
Дуже багато сумлінь в тому що "присяде", бо керувати процесом буде бородата бабуся напряму. Чому ж Богдан і прорізався.
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03.08.2021 22:51 Відповісти
Ты узбек или, таки, таджик?
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04.08.2021 07:39 Відповісти
багато бидлоеліти по тюрмах чалиться?
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03.08.2021 23:13 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!)))
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03.08.2021 22:45 Відповісти
ІНСАЙД
У п'ятницю Богдан Андрюлік планує сходити з Чаусом у зоопарк і дельфінарій
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03.08.2021 22:46 Відповісти
Пусть идут, зоопарк - самое правильное место для них. Каждому выделить просторную клетку, отбоя от посетителей не будет. Не знаю, как Богдана, а Чауса наши сердобольные люди точно будут подкармливать бананами.
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04.08.2021 20:43 Відповісти
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу - Цензор.НЕТ 1262
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03.08.2021 22:46 Відповісти
Якщо за Зєлєнского, то Богдан, якщо проти - то Андрій. Яка різниця? Все одно Зєдєнскому від того гірше не буде. 😊
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03.08.2021 23:09 Відповісти
Як Чаус заспіває, то і Богдан присяде теж.
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03.08.2021 22:47 Відповісти
Богдан был адвокатом у Корбана на суде у судьи Чауса, он знает про что говорит
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03.08.2021 22:49 Відповісти
Чаус судил Корбана ? Тогда секретов там много 😀
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03.08.2021 22:52 Відповісти
Вы как только проснулись. Вся эта история с взяткой, придумана Корбаном, как месть. Но что то пошло не так.
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03.08.2021 23:20 Відповісти
Честно , я не все знаю . Я про Чауса впервые услышала , как его выкрали в Молдове
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03.08.2021 23:32 Відповісти
І що з того? Він і Бені адвокатом був і може зараз є. На ньому клейма не має куди ставити
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03.08.2021 22:53 Відповісти
Все знає, тільки не літає.
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03.08.2021 23:04 Відповісти
Это шо, теперь Богдан будет ловить Чауса? А Богдана будет ловить НАБУ, а НАБУ - СБУ и так далее...
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03.08.2021 22:48 Відповісти
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу - Цензор.НЕТ 8758
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03.08.2021 23:18 Відповісти
Поздно Андрюха. Чаус уже всё рассказал конторским. А если он до суда не доживёт, то и Сытнику - дупа
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03.08.2021 22:48 Відповісти
Ситнику так і так дупа, на другий срок очолювати НАБУ він не пройде "конкурсу".
А Чаусу потрібно просто дожити до такого суду, який буде судити Зеко-манду.
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03.08.2021 22:59 Відповісти
З тебе такий захисник... при Азарову так державу захищав, що всі справи програв. Але заслуженого юриста ютримав і пару мільйонів. Ми то все пам'ятаємо, Андрюха.
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03.08.2021 22:53 Відповісти
Чаус уже недееспособен. У него было слишком много нервных потрясений.
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03.08.2021 22:53 Відповісти
Голимый шоубиз,а не политика...этот уже вылез пиариться на этом несчастье ,которому уже в психушку пора,судя по морде лица
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03.08.2021 22:53 Відповісти
в ГенПрокуратуре лежит масса оперативного материала на Богдана.. среди прочих, я лично давал показания в ГПУ на Богдана за подделку судебных решений, поделку протоколов акционерных собраний, дачу взяток судьям, и прочее.. но тогда они откупились большими деньгами через Пукшина..
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03.08.2021 22:54 Відповісти
Наказать нужно, нельзя это так оставлять.
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03.08.2021 22:55 Відповісти
Представляю твою подпись на показаниях.
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03.08.2021 23:21 Відповісти
Богдан - Чаусу: Давайте, я вас захищаю, а ви всіх здаєте в обмін на свободу - Цензор.НЕТ 5744
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03.08.2021 23:51 Відповісти
к словут судебные решения и прочее могут быть подделаны кем угодно, он же не может всё сампроиворачивать
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04.08.2021 02:38 Відповісти
они откупились большими деньгами через Пукшина.. прочитав через Пушкіна і жахнувся - невже ця погань дістала вже і класика з потойбіччя ?
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04.08.2021 05:47 Відповісти
ого как глубоко вы в теме
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04.08.2021 11:03 Відповісти
У Чауса компромату "на тих" - мізер (на адмінвідповідальність максимум); але "на цих" - на пожиттєві. Як мінімум, там - кіднепінг в складі групи, та ще незаконе позбавлення волі...
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03.08.2021 22:56 Відповісти
Иными словами,баш на баш.А просто посвидетельствовать слабо?Если вы за справедливость.Или у самого рыльце в пушку?
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03.08.2021 22:58 Відповісти
Не юриспрунденция а договорняк. Как на барахолке!
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03.08.2021 23:03 Відповісти
А Вы знаете,никак не могу понять какая управа существует на адвокатов.Ведь они прямые посредники кому и сколько давать взятки,кого из следоватилей уламать или запугать или кого из свидетелей нужно убрать физически.Сами конечно они бесупречны но у криминальных делах своих ,,подзащитных,,они ключевое звено.
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03.08.2021 23:10 Відповісти
Colt 1911...
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03.08.2021 23:24 Відповісти
Якщо ловлять адвоката під час передачі хабаря - стаття гаратована. Ну, якщо все норм. оформлено і слідаки нічого не накосячили.
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03.08.2021 23:33 Відповісти
Та адвокати даже гонорари в руки не беруть,не те щоб передавати взятки.А докази як завжди зникають на рівні слідчих дії яких не мають права контролювати оперативники які збирають докази та ризикують своїм життям а іноді його і лишаються за доказ який щезає із папки слідчого.
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03.08.2021 23:43 Відповісти
Похоже сериал "Поймай меня, если сможешь" надолго...
Кто еще по поводу этого Чавеса не высказался?
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03.08.2021 23:01 Відповісти
Богдан провоцирует, что бы Чауса грохнули прямо в СИЗО)
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03.08.2021 23:03 Відповісти
мені здається Чаус вже не повністю дієспроможний .
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03.08.2021 23:05 Відповісти
Так він вже постраждалий,адвокати вчора його зробили великомучеником а офіційне правосуддя просто промовчало,а мовчання знак згоди.
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03.08.2021 23:36 Відповісти
Ти зуби вже вставив які вибив тобі літінант?
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03.08.2021 23:07 Відповісти
Предложение честного человека честному человеку:
- Раскажите, как всё было?
Это могло бы быть, но не на этом обороте планеты Земля
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03.08.2021 23:15 Відповісти
Богдан - Чаусу: "Давайте, я вас защищаю, а вы всех сдаете в обмен на свободу."
****************************************************************
Компромисс - это равенство двух компроматов.
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03.08.2021 23:22 Відповісти
Бодя хоче вбити двох зайців. Отримати компромат на Пороха і помститись Зелі.
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03.08.2021 23:27 Відповісти
звідки в Чауса може бути компромат на Пороха?
Хто такий Чаус (простий суддя Дніпровського райсуду, нехай зі стажем; і хто такий Порох, тим більше в 2016-му... Та вони, напевне, і не знайомі особисто, не говорили віч-на-віч, навіть по телефону! Чаус може мати лише компромат на Голову Дніпровського райсуду; ну і на членів ВККС та ВРП, не більше того. Ну, сам подумай! Порох, якщо не мав особистих судових справ (причому - кримінальних!, бо там в судах на той час було розділення компентенції на кримінальні та цивільні, я в ту пору сам по судам вештався!) - то й він і з Чаусом не міг пересікатися!
А от чинна влада залила Чаусу за шкіру багато чого, він може на них компромат мати з власної шкіри....
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04.08.2021 00:04 Відповісти
Почитайте ниже мой пост.
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04.08.2021 00:06 Відповісти
Там усе хитріше : Чаус - частина "судової корпорації, де існує принцип "захисту своїх" Наскільки мені відомо, він не тільки "брав", а й "уміло ділився" Просто з тими 150 тисячами у когось виник конфлікт з тим, кому ці гроші призначалися От і "завертілося" Тому Богдан і хоче отримать через Чауса "важіль впливу" на "кінцевого бенефіціара" А це вже може буть і людина у вищих ешелонах суддівської системи! І Богдан отримує "в руки дрюка", яким зможе бить безпосередньо по Зеленському та його теперішньому оточенню!
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04.08.2021 07:07 Відповісти
150 тыс - явно не все предназначались Чаусу. Вот докопалась ли НАБУ до остальных фигурантов взятки ? Может с Чауса наконец начнут громить КРУГОВУЮ ПОРУКУ В СУДАХ
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04.08.2021 07:13 Відповісти
Сумніваюся! У подібних "корпоративних об"єднаннях" діє принцип "омерта"! І коли виникає проблема подібного типу, то діють по-сталінськи - "Нет человека - нет проблемы...." Їм Колю легше "тихо придушить" Не таких "прибирали" Згадайте Чаушеску! Думаєте - то було "спонтанне" рішення - розстрілять його з дружиною через добу після затримання? Ні Це та сама ситуація, що виникла з моменту смерті Сталіна - оточення "відхрестилося" від "вожака", щоб врятувать власну шкуру - їх лідером став Хрущов Не виключено, що "коли припече", те саме зроблять і з Путіним А потім одягнуть "тогу демократії", звинуватять у всіх гріхах померлого і почнуть клянчить у Америки гроші
А тут якийсь звичайний суддя районного суду
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04.08.2021 07:39 Відповісти
Класс!
Похитили и шантажируют!
Аплодирую стоя!
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03.08.2021 23:48 Відповісти
Квартал 95 все интереснее заворачивает сценарий для вумного наріду. Ето шоб забыли об ожидаемой жепе осенью. И ржали по приколу. Интересно, сколько сможет ржать? До весны? Там одуванчики уже созреют.
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04.08.2021 00:03 Відповісти
Кепські справи:хоч здавай-хоч не здавай-все одно будеш винний....прийдеться бути овочем!
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04.08.2021 00:04 Відповісти
Вот и сложилась схема.
Корбан, желая отомстить, не пожалел $150k, нанял левого пасажира, что бы он занес Чаусу их как взятку, причем с каким-то явно известным Корбану и Богдану предлогом, который следствие могло "теоретически" связать с ... ну сами знаете. Параллельно в НАБУ дал наводку. НАБУ свою часть отработало, а потом Чаус или сам сбежал, или Корбан организовал вывоз, параллельно настучав Чаусу по куполу, тоже из мести.
Ну а дальше Богдан в виде очередной сказки про "мародеров" преподнес это Зеленскому на ушко. Но потом что-то пошло не так, Богдана кураторы из рф оптимизировали, но информацией воспользовались, хоть и самым **-тым способом из возможных, но это у них норма.
Чаус после всего этого цирка схему сам явно раскусил, попросил защиты у СБУ(а больше не у кого) и возможно попытался даже договориться с Зеленским. Результат мы узнаем конечно же потом, но после того, как через Лероса сделали "слив" о такой встрече, включился Богдан с очередной мечтой отработать уже по более широкой схеме.
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04.08.2021 00:04 Відповісти
план-варіант реальний, але складний. В таких випадках завжди щось "може піти не так".... І тому при його реалізації необхідно закладуватись з ризиком провалу. Якщо навіть Корбан - замовник/організатор, то він і влетів на цьому... бо це і є отой провал.
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04.08.2021 01:16 Відповісти
Да нет тут никакого провала. 150к для Корбана это просто расходы, это именно то, чего не может понять "персічний українец". В остальном план уже отработал на 100%.
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04.08.2021 07:39 Відповісти
Цитата "Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс" - вы это называете "провалом"?
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04.08.2021 07:44 Відповісти
Цікаво.
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04.08.2021 09:02 Відповісти
адвокатский "супермен" выискался? с тупым предложением....
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04.08.2021 00:16 Відповісти
Диспозиция. Богдан-юрист Игорь Валерьича приставленный на первых порах к Зеленскому в качестве супервайзера. Теперь ИВК троллит всю верхушку молодых артистов, выпуская Богдана с данными виступлениями. Но, шутки, шутками, но Игорь Валерьич свое дело туго знает. Могут быть и дети..
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04.08.2021 00:24 Відповісти
Богдан - тот ещё тролляка!
А если по делу, то сажать надо всех - и тех и других. Но некому.
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04.08.2021 08:10 Відповісти
https://censor.net/n3265842
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04.08.2021 08:23 Відповісти
Афигеть чувак взял взятку в 150к баксов, затем скрылся от правосудия и ему за это ничего не будет?
Или по другому
1. Сделка по которой якобы сдает усех и все. теперь чаус чист и свободен.
2. посадить тех кого сдал будет невозможным. УЖЕ прошло чистых 5 лет. .ТЕХ кого попытаються посадить потянут еще. Толку не будет совсем.

В Китае эту паскуду УЖЕ бы расстреляли.А богдану лучше пересмотреть дела чауса. Там будет много интересного. ага.
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04.08.2021 09:36 Відповісти
Как говорил Ли Каприо в фильме Клинта Иствуда: "Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя".
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04.08.2021 10:26 Відповісти
Бенин решала подтянулся.
Откуда у этого поросенка полномочия предлагать "свободу"? От Портнова очевидно?
На Чаусе куча уголовных преступлений.
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04.08.2021 11:08 Відповісти
А може таких повноважень поросяті надав... сам Тягнибок?
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04.08.2021 19:24 Відповісти
Богдан с Зеленским уже Украине "помогли", потом "новые лица " привели и "помогли" Верховной Раде...теперь на очереди Чаус... Гнать этих "помощников" нужно метлой...
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04.08.2021 11:45 Відповісти
А давайте, я президент, и садятся все, кого мне не жалко. Как вам такой подход?
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04.08.2021 16:19 Відповісти
Два дебіла- єта сіла!
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04.08.2021 16:51 Відповісти
14 листопада 2016 року пресслужба НАБУ повідомила, що 11 листопада Інтерпол оголосив ЧАУСА в міжнародний розшук. Він нелегально перетнув кордон з Молдовою, де попросив політичного притулку й чекав розгляду його екстрадиції до України.
За даними ЗМІ, в ухвалі Вищого антикорупційного суду по справі № 991/1532/20 до втечі був причетний тогочасний його адвокат СМИРНОВ А.О.
СМИРНОВ -ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ОФІСА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З 10 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
ФІГУРАНТ СКАНДАЛУ «ТРУБУ ПРОРВАЛО» - ЙОГО ГОЛОС ЧУТИ НА ЗАПИСАХ З КАБІНЕТУ ДИРЕКТОРА ДБР РОМАНА ТРУБИ
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04.08.2021 17:20 Відповісти
СМИРНОВ БЫЛ АДВОКАТОМ ЭКС-РЕГИОНАЛА,
замглавы "Нафтогаза" регионала АЛЕКСАНДРА КАЦУБЫ,
ЭКС-МИНИСТРА ЮСТИЦИИ ЕЛЕНЫ ЛУКАШ
И ОДНОГО ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛОВ - АЛЕКСАНДРА ЕФРЕМОВА.
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04.08.2021 17:24 Відповісти
богдан сдает зелю . потом чаус сдает зелю . потом оба сдают зелемойского и под защиту свидетелей в США --- ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ ...
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04.08.2021 17:52 Відповісти
Андрій з Богданом чавусу: давай у прасочки побавимось - ми плюватимем, а ти - шипітимеш.

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04.08.2021 18:56 Відповісти
Задайте, каждый себе, несколько вопросов по делу Чауса.

1. Каким образом в прошлый раз Чаус сбежал из под следствия? Какая из украинских спецслужб помогала ему в этом?

2. Чауса из Молдовы выкрали, причём очень бездарно, арендовав машину с установленным на ней маячком и не нейтрализовав его. Почему Генеральный прокурор Молдовы прямо обвинил в похищении высшее руководство Украины?

3. Где, после возвращения, Чаус находился две недели и почему оказался в отдаленном селе в одних трусах?

4. Почему сегодня суд над Чаусом, по требованию его адвоката, прошёл в ЗАКРЫТОМ режиме?

Ну как по мне, то к простому судье-взяточнику слишком много приложено сил. Это скорее похоже на то, что Чаус имеет очень острую информацию, которая может быть использована в политической войне кланов...
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04.08.2021 19:11 Відповісти
І не тільки чавус може володіти якоюсь критично важливою інформацією.
Зауважте, скільки біганини та вереску навколо одного жадібного до грошей судді. Вийшла така собі нічогенька димо-шумова завіса, за якою, фігурально кажучи, можна легко сховати цілого сліника.
Або навіть двох сліників.
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04.08.2021 19:21 Відповісти
Ладно, вот вам версия, из типа я пишу детектив.

Чаус судил кого-то из родственников, ну очень влиятельного лица, к примеру за убийство автомобилем ребенка, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения. Чаусу приказали дело замять и не рассматривать. Потом Чаус решил малость пошантажировать родственника и ему в огород закопали банки с долларами, а в кабинет типа "занесли взятку". Как вы считаете, в НАШЕЙ стране ТАКОЙ вариант возможен?
Так что доллары как раз и могли быть дымовой завесой, а помогли тогда ему покинуть страну патриотически настроенные украинские офицеры украинской спецслужбы, ну типа как "Штирлиц помог выехать пастору Шлагу".

Так что в деле Чауса очень много нестыковок и потому оно интересно.
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04.08.2021 19:30 Відповісти
Згідний з Вами.
Взагалі кажучи, ми живемо у країні чудес - в наших пампасах може трапитися що завгодно. Особливо, коли йдеться про телепнів при владі. Особливо, коли ті телепні - кловани-шоумени.
В будь-якому разі слід запасатися поп-корном. Навіть якщо цього разу все закінчиться пшиком, не біда - шоумени-кловани утнуть новий серіал. Дурного глузду їм не забракне.
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04.08.2021 19:40 Відповісти
Ну вот я сейчас играюсь и параллельно смотрю 4-й канал.
Так вот они задают вопрос про то, как тогда Чаус ВЫЕХАЛ из Украины?
Если Чаус находился под следствием, по подозрению в тяжелом преступлении, а значит за ним скорее всего была выставлена наружка, так как освободил его судья из под ареста, в конце ПЯТНИЦЫ!!!, когда обжаловать следователь физически не успевал...
И значит Чаусу ПОМОГЛИ выехать из Украины на уровне минимум начальника пограничной службы и (или) заместитель Головы СБУ... А ведь Чаус еще и ВЪЕХАЛ в Молдову, чего не мог сделать не имея очень высокой крыши в спецслужбе Украины!!!

А еще экс-начальник Главного следственного управления Украины, генерал Вовк рассказал, что по документам СБУ они его не увозить от НАБУ были должны. а ОБЯЗАНЫ были его сами передать НАБУ, так как просьба о защите несовместима по тяжести, с обвинением о коррупции к человеку в должности судьи!!!
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04.08.2021 20:25 Відповісти
От і будь ласочка... Чим не країна чудес?
(Це могло би бути весело, якби так сумно не було).
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04.08.2021 22:09 Відповісти
Есть такой журналист-расследователь, Бойко (не тот что в ОПЗЖ).
Его версии Добродомову.
Всё началось с дела Корбана, которое вёл судья Чаус. Решение было вынесено очень спорное, тогда Чаусу подкинули доллары в банках и взятку в кабинет - чистая подстава. Изюминка в том (бойко называл фамилии, много фамилий, но не все на слуху, потому я не запомнил), что начальница Чауса прямо заставила вынести неправомерное решение по Корбану. А вот к ней приходил Грановский, да, да, тот самый, из ближнего круга Порошенко, а это уже и ниточка и статья. Вывозили люди из Внешней разведки, причем команду давал начальник.

Эта часть тянет против Порошенко и его команды.

А вторая часть - свежая, как воровали Чауса в Молдове и так же задействованы очень высокопоставленные и выход уже на Зеленского.

Теперь понятно, почему судебное заседание по мере пресечения, закрытое. Там идет банальный торг между бывшим и нынешним.
Бойко предположил, что замнут.

Пискун напомнил про дело годичной давности с террористом в Луцке, с которым Зеленский вел переговоры. Дело простое, но подозреваемый до сих пор ПОД СЛЕДСТВИЕМ!!! Пискун утверждает, что это нарушение.
Потому по Чаусу он предположил, что Чаус будет под следствием ДО новой инаугурации.
Вот такие заморочки.

Да, еще то, о чем сегодня почти никто не говорил, а я узнал сегодня. Чаус принял решение о снятии ареста со счетов с небезизвестного Юры Енакиевского и снятии с него подозрений, а это тоже след к Порошенко...
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04.08.2021 22:38 Відповісти
Я знаю про Володимира Бойка - тямущий хлопець. Хоча манера викладу матеріалу в нього дещо екстремальна. Та й авторську програму Дмитра Добродомова стараюсь не пропускати.
...По суті написаного Вами. Якщо коротко - халепа для всіх фігурантів. А для чавуса - летальні наслідки дуже імовірні.
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04.08.2021 23:23 Відповісти
Ну темы у него экстремальные, потому наверное и сам постоянно на взводе. Где воруют очень большие деньги, там легко укорачивают жизнь таким расследователям.
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05.08.2021 14:56 Відповісти
Оце калейдоскоп, кожного дня все цікавіше та цікавіше. Уявляєте: клован та соєвий олігарх на одній скамійці- підсудних.
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04.08.2021 19:35 Відповісти
Нє. Не уявляється. Повноцінного шоу не вийде, бо вони відразу почнуть плюватися один в одного і смикати за краватки. Мєнти це безобразіє припинять. Та й по всьому.
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04.08.2021 19:42 Відповісти
Клоунские штыки ещё в строю
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05.08.2021 10:19 Відповісти
 
 