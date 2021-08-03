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Новини
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Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри

Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри

Підозрюваному у справі про рейдерське захоплення агропідприємства в 2018 році Олегу Ширяєву також інкримінують хуліганство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень навесні цього року.

Про це харківському виданню Newsroom повідомив керівник пресслужби обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні співробітники СБУ знешкодили проросійську організацію, члени якої намагалися загострити суспільно-політичну ситуацію в регіоні та нападали на ідеологічних опонентів. Керував затриманими один із парламентаріїв. Пізніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа підтвердив, що йдеться про нього й організацію "Патріоти - За життя", а підозру пред'явлено її лідеру Олегу Ширяєву.

У пресслужбі обласної прокуратури Newsroom ім'я фігуранта не назвали, однак повідомили, що він вже перебуває під вартою в рамках розслідування іншого кримінального провадження.

За даними СБУ, інформує Суспільне, Ширяєв підозрюється у злочині, який стався 19 березня 2021 року. Того дня у Харкові з ножем і кастетом побили чоловіка — на переконання нападників, пов'язаного з рухом "Азов".

"Чоловік зазнав удару кастетом, що призвело до важких наслідків, і ножове поранення... Самі фактично себе задокументували, зняли на відео, частково виклали у відкритий доступ", — сказав на брифінгу 3 серпня начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

У справі є свідок — водій потерпілого, який, за словами Дудіна, жив на території не підконтрольної Україні Горлівки і в липні дав СБУ свідчення, що підтверджують причетність Ширяєва до злочину.

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"[Ширяєву] було оголошено підозру. Тобто до одного епізоду, який у нього був, якщо я не помиляюсь, у 2018 році, є епізод, який відбувся у 2021 році. Ширяєв створив групу з підконтрольних собі осіб, які отримували фактично заробітну плату за те, що виконували ті чи інші задачі. З того відео, матеріалів, що ми маємо, про що ми можемо казати, це дестабілізація ситуації у Харківському регіоні", — повідомив начальник УСБУ.

Мотиви нападу 19 березня начальник УСБУ пояснив так: "Вони очікували, що буде відповідь. Для чого? Щоб у політичному контексті розповісти про те, обґрунтувати своє існування перед політичною партією, яку вони представляють (назву партії Дудін не назвав — ред.), і розповісти про те, що в Україні є фашизм, нацизм, громадян України утискають. Це групи, які працювали на дестабілізацію".

"І після цього можна заявляти — на території Російської Федерації, інших країн — про політичний тиск та неспроможність захисту Україною політичних прав і свобод громадян. Це фактично була провокація", — говорить начальник облуправління.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня СБУ блокувала "силовий осередок" організації Киви "Патріоти за життя". За даними слідчих, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Під час обшуків у членів знайшли холодну зброю, велику партію марихуани та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива звинувачує спецслужбу у фальсифікації свідчень і плані ліквідації свідка.

Автор: 

прокуратура (3669) СБУ (12780) Харків (5565) Харківщина (6054) Ширяєв (18) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+10

Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 1309
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03.08.2021 22:51
+7
Коли дрочера закриєте?
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03.08.2021 23:01
+6
Ждем очередного взрыва выхлопной трубы от молодого светила науки Киви
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03.08.2021 22:51
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"Поцреоты за жизнь" сдают своей }{уйловской родине семенной материал:
Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 9990
показати весь коментар
03.08.2021 22:51 Відповісти
светило госуправления фули
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03.08.2021 22:55 Відповісти
Госуправления хреном.
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04.08.2021 07:08 Відповісти

Куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву предъявили два новых подозрения - Цензор.НЕТ 1309
показати весь коментар
03.08.2021 22:51 Відповісти
Ждем очередного взрыва выхлопной трубы от молодого светила науки Киви
показати весь коментар
03.08.2021 22:51 Відповісти
Коли дрочера закриєте?
показати весь коментар
03.08.2021 23:01 Відповісти
Киева как я понимаю, бывших не бывает мусор, как и много действующих таких же мусорья, что вы мрази не поделили, обожритесь уже мусорье говенное
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03.08.2021 23:07 Відповісти
Знаємо таких. Леґендарні добробатівці.
Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 7626

Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 7239 Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри - Цензор.НЕТ 9441
показати весь коментар
03.08.2021 23:31 Відповісти
Цей Ширяєв сам колишній "азовець", керував в Харкові "Східним корпусом" потім перебіг до путінських прихвостнів з ОПЗЖ, як і Ківа.
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04.08.2021 08:00 Відповісти
Киву долбанную закройте,сколько можно уже над здравым смыслом глумиться !
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04.08.2021 10:06 Відповісти
Так он же ж кандидат наук! Нельзя. Или это у нас и науки такие. Спицихвичиские...
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04.08.2021 10:55 Відповісти
А он действительно "ширяется"?
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04.08.2021 10:53 Відповісти
В 18-ом году?При Гэтьмане?Да вывсёврёти!!!!
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04.08.2021 11:17 Відповісти
 
 