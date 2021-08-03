Куратору організації депутата ОПЗЖ Киви Ширяєву висунули дві нові підозри

Підозрюваному у справі про рейдерське захоплення агропідприємства в 2018 році Олегу Ширяєву також інкримінують хуліганство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень навесні цього року.

Про це харківському виданню Newsroom повідомив керівник пресслужби обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні співробітники СБУ знешкодили проросійську організацію, члени якої намагалися загострити суспільно-політичну ситуацію в регіоні та нападали на ідеологічних опонентів. Керував затриманими один із парламентаріїв. Пізніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа підтвердив, що йдеться про нього й організацію "Патріоти - За життя", а підозру пред'явлено її лідеру Олегу Ширяєву.

У пресслужбі обласної прокуратури Newsroom ім'я фігуранта не назвали, однак повідомили, що він вже перебуває під вартою в рамках розслідування іншого кримінального провадження.

За даними СБУ, інформує Суспільне, Ширяєв підозрюється у злочині, який стався 19 березня 2021 року. Того дня у Харкові з ножем і кастетом побили чоловіка — на переконання нападників, пов'язаного з рухом "Азов".

"Чоловік зазнав удару кастетом, що призвело до важких наслідків, і ножове поранення... Самі фактично себе задокументували, зняли на відео, частково виклали у відкритий доступ", — сказав на брифінгу 3 серпня начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

У справі є свідок — водій потерпілого, який, за словами Дудіна, жив на території не підконтрольної Україні Горлівки і в липні дав СБУ свідчення, що підтверджують причетність Ширяєва до злочину.

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"[Ширяєву] було оголошено підозру. Тобто до одного епізоду, який у нього був, якщо я не помиляюсь, у 2018 році, є епізод, який відбувся у 2021 році. Ширяєв створив групу з підконтрольних собі осіб, які отримували фактично заробітну плату за те, що виконували ті чи інші задачі. З того відео, матеріалів, що ми маємо, про що ми можемо казати, це дестабілізація ситуації у Харківському регіоні", — повідомив начальник УСБУ.

Мотиви нападу 19 березня начальник УСБУ пояснив так: "Вони очікували, що буде відповідь. Для чого? Щоб у політичному контексті розповісти про те, обґрунтувати своє існування перед політичною партією, яку вони представляють (назву партії Дудін не назвав — ред.), і розповісти про те, що в Україні є фашизм, нацизм, громадян України утискають. Це групи, які працювали на дестабілізацію".

"І після цього можна заявляти — на території Російської Федерації, інших країн — про політичний тиск та неспроможність захисту Україною політичних прав і свобод громадян. Це фактично була провокація", — говорить начальник облуправління.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня СБУ блокувала "силовий осередок" організації Киви "Патріоти за життя". За даними слідчих, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Під час обшуків у членів знайшли холодну зброю, велику партію марихуани та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива звинувачує спецслужбу у фальсифікації свідчень і плані ліквідації свідка.