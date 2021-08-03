Джонсон зустрівся з Тіхановською: Велика Британія продовжить вживати заходів для підтримки народу Білорусі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 серпня зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тіхановською.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія солідарна з народом Білорусі та й надалі вживатиме заходів для його підтримки", – сказано на сайті британського уряду. Зазначають, що Велика Британія потроїла фінансову підтримку білоруського громадянського суспільства цього року.



Джонсон також засудив режим Лукашенка, за переслідування активістів, зокрема Сергія Тіхановського.



Пресслужба Тихановської повідомила, що зустріч із Джонсоном відбувалася в головному офісі прем'єр-міністра і тривала приблизно 25 хвилин. Політики обговорили програму допомоги громадянському суспільству (політв'язням і їхнім сім'ям, студентам, медикам, робітникам та іншим репресованим білорусам), санкції проти режиму Лукашенка, підтримку діаспори у Великобританії, можливість порушити білоруське питання в міжнародних організаціях.

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