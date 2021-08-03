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Джонсон зустрівся з Тіхановською: Велика Британія продовжить вживати заходів для підтримки народу Білорусі

Джонсон зустрівся з Тіхановською: Велика Британія продовжить вживати заходів для підтримки народу Білорусі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 серпня зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тіхановською.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія солідарна з народом Білорусі та й надалі вживатиме заходів для його підтримки", – сказано на сайті британського уряду. Зазначають, що Велика Британія потроїла фінансову підтримку білоруського громадянського суспільства цього року.

Джонсон також засудив режим Лукашенка, за переслідування активістів, зокрема Сергія Тіхановського.

Пресслужба Тихановської повідомила, що зустріч із Джонсоном відбувалася в головному офісі прем'єр-міністра і тривала приблизно 25 хвилин. Політики обговорили програму допомоги громадянському суспільству (політв'язням і їхнім сім'ям, студентам, медикам, робітникам та іншим репресованим білорусам), санкції проти режиму Лукашенка, підтримку діаспори у Великобританії, можливість порушити білоруське питання в міжнародних організаціях.

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Автор: 

Білорусь (7925) Велика Британія (5553) Джонсон Борис (582) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+3
озабоченность бывает разной :
немецкой, американской, британской
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03.08.2021 23:16
+3
_С упырями типа гитлера, пол пота, лукашеску и путлера один толковый снайпер неизмеримо полезней тысяч озабоченных пустозвонов.
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03.08.2021 23:16
+2
Не верь никаким Джонсонам,они Вас в самую трудную минуту сольют в унитаз как Меркель Украину.Верьте в свой народ,выползти из дерьма сможете только сами а другие только еще копытом по глубже затолкают.
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03.08.2021 23:16
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Не верь никаким Джонсонам,они Вас в самую трудную минуту сольют в унитаз как Меркель Украину.Верьте в свой народ,выползти из дерьма сможете только сами а другие только еще копытом по глубже затолкают.
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03.08.2021 23:16 Відповісти
Это касается и янки.
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03.08.2021 23:57 Відповісти
озабоченность бывает разной :
немецкой, американской, британской
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03.08.2021 23:16 Відповісти
_С упырями типа гитлера, пол пота, лукашеску и путлера один толковый снайпер неизмеримо полезней тысяч озабоченных пустозвонов.
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03.08.2021 23:16 Відповісти
Белорусам ничья помощь не нужна. Их устраивает совковая жизнь альфонсов, кормящихся объедками с кремлёвского стола. За это они благодарно любят и восхваляют кремлёвскую крысу.... И просят поменять им гауляйтера Лукашенку на кого-нибудь другого,но обязательно друга кремля и вассала кремлёвского террориста.....Белорусы там, где и заслуживают быть - в глубокой рабской жоПе....Пусть там и остаются....
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03.08.2021 23:41 Відповісти
за всех беларусов не отвечай . нужна помощь а не озабоченности .
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03.08.2021 23:51 Відповісти
Вы правы на все 100%.Практически ***** на законных основаниях,на основе референдума,может сделать бульбашию своей територией в любой момент и никто не вправе будет ему возразить..Да вот нужна ли бульбашия ***** в составе кацапии как и Украина?Да тысяча лет не нужна а нужна как буферная зона между НАТО и кацапией которую не жалко пустить под нож и не более.
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04.08.2021 00:04 Відповісти
Спасибо за поддержку, Володя!
Когда сознательные белорусы ехали в 14-м в братскую Украину для помощи в отражении ордынской навалы, и подумать не мог, что спустя 7 лет буду читать подобные комменты.
Хотя для тех, кто руководствуется сугубо рациональностью это было предсказуемо...
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04.08.2021 01:28 Відповісти
.....а нужна как буферная зона между НАТО и кацапией которую не жалко пустить под нож и не более.

Абсолютно верно. Но и странам НАТО Украина, Беларусь нужны ровно для этого же. Или искренне любят и сопереживают?
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04.08.2021 08:22 Відповісти
Но Вы забыли что и вооружают.Сравните ВСУ 2013 и 2021гг.А Украину от агресии в первую очередь должны защищать сами украинцы и у нас уже есть желание и есть чем.
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04.08.2021 09:27 Відповісти
Белорусы должны, для начала, сами определиться, чего они хотят. Хоттят ли они жить на содержании кремлёвского выродка - маньяка - террориста? Или учиться жить, как нормальное европейское общество?
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04.08.2021 00:05 Відповісти
Белорусы очень разные. Также как и украинцы. Поэтому не надо всех под одну гребёнку.
Есть адекватные пассионарии, ватные и хатаскрайники (абсолютное большинство). Как и в Украине.
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04.08.2021 01:31 Відповісти
Обидно за "найвэлычнишого", вроде и президент, а Байден и Джонсон не спешат с ним встречаться, отдавая предпочтение Тихановской.
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04.08.2021 06:38 Відповісти
Великобритания продолжит предпринимать МЕРЫ для поддержки народа Беларуси

но делать ничего не будет. .Рано или поздно Ишак или падишах сдохнет
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04.08.2021 07:38 Відповісти
Жаба и гадюка.
Жаба БРОСИЛА свой народ на растерзание. Ну какая она опозиционерка? Хитрая лживая тварь. Те люди которые ей поверили сидят по тюрьмам, где их пытают и убивают, она же жирует на гарнтовые деньги.
Про великих лживых геев-серов и говорить особо не нужно. британия была подписантом будапештского меморандума. Нет, там гарантий нет, НО до ЭТОГО на многих встречах они говорили и обещали что не дадут никому в обиду Украину - просто ЯО ликвидируйте. Заодно распиляли и бомбардировщики. помощи от берхливых гомиков в паричках и лосинках нет никакой. Это не сэры-джентельмены, а простые гомики-лгуны.
Белорускому народу не надо надеяться на жабу с гадюкой
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04.08.2021 09:32 Відповісти
 
 