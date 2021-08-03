Джонсон зустрівся з Тіхановською: Велика Британія продовжить вживати заходів для підтримки народу Білорусі
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 серпня зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тіхановською.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія солідарна з народом Білорусі та й надалі вживатиме заходів для його підтримки", – сказано на сайті британського уряду. Зазначають, що Велика Британія потроїла фінансову підтримку білоруського громадянського суспільства цього року.
Джонсон також засудив режим Лукашенка, за переслідування активістів, зокрема Сергія Тіхановського.
Пресслужба Тихановської повідомила, що зустріч із Джонсоном відбувалася в головному офісі прем'єр-міністра і тривала приблизно 25 хвилин. Політики обговорили програму допомоги громадянському суспільству (політв'язням і їхнім сім'ям, студентам, медикам, робітникам та іншим репресованим білорусам), санкції проти режиму Лукашенка, підтримку діаспори у Великобританії, можливість порушити білоруське питання в міжнародних організаціях.
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немецкой, американской, британской
Когда сознательные белорусы ехали в 14-м в братскую Украину для помощи в отражении ордынской навалы, и подумать не мог, что спустя 7 лет буду читать подобные комменты.
Хотя для тех, кто руководствуется сугубо рациональностью это было предсказуемо...
Абсолютно верно. Но и странам НАТО Украина, Беларусь нужны ровно для этого же. Или искренне любят и сопереживают?
Есть адекватные пассионарии, ватные и хатаскрайники (абсолютное большинство). Как и в Украине.
но делать ничего не будет. .Рано или поздно Ишак или падишах сдохнет
Жаба БРОСИЛА свой народ на растерзание. Ну какая она опозиционерка? Хитрая лживая тварь. Те люди которые ей поверили сидят по тюрьмам, где их пытают и убивают, она же жирует на гарнтовые деньги.
Про великих лживых геев-серов и говорить особо не нужно. британия была подписантом будапештского меморандума. Нет, там гарантий нет, НО до ЭТОГО на многих встречах они говорили и обещали что не дадут никому в обиду Украину - просто ЯО ликвидируйте. Заодно распиляли и бомбардировщики. помощи от берхливых гомиков в паричках и лосинках нет никакой. Это не сэры-джентельмены, а простые гомики-лгуны.
Белорускому народу не надо надеяться на жабу с гадюкой