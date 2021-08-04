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Новини
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Після аварії на "Рівнеазоті" вміст нітратів у ґрунті вдесятеро вищий за норму

Після аварії на

Держекоінспекція зафіксувала десятикратне перевищення норми нітратів у ґрунті поряд із заводом "Рівнеазот", на якому 20 липня сталася аварія. Але причиною такого перевищення може бути і неправильне ведення сільського господарства.

Про це повідомив у фейсбуку глава Держекоінспекції Андрій Мальований, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проби ґрунту брали відразу після викиду забруднювальних речовин та наступного дня.

За 500 метрів від "Рівнеазоту" норма нітратів перевищена вдесятеро, а на в'їзді до міста - в 1,8 раза.

"Перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів", - зазначив глава Держекоінспекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Держекоінспекції Мальований про вибух на "Рівнеазоті": Є підстави вважати, що керівництво спробувало приховати НП

Щоб з'ясувати, що саме стало причиною такого перевищення нормативів, відомство направить на "Рівнеазот" запит на отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунту.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. У ДСНС після цього заявили, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі, уп'ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Після аварії на Рівнеазоті вміст нітратів у ґрунті вдесятеро вищий за норму 01
Після аварії на Рівнеазоті вміст нітратів у ґрунті вдесятеро вищий за норму 02

Автор: 

аварія (560) Держекоінспекція (248) Рівнеазот (27) екологія (1346) Мальований Андрій (28)


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Топ коментарі
+8
повітря настільки чисте, що виліз чаус з мєндєль

После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 6726
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04.08.2021 00:11
+6
а зразу розповідали , що повітря після вибуху стало чистішим ... вже ні ?
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04.08.2021 00:04
+3
А владелец Фирташ спокойно живет в Вене .
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04.08.2021 00:02
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А владелец Фирташ спокойно живет в Вене .
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04.08.2021 00:02 Відповісти
а зразу розповідали , що повітря після вибуху стало чистішим ... вже ні ?
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04.08.2021 00:04 Відповісти
повітря настільки чисте, що виліз чаус з мєндєль

После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 6726
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04.08.2021 00:11 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣
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04.08.2021 00:25 Відповісти


ну якщо чесно- то мені до тебе Друже ще працювати та працювати! я пишаюсь, що в мене в друзях є такий Пан як ВИ !.
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04.08.2021 00:39 Відповісти
После аварии на "Ривнеазоте" содержание нитратов в грунте - в 10 раз выше нормы - Цензор.НЕТ 1178
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04.08.2021 00:44 Відповісти
Да не занимайтесь самодурством и обманом.Произошла авария и ничего уже с этим не поделать.Лучше нужно думать как из этого выйти а не ублажать народ враньем об чистом воздухе то пугать загрязнением.
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04.08.2021 00:13 Відповісти
Фирташ и его лобби/группа должны быть уничтожены..
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04.08.2021 00:26 Відповісти
А всякі дохтори від кварталу звизділи , що то ніц..навіть корисно подеколи.Наволоч.
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04.08.2021 01:18 Відповісти
Ці неофашисти знають як корисно для них коли народ азотною кислотою подихає! А потім пожере нітратів доволі. Ті що здохнуть від їх ядовитого ширялова ,по дорозі на цвинтар можна ще обібрати "лікуючи " симптоми отруєння.
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04.08.2021 08:25 Відповісти
Трава будет темно-зеленая по грудь, а перцы - выше головы.
Во всем остальном - полет нормальный.
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04.08.2021 01:57 Відповісти
Рівенчанам шара підвалила, не треба селітру купувати
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04.08.2021 07:29 Відповісти
При неправильному веденні с/x господарства підвищений рівеь буде спостерігатися ділянками, що співпадають з ділянками оброблюваних полів з приблизно рівною концентрацією на кожній ділянці. А при забрудненні від заводу - у вигляді сектору, вершина якого завод і направленням за напрямком вітру в день аварії і поступовим зменшенням концентрації по мірі віддалення від заводу.
Це що, настільки складно встановити?
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04.08.2021 07:57 Відповісти
В каком году последний раз замеряли эти показатели?
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04.08.2021 09:08 Відповісти
 
 