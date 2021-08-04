Після аварії на "Рівнеазоті" вміст нітратів у ґрунті вдесятеро вищий за норму

Держекоінспекція зафіксувала десятикратне перевищення норми нітратів у ґрунті поряд із заводом "Рівнеазот", на якому 20 липня сталася аварія. Але причиною такого перевищення може бути і неправильне ведення сільського господарства.

Про це повідомив у фейсбуку глава Держекоінспекції Андрій Мальований, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що проби ґрунту брали відразу після викиду забруднювальних речовин та наступного дня.

За 500 метрів від "Рівнеазоту" норма нітратів перевищена вдесятеро, а на в'їзді до міста - в 1,8 раза.

"Перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів", - зазначив глава Держекоінспекції.

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Щоб з'ясувати, що саме стало причиною такого перевищення нормативів, відомство направить на "Рівнеазот" запит на отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунту.

Нагадаємо, 20 липня на "Рівнеазоті" сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. У ДСНС після цього заявили, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі, уп'ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.



