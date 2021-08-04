Війська РФ за добу дев'ять разів порушили режим "тиші": здійснювали дистанційне мінування і застосовували 82-мм міномети, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу, 3 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головнокомандувач ЗСУ Залужний тимчасово заборонив посадовцям відвідувати зону проведення ООС

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-мм калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-мм калібру.

У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Також читайте: За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

Станом на 7:00 ранку 4 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - йдеться у зведенні штабу ООС.