Спортсмен із Білорусі Яковлєв виїхав до України: раніше він відбув 15-денний арешт за участь у мирних акціях

Тренер гандбольної команди "Віцязь" Костянтин Яковлєв, активіст Незалежної асоціації спортсменів, залишив Білорусь і поїхав до України.

Про це повідомляє "Наша Нива" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Спортсмен вирішив покинути Білорусь і виїхати до України після затримання й арешту.

Видання зазначає, що в червні Яковлєв відбув 15-денний арешт.

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Його затримали 16 червня, коли він повертався до Мінська з Барановичів разом з іншими спортсменами, де зустрівся з журналістом Дмитром Руто після арешту на 15 днів.

Яковлєв брав участь у мирних акціях і коментував події, що відбулися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

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