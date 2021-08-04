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Спортсмен із Білорусі Яковлєв виїхав до України: раніше він відбув 15-денний арешт за участь у мирних акціях
Тренер гандбольної команди "Віцязь" Костянтин Яковлєв, активіст Незалежної асоціації спортсменів, залишив Білорусь і поїхав до України.
Про це повідомляє "Наша Нива" у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Спортсмен вирішив покинути Білорусь і виїхати до України після затримання й арешту.
Видання зазначає, що в червні Яковлєв відбув 15-денний арешт.
Його затримали 16 червня, коли він повертався до Мінська з Барановичів разом з іншими спортсменами, де зустрівся з журналістом Дмитром Руто після арешту на 15 днів.
Яковлєв брав участь у мирних акціях і коментував події, що відбулися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.
Топ коментарі
+4 Mikev V
показати весь коментар04.08.2021 08:03
+4 Иван Иванов #490518
показати весь коментар04.08.2021 08:19
+4 Денис Александров #481246
показати весь коментар04.08.2021 10:18
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От така фігня, малята.
Украинским пенсионерам следует понапрячься дабы прокормить еще одного дармаеда.
Этот будет первым, пойдет ложить асфальт на большое будивныцтво.
Т.е. Е. Чичваркин не работает?
Или И. Маск?
Вы продукт советской эпохи.
Сейчас его пристроят в спорткоммитет инструктором по прыжкам в ширину, оборудуют кабинет оргтехникой и он будет рассматривать порносайты во благо Украины.
Ждем еще пару сотен работников.