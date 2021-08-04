Окупанти звинуватили в екстремізмі у "справі Свідків Єгови" ще двох жителів Ялти

В окупованому Криму ще двом жителям Ялти "шиють" екстремізм, звинувачуючи у "справі Свідків Єгови".

Про це повідомляє у фейсбуку Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

"У Ялті порушили кримінальні справи проти двох Свідків Єгови - Дарину Кузьо та Петра Жильцова. Кузьо обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, Жильцова після доби в ізоляторі тимчасового тримання відправили під домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Так зване "Головне слідче управління Слідкому Росії по Криму і Севастополю" інкримінує 33-річному Петру Жильцову статті про організацію діяльності екстремістської організації (частина 1 статті 282.2 КК РФ) і фінансування екстремістської діяльності (частина 1 статті 282.3 КК РФ). Покарання за цими статтями передбачає як великі штрафи, так і позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

Дарині Кузьо інкримінується стаття про фінансування екстремістської діяльності (частина 1 статті 282.3 КК Росії).

Зазначається, що раніше Жильцов проходив як свідок у "справі" іншого жителя Криму - Тараса Кузьо (чоловіка Дарини Кузьо), який звинувачувався за тими ж статтями, які зараз інкримінуються Жильцову. Він також утримується під домашнім арештом.

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Як повідомлялося, 20 квітня 2017 року Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією і заборонив її діяльність на території РФ. 16 серпня 2017 року Міністерство юстиції РФ долучило кримські осередки "Свідків Єгови" до списку екстремістських організацій.

У 2018 році співробітники ФСБ РФ провели обшуки у "Свідків Єгови" в Ялті, Алупці, Севастополі та Джанкої.

У 2020 році було винесено перші вироки учасникам організації з позбавленням волі. 5 березня 2020 р. Джанкойський районний "суд" визнав винним Сергія Філатова у створенні відділення релігійної організації "Свідків Єгови" (ст.282.2 ч.1 КК РФ) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю і з обмеженням свободи строком на 1 рік з відбуванням основного покарання у виправній колонії загального режиму.

Також 5 березня Ялтинський міський "суд" засудив жителя Ялти Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 150 тис. грн) за організацію в місті релігійного об'єднання "Свідки Єгови". Проте 4 червня 2020 р. "Верховний суд" Криму задовольнив апеляційну скаргу "прокуратури" і ухвалив рішення про позбавлення Герасимова волі строком на шість років. Його взяли під варту відразу в залі "суду".

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Обидва кримчанина були етаповані в колонію для відбування покарання. Також відомо, що ще щонайменше 4 кримчанина перебувають під вартою у СІЗО Сімферополя, а двоє - під дією підписки про невиїзд.



