Окупанти звинуватили в екстремізмі у "справі Свідків Єгови" ще двох жителів Ялти
В окупованому Криму ще двом жителям Ялти "шиють" екстремізм, звинувачуючи у "справі Свідків Єгови".
Про це повідомляє у фейсбуку Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.
"У Ялті порушили кримінальні справи проти двох Свідків Єгови - Дарину Кузьо та Петра Жильцова. Кузьо обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, Жильцова після доби в ізоляторі тимчасового тримання відправили під домашній арешт", - йдеться в повідомленні.
Так зване "Головне слідче управління Слідкому Росії по Криму і Севастополю" інкримінує 33-річному Петру Жильцову статті про організацію діяльності екстремістської організації (частина 1 статті 282.2 КК РФ) і фінансування екстремістської діяльності (частина 1 статті 282.3 КК РФ). Покарання за цими статтями передбачає як великі штрафи, так і позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.
Дарині Кузьо інкримінується стаття про фінансування екстремістської діяльності (частина 1 статті 282.3 КК Росії).
Зазначається, що раніше Жильцов проходив як свідок у "справі" іншого жителя Криму - Тараса Кузьо (чоловіка Дарини Кузьо), який звинувачувався за тими ж статтями, які зараз інкримінуються Жильцову. Він також утримується під домашнім арештом.
Як повідомлялося, 20 квітня 2017 року Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією і заборонив її діяльність на території РФ. 16 серпня 2017 року Міністерство юстиції РФ долучило кримські осередки "Свідків Єгови" до списку екстремістських організацій.
У 2018 році співробітники ФСБ РФ провели обшуки у "Свідків Єгови" в Ялті, Алупці, Севастополі та Джанкої.
У 2020 році було винесено перші вироки учасникам організації з позбавленням волі. 5 березня 2020 р. Джанкойський районний "суд" визнав винним Сергія Філатова у створенні відділення релігійної організації "Свідків Єгови" (ст.282.2 ч.1 КК РФ) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю і з обмеженням свободи строком на 1 рік з відбуванням основного покарання у виправній колонії загального режиму.
Також 5 березня Ялтинський міський "суд" засудив жителя Ялти Артема Герасимова до штрафу в розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 150 тис. грн) за організацію в місті релігійного об'єднання "Свідки Єгови". Проте 4 червня 2020 р. "Верховний суд" Криму задовольнив апеляційну скаргу "прокуратури" і ухвалив рішення про позбавлення Герасимова волі строком на шість років. Його взяли під варту відразу в залі "суду".
Обидва кримчанина були етаповані в колонію для відбування покарання. Також відомо, що ще щонайменше 4 кримчанина перебувають під вартою у СІЗО Сімферополя, а двоє - під дією підписки про невиїзд.
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- У всьому світі терористи дуже ******* зброю і застосовують її за будь-якої нагоди, а в Росії вони від неї "відхрещуються"!
- Чому так?
- Бо коли сама держава - терорист, то вона називає терористами тих , хто не хоче буть її "гарматним м"ясом"!
Однак вони хоч і відмовляються від зброї але з них непогані санітари у госпіталях; головне - не давать їм "проповідувать" А їх віра - це їх справа
Під іншим - буддисти з індуїстами у "нірвані" Ще під іншим мусульмани шербет п"ють і гурій обнімають
Між кущами душі канібалів ворогам голови ріжуть, а потім їх тіла на вогні смажать і їдять
А далі - на поляні сидить кружком група душ і дивляться один на одного
Питають "новопреставлені"
- А це хто?
- А це - "Свідки Єгови",,, Вони думають що тут лише вони одні!
- А чого так уважно слідкують один за одним?
- Вичисляють , хто "недостатньо віруючий"
- І що тоді?
- А біжать до мене і "стучать",,, Ідіоти - думають, що я "єретика" в пекло відправлю!
Чарльз Тейз Ра́сселл (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Charles Taze Russell;https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1852 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Аллегейни , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Пенсильвания - https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 31 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1916 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81) Пампа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас ) - американский религиозный деятель, один из основателей религиозного движения «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B8 Исследователи Библии » (позднее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B свидетели Иеговы )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-_187721d37ef9dba7-1 [1] , с 1884 года президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8 Общества Сионской сторожевой башни (Пенсильвания) и издатель журнала «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Сторожевая башня »; проповедник и автор религиозных трактатовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-jv-2 [2] .
В 1878 году Расселл вступил в брак с Мэрайей Френсис Экли (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Maria Frances Ackley). Детей у супругов не было. После семнадцати лет совместной жизни по причине недоразумений в связи с издательством Общества Сторожевой Башни[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 каких? ] она покинула мужа. В 1908 году, после судебного разбирательства, начатого по её инициативе в 1903 году, суд вынес решение - не полное расторжение брака, а судебное разлучение с выплатой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B алиментов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B7#cite_note-6 [5] .
А прості зомбі приречені жити біля параші.
Неужели трудно найти в Германии парочку свидетелей и подкинуть им деньжат на поддержку единоверцев?
Вот расийский зомбоящик не упустил бы такую возможность!
Где, млять, министерство пропаганды????
До речі - якщо ти не є членом секти цієї - звідки ТОБІ відомо що саме вони роблять? Адже ти не "член сім"ї"? Тобто ,ти вважаєш, що ти - "істина в останній інстанції" і тобі відомо ВСЕ!!! І саме це - ПРАВДА , а я - "БРЕХУН? А скажи мені: Чому саме твоя ПРАВДА більш "правдивіша" ніж моя? Тому що тобі так хочеться? Я ж не "пацан" - такі "аргументи" зі мною не проходять!
Це - моя "підтримка кацапського вбросу" ?
"Зарубай собі на носі" - світ не "чорно-білий" а має багато кольорів і відтінків!!!
А Богом мені не дорікай - у мене їх два! Про "дуалізм" чув? Наприклад про "Ахурамазду" і "Айхромайнью"? По віковічну боротьбу Добра і Зла? І про те що людина сама вибирає між цими двома іпостасями? (Додумався з ким у релігійну полеміку влізать! Як у мене вдома кажуть - "Коли ти мамчину цицьку смоктав - я вже люльку курив!"
Ти доводиш свою правоту на підставі своєї власної впевненості у своїй правоті - не більшеІ Вся твоя впевненість базується лише на твоєму особистому спілкуванні з деякими представниками "Свідків Єгови" Тобто у тебе превалює саме особистий мотив! А я з їх віруваннями знайомився, як кажуть - "зі сторони", маючи чисто споглядальний інтерес"
А ще краще - спробуй полеміку зі мною вести через Гугл-перекладач! "Пасрами" мене, "подлого кацапскага троля"!!!
По-друге: я просто привів один з прикладів - мені відомо набагато більше фактів, однак я не бачу необхідності тобі їх тут приводить;
По-третє: "Учение Маркса правильно, потому что оно верно!" - не аргумент! Я тобі привів конкретний приклад - а що привів ти? Лише туманні "розсусолювання" стосовно того що "Я не являюсь Свидетелем Иеговы, но у меня много знакомых и я долгое время с ними общался, даже изучал какое-то время Библию, и могу тебе сказать, что эти люди исключительно порядочные и вся та грязь, что вы пишите не имеет к ним не малейшего отношения".
Так хто ж з нас робить висновок на підставі "слів"?! В дзеркало глянуть не пробував?
Я серйозно читав Біблію, Новий Завіт, Коран в перекладі на російську мову Знайомився з ведичними основами, з "Авестою", з "Книгою мормона" (Талмуд не читав , але, враховуючи, що Біблія - творіння юдеїв - вважай що "причастився") Також читав багато видань журналу "Сторожова башта" Але я серйозно вивчав і Фрезера - "Золота гілка", "Міфи у Ветхому завіті" - а ти про ці книги навіть не чув!!!
Після цього у мене погляд на релігії став чисто філософським, "світоспоглядальним"
І ти ще рвешся мене у "брехні" звинуватить?!
(Мені особливо подобається, коли людина, що пише виключно російським "нарєчієм", називає мене - того, що пише виключно українською літературною мовою, "брехлом кацапским")
"Поздравляю Шарик! Ты - балбес!" ("Трое из Простоквашино")
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
Тот, кто захочет проверить мои слова, может это сделать, это не проблема. Я состояла в этой секте достаточно времени, чтобы знать о ней многое. И от своих слов не откажусь так как все в свое время проверено и доказано.
во-вторых, я с Вами на "ТЫ" не переходила;
в-третих, докажите, что я вру, а вот то, что я озвучила, я прожила на собственном опыте и они сами же это подверждают в своих речах и статьях. Прочтите их литературу для старейшин, там инструкции о том, как скрыть факт сексуального насилия и растления, инструкции об остракизме. Изучите их историю наконец, а в феврале 2017 года их руководство само призналось в том, что они сами придумывают учения своей организации (к стати, много в их учениях плагиата)
В-четвертых, самые агрессивные комментарии именно от сторонников этов секты, а сами адепты вообще ядом брыщат. А заповедь "Возлюби врага"?
А зі мною у нього "облом" вийшов... Бачите - на мої аргументи відповісти нічим, так почав мене "тролем кацапським" обзивать! (один з пунктів "методички тролів: "нема аргументів - переходь на особу опонента : його національність, мову, правопис, перекручуй образливо його прізвище, "нікнейм", піддавай голослівно і зневажливо критиці його політичні, статеві, чи інші погляди") ...
Саме цим він тут і займається! І я думаю - знаю причину: у нього мета "не та" - не пояснить іншим свої погляди, а "розвести срач" на гілці Саме тому він в мене і "вчепився" Однак у мене "зад броньований" - силиться "вкусить", а зубки лише по "броні скрегочуть"
А "самолайки", все-таки, не ставте - не ******* тут такого! Ветерани форуму "на автоматі" негативно сприймають, бо цим тут саме "тролі" займаються, щоб штучно притягти увагу до свого коментаря...
Я тут з 2014, тому знаю що пишу...
И ее начали убеждать нормальной ориентации христосонутые...убеждали убеждали бесполезно....
тут всмешался я и чуть не потерял работу....за то что зачмырил верунов...Неделю со мной не здоровались и не разговаривали...
Еще и шеф попер "Еще раз такое ляпнешь и на кислород...Тебе никто не дал право издеваться над чувствами людей .."
До чого ж ви кумедно виглядите, коли нестачу поінформованості та власного інтелекту заміняєте нахабством і агресивністю! Це класична поведінка людей з обмеженими розумовими здібностями
Запам"ятай - нападки на людей, що більш поінформовані та володіють більшим обсягом знань - характерна ознака "митрофанушек"!!!
Українською пиши, будь ласка! Ти ж у нас "суперпатріот України а я - всього -навсього - "брехливый кацапский троль"!
До речі - порівняно з моїм розумом ти - "школота"! Я пишу без помилок двома мовами, а ти навіть ""узким нарєчієм" без помилок писать не здатен! Так що не тобі судить про мене! Йди в школу, навчися хоча-б "рассийскаму праваписанию"
Те що ти на мене підписаний - це твоє бажання, а не моє Навіщо ж ти підписався на "брехливого кацапского троля"? За час підписки можна-б уже хоч трохи від мене українську мову вивчить Однак єдина нація нездатна до вивчення української мови - це саме кацапня! Висновок?
- Месье! Я бежала за Вами три квартала!
- Зачем, мадмуазель?
- Чтобы сказать Вам как Вы мне безразличны!!!
А живеш ти "в стране ЗнаковопРоссии"
До речі "релігієзнавець"! Якщо ти такий "вумний", то що символізує у Фрезера в "Золотій гілці" вона сама? Що це за штука така, що людина їй приділила стільки уваги написала книгу на 700 сторінок? І куди згідно "Авести" діваються душі померлих?
З нетерпінням жду відповіді!!!
мій слуга, якого я вибрав,
щоб ви знали мене, вірили в мене
та розуміли, що я завжди той самий.
До мене не було Бога,
і після мене немає жодного.
- Книга Ісаї 43:10
Praise Jehovah! Jehovah Most High! Hallelujah!
¡Gloria a Jehová! ¡Jehová sobre todo! ¡Alaben a Jehová!
Слава Єговi! Єгова понад усе! Вихваляйте Єгову!
Слава Иегове! Иегова превыше всего! Восхваляйте Иегову!
Yehova'yı yüceltin!