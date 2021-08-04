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Латвія розглядає запровадження надзвичайного стану в прикордонних із Білоруссю регіонах через наплив нелегалів

Латвія розглядає запровадження надзвичайного стану в прикордонних із Білоруссю регіонах через наплив нелегалів

У Латвії фракція Національного об'єднання, яка входить у керівну коаліцію, запропонувала запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю районах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Так, у вівторок глава МВС Латвії Марія Голубєва обговорила з депутатами Сейму від Національного об'єднання ситуацію на латвійсько-білоруському кордоні. А саме те, що потрібно робити Латвії, щоб із Білорусі в країну не хлинули нелегальні мігранти так, як це зараз відбувається на кордоні з Литвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян

Зазначається, що під час зустрічі вдалося досягти домовленості про необхідність запровадити надзвичайний стан у прикордонному регіоні. Також Нацоб'єднання підкреслило, що потрібно якнайшвидше збудувати стіну на кордоні. Реалізація цього проєкту запізнювалася, але зараз, на думку політиків, стіна може стати реальною перешкодою для проникнення мігрантів. Щоб прискорити процес будівництва, необхідно зняти нормативні бар'єри. Також на зустрічі йшлося про те, що потрібно впровадити поправки до Кримінального закону, посиливши покарання для організаторів і учасників контрабанди людей.

Голова парламентської фракції Національного об'єднання Яніс Домбрава зазначив, що під час зустрічі вдалося досягти порозуміння в тому, що мова зараз йде не про класичних біженців, шукачів притулку в Латвії. Те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, оцінюється політиками як гібридна загроза.

Також читайте: Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Раніше Національні збройні сили Латвії з 12 липня відправили ополчення на східний кордон країни для зміцнення заходів щодо стримування нелегальної імміграції.

Автор: 

Білорусь (7925) Латвія (1343) мігранти (1107) нелегали (383)


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Таракани вони такі,що ніякий дуст не поможе,тільки тапком його!! 👺
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04.08.2021 08:11 Відповісти
Спасайся, кто может!
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04.08.2021 08:12 Відповісти
Только рассматривают?
Не зря говорят что они медленно думают.
ЧП надо было вводить на второй день после закрытия границы.
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04.08.2021 08:16 Відповісти
Повільно думають естонці.
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04.08.2021 08:25 Відповісти
стрелять надо,по другому это не остановить.
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04.08.2021 08:27 Відповісти
Что тут думать - надо вводить.
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04.08.2021 08:52 Відповісти
Прибалтійці, стріляйте на враження без попередження, якщо не хочете перетворити свої країни в німецію і хранцузію. Тільки так можна зупинити цей ху_ловський потік емігрантів.
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04.08.2021 10:34 Відповісти
 
 