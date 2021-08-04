В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали
В Україні зафіксовано 984 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 4 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 3 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 984 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 572 особи;
летальних випадків – 43;
одужало – 570 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 533 особи,
методом ІФА – 8064 особи,
експрес-тестами – 16 845 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 255 345 осіб;
одужало – 2 188 273 особи;
летальних випадків – 53 024;
проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях", - розповіли в МОЗ.
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Але ковід- дуже підступна хвороба. Зазвичай у нього починають вірити уже синюшними під кисневим концентратором.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
Прививаться будут все больше... но и привитые будут болеть (и их будет большинство ). И умирать. И ограничительные меры вернут, как в Израиле... и тех, кто думал "Вот сейчас укольчик сделаю, смогу гулять где угодно, летать куда угодно да еще и без масочки" - ждет очень большое разочарование.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm In July 2021, following multiple large public events in a Barnstable County, Massachusetts, town, 469 COVID-19 cases were identified among Massachusetts residents who had traveled to the town during July 3-17; 346 (74%) occurred in fully vaccinated persons. Testing identified the Delta variant in 90% of specimens from 133 patients. Cycle threshold values were similar among specimens from patients who were fully vaccinated and those who were not.
В исследуемом объеме населения (мы ведь не подвергаем сомнению правильность выборки при исследованиях CDC, верно? Иначе нам придется подвергать сомнению сами исследования CDC - и тогда и те, что говорят о безопасности вакцин тоже)
Так и тянет поехидничать на тему: "Ну шо сынку, помогли тебе твои прививки?". Ладно, не буду.
Я поехидничаю на тему вот этого вот предложения из отчета, которое ты наверняка прочитал, но почему-то не обратил внимания:
Among five COVID-19 patients who were hospitalized, four were fully vaccinated.
80% госпитализаций... у полностью вакцинированных... я прям слоган придумал для Пфайзер-Бионтех / Модерна (привитые прививались ими, в отчете указано):
Прививайся - попади под ИВЛ)))
З.Ы.: Справедливости ради - все они были резидентами штата, а не округа. Massachusetts residents, - написано. А не Barnstable County residents.
Или мне тогда написать "Будет как в Италии" и взять статистику по Бергамо, где от ковида весной 2020 умерло 0,5% от всего населения?
Но это не отменяет изложенных в отчете фактов:
1) Из выборки, полученной в соответствии с принятыми в CDC методами и наверняка отвечающей всем необходимым стандартам клинических исследований (а иначе... см. выше) - заболевших ковид, 74% были полностью привиты.
(Здесь обычно говорят что-то вроде "Ну и что? Да, прививка не гарантирует что ты не заболеешь, она тебя от ИВЛ спасает". НО... смотрим факт №2)
2) Из госпитализированных было 80% полностью привитых.
В общем два наиболее популярных мифа "Не заболею / не попаду под ИВЛ" отчет, мягко говоря, не подтверждает.
Просто выводы из него очень неудобны.
С другой стороны... в начала всей этой истерии принимались решения основанные на исследованиях с сопоставимой выборкой и методами. Плюс-минус конечно. И это было норм. А тут ... выводы "не те"... факты не устраивают... тогда понятно что нельзя его рассматривать.
То есть грубо говоря, считается не вред, который наносится... а больше он или меньше того, что уже нанесен. А вывод делается о безопасности. Это же разные вещи?
"Тебе не оторвет руку" / "Тебе не оторвет ничего, по размерам превышающее руку" - согласись, вещи разные.
Мы смотрели инструкции не к антирабическим вакцинам. Навскидку это был то ли Даптасел, то ли Инфанрикс. То есть от дифтерии, столбняка, коклюша
Это исследование безопасности а не эффективности.
Не больным.
Чтобы выявить вред который она наносит организму.
Это как...
1) Взять ведро воды и вылить на человека. Он станет мокрым. Эффект налицо - человек стал мокрее чем был.
2) Вылить еще одно ведро воды на человека и сделать вывод: Мокрее он не стал, значит ведро воды не делает человека мокрее.
А если вред, то картина иная с точностью до наоборот.
Это как... о, точно.
1) Выпиваем 50гр. водки. Получаем некую степень опьянения. Т.е. с абсолютно трезвым - видно сразу. Да и жена унюхает... За руль все равно низзя, потому как пьяный. Потому как разница в оценке ситуации на дороге и скорости реакции по сравнению с трезвым - есть.
2) Выпиваем 50гр. коньяка.
Получаем некую степень опьянения. Примерно такую же как на водку. И ... говорим мол за руль можно - смотри, я ж не пьянее чем от 50гр. водки.
1) Выпиваем 250гр. одного сорта водки. Получаем некую степень опьянения. и у 50 из 100 на утро сильно болит голова.
2) Выпиваем 250гр. водки другого сорта. Получаем некую степень опьянения. и у 10 из 100 на утро сильно болит голова.
Вывод: Второй сорт лучше.
Давай. Опровергни)))) Скажи что она полезна)))))
Правильный критерий сравнения:
Не выпиваем 250гр. водки. На утро голова болит у 0 из 100.
0 меньше и 10 и 50. Нельзя на основании того, что у тебя голова болит у 10 а не у 50 делать вывод, что это так же безопасно как и у 0.
Замени на пельменьи, а вместо головной боли - превышение нормы холестерина. Так лучше? Голодный по низкому холестерину уделает любго, кто поел любой сорт пельмений (кроме вегетарианских, но это фу).
1. Вегетарианские пельмени... у нас их нет, но вот веганские котлеты на удивление "зашли". Есть вареники с капустой, картохой, грибами. Очень даже себе ...
2. Конечно уделает. Пример и вправду понятнее. Тут ты прав.
Но ведь есть нужно когда голоден и строго по норме? И вообще холестерин - фу, разве не так?)
Если есть не когда нужно... а в целях профилактики, так сказать... то ... в общем будешь жирным как я((. И придется тебя лечить бассейном, как это делаю сейчас я))).
И спасти уже нельзя. Вы как, согласились бы участвовать в испытаниях с котролем с плацебо для таких болезней?
И от столбняка так-то есть сыворотка. Да, я в курсе, что принцип действия у нее и у вакцины похож. Разница лишь в том, что сыворотку вводят больному. Здоровых людей ею не колят))
И если бы я вдруг столбняком заразился... что весьма странно в современном мире... то я был бы не против того, чтобы мне кололи сыворотку.
Вот смотри. Моя жена повредила в бассейне ноготь (и как умудрилась только). Прям в воде. Хлорированной воде. Очищенной хлорированной воде.
Приехали в больничку... ноготь удалили, перевязали... в общем все ОК.
Врач такой - делайте прививку от столбняка. Прикинь? Он даже не спросил, есть ли она у нас))) Был послан, разумеется.
Суть: Ему пофигу. Сказали колоть - колите
А ведь врач здорового человека мог бы: направить на анализ на возбудители столбняка, получить результаты - и если надо - применить сыворотку. Тчк. А если не надо (согласись... получить возбудитель столбняка в трехкратно (как говорят в бассейне) очищенной и хлорированной воде - нереально) - то не вводить посторонние вещества в здоровый организм. Вот так это должно работать, по моему мнению. Лечить - больных. Здоровых не трогать, их и так мало, вон на все США с их населением - всего 740))))) На правах шутки эта фраза.
А вдруг у жены аллергия? Вдруг она умрет от этого? Что, врача посадят?
Эх.
В Украине периодически один-два очень умных сторонника "естественного иммунитета" или их детей столбняка умирают. Ну, не повезло в той лотерее.
Я за прививку от столбняка не агитирую. Делать ее или нет - личное дело каждого. Да и врачам иногда полезно посмотреть как отрываются сухожилия во время судорог. Не все же им по средневековым учебникам учиться.
2. Периодически никто не умирает. Периодически - 12 случаев например в прошлом году - вкалывают противостолбнячную сыворотку. Там кстати еще приводится статистика вакцинации в разных возрастных группах... и цифры там далеко не 95%... то есть при ужасном покрытии цена вопроса - 12 доз противостолбнячной сыворотки.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2492063464251700
В чем проблема не тратить миллионы на вакцину - но потратить сотню тысяч на ... скажем тысячу доз сыворотки, ну или две тысячи доз (я увеличил кол-во заболевших в большое число раз специально)? А проблема, Антип, в том, что тогда распилить получится стоимость пары тысяч доз сыворотки а не десятков миллионов доз вакцин. Неинтересно плотникам у власти, понимаешь?
Сыворотка - очищенная плазма с антителами. Стоит дорого, хранится плохо и надо гоняться с нею за больными... Далеко не все приходят вовремя к врачам, есть случаи, когда уже и с сывороткой не спасти
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1682021651922556/
Я думаю, не стоит говорить о том, что ничего не было бы - если бы она обратилась в первый день, сделала анализ и получила свою дозу сыворотки.
Ну и опять же. 1 случай в год. На 41 млн. населения. Это не "периодически" как ты писал, это блин единственное исключение на огромную страну.
2) Стоит дорого - за штуку да. Но я не зря упомянул масштабы. При всей её дороговизне скажем пара тысяч доз сыворотки (огроменнейший запас при учете 12-15 случаев при 50% вакцинации в среднем) стоит в десятки раз меньше миллионов доз вакцины. Опять же - при производстве скажем 100 штук и 1000 штук часть постоянных затрат (например стоимость сертифката) делится на бОльшую цифру и соответственно себестоимость штуки снижается. А типа Пфайзер с ее температурным режимом просто хранить?)))))
3) Гоняться надо за больными - тут ты прав. Да только... смотри. Отменяем вакцинацию обязательную. Имеем сыворотку в бОльшем кол-ве. И пишем при заключении декларации с врачом обязательство больного - при получении травмы с открытой раной - обязательство сделать тест в первый же день. Даем обязательство травматологу в пункте - направлять на тест всех без исключения. Тех кто обратился с открытой травмой.
Тест положительный - делаем укол сыворотки.
Нарушил обязательство пациент... ну что же. Естественный отбор и его проблемы.
Нарушил обязательство врач - идет под суд. В идеале... заражаем его столбняком и не лечим. Чтоб око за око...
А с армией? Там глубокое ранение с попаданием земли не редкость. А доставлять сыворотку на передок непросто. И удалять бойца после глубокой царапины не всегда возможно. Потом дети. Они могут пораниться и не сказать родителям. Сам таким был.
А в сельских районах - опять же я не вижу ничего предосудительного, если там будет внятная хотя бы поликлиника или фельдпункт. В котором будет апаратура, позволяющая делать анализы, не только на столбняк. Разве плохо для наших с тобой соотечественников? Да и практика студентам и прочим нелишняя...
А дальше в случае необходимости из центра в село выезжает авто с сывороткой. Вот и вся логистика.
С армией, так уж и быть, можно сделать исключение и вакцинировать тех, кто на передке перед очередной ротацией с тыла на передок. Заметь - я говорю так, потому, что там объективно в разы выше риск и такое может быть оправданным. Потому что помню опыт мировых войн и свои же аргументы на этот счет.
Но для частей в обычных местах дислокации... там же есть медпункт. Плюс они недалеко от пресловутых обл. и райцентров и см. выше.
Дети. А общаться надо, уж извини. В следующий раз - осторожней будешь и с родителями будешь ближе. Это не плохо. Я со своими общаюсь и как раз поясняю, что мне лучше знать все - потому что казалось бы мельчайшие проблемы... и они могут видеть не в полной мере их последствия. А потому мы с ними советуемся ... да и не только по их, но и по моим вопросам.
Пару раз их детская непосредственность мне реально помогла))
Правильно, травмы у них объективно чаще и не в хлорированной воде.
Для этого в одной не самой плохой стране была создана целая медицинская инфраструктура, которую захотевший джинсов народ благополучно развалил.
Его проблемы.
Да, её нужно воссоздавать заново (по сути), кто ж спорит-то? Разве плохо, если в каждом селе будет доступ к современной медицинской помощи (в том числе возможность сделать банальный тест на столбняк, а сама сыворотка может храниться в райцентре, доставка только в случае необходимости, чай контейнеры-фризеры есть)
Меня не смутило. Я человек простой. Вижу данные государственных органов США - и я им верю. Все ж так делают. Сторонники прививок - в особенности. Они ж данные по безопасности вакцин оттуда же берут и сами вакцины тоже те же ребята утверждают... так что мне в них сомневаться...
А так-то CDC и прочие часто путаются в показаниях. Я им потому и не верю в целом... и с прививками в том числе.
А это, Антип, если без ерничества, еще одна сторона момента по прививкам. Я многократно твердил тебе... что не все смерти которые от прививок - реально фиксируются как смерти от прививок. Так и тут.
Чувак умирает от какой-нить... саркомы. При этом у него ковид. Был. В легкой форме. То есть без госпитализации. Или он уже был гопитализирован из-за саркомы и в причинах госпитализации значится именно она.
Соответственно - в отчет он не попадает. В свидетельстве о смерти написано - саркома...
НО! Для СМИ - тест есть? Есть. Болен? Болен. Записываем в жертвы... а то он до ковида с этой саркомой жил-не-тужил...
Я бы уточнил - с этими патологиями люди конечно же живут годами - но меньшим кол-вом лет, чем они могли бы жить. А потому да, эти патологии убивают.
Я их отнес потому что там довольно веселые рамки. 2-5 диапазон как? это 2 или 5? Чисто по совокупности 5 патологий - это много. Та и 2 могут быть достаточными.
И почему "нет"? Проваксеры так делают, когда говорят о прививках. Мол его наконец-то добила патология (даже одна), а то что он перед этим сделал прививку, так это не суть важно. Почему им можно применять такую логику а мне - нет?)
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Underlying Medical Conditions and Severe Illness Among 540,667 Adults Hospitalized With COVID-19, March 2020-March 2021
открываем стр 9 там таблица
Госпитализированных на 4,4 млн. всего 461,264 без патологий. (9,4%)
а 740 это из 79,4 тыс умерших.
Вопросы?
Хм. Выходит, из госпитализированных было всего 9,4% здоровых, а умерло из них... вообще ничтожная доля (0,16% от 461к)... как-то мне сразу стало менее боязно. И в который раз я удивился - чего так боятся-то. Здоровых умирает всего-то 0,16% от тех кто попадает в больничку, которых всего-то меньше 10% от числа попавших.
Я тут просто понял одну важную штуку. Нужно быть здоровым. А для этого нужно многое исключить. И во всех своих болячках виноваты в основном мы (даже в львиной доле травмы). А потому... за все надо платить.
Да, с английским и статистикой есть проблемы...
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Это тоже прочитал?
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Among 4,899,447 hospitalized patients in PHD-SR, 540,667 (11.0%) patients met the study inclusion criteria for COVID-19 (Table 1). Of patients hospitalized with COVID-19, 94.9% had at least 1 documented underlying CCSR condition, 249,522 (46.2%) had an ICU admission, 76,680 (14.2%) received IMV, and 80,174 (14.8%) died.
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf Если считать смертностьот ковида, то надо соотность к числу больных ковидом, их было 540,667, из них умерло 80,174 или 14.8%.
И это...
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf In this cross-sectional study of 540,667 adult hospitalized patients with COVID-19, 94.9% had at least 1 underlying medical condition. Hypertension and disorders of lipid metabolism were the most frequent, whereas obesity, diabetes with complication, anxiety disorders, and the total number of conditions were the strongest risk factors for severe COVID-19 illness.
Тогда бегом в бассейн, на стадион, на турники, приводить здоровье в порядок...
Ну как еще менее боязно стало?
Менее.
"Ведь совсем не важно, от чего помрешь - ведь куда важнее - для чего родился" (С).
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm The findings in this report are subject to at least four limitations. First, data from this report are insufficient to draw conclusions about the effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2, including the Delta variant, during this outbreak. As population-level vaccination coverage increases, vaccinated persons are likely to represent a larger proportion of COVID-19 cases. Second, asymptomatic breakthrough infections might be underrepresented because of detection bias.
Нигде ни намека на "клиническое исследование".
Я б такое исследование провел в более глобальных масштабах.
Вот и они пишут https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm data from this report are insufficient to draw conclusions about the effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2, including the Delta variant, during this outbreak.
А ты возмущаешься, хотя сам такой же.
Но я б и о таком трубил бы с той же силой, что и трубят о том, когда например заражается антивакс. Понимаешь? Маркетинг, Антип. Долбанный маркетинг.
Об этом исследовании знаю я. Теперь и ты.
Но узнал ты его по сути от "упоротого антивакса" (это не твое, а общее мнение, скажем так), а иначе ты бы о нем даже и не услышал бы. А вот о необходимости прививаться кричат на каждом углу.
Равный доступ к информации, равное ее освещение.
А кто тебя ограничивал в доступе к тому исследованию? ФСБ, люди в черном, массоны, кто, имя, имя
сестра!
Только вот отчеты об суперэффективности вакцин регулярно фигурируют в СМИ - я не должен их искать мне их на каждом углу втюхивают кричат из каждой канавы, утрируя.
Разница есть.
Не ограничивать в доступе - это не равно - преподносить на блюдечке с голубой каемочкой при чем не по одному разу в день
Вот, например ссылка на поиск по эффективности вакцин от дельта штамма на ресурсе pubmed:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=effectiveness+vaccine+covid+delta
Там все довольно просто, научишься быстро.
Но я немного не о том.
Просто сравни.
1) Искать самому)
2) Ежедневно получать без всяческих усилий в виде рекламы. Из каждого рупора.
Это ведь разные вещи. Я-то найду искомое и изучу все точки зрения на вопрос. Но при любимом нам (псевдо)демократическом устройстве общества... вопрос решу не я и даже не ты. Вопрос решат миллиарды, которым просто впадлу искать вообще что-то (как аргументы за твою так и за мою позицию - не важно). За которых думают СМИ и дяди наверху. Которые освещают вопрос односторонне.
А какую-нибудь вообще дичь. Вот вообще-вообще. Например. Объявят педофилию сексуальной ориентацией. Поверь, с помощью маркетинга они смогут обеспечить "общественное мнение".
И тогда ты окажешься в моей тарелке, говоря образно. Впрочем, в конкретно случае выше... будем соседями))
К сожалению, добавил бы я.
Напоминаю: звучит он примерно так - мол у них были сопутствующие заболевания (вплоть до синдрома внезапной (детской) смерти), от которых они и умерли. А потому считаем мы только тех, у кого их не было (ничтожно малый процент)
Смотри:
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/pdf/21_0123.pdf
Берем именно такую, пропрививочную логику: если у человека есть другие заболевания, то умирает он от них, а не от прививки.
Экстраполируем на ковид...))) и смотрим на официальные данные CDC.
Смотрим на страницу 9, таблицу 1. И видим, что на все 79 с хвостиком тысяч умерших от ковид в США - сопутствующих заболеваний не имели всего 740 человек.
Используя логику проваксеров делаем вывод - прививки, тьфу, то есть ковид, убили всего 740 человек. Из почти 4,5млн. госпитализированных.
И это называют пандемией)))
... в такой же период без ковида но после прививки (любой).
Это я к тому, что если вдруг после прививки умирает некто, допустим от той же болезни о которых ты пишешь, или СДВС - согласись, практически никто и никогда не запишет причину смерти прививку. Вот просто не напишет. Запишут сопутствующее заболевание.
А следовательно соотношение цифр будет схожим:
1) Ковид. Умерло. Основная масса с болячками от болячек плюс 740 здоровых на всю Америку (блин... да как они умудрились отыскать-то таких ) от самого ковида.
2) Прививка. Умерло. Основная масса с болячками от болячек (в отчетах) плюс критически малое кол-во здоровых (когда врач отрастил яйца и не побоялся написать в отчете последствия прививки, говоря простым языком).
Сопоставимое соотношение будет.
Прививка реально может убить анафилактическим шоком, но это в первые 30 минут, там врачи должны наблюдать после прививки. А так - разве что прививка живым ослабленным вирусом и чел болен СПИДом или другая сильная аномалия имунной системы. Это весьма редко, такие люди и сами раньше прививки умирают от обычных инфекций.
Видишь ли... учитывая, что эту связь ищут лица, напрямую зависимые от объемов реализации лекарственных препаратов...
Извини, я не могу верить их данным. Просто потому, что даже если они выявят такую связь, 100% точно и абсолютно доказуемо без никаких сомнений... им невыгодно публиковать и слова об этом. Потому как тогда... ты понимаешь. Они лишатся денег.
З.Ы.: Сменил работу. Сейчас продаю продукты питания.
А у нас есть например Вакцинный Суд? Как в США? Нету.
А так... выдадут бумажку в обычной больничке... обычные врачи, которым главврач прямо запретил писать что-то на тему вакцин (а так и есть, знаю лично)... которому дали мудрую вказивку люди из министерства... которых назначили выбранные бизнесом (и фармой во многом) депутаты...
И все. И исполнитель эту связь тупо искать даже не будет. Оно ему не надо. Работы лишаться.
Его выгода - рабочее место. Или как минимум лишение премии по указу все того же главврача. Формально по иной причине, конечно... найдется за что.
Им это выгодно хотя бы потому - что исполнять приказы вышестоящего начальства (которое назначено адептами фармы) выгодно в плане сохранения рабочего места, зарплаты и премии. А на прочее - это им вторично.
Чем Вы, собственно, недовольны?
Моделируем ситуацию. Приходит обычный, склонный верить другим человек. Слушает его. Просто ИДЕТ И ДЕЛАЕТ прививку. Получает анафилактический шок или что посерьезней. Гибнет. Родные получают справку о 2-5 сопутствующих патологий.
Я недоволен тем, что он даже не поинтересовался, а есть ли у нас прививка, ревакцинированы ли мы, вовремя ли (если все "да" - то смысл?). Он бы получил отрицательный ответ - и тогда спросил бы почему. Получил бы в ответ что жена аллергик (а это кстати правда), и что мы не знаем, есть ли у нас аллергия на компоненты препарата. Он не предложил сдать анализы на столбняк (сыворотку крови, результат максимум на 4 день, можно дать денег и сделают быстрее) чтоб если что вколоть сыворотку.
Он НЕ ДУМАЛ ГОЛОВОЙ. Ему было насрать. Ему сказали - чтоб говорил делать прививки, он как робот - сделал. Все. Тчк. На здоровье пациента ему начхать.
Я, кстати, говорил тебе что так - будет. Что врачи будут уметь в простейшие вещи плюс прививки. А на все остальное (вне протокола) - им будет плевать.
Вот... начало, так сказать... (ну да... дергать ногти он тоже умеет как выяснилось... при чем не дождавшись полного воздействия наркоза... я уже потом узнал... и сестра блин криворукая - бинт намертво намотала он потом засох и не размачивался вообще - пришлось отдирать капая лидокаином прям на рану... только так и смогли... и вот ЭТИ вот мне прививку говорят делать - понимаешь?????!!?!??!?!)
А теперь минутка реальности: тесть лежал с низким гемоглобином... так вот... эти святые эльфы мало того что тупо украли передаваемые ему продукты так еще и воду несли 6 часов.
И это только один из эпизодов...
Но подавляющее большинство - нет.
Речь здесь немного о другом. О двойственности логики, применяемой для схожих явлений.
Это очень напоминает маркетинг, Антип, о котором мы очень много говорили ранее.
И да, в последнее время - охоту на ведьм из темного средневековья - тоже.