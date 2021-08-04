В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали

В Україні зафіксовано 984 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 4 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 3 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 984 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 59, медпрацівників – 48).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 572 особи;

летальних випадків – 43;

одужало – 570 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 533 особи,

методом ІФА – 8064 особи,

експрес-тестами – 16 845 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 255 345 осіб;

одужало – 2 188 273 особи;

летальних випадків – 53 024;

проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях", - розповіли в МОЗ.







