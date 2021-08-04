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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 151 799 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"153 258 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 03 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані - 63 366 людей.

Протягом доби працювали: 943 мобільні бригади, 2612 пунктів щеплення; 279 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 43 людини, зафіксовано 984 нові випадки зараження, 570 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шото не хотят украинцы вакцинироваться. Может хотя бы по 100 гривен давать за укол как в США?
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04.08.2021 08:49 Відповісти
да честно говоря и не надо им прививаться - все равно бы за зеленского проголосовали на следующих выборах - а так еще есть шанс на самоочищение! Это такое дело! Сейчас выбор пилюли есть! Удачи им в русской рулетке осенью!
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5324
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04.08.2021 09:09 Відповісти
В центрах вакцинации довольно плотненько, так что не свисти.
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04.08.2021 10:26 Відповісти
 
 