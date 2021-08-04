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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 153 258 осіб, загалом - 3 759 405, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 151 799 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"153 258 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 03 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані - 63 366 людей.
Протягом доби працювали: 943 мобільні бригади, 2612 пунктів щеплення; 279 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 911 202 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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