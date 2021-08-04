У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко
Білоруські силовики хочуть створити групи по 30-40 офіцерів Генерального розвідувального управління, які ліквідовуватимуть опозиціонерів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи загибель глави організації "Білоруський дім" Віталія Шишова.
За його словами, опозиціонери отримують погрози на свою адресу, навіть перебуваючи за кордоном.
"Останнім часом ми чуємо погрози на адресу лідерів білоруської опозиції за кордоном. Польща не є винятком. Після того, що сталося з літаком з Протасевичем, було озвучено, що наступним буду я, що мене в багажнику вивезуть за межі Польщі. Щодня йдуть погрози, так що небезпека реальна. З іншого боку, це не має нас демотивувати, тому що коли ми вже встали на цей ризикований шлях, треба працювати, повернути право в Білорусь", - зазначив Латушко.
Він також нагадав, що про ініціативу створення груп для ліквідації опозиціонерів відкрито говорили Олександр Лукашенко й керівники низки силових відомств.
"Ми звернулися до МЗС Польщі з проханням забезпечити охорону Народному антикризовому правлінню, тут знаходяться і члени Координаційної ради. Деякі дії відбуваються. Треба говорити в інтернеті про безпеку білоруської опозиції за межами Білорусі, перш за все в сусідніх країнах. У нас є інформація, що в Генеральному штабі Міноборони Білорусі заступник начальника Генштабу, генерал Павло Муравейко виступає за те, щоб організувати групи по 30-40 офіцерів ГРУ, які повинні займатися ліквідацією білоруських опозиціонерів. Про це раніше говорив і глава КДБ Тертель, заступник глави МВС Карпенков в інтерв'ю публічно, про це особисто говорив Лукашенко. Так що є й неофіційні дані, які ми отримуємо, і публічні погрози", - додав Латушко.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Так шо он знает что его ждёт максимум психушка....
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Отримав купу прокльонів…
Зараз усі "запевнювачі" "язики в сраку позатягували"! Один "Алтер Натор" ще зрідка пробує щось "дзявкать" - мабуть іншого заробітку нема
Після виборів я опублікував тут анекдоти
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…
До «Зедебілів» дійде наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Отримав купу прокльонів…
Про наслідки "ліваруції" в Білорусі я став писать через пару тижнів після початку "протестів"Отримав купу прокльонів…
Просто Путин почему-то не помог Луку скинуть, а ведь белорусы так надеялись, так просили...
Они и сейчас только за мирный протест! Только переговоры, только хардкор! Вот только Европа вмешается и выразит настоящую озабоченность - и Лука сразу бежит!
Практически ничего не поменялось за год - вот в чём катастрофа.
"Россия нам поможет, США вмешаются, мы не майданутые, переговоры о мирной передаче власти, а что мы могли сделать - у них же пулемёты" и так далее, ровно как и год назад.
Ну и самый хит - "Приедь и покажи как надо!". Кто угодно должен сделать за них работу, только не сами белорусы.
При этом тех, кто показывал как надо - белорусы сами же паковали и.. сдавали ментам(!) как провокаторов.
Будуть чи вже діють?
https://twitter.com/dneprlena @dneprlena
Інтєрєсна дєвкі пляшуць ...
(с) Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.
Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких.
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev
У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.
Ну а там і у НЕКСТА зв"язки з силовиками Росії виплили Так що я не дивуюсь і цим "домам" з "альтернативами"
То раньше русские убивали русских, собственно они и продолжают. Так теперь белорусы убивают белоруссов...
Устраивайтесь поудобнее, дальше будет интереснее.....
Если не берете власть вы, ее берет другой.
Теперь вся надежда на киберпартизан, чтобы огласили все списки вплоть до адреса проживания упырей
Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!
Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!
А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!
За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!
А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!
Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!
Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!
Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!
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Стиль Свєтки не можна не впізнати )))))))
Вірмен і білорусів, що понадіялись на сраних ''братьєв''!