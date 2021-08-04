У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко

Білоруські силовики хочуть створити групи по 30-40 офіцерів Генерального розвідувального управління, які ліквідовуватимуть опозиціонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи загибель глави організації "Білоруський дім" Віталія Шишова.

За його словами, опозиціонери отримують погрози на свою адресу, навіть перебуваючи за кордоном.

"Останнім часом ми чуємо погрози на адресу лідерів білоруської опозиції за кордоном. Польща не є винятком. Після того, що сталося з літаком з Протасевичем, було озвучено, що наступним буду я, що мене в багажнику вивезуть за межі Польщі. Щодня йдуть погрози, так що небезпека реальна. З іншого боку, це не має нас демотивувати, тому що коли ми вже встали на цей ризикований шлях, треба працювати, повернути право в Білорусь", - зазначив Латушко.

Він також нагадав, що про ініціативу створення груп для ліквідації опозиціонерів відкрито говорили Олександр Лукашенко й керівники низки силових відомств.

"Ми звернулися до МЗС Польщі з проханням забезпечити охорону Народному антикризовому правлінню, тут знаходяться і члени Координаційної ради. Деякі дії відбуваються. Треба говорити в інтернеті про безпеку білоруської опозиції за межами Білорусі, перш за все в сусідніх країнах. У нас є інформація, що в Генеральному штабі Міноборони Білорусі заступник начальника Генштабу, генерал Павло Муравейко виступає за те, щоб організувати групи по 30-40 офіцерів ГРУ, які повинні займатися ліквідацією білоруських опозиціонерів. Про це раніше говорив і глава КДБ Тертель, заступник глави МВС Карпенков в інтерв'ю публічно, про це особисто говорив Лукашенко. Так що є й неофіційні дані, які ми отримуємо, і публічні погрози", - додав Латушко.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

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