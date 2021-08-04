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Новини Репресії в Білорусі
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У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко

У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко

Білоруські силовики хочуть створити групи по 30-40 офіцерів Генерального розвідувального управління, які ліквідовуватимуть опозиціонерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко, коментуючи загибель глави організації "Білоруський дім" Віталія Шишова.

За його словами, опозиціонери отримують погрози на свою адресу, навіть перебуваючи за кордоном.

"Останнім часом ми чуємо погрози на адресу лідерів білоруської опозиції за кордоном. Польща не є винятком. Після того, що сталося з літаком з Протасевичем, було озвучено, що наступним буду я, що мене в багажнику вивезуть за межі Польщі. Щодня йдуть погрози, так що небезпека реальна. З іншого боку, це не має нас демотивувати, тому що коли ми вже встали на цей ризикований шлях, треба працювати, повернути право в Білорусь", - зазначив Латушко.

Він також нагадав, що про ініціативу створення груп для ліквідації опозиціонерів відкрито говорили Олександр Лукашенко й керівники низки силових відомств.

"Ми звернулися до МЗС Польщі з проханням забезпечити охорону Народному антикризовому правлінню, тут знаходяться і члени Координаційної ради. Деякі дії відбуваються. Треба говорити в інтернеті про безпеку білоруської опозиції за межами Білорусі, перш за все в сусідніх країнах. У нас є інформація, що в Генеральному штабі Міноборони Білорусі заступник начальника Генштабу, генерал Павло Муравейко виступає за те, щоб організувати групи по 30-40 офіцерів ГРУ, які повинні займатися ліквідацією білоруських опозиціонерів. Про це раніше говорив і глава КДБ Тертель, заступник глави МВС Карпенков в інтерв'ю публічно, про це особисто говорив Лукашенко. Так що є й неофіційні дані, які ми отримуємо, і публічні погрози", - додав Латушко.

Також читайте: Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Також читайте: Тіхановська про смерть Шишова: Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+28
Латушко! Так ви ж не захотіли "ліквідовувать силовиків", коли вам половина України пропонувала виходить на "Майдан"!!!Ви на всіх ресурсах (включаючи і "Цензор") верещали "Мы пайдьом другим путьом! Ми - не "майданутые"!
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!

- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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04.08.2021 09:18
+21
нет, они не хотят Майдана, они будут дарить цвяты и ставать босиком на лавочьки, щоб не пачкать
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04.08.2021 09:18
+16
Так может уже пора оппозиционерам создавать группы для ликвидации силовиков?
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04.08.2021 09:16
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Гестапо уже выехало за вами....
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04.08.2021 09:09 Відповісти
С Бацкой шутки плохи
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04.08.2021 09:11 Відповісти
У Бульбофюрера есть официальная справка шо он психопат) выданная ещё при СеРуСеРу...
Так шо он знает что его ждёт максимум психушка....
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04.08.2021 09:14 Відповісти
А на Сташинського 8 Пеньковських.
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04.08.2021 11:20 Відповісти
так всегда было, на одного патриота - сотня гнид. намёк поняло, гнида?
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04.08.2021 12:27 Відповісти
птнпнх
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Так может уже пора оппозиционерам создавать группы для ликвидации силовиков?
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04.08.2021 09:16 Відповісти
нет, они не хотят Майдана, они будут дарить цвяты и ставать босиком на лавочьки, щоб не пачкать
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04.08.2021 09:18 Відповісти
Це треба було робить ще восени 2020-го!!! А зараз пізно - вони весь свій "революційний запал" "у свисток" випустили!
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04.08.2021 09:20 Відповісти
Хотите сказать, что группы ликвидации до сих пор не созданы?
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04.08.2021 09:17 Відповісти
В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко - Цензор.НЕТ 1412
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04.08.2021 09:17 Відповісти
Латушко! Так ви ж не захотіли "ліквідовувать силовиків", коли вам половина України пропонувала виходить на "Майдан"!!!Ви на всіх ресурсах (включаючи і "Цензор") верещали "Мы пайдьом другим путьом! Ми - не "майданутые"!
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!

- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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04.08.2021 09:18 Відповісти
Я їм на "пальцях" пояснив як Молотова зробити,такий гвалт був...
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04.08.2021 10:15 Відповісти
Те саме було і зі мною! Я не займався тикими "практичними" питаннями, а просто давав "прогноз розвитку подій", опираючись на знання політології (колись штудіював цей курс у юрВУЗІ) А зараз - коли цей "прогноз" не те що ствердився, а реальність його ще в дечому і "переплюнула", мої "критики" "язики в зад позатягували"!!! Подивися - на форумі практично пощезали ті, хто під червоно-зеленими прапорцями, бундючно надимаючи щоки, "жизні учив" нас шість попередніх років!!!
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04.08.2021 10:44 Відповісти
та тут навіть політології не треба вчитись щоб зрозуміти куди все піде далі. Так само як і в нас після 2019
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04.08.2021 14:49 Відповісти
Ну так про те, що буде у нас, я писав ще в лютому 2019-го А мені розповідали, у відповідь, про те, як хороше ми тут заживем "без бариги"
Отримав купу прокльонів
Зараз усі "запевнювачі" "язики в сраку позатягували"! Один "Алтер Натор" ще зрідка пробує щось "дзявкать" - мабуть іншого заробітку нема
Після виборів я опублікував тут анекдоти

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…
До «Зедебілів» дійде наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Отримав купу прокльонів
Про наслідки "ліваруції" в Білорусі я став писать через пару тижнів після початку "протестів"Отримав купу прокльонів
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04.08.2021 15:11 Відповісти
Проблема не в том, что они тогда не слушали и огрызались в ответ на рекомендации. Настоящая проблема в том, что они до сих пор считают, что всё делали правильно!
Просто Путин почему-то не помог Луку скинуть, а ведь белорусы так надеялись, так просили...
Они и сейчас только за мирный протест! Только переговоры, только хардкор! Вот только Европа вмешается и выразит настоящую озабоченность - и Лука сразу бежит!
Практически ничего не поменялось за год - вот в чём катастрофа.
"Россия нам поможет, США вмешаются, мы не майданутые, переговоры о мирной передаче власти, а что мы могли сделать - у них же пулемёты" и так далее, ровно как и год назад.
Ну и самый хит - "Приедь и покажи как надо!". Кто угодно должен сделать за них работу, только не сами белорусы.
При этом тех, кто показывал как надо - белорусы сами же паковали и.. сдавали ментам(!) как провокаторов.
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04.08.2021 12:43 Відповісти
От-от! Коли я писав "гордим нащадкам ВКЛ", що у них "шия з ярмом зрослась" ще з 16 століття -так "жовчю плювалися"! Я "сябров вивчив давно, тому сказав "своїм" у прикордонні, щоб на їх "дружбу" не сподівалися - їх, як скот, посилали на бійню за чужі інтереси, ще з часів повстання Хмельницького Тільки "господарі мінялися: поляки, росіяни, знов поляки (та ще й з французами) , потім знов росіяни .... Це єдина нація в СРСР, яка не мала свого націоналістичного підпілля! Тільки колаборанти, що служили окупаційній владі!!!
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04.08.2021 14:47 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena
Будуть чи вже діють?

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena

Інтєрєсна дєвкі пляшуць ...

(с) Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.

Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких.
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04.08.2021 09:26 Відповісти
https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev

У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.
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04.08.2021 09:28 Відповісти
Я ще взимку написав тут, що ота "ливаруция васкресенья" - грандіозна ФСБшна провокація, щоб налякать Луку і змусить його швидше зробить Білорусь "федеральним округом РФ Ох і "вонь" тут підняли "сябри"!!! А потім - "РАЗ!" - як тільки Лука Путіну "в ноги впав", усі "бунти" різко припинилися Наче по "зеленому свистку"!
Ну а там і у НЕКСТА зв"язки з силовиками Росії виплили Так що я не дивуюсь і цим "домам" з "альтернативами"
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04.08.2021 11:33 Відповісти
Так і є. Навіть шаблон такий самий взяли як у нас - 3 лідери але всі про-російські
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04.08.2021 14:46 Відповісти
надо было валить ментов , когда они вас разгоняли, а не цветочки им дарить...
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04.08.2021 09:26 Відповісти
Так для начала составляйте списки этимх силовиков.
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04.08.2021 09:27 Відповісти
Составляйте списки силовиков, ихних семей, родственников. ЧтобьІ бьІло потом кому отвечать, когда лука сдохнет.
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04.08.2021 09:44 Відповісти
вот по этому кавказцев и боятся на раше....те в первую очередь родственников силовиков списки составляют...до поры, до времени и срока давности они не имеют.
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04.08.2021 09:51 Відповісти
"я твою маму......" не на пустом месте появилось...
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04.08.2021 10:06 Відповісти
Ну я же говорил, ....на нашем канале всегда интересно. Нет смысла переключаться!
То раньше русские убивали русских, собственно они и продолжают. Так теперь белорусы убивают белоруссов...
Устраивайтесь поудобнее, дальше будет интереснее.....
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04.08.2021 09:30 Відповісти
не бачу нічого цікавого. Сьогодні вони вбивають білорусів на нашій землі - завтра почнуть полювати за тобою
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04.08.2021 14:43 Відповісти
до речі і росіян вони теж не цураються прибирати тут (напр. Воронєнков) як і наших
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04.08.2021 14:44 Відповісти
Ага больше надо было ходить и флажками махать с надеждой что Лукашенко принесет власть на блюдечке с голубой каемочкой.
Если не берете власть вы, ее берет другой.
Теперь вся надежда на киберпартизан, чтобы огласили все списки вплоть до адреса проживания упырей
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04.08.2021 09:43 Відповісти
для начала пустите слух, что готовятся грохнуть его обоих сыновей...задергается...а значит наделает кучу ошибок..)
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04.08.2021 09:53 Відповісти
Произошла Аннексия Бульбароссии,типа под видом "союзное гасударство" двух плешивых КГБистов Хаккиистов...У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 1029
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04.08.2021 10:03 Відповісти
Два дебила это сила
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04.08.2021 10:04 Відповісти
В переводе с дипломатиского языка... Путлер ждет Украину в сраном Сссре к 24 августа на день Незалежності,в день распада срани советской 24 августа 1991 года... Говноед мавзолейні плачет до сих пор о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века...
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04.08.2021 10:07 Відповісти
белорусы свой шанс профукали . такой человек без насилия власть не отдает . времена Ганди давно прошли . теперь Лука на всегда . до самой смерти а потом Коля на шею усядется . вот так незаметно у нас под боком появилась еще одна КНДР . а как у нас некоторые восхищались бульбофюрером . какой он распрекрасный и дороги в Беларуси хорошие
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04.08.2021 10:08 Відповісти
они его профукали, когда лука начал вырезать оппозицию - им было пох. всё происходящее сейчас, результат их пофигизма в прошлом.
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04.08.2021 12:44 Відповісти
нащадки таких груп залишилися зі старих часів.Їх створювати не потрібно, а просто задіяти...
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04.08.2021 10:09 Відповісти
РАБссию и Белорашу ждут ПУСТІЕ ПОЛКИ советских магазинов конца 80-х....У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 4362 стадо баранов
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04.08.2021 10:10 Відповісти
Бєлорашку можливо, а росію ще не скоро - принаймні допоки купують їхній газ та нафту
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04.08.2021 14:51 Відповісти
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 4033
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04.08.2021 10:11 Відповісти
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 8192
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04.08.2021 10:13 Відповісти
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 3677светлое будущее для дебиловУ Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 3550
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04.08.2021 10:14 Відповісти
Этого не будет, успокойся.
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04.08.2021 10:20 Відповісти
Тушонки Рузвельта и Ножек Буша больше НЕ БУДЕТ.............У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 5064
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04.08.2021 10:17 Відповісти
Внесудебные казни в 21-м веке в Европе, феерически!
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04.08.2021 10:20 Відповісти
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 347 Перестройка пришла напмбє ту
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04.08.2021 10:20 Відповісти
Потрібно дізнатись ,де живуть ці офіцери і закидать їх будинки квітами.
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04.08.2021 10:24 Відповісти
Сын спрашивает меня,Батя а почему ты в молодости в 80-е годы слушал песни Талькова и Цоя?Грю сынок там есть пара фраз в песнях Талькова,где он говорит ...покажите мне такую страну где славят Тирана,где назад означает вперед и наоборот... в такую Срану я не Вернусь и даже через 100 веков в страну баранов и Дураков... Гениальные слова...
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04.08.2021 10:24 Відповісти
Тальков сейчас там на Небе ...смотрит на всю эту туфту и ржет... с дебилов современных... 73 % Зели... 80 % Лукашенки... и 104 % Путлера...
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04.08.2021 10:29 Відповісти
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 7381
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04.08.2021 10:31 Відповісти
Старшему моему сыну 31 год младшему почти 22....и я не хочу чтобы они жили в советском дерьму с пустыми полками в магазинах и скотством что устроили в Белоруси Мавзолейные Шакалы
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04.08.2021 10:36 Відповісти
О ЛУКАШЕНКО

Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!

Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!

А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!

За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!

А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!

Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!

Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!

Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!



.
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04.08.2021 16:19 Відповісти
Навіть не гуглив... Кутузова-Желтова?
Стиль Свєтки не можна не впізнати )))))))
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06.08.2021 07:03 Відповісти
ми нє майданутиє, у нас мірний протєст.
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04.08.2021 10:39 Відповісти
Наивные белорусы думали что колхозник не рискнет сажать пачками и убивать пачками по ночам ловя проотестантов...Правозащитникам и адвокатам в ЕСПЧ еще престоит выяснить сколько за год убито людей в городах Белоруси...а их уже больше тысячи минимум...
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04.08.2021 10:43 Відповісти
зе-билл! закрывай границу, идиот!
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04.08.2021 10:47 Відповісти
По делу Шишова проверяйте сотрудников Посольства РБ в Украине...
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04.08.2021 13:00 Відповісти
Хотят создать? Гений - оно уже давно создано...
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04.08.2021 13:34 Відповісти
Головна проблема нашої влади - ''побачили мір в глазах х...ла"!
Вірмен і білорусів, що понадіялись на сраних ''братьєв''!
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04.08.2021 13:42 Відповісти
Як казали найкращі з українців:''Нм ніхто не допоможе крім Господа Бога і нас самих!''
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Тут повинен бути зліт хоплофобів
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04.08.2021 14:41 Відповісти
 
 