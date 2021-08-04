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Зеленський підписав закон про надання безкоштовних консульських послуг соціально вразливим категоріям громадян

Зеленський підписав закон про надання безкоштовних консульських послуг соціально вразливим категоріям громадян

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ покликаний звільнити представників найбільш вразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон.

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Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23697) консульство (308)


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Топ коментарі
+4
Шото я сомневаюсь шо эти категории граждан вообще выезжают за границу...
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04.08.2021 09:31
+2
про надання безкоштовних юридичних послуг також є закон. Тільки от адвокати, які знаходяться в сфері договору з центрами надання безоплатної правової допомоги в Україні - надають її "навід'*****", бо їм не оплачується, в держбюджеті нема бабосів, навіть зарплату штатним працівникам центру затримують.
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04.08.2021 09:38
+1
І цьому уязвімому?

Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 6519
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04.08.2021 09:33
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Шото я сомневаюсь шо эти категории граждан вообще выезжают за границу...
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04.08.2021 09:31 Відповісти
Это реально поможет тем несчастным, что на собранные всем миром деньги выезжали за границу на лечение, реабилитацию, раненым военным. Эту норму пытались ввести года с 2010-го, кажется, если не раньше. Но тогда консульские сборы были невелики, поэтому процесс не форсировали. По мере повышения ставок сборов в консульствах вопрос встал остро.
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04.08.2021 09:41 Відповісти
Выше Вами перечисленные категории и так ничего не платили в консульства так как они проходили по гуманитарной международной программе ,,Красного Креста,,
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04.08.2021 10:01 Відповісти
Видимо, не все категории. Иначе зачеи этот указ.
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04.08.2021 10:02 Відповісти
А сколько безсмысленых законов понапринимали за два года которые так и не работают по той причине что они просто не нужны и противоречат существующим и не отмененным законам?
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04.08.2021 10:08 Відповісти
Вот это правильный. хороший вопрос
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04.08.2021 10:11 Відповісти
І цьому уязвімому?

Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 6519
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04.08.2021 09:33 Відповісти
Зеленский подписал закон о предоставлении бесплатных консульских услуг социально уязвимым категориям граждан - Цензор.НЕТ 9391
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04.08.2021 09:35 Відповісти
А я и не знал что консульские услуги платные. Надо будет в следующий раз с собой брать еще одну пачку франклинов.
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04.08.2021 09:35 Відповісти
Где новые рабочие места? у нас вєлике будівництво? в нас у дворі роблять тротуар та дорогу. Якщо робили б наші - була б жуть , а так негри - молодці! Як для себе роблять! наші - стоять пиво тянуть а негри роблять незважаючі на пекло та ще й охайно, та навіть намагаються тим асфальтом, що залишився - дірки у сусідній дорозі залатати, водовідливи від під`їздів поробити...
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04.08.2021 09:36 Відповісти
про надання безкоштовних юридичних послуг також є закон. Тільки от адвокати, які знаходяться в сфері договору з центрами надання безоплатної правової допомоги в Україні - надають її "навід'*****", бо їм не оплачується, в держбюджеті нема бабосів, навіть зарплату штатним працівникам центру затримують.
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04.08.2021 09:38 Відповісти
ДЕ ? вони тупі уроди накопують йому приводів для піарпідписань... А у мене питання - у нього рука не зламається, ну шоб на параді честь військовим міг віддавати? А доречі, він має право віддавати честь воїнам?
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04.08.2021 12:20 Відповісти
 
 