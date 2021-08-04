Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Електрона система охорони здоров'я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з представниками медичних інформаційних систем (МІС), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні електронна система охорони здоров’я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн українців", - повідомив він.

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Це, зокрема, укладання електронних декларацій із сімейними лікарями, виписка електронних рецептів за програмою "Доступні ліки", електронні направлення, ведення електронної медичної картки та інше, зазначив міністр.

За даними Ляшка, наразі до системи підключено понад 4500 закладів охорони здоров’я.

Також міністр нагадав про повноцінний перехід з 1 вересня на електронні лікарняні.

"Вже працюємо над вирішенням питання швидкої синхронізації даних, щоб медичні працівники та пацієнти не відчували жодних незручностей при оформленні медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Весь процес має займати кілька хвилин", - підкреслив він.

Ляшко заявив, що система має бути у першу чергу зручною користувачам, а не створювати додаткове навантаження. Тому МОЗ розглядатиме і питання застосування санкцій за невиконання юридичних аспектів чи системні збої у роботі.

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Крім цього, за словами глави МОЗ, під час зустрічі з представниками МІС обговорили пріоритетні проєкти та їхнє впровадження на найближчий час, зокрема, введення COVID-сертифікатів; впровадження системи Централь 103; електронний рецепт на інсуліни; електронний рецепт на всі рецептурні препарати; кабінет пацієнта з інтеграцією в "Дії"; медичні висновки для водіїв; медичні висновки про смерть; виконання закону про реабілітацію; виконання закону про безпечність та якість донорської крові; згода на посмертне донорство.



