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Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Із 1 вересня система охорони здоров'я переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко

Електрона система охорони здоров'я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн українців.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з представниками медичних інформаційних систем (МІС), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні електронна система охорони здоров’я забезпечує цифровими медичними послугами понад 31 млн українців", - повідомив він.

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Це, зокрема, укладання електронних декларацій із сімейними лікарями, виписка електронних рецептів за програмою "Доступні ліки", електронні направлення, ведення електронної медичної картки та інше, зазначив міністр.

За даними Ляшка, наразі до системи підключено понад 4500 закладів охорони здоров’я.

Також міністр нагадав про повноцінний перехід з 1 вересня на електронні лікарняні.

"Вже працюємо над вирішенням питання швидкої синхронізації даних, щоб медичні працівники та пацієнти не відчували жодних незручностей при оформленні медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Весь процес має займати кілька хвилин", - підкреслив він.

Ляшко заявив, що система має бути у першу чергу зручною користувачам, а не створювати додаткове навантаження. Тому МОЗ розглядатиме і питання застосування санкцій за невиконання юридичних аспектів чи системні збої у роботі.

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Крім цього, за словами глави МОЗ, під час зустрічі з представниками МІС обговорили пріоритетні проєкти та їхнє впровадження на найближчий час, зокрема, введення COVID-сертифікатів; впровадження системи Централь 103; електронний рецепт на інсуліни; електронний рецепт на всі рецептурні препарати; кабінет пацієнта з інтеграцією в "Дії"; медичні висновки для водіїв; медичні висновки про смерть; виконання закону про реабілітацію; виконання закону про безпечність та якість донорської крові; згода на посмертне донорство.

Із 1 вересня система охорони здоровя переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко 01
Із 1 вересня система охорони здоровя переходить на е-лікарняні: вже працюємо над швидкою синхронізацією, - Ляшко 02

Автор: 

МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) лікарняний (124) диджиталізація (275)


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Топ коментарі
+3
Даже страшно представить что из этого выйдет, ведь все рехформы от этих недоумков в итоге оборачиваются катастрофой"!!!!!
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04.08.2021 09:50
+3
Уже. Долг по больничным почти 3 месяца и 3 млрд.грн. Докерувались. Зато сказки лохам рассказывают.
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04.08.2021 10:11
+2
А платити по лікарняним теж будуть віртуально???
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04.08.2021 09:46
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С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3865
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04.08.2021 09:43 Відповісти
А платити по лікарняним теж будуть віртуально???
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04.08.2021 09:46 Відповісти
Уже. Долг по больничным почти 3 месяца и 3 млрд.грн. Докерувались. Зато сказки лохам рассказывают.
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04.08.2021 10:11 Відповісти
Даже страшно представить что из этого выйдет, ведь все рехформы от этих недоумков в итоге оборачиваются катастрофой"!!!!!
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04.08.2021 09:50 Відповісти
переходит она, ага..., захотели получить на днях сертификат вакцинации - семейный врач: у нас нет желтой бумаги, а нужно только на желтой, нам не выдали, а мы когда сказали, что не важно на какой, моз уже разъясняло - истерика, нет у нас требуют(кто, когда и зачем) только на желтой и вообще у нас система висит, звоните завтра, а лучше через неделю...
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04.08.2021 09:54 Відповісти
Бред. Можно печатать на любой. Это не бланки строгой отчетности Следуя вашей логике, вавки в голове конкретного врача относительно цвета бумаги - это проблема перехода на электронный больничный, который вообще без бумаги? Где логика?
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04.08.2021 10:49 Відповісти
не знаю, где логика, наверное там же, где мой сертификат, без желтой бумаги мне его отказываются печатать..., 2-ой день пошел, ищу желтую бумагу...
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04.08.2021 11:11 Відповісти
Бумага есть в любом относительно не мелком магазине канцелярских товаров, а сертификат вы сами можете распечатать на чем хотите - им только печати поставить. Эта бумажка лишь подтверждает, что вы в реестре вакцинированных, но достоверность этой бумажки в любом случае проверяется через реестр.
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04.08.2021 11:16 Відповісти
Я конечно извиняюсь спросить, но как сия чудо хрень поможет людям быстрее оплату больничных получать?
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04.08.2021 09:55 Відповісти
Работодатель будет иметь всю необходимую информацию без бумажек.
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04.08.2021 14:23 Відповісти
В бухгалтерии как бухгалтер и к чему будет такую первичку подшивать? Без печати и подписи?
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04.08.2021 14:50 Відповісти
Если Федорова, Ляшка, Зеленского запереть на ночь в абсолютно пустой железной комнате с двумя железными шариками, утром выяснится, что один шарик они сломали, а второй потеряли.
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04.08.2021 09:58 Відповісти
Еще и будут в двери барабанить чтобы немедленно третий выделили.
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04.08.2021 10:02 Відповісти
Утром выяснится, что Вова разводится с Леной потому что ему понравилось )
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04.08.2021 10:17 Відповісти
Болел короной с 10 декабря. 29-го выписался. 31-го больничный был закрыт несмотря на температуру почти 38.

Но вы верьте в бесплатную и полезную вакцину, это главное.
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04.08.2021 10:30 Відповісти
 
 