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Україна розраховує у вересні отримати $700 млн траншу від МВФ: виконані всі умови Фонду, - радник президента Устенко

Україна розраховує у вересні отримати $700 млн траншу від МВФ: виконані всі умови Фонду, - радник президента Устенко

Україна у вересні розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш фінансування в обсязі $700 млн за програмою stand by, повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни (Володимира Зеленського. - ред.) з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ, близько $700 млн", - сказав він "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Припускаю, що зараз ми рухаємося за таким сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - сказав радник президента.

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При цьому Устенко не виключає можливості продовження термінів дії програми, розрахованої на 18 місяців.

"У нас є серйозний прогрес, і це було зазначено. Тому я не виключаю, що програму можуть продовжити", - додав він.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири огляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.

кредит (3817) МВФ (3068) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+7
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__%5b0%5d=AZX2TTY9mBeRN03ygyAkQ5zondo1gdXY0NAvABC9j5Cd-sNGe-3d9XpI9uXazo2BuA0xtkoV4A4GSK8Rw0WzddWt5PDYKqDr0YtYXJmbUS7y8o9DZpu_BHYvgY2wmMjCkZY&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan


Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.

Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
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04.08.2021 10:29
+6
Расчитывайте.
Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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04.08.2021 10:19
+5
Что за лапша для приезжих? Там не будет живых денег. Там пролонгация долга на 2.7 млрд.
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04.08.2021 10:22
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Класс,вот уже новых премий себе начислят всем хватит.
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04.08.2021 10:17 Відповісти
зеленский со своей женой ездиют в Оман к Патрушеву и делят
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04.08.2021 11:19 Відповісти
Расчитывайте.
Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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04.08.2021 10:19 Відповісти
Ну-ну! Побачим!
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04.08.2021 10:19 Відповісти
Меньше воруйте и будет хватать без этих траншей.
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04.08.2021 10:21 Відповісти
Что за лапша для приезжих? Там не будет живых денег. Там пролонгация долга на 2.7 млрд.
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04.08.2021 10:22 Відповісти
Это лапша для зебилов, якобы земрази проводят какие-то реформы.
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04.08.2021 10:50 Відповісти
А хоть само правительство в это верит?Так недавно оно же,правительство,обосрало МВФ с ног до головы а теперь что облизывает?
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04.08.2021 10:22 Відповісти
А им эта тема нравится )))
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04.08.2021 10:25 Відповісти
У запевненні "Украина ... : выполнены все условия ФондаМВФ" - типова зеко-мандна брехня, яка характеризує ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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04.08.2021 10:25 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Завдяки дзвінку Зе до Крісталіни Георгієвої, росія перед Днем Незалежності України 23 сепрпя отримає від МВФ безкоштовно та без будь яких умов майже 18 млрд. доларів (СПЗ), а Китай 40 млрд доларів.
В той час як Україні дадуть мізерні 2,7 млрд долари.
На кого працює Зе?
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04.08.2021 10:26 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__%5b0%5d=AZX2TTY9mBeRN03ygyAkQ5zondo1gdXY0NAvABC9j5Cd-sNGe-3d9XpI9uXazo2BuA0xtkoV4A4GSK8Rw0WzddWt5PDYKqDr0YtYXJmbUS7y8o9DZpu_BHYvgY2wmMjCkZY&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan


Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.

Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
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04.08.2021 10:29 Відповісти
ЗЕ не вважає а приписує собі заслугу.
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04.08.2021 10:39 Відповісти
Вважаючи всіх навколо тупим бидлом, яке не зрозуміє, що він та його подоляки вчергове брешуть.
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04.08.2021 10:41 Відповісти
Тупий завжди вважає себе найрозумнішим.
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04.08.2021 11:05 Відповісти
выполнены все условия Фонда/ Устенко решил что он не хуже остальных в воровском кодлане Коломойского и тоже захотел в миллионеры- раньше он заявлял : У Украины достаточно денег и без транша МВФ, советник Зеленского Устенко
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04.08.2021 10:29 Відповісти
Это называется - писец деньгам!!!!!
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04.08.2021 10:32 Відповісти
Татко депутата "слуги урода", радник презЕдента. Яке "неочікуване" співпадіння.
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04.08.2021 10:32 Відповісти
Не давайте їм ні копійки! Вкрадуть і пропють.
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04.08.2021 10:33 Відповісти
А как поделили?
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04.08.2021 10:37 Відповісти
Шо китайцы уже не дают?
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04.08.2021 10:37 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Довбаний цирк!
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04.08.2021 10:40 Відповісти
У казнокрадов праздник,налогоплательщики должны готовиться к новым налогам и новым проверкам.
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04.08.2021 10:44 Відповісти
Северная Корея отдыхает, сказки от земразей такие сказки.
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04.08.2021 10:52 Відповісти
Какие могут быть сомнения?
ГЛАВНОЕ условие МВФ - поимка судьи Чауса - успешно выполнено!
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04.08.2021 10:53 Відповісти
Вчора клоуни на радостях потирали руки, почувши про подарунок МВФ $2,73 млрд. Та радість була передчасна, бо на велике крадівництво спрямувати гроші не вдасться, вони будуть зараховані в міжнародні резерви НБУ. І це ніяка не заслуга "найвеличнішого". МВФ приймав рішення не конкретно по Україні, а виділив $650 млрд для держав-членів МВФ. Україна, як член фонду отримає відповідно до своєї квоти.

"Квота України - 0,42%, що буде відповідати сумі близько $2,73 млрд.
Для кожної держави - члена МВФ встановлюється квота, яка в цілому ґрунтується на її відносному положенні в світовій економіці. Квота визначає максимальний розмір фінансового зобовʼязання держави перед МВФ і число його голосів, а також впливає на доступ країни до фінансування від МВФ. Квоти розраховуються за формулою, яка представляє собою середньозважене значення ВВП (з вагою 50%), відкритості (30%), економічної мінливості (15%) і міжнародних резервів (5%). Для цієї мети ВВП вимірюється за допомогою складеного показника ВВП на основі ринкових обмінних курсів (з вагою 60%) і на основі обмінних курсів за паритетом купівельної спроможності (40%).
Як бачимо, сума, яку отримає Україна, - більше, ніж останній транш, отриманий нею від МВФ 9 червня 2020 року ($2,1 млрд). Але тут важливо розуміти, що ці $2,73 млрд не надійдуть до бюджету, їх не можна буде витратити на поточні потреби країни. Ці гроші будуть зараховані безпосередньо в міжнародні резерви НБУ (на початок липня https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics вони становили майже $28,4 млрд ). Завдяки такій допомозі Нацбанк зможе при необхідності утримувати більш міцний курс гривні і легше зорієнтувати, тобто утримувати в потрібному діапазоні, інфляцію, що розкрутилася.
Однак така допомога - палиця з двома кінцями. Коли стабільно міцна гривня перетворюється на самоціль - це, звичайно, виглядає красиво, але сильно бʼє по інтересах компаній-експортерів. Перш за все - по виробникам сільгосппродукції і металу, про що "ДС" https://www.dsnews.ua/ukr/economics/uluchit-moment-pomoch-eksporteram-stoit-li-seychas-oslabit-grivnyu-04062021-427303 недавно писала . Тепер, коли ЗВР України виростуть, у НБУ зʼявиться ще більша спокуса утримувати "зразково-показовий" курс гривні: на радість імпортерам, на біду експортерам.
І тут нюанс: хоча НБУ не має права прямо кредитувати уряд, але, зміцнюючи гривню, він може допомагати Мінфіну розплачуватися по міжнародним боргах (бо держава збирає податки в своїй валюті, а розплачується в іноземній). Так, саме у вересні, якраз після прогнозованого "подарунка від МВФ", в Україні, за https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi даними Мінфіну , буде пік виплат за зовнішнім боргом - в еквіваленті 81,38 млрд грн (для порівняння: в липні цей еквівалент склав всього 1,68 млрд грн ). Таким чином, у випадку з Україною допомога МВФ - це ще й допомога розплатитися з міжнародними кредиторами".
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/650-mlrd-za-prosto-tak-chto-delat-ukraine-na-aukcione-nevidannoy-shchedrosti-mvf-13072021-430904
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04.08.2021 11:04 Відповісти
А когда Коломойский вернет украденные через Приват деньги, а это 5.5 млрд.дол, Этот представитель урода не сообщит?
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04.08.2021 11:11 Відповісти
приват разве не гривно-банк ?
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04.08.2021 11:23 Відповісти
😁
https://hromadske.ua/posts/v-uryadi-utochnili-rozmiri-transhiv-mvf-u-2020-roci-********-otrimaye-dollar35-mlrd Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нову кредитну програму МВФ має схвалити Рада директорів фонду. Відповідне її засідання має відбутися вже 5 червня 2020 року.
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04.08.2021 11:23 Відповісти
- Может начнем уже работать?
- Накуя? Пока МВФ дает бабло, не вижу смысла
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04.08.2021 12:00 Відповісти
 
 