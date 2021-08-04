Україна розраховує у вересні отримати $700 млн траншу від МВФ: виконані всі умови Фонду, - радник президента Устенко

Україна у вересні розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш фінансування в обсязі $700 млн за програмою stand by, повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни (Володимира Зеленського. - ред.) з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ, близько $700 млн", - сказав він "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Припускаю, що зараз ми рухаємося за таким сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - сказав радник президента.

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При цьому Устенко не виключає можливості продовження термінів дії програми, розрахованої на 18 місяців.

"У нас є серйозний прогрес, і це було зазначено. Тому я не виключаю, що програму можуть продовжити", - додав він.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири огляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.