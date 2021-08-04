Україна розраховує у вересні отримати $700 млн траншу від МВФ: виконані всі умови Фонду, - радник президента Устенко
Україна у вересні розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) транш фінансування в обсязі $700 млн за програмою stand by, повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.
"Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни (Володимира Зеленського. - ред.) з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ, близько $700 млн", - сказав він "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Припускаю, що зараз ми рухаємося за таким сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - сказав радник президента.
При цьому Устенко не виключає можливості продовження термінів дії програми, розрахованої на 18 місяців.
"У нас є серйозний прогрес, і це було зазначено. Тому я не виключаю, що програму можуть продовжити", - додав він.
МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділив перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири огляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань.
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Третий год у зеленых ждунов пошел, как никак.
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Завдяки дзвінку Зе до Крісталіни Георгієвої, росія перед Днем Незалежності України 23 сепрпя отримає від МВФ безкоштовно та без будь яких умов майже 18 млрд. доларів (СПЗ), а Китай 40 млрд доларів.
В той час як Україні дадуть мізерні 2,7 млрд долари.
На кого працює Зе?
Коли живеш в країні Ідіота
МВФ схвалює рішення розподілити 650 млрд дол між усіма країнами.
Це одноразова безповоротна допомога без жодних умов.
МВФ це називає безпрецендентним історичним кроком, коли кошти надаються усім країнам для виходу з пандемії.
У тому числі 2,7 млрд дол. отримає Україна.
Зеленський вважає, що це відбулося за підсумками його телефонної розмови, у рамках підготовки до святкувань з нагоди Дня незалежності.
ГЛАВНОЕ условие МВФ - поимка судьи Чауса - успешно выполнено!
"Квота України - 0,42%, що буде відповідати сумі близько $2,73 млрд.
Для кожної держави - члена МВФ встановлюється квота, яка в цілому ґрунтується на її відносному положенні в світовій економіці. Квота визначає максимальний розмір фінансового зобовʼязання держави перед МВФ і число його голосів, а також впливає на доступ країни до фінансування від МВФ. Квоти розраховуються за формулою, яка представляє собою середньозважене значення ВВП (з вагою 50%), відкритості (30%), економічної мінливості (15%) і міжнародних резервів (5%). Для цієї мети ВВП вимірюється за допомогою складеного показника ВВП на основі ринкових обмінних курсів (з вагою 60%) і на основі обмінних курсів за паритетом купівельної спроможності (40%).
Як бачимо, сума, яку отримає Україна, - більше, ніж останній транш, отриманий нею від МВФ 9 червня 2020 року ($2,1 млрд). Але тут важливо розуміти, що ці $2,73 млрд не надійдуть до бюджету, їх не можна буде витратити на поточні потреби країни. Ці гроші будуть зараховані безпосередньо в міжнародні резерви НБУ (на початок липня https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics вони становили майже $28,4 млрд ). Завдяки такій допомозі Нацбанк зможе при необхідності утримувати більш міцний курс гривні і легше зорієнтувати, тобто утримувати в потрібному діапазоні, інфляцію, що розкрутилася.
Однак така допомога - палиця з двома кінцями. Коли стабільно міцна гривня перетворюється на самоціль - це, звичайно, виглядає красиво, але сильно бʼє по інтересах компаній-експортерів. Перш за все - по виробникам сільгосппродукції і металу, про що "ДС" https://www.dsnews.ua/ukr/economics/uluchit-moment-pomoch-eksporteram-stoit-li-seychas-oslabit-grivnyu-04062021-427303 недавно писала . Тепер, коли ЗВР України виростуть, у НБУ зʼявиться ще більша спокуса утримувати "зразково-показовий" курс гривні: на радість імпортерам, на біду експортерам.
І тут нюанс: хоча НБУ не має права прямо кредитувати уряд, але, зміцнюючи гривню, він може допомагати Мінфіну розплачуватися по міжнародним боргах (бо держава збирає податки в своїй валюті, а розплачується в іноземній). Так, саме у вересні, якраз після прогнозованого "подарунка від МВФ", в Україні, за https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi даними Мінфіну , буде пік виплат за зовнішнім боргом - в еквіваленті 81,38 млрд грн (для порівняння: в липні цей еквівалент склав всього 1,68 млрд грн ). Таким чином, у випадку з Україною допомога МВФ - це ще й допомога розплатитися з міжнародними кредиторами".
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/650-mlrd-za-prosto-tak-chto-delat-ukraine-na-aukcione-nevidannoy-shchedrosti-mvf-13072021-430904
https://hromadske.ua/posts/v-uryadi-utochnili-rozmiri-transhiv-mvf-u-2020-roci-********-otrimaye-dollar35-mlrd Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нову кредитну програму МВФ має схвалити Рада директорів фонду. Відповідне її засідання має відбутися вже 5 червня 2020 року.
- Накуя? Пока МВФ дает бабло, не вижу смысла