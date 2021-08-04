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Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

Адвокат екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса Ростислав Кравець стверджує, що до його підзахисного застосовувалися тортури.

"Застосовувалися тортури... Із нього просто знущалися там - 50 днів він був прикутий до ліжка - там, де він перебував, а я вважаю, що він був в українських спецслужб... Близько місяця йому не давали навіть митися, постійно там вмикали-вимикали світло. Ну, це тільки небагато з того, що з ним робили", - сказав Кравець в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу вранці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також висловив думку, що рішення Служби безпеки України про передачу Чауса співробітникам Національного антикорупційного бюро України було прийнято завдяки втручанню президента України Володимира Зеленського. "Я вважаю, що президент все-таки прислухався до порад, втрутився в цю ситуацію і досить спокійно СБУ передала співробітникам НАБУ, тим більше, саме СБУ і доставляла безпосередньо пана Чауса в слідчий ізолятор. Тобто я вважаю, що це рішення було прийнято на найвищому рівні, про що я говорив із першого дня, що це потрібно зробити", - сказав адвокат.

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На уточнююче запитання, чи дійсно він вважає, що Зеленський втрутився в ситуацію і як, Кравець відповів: "Вирішив питання, зміг допомогти домовитися Службі безпеки України і Національному антикорупційному бюро... Я вважаю, що саме вище керівництво країни врегулювало це питання, оскільки побачило, що СБУ і НАБУ самостійно це врегулювати не могли".

Він стверджує, що "викрадення пана Чауса, як у вивезенні його (за межі України. - ред.), так і в імпорті назад (в Україну. - ред.), було задіяно дуже велику кількість спецслужб як України, так і зарубіжних країн також".

"Наскільки мені відомо, розслідування є, причому розслідування також ведуть кілька правоохоронних органів за одними і тими ж фактами", - додав Кравець.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

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НАБУ (5062) Зеленський Володимир (23705) викрадення (817) катування (597) СБУ (12783) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+34
Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 112
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04.08.2021 10:45
+31
Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 3713
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04.08.2021 10:37
+30
Украинские спецслужбы применяли к Чаусу пытки: 50 дней он был прикован к кровати, около месяца ему не давали мыться, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 9560
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04.08.2021 10:40
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за преступление этого передаста в мантии, то что с ним делали, и как он теперь выглядит, то была большая награда авансом... даже трусики на суке оставили... зачем тому вонючему чму еще и мыться? ему так очень комфортно.
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04.08.2021 12:19 Відповісти
Настало время офигительных историй...
Ситуация становится все страньше и с раньше.
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04.08.2021 12:20 Відповісти
Бубочка всё разрулил.
Без него (Владимирсаныча) мы все как дети малые.
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04.08.2021 12:30 Відповісти
Якщо про все довідаємся, то бацька виявиться святим у порівнянні з цією владою. Чи не так ?
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04.08.2021 13:03 Відповісти
"был прикован к кровати, Ну, это только немногое из того, что с ним делали"
Який жах, натякаєте на сексуальну експлуатацію? Гм.. а може то зовсім не спецслужби були?
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04.08.2021 13:40 Відповісти
Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 935
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04.08.2021 16:02 Відповісти
Вова тобі потрібно не просто йти , а бігти без оглядки 🤣😀😏
Дістав так , що терпіннюнастає кінець ....)
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04.08.2021 17:23 Відповісти
Злочинці на здочинцях сидять,і злочинцями поганяють. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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04.08.2021 16:31 Відповісти
От жалко пацанв
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04.08.2021 16:32 Відповісти
Не вірю в цю брехню і цирк від зеленоі влади !!
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04.08.2021 17:21 Відповісти
полная херня, если его похитили то каким образом "односельчане" неоднократно его видели?
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04.08.2021 17:27 Відповісти
Який ужос! А труси хоч дозволяли прати?
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05.08.2021 06:23 Відповісти
Так живут все бомжи,которые стали ими,не без помощи чаоса и кравца,который сказал,что коррупции нет среди судей.Кравец влился в сьемки 95кварт.ну и сейчас нам по ушам пытки пойдут.Ну да,сбу-95 хотели узнать,где остальные банки зарыл,понадобилось 5месяцев.На фото похож на брито-похудевшею савченко.
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05.08.2021 11:34 Відповісти
А,хто міг допомогти Чаусу втікти в вересні 2016року з України окрім агента російських спецслужб Порошенко?І як взагалі його випустили з зали суду маючи такі факти як банка зі 150$ тисяч,дуже схоже на втручання головнокомандуючого.
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05.08.2021 12:05 Відповісти
З таким висновком, ви дуже схожі на головного персонажа твору Купріна "Палата №6". Спробуйте спочатку попити Баржомі, якщо не допоможе, тоді з вашою, маячнею зверніться до Гордона, він великий майстер з художнього оформлення подібних "сенсацій".
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05.08.2021 16:23 Відповісти
Все куди проникає зелена цвіль, розкладається і занепадає. Спецслужби не виняток.
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05.08.2021 16:10 Відповісти
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