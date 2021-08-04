Кораблі, що заходять у внутрішні води України з боку Білорусі, тепер будуть відстежуватися до самого Чорного моря, - Мінінфраструктури
Зона річкової інформаційної служби тепер покриває річки Дніпро, Прип'ять до кордону з Республікою Білорусь і судноплавну частину річки Десна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Також наголошується, що три радіолокаційні станції встановлені в селах Сухолуччя, Сорокошичі та Дніпровське. Представники Українського державного центру радіочастот уже завершили випробування обладнання.
"Відтепер судна, що заходять у внутрішні водні шляхи України з боку Білорусі, відстежуються до самого Чорного моря. Наявність зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами, що гарантують безпеку руху суден, позитивно позначиться на безпеці річкового транспорту. Адже радіосистема буде відстежувати всі судна, які обладнані системою АІС", - зазначено в повідомленні.
Відомство зазначає, що забезпечення радіолокаційного зв'язку на судноплавних ВВП України передбачено планом заходів щодо реалізації Національної транспортної стратегії України до 2030 року, яку затвердив Кабінет Міністрів 7 квітня цього року.
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Пыталась себе представить, как беларуские авианосцы заходят во внутренние воды Украины со стороны Беларуси. Как же, думаю, они могут войти во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, если ещё Псаки обещала, что если Беларусь туда вторгнется, то 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси? Неужто совсем уже агрофюрер берега попутал?
Молдова ??
От катери і згодяться, до речі.
Так річковим шляхом можна баржі бєларуських диверсантів сюди завозити.
Слава Владимиру ***** (Путину)!