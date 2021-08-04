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Новини
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Кораблі, що заходять у внутрішні води України з боку Білорусі, тепер будуть відстежуватися до самого Чорного моря, - Мінінфраструктури

Кораблі, що заходять у внутрішні води України з боку Білорусі, тепер будуть відстежуватися до самого Чорного моря, - Мінінфраструктури

Зона річкової інформаційної служби тепер покриває річки Дніпро, Прип'ять до кордону з Республікою Білорусь і судноплавну частину річки Десна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Також наголошується, що три радіолокаційні станції встановлені в селах Сухолуччя, Сорокошичі та Дніпровське. Представники Українського державного центру радіочастот уже завершили випробування обладнання.

"Відтепер судна, що заходять у внутрішні водні шляхи України з боку Білорусі, відстежуються до самого Чорного моря. Наявність зв'язку між суднами, береговими організаціями та службами, що гарантують безпеку руху суден, позитивно позначиться на безпеці річкового транспорту. Адже радіосистема буде відстежувати всі судна, які обладнані системою АІС", - зазначено в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт, що дозволяє збільшити вантажоперевезення річкою і вберегти від руйнування дороги

Відомство зазначає, що забезпечення радіолокаційного зв'язку на судноплавних ВВП України передбачено планом заходів щодо реалізації Національної транспортної стратегії України до 2030 року, яку затвердив Кабінет Міністрів 7 квітня цього року.

Білорусь (7925) Мінінфраструктури (2060) річковий транспорт (38)


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Топ коментарі
+13
Береговую артиллерию не забыть, и катера охраны - теперь Белоруссия (уже не Беларусь) одна из вероятных сторон вторжения...
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04.08.2021 11:35
+5
это новость для всех.... таракан и кацапы дегко могли заборасывать в Украину террористов и агенов спецслужб...
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04.08.2021 11:52
+3
Он уже чужой на этом празднике жизни. Скоро он поптёт чайкУ и губерния готова.
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04.08.2021 11:38
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Очень даже странно! А что, могло быть как-то иначе??? Это для меня новость.
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04.08.2021 11:33 Відповісти
это новость для всех.... таракан и кацапы дегко могли заборасывать в Украину террористов и агенов спецслужб...
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04.08.2021 11:52 Відповісти
Господи, три раза перечитала заголовок, пока поняла, что речь идёт о реках.
Пыталась себе представить, как беларуские авианосцы заходят во внутренние воды Украины со стороны Беларуси. Как же, думаю, они могут войти во внутренние воды Украины со стороны Беларуси, если ещё Псаки обещала, что если Беларусь туда вторгнется, то 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Беларуси? Неужто совсем уже агрофюрер берега попутал?
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04.08.2021 13:52 Відповісти
Береговую артиллерию не забыть, и катера охраны - теперь Белоруссия (уже не Беларусь) одна из вероятных сторон вторжения...
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04.08.2021 11:35 Відповісти
Нуда, а бацька впереди, на лихом коне с шашкой наголо...
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04.08.2021 11:37 Відповісти
Он уже чужой на этом празднике жизни. Скоро он поптёт чайкУ и губерния готова.
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04.08.2021 11:38 Відповісти
нет устриц и хамона, то и чаек ему испитый
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04.08.2021 11:44 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27056454.html Количество заключённых на 100 тысяч человек в странах Европы

Кораблі, що заходять у внутрішні води України з боку Білорусі, тепер будуть відстежуватися до самого Чорного моря, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7364
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04.08.2021 11:45 Відповісти
У Польщі більше ніж у нас ?? Не може бути ...
Молдова ??
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04.08.2021 11:49 Відповісти
Пробіл у знаннях ... Сором ... Я й не думав, що там якийсь рух є.
От катери і згодяться, до речі.
Так річковим шляхом можна баржі бєларуських диверсантів сюди завозити.
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04.08.2021 11:48 Відповісти
Поясніть хтось блазню на пальцях що слід доповісти )(.йлу про радари.
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04.08.2021 11:50 Відповісти
що ти несеш? біла гарячка? маячня повна....
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04.08.2021 11:55 Відповісти
а нафига? ордло открыто, поездки на Москву, С.Петербург открыты... зе=билл собирается хоть шо-нибудь делать или беспредел продолжится?
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04.08.2021 12:04 Відповісти
так, как минимум, есть определенный контроль контингента.
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04.08.2021 12:11 Відповісти
Там полную пограничную проверку нужну делать, на наркоту, оружие, и агентуру(можно сбрасивать) там уже не друзья
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04.08.2021 13:08 Відповісти
Да здравствует (нет, конечно) самозванец по кличке таракан!
Слава Владимиру ***** (Путину)!
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04.08.2021 18:08 Відповісти
 
 