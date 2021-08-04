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Новини
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МГЗ показав, якими є їхні шламові сховища і чому "угорська катастрофа" неможлива

МГЗ показав, якими є їхні шламові сховища і чому

Причиною катастрофи з червоним шламом в Угорщині в 2010 році був прорив дамби. На Миколаївському глиноземному заводі це неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву директора з виробництва Володимира Красноярського.

За його словами, всі матеріали "угорської катастрофи" ще тоді були ретельно вивчені, проведені перевірки. Сьогодні подібний варіант розвитку подій виключений. Перше шламосховище МГЗ, що межує з річкою, виведено з експлуатації, триває його рекультивація.

"Ми практично повністю закрили чашу "Б" на березі - 64 гектари вивели з експлуатації. Там тепер травичка росте. Але це величезна робота і непростий дорогий проєкт рекультивації - прибрати воду, шар за шаром привести ділянку в порядок, щоб потім її можна було використовувати для інших потреб, наприклад, під спортмайданчики. Це планова робота, займаємося другою частиною першого шламового поля", - зазначив Красноярський.

Сам процес рекультивації - складна технологія, яка вимагає не тільки великих інвестицій, а й постійного контролю з боку фахівців. Тому на МГЗ існує авторський нагляд спеціалізованого підприємства.

"По суті шламосховище - це гідроспоруди. Зрозуміло, що у нього є термін експлуатації й через якийсь час його треба закривати. Ми постійно моніторимо стан дамби, виробляємо виміри, є спеціальні свердловини, п'єзометри. По території понад 500 точок забору, включно зі свердловинами до 60 метрів завглибшки. Сертифікована лабораторія проводить 20 тис. аналізів на рік", - зазначив він.

Красноярський також уточнив, що в спрощеному вигляді технологія має такий вигляд: невеликі ділянки на шламосховищі огороджуються, потім викачується вода, засипається зверху більш щільним ґрунтом, ще раз відкачується вода. Далі ущільнюється і засипається шаром супіски. Далі там починає рости трава, якої зараз 64 гектари.

Таким чином, понад половину першого шламосховища рекультивовано і виведено з використання. Воно слугує лише для прийому води з другого шламосховища - передбачено технологічним проєктом.

Крім того, сьогодні МГЗ будує ставок - накопичувач, який часто помилково називають новим шламосховищем. Він потрібен для завершення рекультивації.

"Це не третє шламполе, а це ємність, яка потрібна, щоб вивести воду. У нас замкнутий цикл, все, що потрапляє на проммайданчик, якісь стоки - воно все в ємності. У річку від нас взагалі нічого не потрапляє, абсолютно! З проммайданчика ми все збираємо і знову відправляємо у виробництво. І добираємо поступово нову воду. До речі, водовід Дніпро-Миколаїв місто отримало саме завдяки будівництву заводу", - розповідає директор з виробництва.

Красноярський переконаний, що ті, хто атакує МГЗ, просто маніпулюють громадською думкою, показуючи фотографії десятирічної давності і розповідаючи про екологічну катастрофу.

Нагадаємо, раніше на підприємстві заявили про рейдерську атаку на завод з боку громадської організації "Стоп шлам". За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження.

Автор: 

екологія (1346) Миколаївський глиноземний завод (27)


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Топ коментарі
+4
Строить спортплощадку в диком поле в десятке километрах от населенных пунктах такое решение может родиться в дурной голове этой власти, вы бы еще знак обгон запрещен установите!!!!!!!!!!!!!!1
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04.08.2021 11:48
+4
Под этой травкой ядовитые вещества, которые в природе никак сами не перерабатываются. И они будут накапливаться в почве, грунтовой воде, в этой самой травке.
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04.08.2021 12:18
+3
Не будет там ничего расти. Там небось и травки никакой нет, это все россказни для СМИ. Красный шлам обладает очень высоким pH, обычно в районе 12, и смертельно опасен для всего живого. Природе потребуется 200-400 лет, чтобы естественным путем довести его до безопасного состояния. Вот через 400 лет там и будет расти лес.
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04.08.2021 12:26
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Строить спортплощадку в диком поле в десятке километрах от населенных пунктах такое решение может родиться в дурной голове этой власти, вы бы еще знак обгон запрещен установите!!!!!!!!!!!!!!1
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04.08.2021 11:48 Відповісти
Хрен с ней, с той спортплощадкой. Главное. что там не говно хлюпает, а травка растет.
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04.08.2021 11:58 Відповісти
Под этой травкой ядовитые вещества, которые в природе никак сами не перерабатываются. И они будут накапливаться в почве, грунтовой воде, в этой самой травке.
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04.08.2021 12:18 Відповісти
Так они схитрожопили: перерабатывать дорого ("хай потом Украина перерабатывает когда мы продадим завод"), постоянно поддерживать в мокром состоянии, чтобы не пылило - тоже затратно...а давай мы его высушим, а сверху слоем земли засыплем (попросту закопаем). О класс!
Вот я сижу и думаю, а почему в ЕС не додумались, до такой "прогрессивной" технологии рекультивации?! Наверное тупыыыыые
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04.08.2021 13:04 Відповісти
А если по ней в футбол играть, она станет менее ядовитая?
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04.08.2021 17:01 Відповісти
Я бы не стал там играть в футбол. Не, ну кому пофиг на своё здоровье, те могут там и в футбол играть, я им мешать не стану.
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04.08.2021 17:44 Відповісти
зачем травка - лес посадите.
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04.08.2021 12:14 Відповісти
Не будет там ничего расти. Там небось и травки никакой нет, это все россказни для СМИ. Красный шлам обладает очень высоким pH, обычно в районе 12, и смертельно опасен для всего живого. Природе потребуется 200-400 лет, чтобы естественным путем довести его до безопасного состояния. Вот через 400 лет там и будет расти лес.
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04.08.2021 12:26 Відповісти
Угу! Просто "рекультивировать" его нельзя, только нужно убирать и перерабатывать на спец. предприятии (знаю только одно и оно в Рашке - они кстати и венграм предлагали) И я че то не помню, чтобы хотя бы 1 корабль с шламом уходил из Украины!
Скорее всего высушили и насыпали сверху слой грунта (**** той траве надо). Пи*ары!!!
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04.08.2021 12:56 Відповісти
PS Если бы все было так просто, то уж где-где, а в ЕС эту проблему бы решили и венгерские шламохранилища рекультивировали еще ХЗ когда!
Но видимо не все так просто, как нас сейчас лапшу вешают
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04.08.2021 12:58 Відповісти
В ЕС вот прямо сейчас мой племянник проедает грант на переработку красного шлама. Их лаборатория в Германии уже три года за счет государства изобретает металлургический процесс по получению из него железа и титана. Вернее, придумывает, как этот процесс сделать экономииески выгодным, поскольку пару килограмм шлама в день у них их установка каждый день съедает на экспериментах, и титаном они себя обеспечили на годы вперед. Но вот с экономической эффективностью у них до сих пор всё плохо.
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04.08.2021 17:49 Відповісти
Так там не только железо и титан! Там вся таблица Менделеева, только оно в виде устойчивых соединений из которых их достать довольно затратно. Вон какойто институт на Рашкотостане заявляет, что у них есть такая технология и мол только одного "золота" получается столько, что окупает весь процесс, а там мол еще куча других ценных элементов, что это мол золотое дно!
Но зная уровень рашко-технологий думаю, что п*здят и просто хотят получить бабла. По их же словам они предлагали свою технологию венграм и они мол очень заинтересованы....ТОлько вот пока я не вижу чтобы к ним стояла очередь из потенциальных миллиардеров делающих избавиться от шлама....
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04.08.2021 18:12 Відповісти
"...рекультивации - сложная технология, которая требует не только больших инвестиций..."
Да насрать сколько это стоит! Гадите - убирайте, это ваша прямая обязанность! Если вдруг стоимость уборки нагаженного, выше ваших прибылей, но не гадьте и сворачивайте "бизнес". Но плакаться как это дорого не нужно!!!
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04.08.2021 12:52 Відповісти
Нахабна брехня розрахована на тупих лохів! Достатньо приїхати щоб побачити що все навкруги рудим пилом засипано. Авто з тої місцевості можно розпізнати за рудою гумою
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04.08.2021 12:57 Відповісти
Бенефициаром НГЗ является рашенский олигарх Дерипаска... Вопросы есть..!?
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04.08.2021 12:59 Відповісти
а еще спортплощадку можно возле реактора построить или стадион например, тут по моему нобелевская светит за екстраординарное решение
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04.08.2021 13:17 Відповісти
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
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04.08.2021 13:26 Відповісти
 
 