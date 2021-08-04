Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич
Чоловіка, який вранці 4 серпня увірвався з гранатою в руках до будівлі Кабінету Міністрів, звати Володимир Прохнич. Він житель Ірпеня Київської області, в минулому учасник бойових дій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.
"Стало відоме ім'я чоловіка з гранатою - це Володимир Прохнич з Ірпеня", - повідомляє видання.
Чоловіка, який захопив Кабмін, звати Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він родом із Луганська, пише УНН.
Відомо, що Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
"У 2016 році Прохничу надавалася медична допомога як військовослужбовцеві батальйону "Айдар". Діагноз - мінно-вибухова травма, струс головного мозку", - пише видання.
Топ коментарі
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пизспильноте!
Как только какая-то свинособака творит беспредел, то тщательно замазывают лицо, называют "загадочным иностранцем", а как наш боец, так сразу и фото выложили, и фамилию нашли, и по соцсетям информацию нарыли, и всё в общий доступ выбросили. Молодцы! Достойные работы в ОПе у шмаркли
А тут бач які, п'ятнадцять років. Щоб іншим неповадно було. Крутять гайки мусора.
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те..