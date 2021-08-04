Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич

Чоловіка, який вранці 4 серпня увірвався з гранатою в руках до будівлі Кабінету Міністрів, звати Володимир Прохнич. Він житель Ірпеня Київської області, в минулому учасник бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Стало відоме ім'я чоловіка з гранатою - це Володимир Прохнич з Ірпеня", - повідомляє видання.

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Чоловіка, який захопив Кабмін, звати Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він родом із Луганська, пише УНН.

Відомо, що Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

"У 2016 році Прохничу надавалася медична допомога як військовослужбовцеві батальйону "Айдар". Діагноз - мінно-вибухова травма, струс головного мозку", - пише видання.