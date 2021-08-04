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Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич

Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн

Чоловіка, який вранці 4 серпня увірвався з гранатою в руках до будівлі Кабінету Міністрів, звати Володимир Прохнич. Він житель Ірпеня Київської області, в минулому учасник бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Стало відоме ім'я чоловіка з гранатою - це Володимир Прохнич з Ірпеня", - повідомляє видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА

Чоловіка, який захопив Кабмін, звати Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він родом із Луганська, пише УНН.

Відомо, що Володимир був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

"У 2016 році Прохничу надавалася медична допомога як військовослужбовцеві батальйону "Айдар". Діагноз - мінно-вибухова травма, струс головного мозку", - пише видання.

Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн Айдару Прохнич 01

ветерани (1068) граната (788) захоплення (220) Кабмін (14071) Айдар (135)


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Топ коментарі
+72
Це дзвіночок для зелені, але до них не доходить.
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04.08.2021 11:47
+68
По своему жаль мужика.
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04.08.2021 11:47
+57
Наверное о хорошей жизни: от постоянного и неуклонного роста благосостояния, улучшения медицинского обслуживания, внимания Батьківщини к своему защитнику, однажды "имевшему неосторожность" на фронте получить минно-взрывную травму...
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04.08.2021 11:50
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Кацап вали на паРашу
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05.08.2021 21:49 Відповісти
Всі ці Медведчуки, Ківи, Мураєви, Татарови тощо гуляють на свободі, а Герою, що зайшов до Кабміну запитати, що в біса в країні коїться вже шиють п'ятнадцять років.
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04.08.2021 13:20 Відповісти
це значить що в державі нічого не працює в реальності
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04.08.2021 13:22 Відповісти
вот это журналисты! Вот это патриоты! Ровня всей остальной медиапизспильноте!
Как только какая-то свинособака творит беспредел, то тщательно замазывают лицо, называют "загадочным иностранцем", а как наш боец, так сразу и фото выложили, и фамилию нашли, и по соцсетям информацию нарыли, и всё в общий доступ выбросили. Молодцы! Достойные работы в ОПе у шмаркли
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04.08.2021 13:22 Відповісти
Я думаю що цей хлопець просто чимось дуже був расстроений!!! ЙОГО СИЛЬНО ДІСТАЛО БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ, АБО ТУПА БАЙДУЖІСТЬ ЧИНОВНИКІВ!!! ЯКЩО ЙОГО НАКАЖУТЬ, ТО ТОДІ І НЕХАЙ ТАКОЖ НАКАЖУТЬ ТОГО, ХТО ДОВІВ ЦЬОГО ХЛОПЦЯ ДО ТАКОГО НАПАДУ!!!
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04.08.2021 13:24 Відповісти
Ну реально ж, відкрийте новини, двадцать озброєних чоловіків захопили сільраду. Порушено кримінальну справу за статтею ***********. Чувак відкрив стрільбу посеред міста - це також ***********.
А тут бач які, п'ятнадцять років. Щоб іншим неповадно було. Крутять гайки мусора.
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04.08.2021 13:27 Відповісти
...ща донецкий суддя всё порешает
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04.08.2021 13:47 Відповісти
Да таких людей и не обязательно атошников- тысячи. Жалобы можно годами на чиновников писать - и все без толку если не подмазать. Уже в райотделе намекают шо дать нужно шото для принятия заявления. И хоть в кабмин жалуйся - отписки на десяти листах приходят - а толку -НОЛЬ!!!
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04.08.2021 13:49 Відповісти
Задовбали людину до сказу,а тепер ще й судить збираються. Себе,падлюки,спершу засудіть за знущання над народом України ,а потім Прохнича!
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04.08.2021 14:05 Відповісти
Жаль воина. Посадят ни за что бенины террористы. Зе и компания! Это вам от благодарного украинского народа предназначалось. Подстригайте свои козлиные бородки. Осенью с новыми тарифами.
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04.08.2021 14:33 Відповісти
Пусть зеленая падаль подумает, прежде чем давать воду в Крым или подписывать капитуляцию и давать ОРДЛО особый статус
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04.08.2021 15:08 Відповісти
шкода що тільки він один до кабміну ходить з гарматою(((. Вже час всім туди йти з такими цяцями..
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04.08.2021 16:29 Відповісти
..а у кого из нормальных людей, патриотов Украины, нет желания взорвать гранату среди Ылиты на Печерских пагорбах?...
этот ветеран, вытянувший с побратимами самое страшное, просто оказался самым безбашенным (по-нормальному, если зелёные чмошники по другому не понимают) из нас, украинцев..
Зеля Препздун, думай те..
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04.08.2021 16:35 Відповісти
Бидло-влада руками лікарів-коновалів від психіатрії просто оголосить Прохніча самашечим і запхне в дурку. Це для них найкращий вихід.
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04.08.2021 17:14 Відповісти
нормальный, адекватный(с) когда пошел взрывать себя подумал о красунечке в белых штанях?
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04.08.2021 18:19 Відповісти
Можна давати Героя України ! Якщо правовим шляхом не можна нічого добитись , якщо 30 років -тільки в кишені чиновників ! То в такому випадку коли правовим шляхом ні землі , ні допомоги ветеранам , який шлях залишають воїну?
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04.08.2021 18:41 Відповісти
Первый подрывник пошёл! Скоро снайперы подтянутся, а там и тяжёлая техника не за горами. ПреЗЕ!денту пора начинать беспокоиться, запасаться памперсами и, на всякий пожарный, собирать манатки
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04.08.2021 19:58 Відповісти
Слава справжньому воїну, який завітав в саме лігво внутрішнього ворога українського народу!
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04.08.2021 20:27 Відповісти
еще раз и еще одно доказательство - нужна реабилитация, нужна медицинская помощь, не формальная, а специальная...это война, травмы страшные и психики тоже..., а ничего нет - нет программ, нет системной помощи..., но есть целое министерство, хрен его знает, что оно делает..., а есть еще полиция, которая грозно сведя брови обещает наказать по всей строгости и привлечь по всем статьям...
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04.08.2021 23:33 Відповісти
ти у психдиспанцері не постійний відвідувач часом, чи прямо там і живеш? біднесенька ти людина...
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06.08.2021 19:54 Відповісти
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