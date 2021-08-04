Директор Нацпарку "Нижньодніпровський" допустив масштабний понаднормовий вилов риби, що завдало державі збитків на 62 млн грн, - ДБР
Директора Національного парку "Нижньодніпровський" підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі збитків на 62 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Територіальне управління ДБР у Мелітополі.
"Слідчі Територіального управління ДБР Мелітополя підозрюють директора Національного природного парку "Нижньодніпровський" у службовій недбалості, яка завдала державі 62 млн грн збитків. Він також є чинним депутатом однієї з районних рад Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що в період 2019-2020 років керівник Нацпарку і його заступник допустили масштабний наднормативний вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт уже вичерпано і вилов слід негайно припинити. Чиновники цього не зробили, тому промисловий лов продовжився.
Усього за цей період було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби.
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