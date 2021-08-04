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Новини
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Директор Нацпарку "Нижньодніпровський" допустив масштабний понаднормовий вилов риби, що завдало державі збитків на 62 млн грн, - ДБР

Директора Національного парку "Нижньодніпровський" підозрюють у службовій недбалості, що завдала державі збитків на 62 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Територіальне управління ДБР у Мелітополі.

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"Слідчі Територіального управління ДБР Мелітополя підозрюють директора Національного природного парку "Нижньодніпровський" у службовій недбалості, яка завдала державі 62 млн грн збитків. Він також є чинним депутатом однієї з районних рад Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Директор Нацпарку Нижньодніпровський допустив масштабний понаднормовий вилов риби, що завдало державі збитків на 62 млн грн, - ДБР 01

Зазначають, що в період 2019-2020 років керівник Нацпарку і його заступник допустили масштабний наднормативний вилов риби різних порід. При цьому вони знали, що річний ліміт уже вичерпано і вилов слід негайно припинити. Чиновники цього не зробили, тому промисловий лов продовжився.

Усього за цей період було понаднормово виловлено приблизно 157 тис. кг риби.

браконьєрство (112) Мелітополь (770) риба (223) ДБР (3476)


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Топ коментарі
+3
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
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04.08.2021 12:03
+3
вы дебилы еще по супермаркетам пройдите посмотрите. там суки торгуют недомерками за которые по закону светит срок...
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04.08.2021 14:22
+2
Подобное быдло не способно сделать что-либо стоящее, оно может лишь вылавливать, выпиливать, разворовывать и т.д.
Проблема Украины в том, что такие деграданты на каждом шагу и не нажрутся они никогда.
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04.08.2021 12:15
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно.
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04.08.2021 12:03 Відповісти
А сколько принесло ему на личный счет?...
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04.08.2021 12:03 Відповісти
Автор ******** магію великих цифр: 157000 кг= 157 т.
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04.08.2021 12:08 Відповісти
160 тон?..
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04.08.2021 12:08 Відповісти
Сверхнормативный? Так мужик рекордсмен? В Олимпийскую сборную! Пока не поздно.
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04.08.2021 12:09 Відповісти
Прям таки "допустил" ? Поставили человека бдеть ,он и бдел! И какие могут быть подозрения ? Все подозрения давно съели и выкакали.
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04.08.2021 12:14 Відповісти
Подобное быдло не способно сделать что-либо стоящее, оно может лишь вылавливать, выпиливать, разворовывать и т.д.
Проблема Украины в том, что такие деграданты на каждом шагу и не нажрутся они никогда.
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04.08.2021 12:15 Відповісти
Совершенно верно. Очень много в стране людей, руководствующихся принципом "После нас, хоть потоп". Причём, на всех уровнях народного хозяйства.
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04.08.2021 12:38 Відповісти
а риба що протухла ! Виловлена, продана і раціонально спожита. Це іхтіологи написали "предяву", бо откати не отримали. без тої шушери, яка харчується на водоймах там нічого не відбувається. Виловили продали а потім знайшли терпілу.
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04.08.2021 12:28 Відповісти
62 млн убытков если разделить на 157тонн рыбы, получается в среднем цена 394.5 грн/кг. Зе математика. Исходные данные наверное брали из ресторана суши на Подоле.
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04.08.2021 12:30 Відповісти
Да там помимо крышованых браконьеров, ещё и крышованые владельцы прибрежных земель. Постоянно меняют очертания береговой линии при помощи земснаряда. При этом вырубается краснокнижная ольха. Визг пил и рев земснаряда слышен издалека, только никто не принимает никаких мер. Все в деле и директор нацпарка, это мелкая сошка.
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04.08.2021 13:49 Відповісти
вы дебилы еще по супермаркетам пройдите посмотрите. там суки торгуют недомерками за которые по закону светит срок...
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04.08.2021 14:22 Відповісти
 
 