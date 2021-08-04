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Новини День Незалежності
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З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко

Упродовж трьох днів з 22 по 24 серпня по всій Україні відбудеться понад 150 подій, присвячених до 30-річчя Незалежності. Детально святкові заходи було представлено під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед знакових заходів – вручення президентської відзнаки "Національна легенда України", установчий саміт ініціативи президента України "Кримська платформа", саміт Перших Леді та Джентльменів, святковий парад Збройних Сил України, благодійний концерт італійського співака Андреа Бочеллі, святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни" та багато-багато іншого", — написав КирилоТимошенко.

Підготовка до святкування ювілею Незалежності стартувала ще рік тому.

"Працює величезна команда професіоналів для того, щоб гідно відзначити найбільше свято в історії України", - розповів Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який координує програму Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляв, що до Дня незалежності відкриють Дорогу Єдності – найдовший маршрут країни протяжністю приблизно 1400 км.

Автор: 

День Незалежності (701) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+7
Праздничные сваты и Расмеши комика, Вечерний квартал целый день по г+г
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04.08.2021 12:13
+6
Снова как в 2020-м - https://censor.net/ru/p3215516?

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2583
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04.08.2021 12:17
+5
"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3280772

Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
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04.08.2021 12:13
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Сегоднешний захват кабмина который в списке?
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04.08.2021 12:11 Відповісти
піарщик, вишколений на службі Фірташу, виліз на сцену ОПУ, оголосивши тему-забаву для "забвєнія" чаусугуейту
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04.08.2021 12:13 Відповісти
а парад військових наближається й не факт що прийдуть тільки ті, що по плану...
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04.08.2021 12:14 Відповісти
Снова как в 2020-м - https://censor.net/ru/p3215516?

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2583
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04.08.2021 12:17 Відповісти
а вова панамку одягне на голову чи наполеонку, а шаб честь на параді віддавати?
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04.08.2021 12:26 Відповісти
Праздничные сваты и Расмеши комика, Вечерний квартал целый день по г+г
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04.08.2021 12:13 Відповісти
Как только день? Вроде бы 3 дня гулять должны, "главный" разрешил! И надо три парада и 15 миллиардов ухуюкать, и киркорова пригласить и, да ещё много всякой ху.ни можно придумать, весь 95 бордель над этим работает!
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04.08.2021 12:38 Відповісти
"Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины", - рассказал Тимошенко."

Источник: https://censor.net/ru/n3280772

Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
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04.08.2021 12:13 Відповісти
Угу..Эта нечисть хорошо подлохматится .Шмаркля любит балаган и хорошо заплатит из бюджета.
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04.08.2021 12:58 Відповісти
Целый год занимались тем что готовили сценарий праздника А армией заниматься некогда.Страной заниматься не обязательно.Такой метод правления зеленой команды.
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04.08.2021 17:40 Відповісти
Ціаво що в деяких областях України за останню добу захворюваністьна ковід теж збільшилась на 150% та і вакцинація теж проходить рік.СОВПАДЕНИЕ?
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04.08.2021 12:15 Відповісти
Интересно. во сколько этот сабантуй стране обойдется?
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04.08.2021 12:16 Відповісти
Буде шоу з ************** і зайчики на трамвайчику.
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04.08.2021 12:18 Відповісти
а телка с тарелкой на голове будет?
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04.08.2021 12:18 Відповісти
Будет трансвестит со звездой на голове. Ну и своих ряженных полудурков с собой прихватит.
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2444
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04.08.2021 13:09 Відповісти
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3496
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04.08.2021 12:21 Відповісти
А куди поховались троляки які раніше тут верещали шо гроші дівати нікуди як проводити паради?
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04.08.2021 12:21 Відповісти
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1540
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04.08.2021 12:22 Відповісти
Целый год идёт подготовка, выбрасывают ся огромные средства. И он это признает. В то время когда в стране пандемия и война. В 2019 году даже на военный парад денег не было, все для фронта они говорили. Какое вранье, как дурят всех нас. Оказывается, что денег то навалом. И этот уклонист будет принимать парад? Это дно.
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04.08.2021 12:22 Відповісти
"Погромы будут?" (с)

З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2662
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04.08.2021 12:23 Відповісти
Когда зе-шобла делает такие заявления, у меня мурашки по спине. Такие, крупные, где-то с воробья размером.
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04.08.2021 12:23 Відповісти
Вєлікоє праздівніцтво парад прийматиме знову головнокомандувач Вєра Гамнючка, Потап зіграє зайчіка, кожний з нас президент - кожний йтиме з своїм роялем.
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04.08.2021 12:24 Відповісти
По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий:

Чауса отпустят-Чауса поймают
и так 75 раз к ряду
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04.08.2021 12:25 Відповісти
Ну, ставить шоу они умеют! Тут вам и итальянский пенсионер запоет и плюшки раздадут непричастным, и женский батальон испугает грозным видом (а какое меню обещают первым ледям!??) ,короче , сплошной карнавал с фейерверком! Целый год страной заниматься некогда (от слова - совсем !). Только вот есть сомнения...всем ли будет весело?
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04.08.2021 12:25 Відповісти
Медальки,концерты,шоу,парады,******,лучше бы потратились на лечение раненых.
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04.08.2021 12:26 Відповісти
Вот тут зеля себя покажет. Концерты, балаганы, клоунада..в это он спец. А государственное, управление, оборона государства, международные отношения то вже вне его компетенции.
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04.08.2021 12:26 Відповісти
В чём спец?
Такого гавна, который "спец" насрал на день независимости никогда раньше не было...
спец... наркоша с атрофированными мозгами а не спец...
З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5135
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04.08.2021 12:52 Відповісти
95 квартал вже заполонив всю Україну,ну а лохам і тим "какая разніца" це подобається. А те що їхні бабусі і батьки живуть на пенсію в 3000 грн їм начхати. країна моральних уродів.
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04.08.2021 12:30 Відповісти
Пока Зеленский подмахивает указы и законы о всякой всячине, группа К. Тимошенко сошлась в схватке с группой Ермака по вопросу откатов по закону 3508-д . К.Тимошенко отстаивает 2%, Ермак требует "раскуркулить этих остолопов" на 4,7%. Фактически это экзамен для К. Тимошенко на способноcть пробить интересы "хороших" олигархов и следовательно четкий ориентир, кто в ОП главный.

К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."
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04.08.2021 12:35 Відповісти
За 3 дні - 150 "собитій" ... уже страшно ..)
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04.08.2021 12:53 Відповісти
Рояль вже підготували,"Віагру"для Соплі припасом, щоб Воно не осоромилась?Надіюсь Це його дембельський парад,всі інші в Мені,полосатиком.
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04.08.2021 12:59 Відповісти
Які вони смішні придурки. Які вони всі гнилі.
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04.08.2021 14:55 Відповісти
На зустрічі ветеранів один з батьків розповів пропозицію синів з передової. Вимагають визнати Квартал 95, який торгує своєю продукцією в РФ, отримує великі кошти, роялті, платить податки та квартплату в Криму агресору, СПОНСОРОМ АГРЕСОРА та ЗАБОРОНИТИ його виступ та показ в Україні. ЗЕ має зробити вибір - піти сам або повторити долю Януковича. Терпець у народа вривається бо рівень життя: в кого суп пустий, а в кого жемчуг мілкий не може тривати безмежно.
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04.08.2021 19:44 Відповісти
 
 