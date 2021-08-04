З нагоди Дня Незалежності відбудеться понад 150 подій, їх готують уже рік, - заступник голови ОП Тимошенко
Упродовж трьох днів з 22 по 24 серпня по всій Україні відбудеться понад 150 подій, присвячених до 30-річчя Незалежності. Детально святкові заходи було представлено під час Всеукраїнського форуму "Україна 30".
Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед знакових заходів – вручення президентської відзнаки "Національна легенда України", установчий саміт ініціативи президента України "Кримська платформа", саміт Перших Леді та Джентльменів, святковий парад Збройних Сил України, благодійний концерт італійського співака Андреа Бочеллі, святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни" та багато-багато іншого", — написав КирилоТимошенко.
Підготовка до святкування ювілею Незалежності стартувала ще рік тому.
"Працює величезна команда професіоналів для того, щоб гідно відзначити найбільше свято в історії України", - розповів Тимошенко.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який координує програму Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляв, що до Дня незалежності відкриють Дорогу Єдності – найдовший маршрут країни протяжністю приблизно 1400 км.
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Источник: https://censor.net/ru/n3280772
Профффесіонали бадоєви, сердючки, могилевські.
Чауса отпустят-Чауса поймают
и так 75 раз к ряду
Такого гавна, который "спец" насрал на день независимости никогда раньше не было...
спец... наркоша с атрофированными мозгами а не спец...
К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."