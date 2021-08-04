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Новини
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На Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, відкриють справу за чотирма статтями: йому загрожує до 15 років в'язниці, - голова Нацполіції Клименко

На Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, відкриють справу за чотирма статтями: йому загрожує до 15 років в'язниці, - голова Нацполіції Клименко

Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, не висував ніяких вимог.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу під будівлею уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поліція щойно закінчила спеціальну операцію зі знешкодження громадянина. Він буде підозрюваним, прокуратура ухвалить щодо нього рішення", - сказав Клименко в середу журналістам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встановлено особу чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: ним виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич

При цьому голова Нацполіції наголосив: "У нього в руках була граната, бойова, яка могла завдати шкоди і людям, і державній будівлі".

"Ми займаємося розслідуванням цієї справи, однозначно, скоєно злочин. Кримінальне провадження буде відкрито за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років", - сказав голова Нацполіції.

Крім того, за словами Клименка, чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником антитерористичної операції на сході України.

Клименко додав: "Дуже серйозна справа. Ніхто не має права порушувати закон, брати заручників або погрожувати зброєю чи боєприпасами".

Що стосується безпосередньо мотиву вчинення злочину, то, як зазначив Клименко, це буде встановлено в ході слідства, ця людина не висувала ніяких вимог. "Говорив, що його просто дістало життя", - додав керівник Нацполіції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, затримано, - КМДА. ВIДЕО

Також Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися з ним вести переговори, заручниками поки називати не можна.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

граната (788) затримання (4336) захоплення (220) Нацполіція (15138) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+34
А сепарне и террористам что убивали людей, дают 3-4 года условно, чувтвуте разницу
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04.08.2021 12:15
+23
что там с Штепой, красномордым Ефремовым, Кивой, Медведчуком, Бойко, Добкин? сколько им дали?
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04.08.2021 12:16
+22
Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3280774

Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
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04.08.2021 12:14
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Уголовное производство будет открыто по четырем статьям, одна из них - самая тяжкая, 147 - захват заложников, до 15 лет", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3280774

Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
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04.08.2021 12:14 Відповісти
С гранатой и без чеки, он в другом видео говорил всем войти в здание... да, да может медаль ему дать?
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04.08.2021 12:16 Відповісти
На том видео, он конкретному дятлу говорит чтобы тот зашел и в то же самое время подошедшей женщине сказал что просил чтобы она ушла, но в место это она проскочила в здание...В то же самое время остальные спокойно заходили и выходили.

Да не было там захвата заложников! С таким же спехом, всех выродков которые типа "стояли на блокпосту" и которых у нас реабилитируют, точно так же можно обвинить в захвате заложников! А че: стояли с оружием и кому-то запрещали выезжать, а кого то может и "арестовывали"
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04.08.2021 12:44 Відповісти
"Также глава Нацполиции уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались с ним вести переговоры, заложниками пока называть нельзя."
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04.08.2021 12:46 Відповісти
А що там з Лульким терористом?
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04.08.2021 12:14 Відповісти
*Луцьким.
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04.08.2021 12:14 Відповісти
Теперь на мужика повесят убийство Шишова.
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04.08.2021 12:14 Відповісти
Тперер ним будуть кошмарити тему налякування , якщо на параді ще комусь захочеться привітаи владу ...
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04.08.2021 12:15 Відповісти
На расейских СМИ, уже муссирую тему, что это было "показательное убийство" и я даже сначала удивился, что они так правду режут, а потом дочитал до конца и "выяснилось", что это конечно же дело рук "украинских националистов"!!!!
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04.08.2021 12:47 Відповісти
Счас патриоты и побратимы повылазят на банковую и к СИЗО .
А до тебе - Серьожа-лише мухи позлітаються ! Бо ти ЗЕлене гівно!
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04.08.2021 12:22 Відповісти
До Семенченко не вилізли- і тут не вилізуть. Нема за що
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04.08.2021 12:28 Відповісти
А сепарне и террористам что убивали людей, дают 3-4 года условно, чувтвуте разницу
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04.08.2021 12:15 Відповісти
Надо было ... Того . Пару упырей бы уработал. Тогда было б за что отбывать.
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04.08.2021 12:15 Відповісти
Не знаю, как насчет срока, но приз зрительских симпатий чувак заслужил.
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04.08.2021 12:15 Відповісти
Не вот зря сядет на 15 лет, а еслибы взорвал пару депутатов тотне зря сел бы на 15 лет
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04.08.2021 12:15 Відповісти
ну что вы , он стал бы народным героем.Пусть бы узнали правду,у скольких украинцев есть желание разобраться со сволочами у власти раз и навсегда,эдак придется всю Украину пересадить.
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04.08.2021 12:25 Відповісти
"Достала жизнь"??
Ні, він казав, що достали *******.
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04.08.2021 12:16 Відповісти
что там с Штепой, красномордым Ефремовым, Кивой, Медведчуком, Бойко, Добкин? сколько им дали?
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04.08.2021 12:16 Відповісти
Кернес - выбыл привелигерованно - высший суд вынес ему приговор...
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04.08.2021 12:33 Відповісти
надто пізно виніс...
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04.08.2021 13:00 Відповісти
147 стаття - захват заложником.
15 років

для ЗЕленського, який захопив Чауса, - годиться !
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04.08.2021 12:16 Відповісти
заложников
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04.08.2021 12:17 Відповісти
А кто то занимается реабилитацией ветеранов АТО в этой стране? Да никто. Единственный госпиталь где ветеран ВСУ может получить бесплатную помощь - в Киеве, в областях хрен на лицо. Посадите этого бедолагу, вам же хуже будет...
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04.08.2021 12:17 Відповісти
Після затримання керівництво Нацполіції провело брифінг щодо ситуації. Голова Нацполіції повідомив, що чоловіка затримали, перемовини з ним пройшли успішно. Свої дії затриманий пояснив конфліктом із дружиною.(с)
Если так, то я вижу не 15 лет, а реабилитацию обязательную и лечение.
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04.08.2021 12:17 Відповісти
А граната? Вот если без гранаты - то да! А так на нары! А если бы взорвал?
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04.08.2021 12:24 Відповісти
Та понимаю я. Граната- может перевесить всё. Однако, экспертиза покажет. Не гранаты.
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04.08.2021 12:26 Відповісти
А вот этого мусора клименко не мешало бы взорвать!!!!!
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04.08.2021 12:18 Відповісти
грозит 16 лет?! Уж дал бы хоть по чьей то роже мордатой на последок,хоть было бы за что.
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04.08.2021 12:20 Відповісти
у ЗЕленой мерзостии сейчас вся страна в заложниках ... им тоже "пятнашка" ломится? и когда будет суд???
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04.08.2021 12:21 Відповісти
самосуд
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04.08.2021 12:22 Відповісти
Мусора не люди. (С) Сколько дадут за слив вагнергейта?
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04.08.2021 12:22 Відповісти
Медведчук,прохлаждаясь на своём ранчо, весело смеётся над идиотской правоохранительной системой.
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04.08.2021 12:23 Відповісти
Да ладно сами не кипите!!!! 15 лет !!! С Кивой разберитесь!!
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04.08.2021 12:25 Відповісти
Подібні йому психи мають перебувати на лікуванні у спеціалізованих закладах, а не бігати з гранатами по мирному місту з мільйонам мешканців.
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04.08.2021 12:27 Відповісти
нардеп-урод, відкрий личико!
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04.08.2021 13:03 Відповісти
Лікуйся.
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04.08.2021 13:36 Відповісти
Вже 30 років живемо у "правовій державі " - де права простого люду не вартують ломаної копійки-а життя знецінене гептом! При владі одні крадії- олігархи та лицемірно- брехливі політикани та захищаюча їх же репресивна вертикаль! А що -по суті-будемо святкувати 24 серпня? Владу народу?
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04.08.2021 12:28 Відповісти
Святкуйте що хочете- а влада така усюди, не знали?
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04.08.2021 12:30 Відповісти
Та ні- шановний- не скрізь влада одинакова-не пересмикуйте! В сталих демократіях ( не ідеалізуючи їх) громадяни маю права -гарантію їх забезпечення державою ! А в нас одні НАБУ-СБУ-ГБР-а жоден високопосадовець хабарник не сидить!
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04.08.2021 12:35 Відповісти
Ха-ха.
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04.08.2021 13:35 Відповісти
Всюду говорят, через пару месяцев будет тарифный Майдан и в стране вооруженных людей тысячи и вооружения разнообразные. Могут и со снайперки вальнуть и с ПТРК и с чего угодно. А ведь большинство Украинцев на стороне этих людей патриотичных и все хотят наказать организованную преступность за их преступления против страны. И все хотят наказать олигархов и весь коррумпированный госаппарат и тысячи вооруженных людей могут карать смертной карой.
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04.08.2021 12:29 Відповісти
Пореготав про Майдан- це вже котрий намагаєтеся навангувати?
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04.08.2021 12:31 Відповісти
дорегочеся, 73/43%-ний.
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04.08.2021 13:02 Відповісти
Погрози в інеті такі погрози...(((
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04.08.2021 13:35 Відповісти
Эти... ему еще и нарушения карантинных ограничений могут влепить ибо он там без маски
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04.08.2021 12:29 Відповісти
представляю, как издевались над ним бюрократы - принеси то, а потом это, а еще такой справочки у вас нет..., такие издевательства кого хочешь доведут до ручки, не то, что человека, который воевал..., почему ветеранов у нас никто не защищает, есть вроде целое министерство, чем там эти дармоеды занимаются?
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04.08.2021 12:46 Відповісти
Жизнь достала? Решай со своей жизнью вопрос сам, не играя жизнями других.
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04.08.2021 13:46 Відповісти
цікаво, а скільки років світить авакову, який саботував реформу мусорів, кришував(кришує) ігорний бізнес, садив в тюрму невинних людей, прикривав кдбшного уробка короткіх?
А, ну да, йому навіть підозру не вручили.
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04.08.2021 13:58 Відповісти
до 15 лет,потому ,что в Кабмине?А посттравматический синдром,которым Кабмин и должен вплотную заниматься,а не полиция постфактум.(
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04.08.2021 14:31 Відповісти
Давайте, хитрожопые, давите Патриотов.
Пружина сжимается.
И это - хорошо...
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04.08.2021 16:22 Відповісти
 
 