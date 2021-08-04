На Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, відкриють справу за чотирма статтями: йому загрожує до 15 років в'язниці, - голова Нацполіції Клименко
Володимир Прохнич, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, не висував ніяких вимог.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на брифінгу під будівлею уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поліція щойно закінчила спеціальну операцію зі знешкодження громадянина. Він буде підозрюваним, прокуратура ухвалить щодо нього рішення", - сказав Клименко в середу журналістам.
При цьому голова Нацполіції наголосив: "У нього в руках була граната, бойова, яка могла завдати шкоди і людям, і державній будівлі".
"Ми займаємося розслідуванням цієї справи, однозначно, скоєно злочин. Кримінальне провадження буде відкрито за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років", - сказав голова Нацполіції.
Крім того, за словами Клименка, чоловік, якого затримали в Кабінеті міністрів, виявився учасником антитерористичної операції на сході України.
Клименко додав: "Дуже серйозна справа. Ніхто не має права порушувати закон, брати заручників або погрожувати зброєю чи боєприпасами".
Що стосується безпосередньо мотиву вчинення злочину, то, як зазначив Клименко, це буде встановлено в ході слідства, ця людина не висувала ніяких вимог. "Говорив, що його просто дістало життя", - додав керівник Нацполіції.
Також Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися з ним вести переговори, заручниками поки називати не можна.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
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Бред, захвата заложников не было, он не ограничивал ничьего передвижения.
Да не было там захвата заложников! С таким же спехом, всех выродков которые типа "стояли на блокпосту" и которых у нас реабилитируют, точно так же можно обвинить в захвате заложников! А че: стояли с оружием и кому-то запрещали выезжать, а кого то может и "арестовывали"
А до тебе - Серьожа-лише мухи позлітаються ! Бо ти ЗЕлене гівно!
Ні, він казав, що достали *******.
15 років
для ЗЕленського, який захопив Чауса, - годиться !
Если так, то я вижу не 15 лет, а реабилитацию обязательную и лечение.
А, ну да, йому навіть підозру не вручили.
Пружина сжимается.
И это - хорошо...