В "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, пухлина: його довела бюрократія, - побратими
Володимир Прохнич, ексбоєць "Айдару", благонадійний, спокійний боєць. В "Айдар" він прийшов на початку війни в 2014 році, був у гарячих точках того часу, служив сапером.
Як розповіла Цензор.НЕТ Андріана Сусак, ветеранка батальйону, наскільки їй відомо, у Прохнича серйозні проблеми зі здоров'ям - пухлина, "безумовно, немає алко чи наркозалежності".
"Його довела бюрократія", - констатує дівчина.
Зараз побратими вже шукають адвоката для Володимира Прохнича.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував ніяких вимог. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
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"Раздайте патроны, поруччик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина...."
Антон Головенко, депутат Ірпінської міської Ради, який очолював ветеранську організацію підтвердив, що йдеться саме про Прохнича. "Це наш хлопець. Я його знаю як абсолютно адекватну людину, він ветеран війни, інвалід війни. Я не можу коментувати, чому так сталося".
Нас ТАМ не чують!!!
Граната у руці добре "прочищує вуха" владі.
Висновок робити НАМ!!!