В "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, пухлина: його довела бюрократія, - побратими

Володимир Прохнич, ексбоєць "Айдару", благонадійний, спокійний боєць. В "Айдар" він прийшов на початку війни в 2014 році, був у гарячих точках того часу, служив сапером.

Як розповіла Цензор.НЕТ Андріана Сусак, ветеранка батальйону, наскільки їй відомо, у Прохнича серйозні проблеми зі здоров'ям - пухлина, "безумовно, немає алко чи наркозалежності".

"Його довела бюрократія", - констатує дівчина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, відкриють справу за чотирма статтями: йому загрожує до 15 років в'язниці, - голова Нацполіції Клименко

Зараз побратими вже шукають адвоката для Володимира Прохнича.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував ніяких вимог. За даним фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.