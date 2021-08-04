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Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак

Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба готують візит президента Зеленського до США.

Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним з головних пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в усіх галузях – оборонній, військово-технічній, економічній і, звісно ж, політичній", - йдеться в повідомленні.

У США Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінуться з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату і провідних аналітичних центрів.

"Готуємо візит президента України до США. Цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку українсько-американських відносин", - підсумував глава ОП.

Також читайте: Єрмак подякував Конгресу США за збільшення фіндопомоги й санкції проти "Північного потоку-2": Продовжуємо активну підготовку візиту Зеленського

Автор: 

США (22568) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+5
Ага и именно поэтому вы сдали Раше информацию операции по вагнеровцам? Именно для укрепления сотрудничества.
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04.08.2021 12:48
+4
завхоз об политике Испанский стыд
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04.08.2021 12:45
+3
Бла-бла. Зелень робить все навпаки. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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04.08.2021 12:58
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завхоз об политике Испанский стыд
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04.08.2021 12:45 Відповісти
Ага и именно поэтому вы сдали Раше информацию операции по вагнеровцам? Именно для укрепления сотрудничества.
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04.08.2021 12:48 Відповісти
ВАЗ, посмотрите, с кем вы остались? Это же просто «Алиса в стране чудес». Мартовский Заяц Данилов, Безумный шляпник Баканов, какой-то стремный чеширский кот Ермак, лиса алиска генпрокурор. Куда привели вас все эти персонажи? Кто они? Это ваши глаза, уши и руки? Увы, у вас их нет. Есть кучка мошенников, которые вас долгое время успешно «разводили», и вот теперь - наступает финал.
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04.08.2021 12:50 Відповісти
недооцениваешь бубочку .она не мегбшую роль в разводилове играет,чем те персонажи
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04.08.2021 12:56 Відповісти
Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3598
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04.08.2021 12:52 Відповісти
Бла-бла. Зелень робить все навпаки. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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04.08.2021 12:58 Відповісти
100% - по фактам всё наоборот получается у этой своры почему-то
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04.08.2021 13:40 Відповісти
Дєрмак і Саллівон - два сапога пара, обоє прорашистські кроти. ЗМІ пишуть, що саме Саллівон і Джон Керрі переконали Байдена відмовитись від санкцій проти ПП-2.
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04.08.2021 13:09 Відповісти
Украина - страна возможностей. Предатель спокойно разгуливает после слива нескольких операций СБУ врагу. Вау
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04.08.2021 13:39 Відповісти
тю. а ара-хамия гворил шо приаритет Китай. хер вас поймешь
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04.08.2021 13:41 Відповісти
это ж надо какое тренированное - брешет и глазом не моргнет... а кто подбивал Ара-хамию в обмен на айкос хвалить СиЦзинпиня, компартию и грозиться, мол щас как станем очередной провинцией Китая? кто клоуна в Омане выгуливал вместе с гебнявым Патрушевым? и кто надоумил бубочку грозить "высоким тоном" Америке?
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04.08.2021 13:42 Відповісти
Где-то заплакал китайский мальчик...
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04.08.2021 14:01 Відповісти
Эк его колбасит ! Он скоро будет доказывать что он резидент ФБР в Украине. И не один суд не докажет обратное!
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04.08.2021 15:01 Відповісти
Де ви,дебіли,а де світова арена. Сиділо б вже,чмо кацапське та не пи###діло...
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04.08.2021 16:15 Відповісти
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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04.08.2021 21:03 Відповісти
 
 