Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба готують візит президента Зеленського до США.
Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Одним з головних пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в усіх галузях – оборонній, військово-технічній, економічній і, звісно ж, політичній", - йдеться в повідомленні.
У США Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінуться з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату і провідних аналітичних центрів.
"Готуємо візит президента України до США. Цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку українсько-американських відносин", - підсумував глава ОП.
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