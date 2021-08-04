Пріоритет України на світовій арені - зміцнення співпраці зі США в оборонній, військово-технічній, економічній та політичній сферах, - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба готують візит президента Зеленського до США.

Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним з головних пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в усіх галузях – оборонній, військово-технічній, економічній і, звісно ж, політичній", - йдеться в повідомленні.

У США Єрмак і глава МЗС Дмитро Кулеба зустрінуться з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату і провідних аналітичних центрів.

"Готуємо візит президента України до США. Цей візит матиме велике значення для подальшого розвитку українсько-американських відносин", - підсумував глава ОП.

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