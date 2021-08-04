Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані

Екскомандиру оперативної роти батальйону "Беркут" повідомили про підозру в організації терористичного акту і вбивств мітингувальників на Майдані в лютому 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

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Зазначають, що колишній командир оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області підозрюється в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в центральній частині Києва.

"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві, для перешкоджання масовому руху мітингувальників із Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об'єднаннями громадян організував вчинення підлеглими співробітниками терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

Експравоохоронець забезпечив без підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування співробітниками МОН "Беркут" спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

"Такі дії колишнього командира роти "Беркуту" привели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств трьох мітингувальників, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 129", - заявили в ОГП.

Підозрюваному інкримінують організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних убивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (в редакції від 21.09.2006), ч . 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (в редакції від 05.11.2009) , ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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