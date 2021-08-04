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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані

Колишньому командиру роти

Екскомандиру оперативної роти батальйону "Беркут" повідомили про підозру в організації терористичного акту і вбивств мітингувальників на Майдані в лютому 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

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Зазначають, що колишній командир оперативної роти батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області підозрюється в організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року в центральній частині Києва.

"За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві, для перешкоджання масовому руху мітингувальників із Майдану Незалежності до Верховної Ради України для публічного висловлення підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента, а також для залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об'єднаннями громадян організував вчинення підлеглими співробітниками терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

Експравоохоронець забезпечив без підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування співробітниками МОН "Беркут" спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

"Такі дії колишнього командира роти "Беркуту" привели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств трьох мітингувальників, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості - 59, легких - 129", - заявили в ОГП.

Підозрюваному інкримінують організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних убивств і закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (в редакції від 21.09.2006), ч . 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (в редакції від 05.11.2009) , ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Також читайте: Вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї: Перед судом постане експравоохоронець

Беркут (532) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+7
простить и отпустить. а айдаровца на 15 лет посадить!
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04.08.2021 12:45
+5
Саджало інших, який Зєля подарував пуйлу.
І тепер більше року не згадує про наших полонених.
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04.08.2021 12:58
+5
Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані - Цензор.НЕТ 5682
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04.08.2021 13:02
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простить и отпустить. а айдаровца на 15 лет посадить!
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04.08.2021 12:45 Відповісти
зе-правосудие! куле...
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04.08.2021 12:46 Відповісти
А пэ-правосудие почему его не сажало?
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04.08.2021 12:56 Відповісти
Саджало інших, який Зєля подарував пуйлу.
І тепер більше року не згадує про наших полонених.
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04.08.2021 12:58 Відповісти
* яких Зєля подарував
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04.08.2021 12:59 Відповісти
А кого именно?Трубы Медведчуку дарил,Козаку приветы передавал,а чтоб сажал...Напомни хоть одну фамилию)
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04.08.2021 16:42 Відповісти
"Екс-"беркутівець" Зінченко, якого звинувачують у вбивствах на Майдані, приєднався до незаконних збройних формувань "ДНР", - прокурор Ігор Земсков.

За його словами, троє беркутівців Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, обвинувачені в розстрілі 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими в грудні 2019 року.

Джерело: https://censor.net/ua/n3268984
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04.08.2021 17:04 Відповісти
Что ты этих шестерок лепишь? Значимого хоть кого-то назови,кого посадили.У нас Украину на переговорах с путиным представлял кум путина-этим все сказано))
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04.08.2021 17:41 Відповісти
Альо!, мова була саме про беркутів.
Єфремов не шістка. І сидів в СІЗО, поки його не звільнив Зєля.
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04.08.2021 17:45 Відповісти
Про беркут?Ок.Напомнить,как Садовника выпустили?
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04.08.2021 17:49 Відповісти
Садовника відпускала суддя. А тут цілу зграю вбивць, яких посадили НЕ при ньому, відпустив особисто Зєля.
Скількох вбивць майданівців або військових посадили при Зєлі?
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04.08.2021 17:56 Відповісти
Алла,если ты не в курсе,то ВСЕХ,кого меняют,освобождает суд.Так,а кого Зеле сажать,если Порашенка всех уже посадил?
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04.08.2021 17:59 Відповісти
Ніхто ніколи не казав, що він всіх посадив.
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04.08.2021 18:01 Відповісти
"Україна віддала бойовикам терористку «Терезу», яка катувала полонених військовихТерористка «Тереза», окрім катувань, також вбивала захисників України."

https://zaxid.net/***************************************************************************************
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04.08.2021 17:06 Відповісти
29 декабря состоялся обмен пленными в КПВВ «Майорское».
Одним из тех, кого передали РФ, стал Николай Рубан.
Именно он в 2015 году он устроил теракт на одном из постов ВСУ, из-за которого погиб криворожский военнослужащий Александр Суслопаров.
Списки тех, кого передали России, обнародовал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в соцсети.

https://one.kr.ua/news/26432
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04.08.2021 17:07 Відповісти
Забыла,как вы Рубаном восхищались?)
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04.08.2021 17:37 Відповісти
Не восхищалась.
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04.08.2021 17:38 Відповісти
И тут речь о деде по фамилии Рубан, который "угостил" наших военных банкой меда со взрывчаткой. Были погибшие и раненые.
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04.08.2021 17:40 Відповісти
Теперь понял.Того урода тоже Рубан?Знач фамилия проклятая))Алла,согласись,что сепары бы не меняли наших пленных на кого попало
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04.08.2021 17:43 Відповісти
Яких наших, купу таксистів з дурепами, які самі поперлись в ордло?
І всього пару військових.
Зразу казали, що обмін неравноцінний. Зєля віддав пуйлу всіх, кого той запросив, а наші військові до сих пір в полоні.
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04.08.2021 17:48 Відповісти
Да я и не говорю,что Зеля мудрый и офигенный-такой же брехун,как и все до него.А про равноценный обмен лучше не надо.Напомнить,как 2-х кадровых спецназовца рф поменяли на Надю?Напомнить с каким восторгом вы это освещали?Или напомнить,как 12 КАДРОВЫХ военных Питруша просто отпустил безо всяких условий,да еще заявил,что он "президент мира".Давай по-честному:что бы ты сказала в адрес Зели,если бы он тупо отпустил 12 кадровых военных рф?
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04.08.2021 17:53 Відповісти
Досить тягати брехні.

9 российских десантников обменяли на 63 украинских военных

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/9-rossijskih-desantnikov-obmenjali-na-63-ukrainskih-*******-245929/
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04.08.2021 18:00 Відповісти
Колишньому командиру роти "Беркут" повідомлено про підозру в організації теракту і вбивств на Майдані - Цензор.НЕТ 5682
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04.08.2021 13:02 Відповісти
Вы там в Секте уже совсем рехнулись?
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04.08.2021 16:43 Відповісти
А цікаво коли почнуться судові процеси проти тих хто дав ,,зелене світло,,для арештів та вбивств у ВР України проголосувавши ,,ЗА,, 16.01.2014 р.
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04.08.2021 12:56 Відповісти
Ніколи !!! )))
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04.08.2021 12:59 Відповісти
P.S.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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04.08.2021 13:06 Відповісти
І вісім років не пройшло ,оперативно працюють !!!)))
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04.08.2021 12:57 Відповісти
Пять минут с гранатой в кабмине без пострадавших - немедленный арест и угроза пятнадцатилетней отсидкой,реальные убийства и помощь в удержании власти преступной группировкой - вопрос избрания меры пресечения.
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04.08.2021 13:01 Відповісти
одного уже восстановили в должности.
второй решил пойти по стопам первого...
опять с ними воевать чтоли на следующем майдане?
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04.08.2021 13:07 Відповісти
- https://citaty.info/topic/net Нет ! На это я пойтить не могу!
- Товарищ старший лейтен…
- https://citaty.info/topic/net Нет ! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
- С Михал Иванычем?
- С Михал… Иванычем! С Михал… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
- Привет Михал Иванычу!
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04.08.2021 13:08 Відповісти
ага, потом Волковой поручат судить и он будет на свободе. А потом, кто-то еще из "вовчарни" его еще и на должности восстановит. С Украинскими судами, это все бессмысленно.
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Дивись,років через 10- 15 ще й засудять. Умовно,звісно...
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04.08.2021 15:37 Відповісти
 
 