Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський

Правопорушник, який сьогодні намагався увірватися з гранатою в будівлю КМУ, здався поліції після переговорів зі своїм товаришем.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Його затримано. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі буде призначена психіатрична експертиза. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Але хочу наголосив, що ніхто не має права порушувати закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України!" - заявив Монастирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, пухлина: його довела бюрократія, - побратими

"Граната в його руках була бойовою. У разі підриву могли загинути і травмуватися люди", - акцентував він.

"Дякую всім співробітникам поліції, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у цій спецоперації. Окрема подяка товаришу правопорушника - Василю, який зробив усе для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", - додав міністр.