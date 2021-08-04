Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський
Правопорушник, який сьогодні намагався увірватися з гранатою в будівлю КМУ, здався поліції після переговорів зі своїм товаришем.
Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.
"Його затримано. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі буде призначена психіатрична експертиза. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Але хочу наголосив, що ніхто не має права порушувати закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України!" - заявив Монастирський.
"Граната в його руках була бойовою. У разі підриву могли загинути і травмуватися люди", - акцентував він.
"Дякую всім співробітникам поліції, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у цій спецоперації. Окрема подяка товаришу правопорушника - Василю, який зробив усе для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", - додав міністр.
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Но нет...
Верно сказал.
А вот дамбас так не считает, ему особый статус подавай. Мне за пистолет в кармане(условный, товарищ майор) - до 7 лет, а "ополченцам" - мандат в Раду и "народная милиция" с защищенной статьей бюджета...
Правильно я понимаю суть минских "соглашений"?
К зданию правительства в котором правят шакалы от РФ...
Мовчали б уже, лицеміри обдристані.