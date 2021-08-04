УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13107 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 510 31

Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський

Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський

Правопорушник, який сьогодні намагався увірватися з гранатою в будівлю КМУ, здався поліції після переговорів зі своїм товаришем.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ.

"Його затримано. Надалі з ним будуть проведені слідчі дії, в тому числі буде призначена психіатрична експертиза. У ході слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з РФ, сапера за фахом, взяти в руки гранату і піти до будівлі уряду. Але хочу наголосив, що ніхто не має права порушувати закон, навіть якщо він є ветераном і захисником України!" - заявив Монастирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "айдарівця" Прохнича, який зайшов до Кабміну з гранатою, пухлина: його довела бюрократія, - побратими

"Граната в його руках була бойовою. У разі підриву могли загинути і травмуватися люди", - акцентував він.

"Дякую всім співробітникам поліції, СБУ, Управління державної охорони, які брали участь у цій спецоперації. Окрема подяка товаришу правопорушника - Василю, який зробив усе для того, щоб переконати свого друга скласти зброю", - додав міністр.

Прохничу, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, буде призначено психіатричну експертизу, але ніхто не має права порушувати закон, навіть ветеран, - Монастирський 01

граната (788) Кабмін (14071) МВС (3500) Монастирський Денис (392) Прохнич Володимир (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
преЗеденту это скажи
показати весь коментар
04.08.2021 12:48
+20
навіть преЗЕдент не має права порушувати Закон! Але комусь все з рук сходить, а комусь 15-ма роками ув'язнення погрожують...
показати весь коментар
04.08.2021 12:50
+11
вы этот закон ставите раком , когда вам необходимо ... нашлись мля блюстители закона
показати весь коментар
04.08.2021 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
преЗеденту это скажи
показати весь коментар
04.08.2021 12:48 Відповісти
ну вовка не ветран он весеранище с палки на бессмертном пуке
показати весь коментар
04.08.2021 12:51 Відповісти
Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать Закон, даже если он является ветераном и защитником Украины!" - заявил Монастырский- кроме власть предержащих олигархов и политиков - забыл добавить Монастырский
показати весь коментар
04.08.2021 12:58 Відповісти
чорт монастирський
показати весь коментар
04.08.2021 13:11 Відповісти
навіть преЗЕдент не має права порушувати Закон! Але комусь все з рук сходить, а комусь 15-ма роками ув'язнення погрожують...
показати весь коментар
04.08.2021 12:50 Відповісти
Причому як і попередній, який не ввів воєнний стан і ми воювали за законами мирного часу!
показати весь коментар
04.08.2021 13:42 Відповісти
Я думал, Моня скажет "ни ветеран, ни депутат".
Но нет...
показати весь коментар
04.08.2021 12:50 Відповісти
вы этот закон ставите раком , когда вам необходимо ... нашлись мля блюстители закона
показати весь коментар
04.08.2021 12:51 Відповісти
Если бы уничтожил кацапскую шестерку - дерьмака, то дали бы меньший срок чем за танци с гранатой в кабмине.
показати весь коментар
04.08.2021 12:51 Відповісти
Досить вже нас годувати локшиною про ніхто.
показати весь коментар
04.08.2021 12:52 Відповісти
У нас такие законы,что ненарушающих быть не может,есть только те,нарушения которых замечать не желают.
показати весь коментар
04.08.2021 12:53 Відповісти
Отвлекают народ...а тут еще и полезный идиот нашелся
показати весь коментар
04.08.2021 12:53 Відповісти
Порушувати закони можуть тільки депутани-обдовбиши, правда Монастирський?
показати весь коментар
04.08.2021 12:54 Відповісти
надо новую статью вводить. "Доведение гражданина до терроризма"
показати весь коментар
04.08.2021 12:54 Відповісти
так якого ви своїх брагарів зачуханих не саджаєте?? зараз усіх собак на цього ветерана повісять і будуть вдавати справедливу поліцію, мерзоти!
показати весь коментар
04.08.2021 12:56 Відповісти
Угу, закон може порушувати тільки **********, СБУ, авякян і т.д...
показати весь коментар
04.08.2021 13:00 Відповісти
У нас теперь только зекрысе -уклонисту через день преступления совершать можно?
показати весь коментар
04.08.2021 13:04 Відповісти
Участие в АТО не дает индульгенцию на совершение преступлений.
показати весь коментар
04.08.2021 13:07 Відповісти
От тільки неувязочка, зебуїни, закони в нас, в основному, порушують ті, що не тільки в АТО не були, а взагалі від повісток втікали. От і здають в людей нерви. І то тільки початок. Боюсь, що далі ті гранати вже без попереджень у вас шпурляти будуть! О то весело буде, по-приколу. правда ж?
показати весь коментар
04.08.2021 13:35 Відповісти
Не будуть.
показати весь коментар
04.08.2021 15:21 Відповісти
Странно, а сотрудники ОП имеют карт -бланш на нарушение закона?
показати весь коментар
04.08.2021 13:09 Відповісти
Вообще странно, что при таком подходе, его не завалили при задержании
показати весь коментар
04.08.2021 13:15 Відповісти
но никто не имеет права нарушать Закон, даже ветеран, - Монастырский

Верно сказал.
А вот дамбас так не считает, ему особый статус подавай. Мне за пистолет в кармане(условный, товарищ майор) - до 7 лет, а "ополченцам" - мандат в Раду и "народная милиция" с защищенной статьей бюджета...
Правильно я понимаю суть минских "соглашений"?
показати весь коментар
04.08.2021 13:20 Відповісти
что вы говорите..., это только ветеранам нельзя нарушать, остальным можно..., можно президенту, можно судьям, можно прокурорам, депутатам можно и .т. д., а ветеранов надо наказывать по всей строгости - виноват-не виноват, посидит...., а суд решит..., я так подозреваю, что раз ветеран, уже виноват...
показати весь коментар
04.08.2021 13:25 Відповісти
От суки, а доводити людей до божевілля ви маєте право?!
показати весь коментар
04.08.2021 13:32 Відповісти
Сапер з гранатою вмовляв жіночку не заходити до будівлі та кричав охороні: "Виводьте людей - в мене граната!" Точно потрібна психіатрична експертиза терористу, який зі слів мусорів взяв заручників. Або мусорам.
показати весь коментар
04.08.2021 13:51 Відповісти
Єдина людина,що там могла постраждати-сам Прохнич!
показати весь коментар
04.08.2021 14:45 Відповісти
"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства"
К зданию правительства в котором правят шакалы от РФ...
показати весь коментар
04.08.2021 15:32 Відповісти
А президенту і урядовцям закон можна порушувати ?
Мовчали б уже, лицеміри обдристані.
показати весь коментар
04.08.2021 19:26 Відповісти
 
 