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Пацієнт помер через неправильно призначене лікування: У Запорізькій області судитимуть лікарку

Пацієнт помер через неправильно призначене лікування: У Запорізькій області судитимуть лікарку

У Запорізькій області судитимуть завідувачку терапевтичного відділення, оскільки призначила неправильне лікування. В результаті помилки помер 54-річний пацієнт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідувачки терапевтичного відділення комунальної медичної установи, розташованої у Василівському районі, за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, лікарка направильно встановила діагноз 54-річному пацієнту, не залучила обласних спеціалістів для консультації діагностично-незрозумілого випадку та обрала неправильну тактику лікування, внаслідок чого настала смерть останнього.

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Автор: 

прокуратура (3669) смерть (6742) лікарі (1285) Запорізька область (3574)


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Топ коментарі
+9
Ще одна недоторкана каста "лікарі"- ці своїх не здають! А тоді дивуються чому людям увірвався терпець і вони йдуть з гранатами до владних структур бо шукати правду вже несила!
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04.08.2021 13:03
+7
Ну суді всі колєги, як завжди, засвідчать, що це неправда і що пацієнт вже прийшов мертвим.
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04.08.2021 13:02
+6
Врачи без ответственности это соблазн к шарлатанству... На примере Израиля - там несут уголовную ответственность врачи и им потому и верят люди... не то что в Украине, пока что увы...
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04.08.2021 13:03
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Наши врачи далеки от идеала, но знаю несколько случаев, когда подобные скандалы возникали по причине вымогательства со стороны родственников.
Надеюсь, будет проведена независимая экспертиза и все получат по заслугам.
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04.08.2021 12:59 Відповісти
понятие ОШИБКА ВЕСЬМА РАЗМЫТА я не защищаю ни врача ни пациента увы но сей вопрос не прописан четко даже в медицинской области...
что такое ошибка..ошибка когда человек заблуждается...относительно события факта явления
но в медицине нет понимания четко ошибка ошибка как правило прямая как палка т.е. часто человек осознанно или самоуверенно ошибается полагаясь на пустяковость на то что он ранее с таким уже сталкивался или слышал читал о подобном.. не зря же в медицине есть понятие- дифференцирование болезней состояний и диагностики... трудно понять не привлек врачей областного уровня и что?! порой группа врачей годами не могут поставить человеку диагноз и назначить верное лечение..ГОДАМИ И ПРИЧЕМ НЕ ОДИН ДОКТОР А ЦЕЛЫЕ МЕДНАЦЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ.. и болячка порой пустяковая в части лечения но тяжкая если ее не лечить..а потом какой то фельдшер в селе с опытом работы за 50+ лет просто вспоминает схожесть из своей практики...и ставит ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛЕЧЕНИЕ но есть такое понятие как полиорганная дисфункция внутренних органов организма полиорганная патология -- человека когда все идет не по классике анатомии и развития и течения болезни клинических симптомов и всего остального...
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Пациент умер из-за неверно назначенного лечения: В Запорожской области будут судить врача - Цензор.НЕТ 5893
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04.08.2021 12:59 Відповісти
Из записи в истории болезни: "Больному стало лучше, начал ходить... под себя."
Из доклада врача на утренней пятиминутке: "Симулянт из 5 палаты - умер."
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04.08.2021 13:00 Відповісти
Хоть бы написали от чего умер и от чего лечили, а то одна вода... хотя к гадалке не ходи, щас умирают только от коронавируса, другие болезни побороли.
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04.08.2021 13:02 Відповісти
Ну суді всі колєги, як завжди, засвідчать, що це неправда і що пацієнт вже прийшов мертвим.
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04.08.2021 13:02 Відповісти
Пацієнти часто помирають від хвороби. Рідко "від лікування"
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04.08.2021 13:03 Відповісти
Кеп очевидність. Звісно від чого лікують від того і помирають. А особливо коли перевірку роблять фахові побратими. Я дуже здивуюся, якщо цей випадок для ликаря буде мати бодай якісь суттєві наслідки.
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Врачи без ответственности это соблазн к шарлатанству... На примере Израиля - там несут уголовную ответственность врачи и им потому и верят люди... не то что в Украине, пока что увы...
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04.08.2021 13:03 Відповісти
Огласите зарплаты и статус врачей в Израиле, особенно низшего звена
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04.08.2021 15:34 Відповісти
Несмотря на законы которые озвучивают _ по направлению семейного доктора идет пациент к специалисту бесплатно - попробуй так зайти - бесплатно Доктор что-нибудь промямлит назначит лекарство не объясняя как его принимать и сделает вид что пролечилПоневоле пойдешь к частнику А там тот - же доктор что и в поликлинике
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04.08.2021 17:30 Відповісти
Ще одна недоторкана каста "лікарі"- ці своїх не здають! А тоді дивуються чому людям увірвався терпець і вони йдуть з гранатами до владних структур бо шукати правду вже несила!
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04.08.2021 13:03 Відповісти
наконец то...
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04.08.2021 14:18 Відповісти
 
 