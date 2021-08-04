Пацієнт помер через неправильно призначене лікування: У Запорізькій області судитимуть лікарку

У Запорізькій області судитимуть завідувачку терапевтичного відділення, оскільки призначила неправильне лікування. В результаті помилки помер 54-річний пацієнт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідувачки терапевтичного відділення комунальної медичної установи, розташованої у Василівському районі, за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, лікарка направильно встановила діагноз 54-річному пацієнту, не залучила обласних спеціалістів для консультації діагностично-незрозумілого випадку та обрала неправильну тактику лікування, внаслідок чого настала смерть останнього.

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