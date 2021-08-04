Пацієнт помер через неправильно призначене лікування: У Запорізькій області судитимуть лікарку
У Запорізькій області судитимуть завідувачку терапевтичного відділення, оскільки призначила неправильне лікування. В результаті помилки помер 54-річний пацієнт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідувачки терапевтичного відділення комунальної медичної установи, розташованої у Василівському районі, за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки, лікарка направильно встановила діагноз 54-річному пацієнту, не залучила обласних спеціалістів для консультації діагностично-незрозумілого випадку та обрала неправильну тактику лікування, внаслідок чого настала смерть останнього.
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Надеюсь, будет проведена независимая экспертиза и все получат по заслугам.
что такое ошибка..ошибка когда человек заблуждается...относительно события факта явления
но в медицине нет понимания четко ошибка ошибка как правило прямая как палка т.е. часто человек осознанно или самоуверенно ошибается полагаясь на пустяковость на то что он ранее с таким уже сталкивался или слышал читал о подобном.. не зря же в медицине есть понятие- дифференцирование болезней состояний и диагностики... трудно понять не привлек врачей областного уровня и что?! порой группа врачей годами не могут поставить человеку диагноз и назначить верное лечение..ГОДАМИ И ПРИЧЕМ НЕ ОДИН ДОКТОР А ЦЕЛЫЕ МЕДНАЦЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ.. и болячка порой пустяковая в части лечения но тяжкая если ее не лечить..а потом какой то фельдшер в селе с опытом работы за 50+ лет просто вспоминает схожесть из своей практики...и ставит ВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛЕЧЕНИЕ но есть такое понятие как полиорганная дисфункция внутренних органов организма полиорганная патология -- человека когда все идет не по классике анатомии и развития и течения болезни клинических симптомов и всего остального...
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