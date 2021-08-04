МЗС РФ хоче, щоб Зеленський "покаявся перед народом Криму і Донбасу": тоді готові прийняти його і нагадати смак рапана

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на спогади президента Володимира Зеленського про Крим, коли той не був окупований Російською Федерацією.

Про це МЗС РФ повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді, що Радянський Крим справив незабутнє враження на Зеленського. Можливо, коли-небудь ми будемо готові прийняти його в російському Криму, щоб нагадати смак піщаного рапана, але тільки після того, як він покається перед народом Криму і Донбасу за свої злочини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський згадував Крим до того, як його окупувала Росія:

"Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо!"

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