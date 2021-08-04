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МЗС РФ хоче, щоб Зеленський "покаявся перед народом Криму і Донбасу": тоді готові прийняти його і нагадати смак рапана

МЗС РФ хоче, щоб Зеленський

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на спогади президента Володимира Зеленського про Крим, коли той не був окупований Російською Федерацією.

Про це МЗС РФ повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді, що Радянський Крим справив незабутнє враження на Зеленського. Можливо, коли-небудь ми будемо готові прийняти його в російському Криму, щоб нагадати смак піщаного рапана, але тільки після того, як він покається перед народом Криму і Донбасу за свої злочини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський згадував Крим до того, як його окупувала Росія:

"Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо!"

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МЗС РФ хоче, щоб Зеленський покаявся перед народом Криму і Донбасу: тоді готові прийняти його і нагадати смак рапана 01

Зеленський Володимир (23705) Крим (14133) МЗС рф (959) окупація (6670) росія (64958)


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Топ коментарі
+51
Народ Украины знаю, Грузии, Молдовы , Балтии - знаю. А кто такие ,или что за"народы Крыма и домбабве"?
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04.08.2021 13:19
+30
Мид РФ, может поцеловать меня и каждого гражданина Украины в "дупу" !
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04.08.2021 13:18
+26
владимир зеленский тоже
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04.08.2021 13:18
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Тыгыгы. Кацапы решили, что вкус рапана можно только в Крыму вспомнить.

Дебилы ...лять!!!

Не говоря о том, что рапан - это банальный молюск-вредитель.
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04.08.2021 22:45 Відповісти
Та що цей МЗС. Вот якби було таке звернення від Кадирова!
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05.08.2021 06:21 Відповісти
моя думка: ракушками можно давиться , разве шо в голодные времена... ЗЫ... ну, и кацапозамануха (натяк на Ростов), мол, тогда мы тебе всех ракух припомним...
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05.08.2021 08:21 Відповісти
Дикари вообще ******.
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05.08.2021 14:35 Відповісти
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