Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, допоміг умовити здатися депутат і волонтер Олексюк: Він дав зрозуміти, що каторжно працює, але залишається матеріально неблагополучним

Чоловіка, який увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України і погрожував підірвати гранату, було затримано після переговорів, які з ним вів його знайомий волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк.

"Побачивши в новинах, я відразу зрозумів, що потрібно вдаватися до якихось дій і знайти можливість, щоб нічого не сталося, я маю на увазі, щоб не загинули, не дай Боже, люди", - сказав Олексюк на брифінгу біля будівлі уряду в середу після затримання зловмисника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що затриманий брав участь у бойових діях, і, говорячи про мотиви вчинку, сказав: "Це людина, у якої дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Можливо, десь, і з огляду на його поранення, і з огляду на його сьогоднішній побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло таке, що він порушив закон".

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Водночас Олексюк наголосив, що затриманий працевлаштований, однак дав зрозуміти, що залишається матеріально неблагополучним. Говорячи про можливі мотиви вчинку затриманого, він сказав: "Ну, якщо у людини за спиною немає якогось блага, я маю на увазі житла чи ще чогось". "Він працює, він не ходить, не просить гроші, він каторжно працює, він працює на станції технічного обслуговування... Він службу закінчив уже кілька років тому", - розповів волонтер.

За словами Олексюка, затриманий періодично звертався до волонтерів по психологічну, моральну та зрідка матеріальну допомогу, й отримував таку допомогу.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.