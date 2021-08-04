Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, допоміг умовити здатися депутат і волонтер Олексюк: Він дав зрозуміти, що каторжно працює, але залишається матеріально неблагополучним
Чоловіка, який увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України і погрожував підірвати гранату, було затримано після переговорів, які з ним вів його знайомий волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк.
"Побачивши в новинах, я відразу зрозумів, що потрібно вдаватися до якихось дій і знайти можливість, щоб нічого не сталося, я маю на увазі, щоб не загинули, не дай Боже, люди", - сказав Олексюк на брифінгу біля будівлі уряду в середу після затримання зловмисника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підтвердив, що затриманий брав участь у бойових діях, і, говорячи про мотиви вчинку, сказав: "Це людина, у якої дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Можливо, десь, і з огляду на його поранення, і з огляду на його сьогоднішній побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло таке, що він порушив закон".
Водночас Олексюк наголосив, що затриманий працевлаштований, однак дав зрозуміти, що залишається матеріально неблагополучним. Говорячи про можливі мотиви вчинку затриманого, він сказав: "Ну, якщо у людини за спиною немає якогось блага, я маю на увазі житла чи ще чогось". "Він працює, він не ходить, не просить гроші, він каторжно працює, він працює на станції технічного обслуговування... Він службу закінчив уже кілька років тому", - розповів волонтер.
За словами Олексюка, затриманий періодично звертався до волонтерів по психологічну, моральну та зрідка матеріальну допомогу, й отримував таку допомогу.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.
За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.
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"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
и оказался на обочине нынешней развеселой ЗЕ-льоной жизни
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·
Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.
Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.
Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.
Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.
Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.
Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.
Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
- и продолжал топить, когда другие уже прекратили..
И если бы все такими были "кремлевскими подстилками" как семья Корчинских то у нас не отжали бы ни Крым, ни часть Донбасса..
А после того как Порошенко добился Томаса, вообще критика в его адрес исчезла...
Корч чел верующий и так примерно и писал - "Будет Томас, Порошенко можно простить 90% его грехов".
Ну а Оксана? - та вообще почти святая
- спасла столько жизней..
Томосом занимались Кравчук, Кучма, Ющенко и более всех Филарет и Головатый!!!
Когда Эрдоган был еще премьер-министром, а не Президентом Турции, то забирал у Константинопольского Патриархата практически всё имущество, что привело бы к исчезновению этого Патриархата. Тогда Головатый подал в ПАСЕ жалобу и отстоял ее в дебатах, было принято решение вернуть всё Константинопольскому Патриархату.
Так что, по честному, надо было дать Украине не статус Метрополии, а статус ОТДЕЛЬНОГО Патриархата, а Патриархом выбрать Филарета.
А выбрали Епифания из Винницы. Ну сравните постати таких Пастырей, как Гузар, Володимир, Филарет, с Епифанием. Печально (((
Я правильно понял, что сегодня в ОП пытался зайти "айдаровец" угрожая боевой гранатой, с единственным требованием "Прекратить ху@ню!"?
Именно Шмыгаль работает в интересах своего хозяина Ахметова а значит против народа Украина. Отсюда и поднятие тарифов на электроэнергию именно в интересах только одного бандюка Ахметова.
Пока физически существуют олигархи в Украине, граждане Украины никогда не будут иметь достойный уровень жизни, достойные зарплаты.
Только физическое уничтожение хотя бы нескольких олигархов или их шестёрок возможно умерят аппетиты других олигархов.
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Ну напомню, что раз мы вроде бы как тут большинство христиане:
"Не ищите справедливости. Здесь её нет!" (Библия)
Источник: https://censor.net/ru/n3280790
увы, парень плохо подготовился,
одному тяжело, шансов нет
Поэтому работающий в Украине гражданин - нищий гражданин!