УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини
9 268 48

Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, допоміг умовити здатися депутат і волонтер Олексюк: Він дав зрозуміти, що каторжно працює, але залишається матеріально неблагополучним

Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, допоміг умовити здатися депутат і волонтер Олексюк: Він дав зрозуміти, що каторжно працює, але залишається матеріально неблагополучним

Чоловіка, який увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України і погрожував підірвати гранату, було затримано після переговорів, які з ним вів його знайомий волонтер і депутат Бучанської міської ради Василь Олексюк.

"Побачивши в новинах, я відразу зрозумів, що потрібно вдаватися до якихось дій і знайти можливість, щоб нічого не сталося, я маю на увазі, щоб не загинули, не дай Боже, люди", - сказав Олексюк на брифінгу біля будівлі уряду в середу після затримання зловмисника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підтвердив, що затриманий брав участь у бойових діях, і, говорячи про мотиви вчинку, сказав: "Це людина, у якої дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Можливо, десь, і з огляду на його поранення, і з огляду на його сьогоднішній побутовий рівень життя, можливо, десь у людини зіграло таке, що він порушив закон".

Також дивіться: МВС про затримання Прохнича, який погрожував підірвати гранату в Кабміні: завдяки грамотності керівництва вдалося уникнути найгіршого. ФОТОрепортаж

Водночас Олексюк наголосив, що затриманий працевлаштований, однак дав зрозуміти, що залишається матеріально неблагополучним. Говорячи про можливі мотиви вчинку затриманого, він сказав: "Ну, якщо у людини за спиною немає якогось блага, я маю на увазі житла чи ще чогось". "Він працює, він не ходить, не просить гроші, він каторжно працює, він працює на станції технічного обслуговування... Він службу закінчив уже кілька років тому", - розповів волонтер.

За словами Олексюка, затриманий періодично звертався до волонтерів по психологічну, моральну та зрідка матеріальну допомогу, й отримував таку допомогу.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Глава МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза.

За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Автор: 

ветерани (1068) граната (788) затримання (4336) Кабмін (14071) волонтери (1329) Прохнич Володимир (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
жизнь ,за два года ,в Украине ,стала просто невыносимой из за цен на продукты и жкх для простых людей, многие живут в постоянных долгах ,причем не могут себе позволить, самого необходимого, а люди при этом работают и много - вот откуда и сдают нервы
показати весь коментар
04.08.2021 13:22
+19
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
показати весь коментар
04.08.2021 13:27
+15
Этого не может быть!
"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
показати весь коментар
04.08.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жизнь ,за два года ,в Украине ,стала просто невыносимой из за цен на продукты и жкх для простых людей, многие живут в постоянных долгах ,причем не могут себе позволить, самого необходимого, а люди при этом работают и много - вот откуда и сдают нервы
показати весь коментар
04.08.2021 13:22 Відповісти
і це - правда.
показати весь коментар
04.08.2021 13:24 Відповісти
Да всё пучком, все норм, главное шо не Барыга, при Мародере то ваще с голоду пухнули, а сейчас пенсионеры обжираются красной икрой и даже чорной, по празникам
показати весь коментар
04.08.2021 17:06 Відповісти
Этого не может быть!
"Эпоха бедности" закончилась с приходом "величайшего", и "каждый теперь преЗедент"!
показати весь коментар
04.08.2021 13:23 Відповісти
значить, все ж таки - податкова. Примушують наперед податки сплачувати?
показати весь коментар
04.08.2021 13:24 Відповісти
Половина Украинцев живет за чертой бедности, не имея материальных благ, работают на одной - двух работах, снимают квартиру, ютятся в однокомнатных , не могут позволить себе отпуск - отпуск берут лишь чтоб подшабашить/подработать и как-то выжить, готовы на все - лишь только внеси искру. А в это время вторая половина - сдает жилье, обедает в ресторанах и ведет светский образ жизни или живет за границами большую часть времени - а Украина - лишь банковский счет, разьезжают на порше и прочих дорогих машинах....
показати весь коментар
04.08.2021 13:24 Відповісти
за "вторая половина" - це перебільшення їх чисельності.
показати весь коментар
04.08.2021 13:28 Відповісти
я работал в США по контракту по 82 часа в неделю, и заработал на старт бизнеса в Украине в 2005 году. Не имея родственников в госорганах за 15 лет создал свою маленькую компанию. И все рухнуло в прошлом году. Сейчас работаю абсолютно незнакомой мне ранее сфере, и знаете что, всем нытикам кричащим, что у нас нет возможности заработать говорю- п..шь!!! Люди не хотят меняться учиться, люди хотят сидеть на рабочем месте с 9-00 до 17-00 и получать тупо бабки. Весь лохторат, на лавочках сидит с пивом и ждет пока добрый царь сделает жизнь халявой
показати весь коментар
04.08.2021 14:21 Відповісти
достойно уважения. Тоже работаю вообще хз сколько часов в неделю - основная, шабашка и свое дело. Домой прихожу - падаю.. поднимаюсь и иду во фрикаде создавать новый чертеж для своего 3х координатного высокоскоростного фрезерного CNC и 3Д принтера. Оцифровую и уже на следующий день изделие продается. Обьемы не те - но гибкость перестройки позволяет хоть как то держаться на плаву. Удачи!
показати весь коментар
04.08.2021 15:37 Відповісти
"Он работает, он не ходит, не просит деньги, он каторжно работает, … Он службу закончил уже несколько лет назад"

и оказался на обочине нынешней развеселой ЗЕ-льоной жизни
показати весь коментар
04.08.2021 13:24 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4214319831966850?__cft__[0]=AZUbBTrnRe_R1E1Ss2KV-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Володимир Прохнич, який прийшов до Кабміну з гранатою, - мешканець Ірпеню, ветеран АТО, айдарівець.

Він був доведений до відчаю ірпінською корумпованою, ватною владою.

Ця влада дріб'язковими подачками заткнула пельку деяким ветеранам.

Ті ветерани, які (як Прохнич) не збираються мовчати, не можуть розраховувати ні на земельні ділянки, ні на квартири, ні на сприяння бізнесу.

Ірпінська влада виділяє землю великим забудовникам. На останній сесії вона виділила землю під будівництво капища УПЦ ФСБ.

Ні для ветерана Прохнича, ні для Православної Церкви України землі в ірпінської влади нема.

Замість Прохнича в камері мають сидіти ірпінський мер, хазяїн ірпінського мера і більшість ірпінських депутатів.
показати весь коментар
04.08.2021 13:27 Відповісти
От пуйла нас защищают украинские воины а не олигархи и воровские торгаши.
показати весь коментар
04.08.2021 13:45 Відповісти
вообще то он топил за Порошенко, когда стало ясно что во 2-ой тур тот выходит с Блазнем..
- и продолжал топить, когда другие уже прекратили..
И если бы все такими были "кремлевскими подстилками" как семья Корчинских то у нас не отжали бы ни Крым, ни часть Донбасса..
показати весь коментар
04.08.2021 13:43 Відповісти
Ні, він тоді, на другий тур замовк (бо до того вив "абинепорох"); а от Оксана, справді топила за Пороха завжди, за що гомік ляжко хотів навіть її з фракції виключити.
показати весь коментар
04.08.2021 13:50 Відповісти
я постоянно его читаю - и никогда не было у него "абинепорох"..
А после того как Порошенко добился Томаса, вообще критика в его адрес исчезла...
Корч чел верующий и так примерно и писал - "Будет Томас, Порошенко можно простить 90% его грехов".
Ну а Оксана? - та вообще почти святая
- спасла столько жизней..
показати весь коментар
04.08.2021 14:00 Відповісти
Я не маю чіткої думки хто він... Наш чи ні. Його мочилово Ющенка у свій час для мене ніякими іншими його справами поки не перебито. Об'єктивно сказати, то він не мочив Порошенка, не пам'ятаю такого. А Оксана то точно наша. Отаке.
показати весь коментар
04.08.2021 14:10 Відповісти
Вот только не заслуга Порошенко в том, что Украина получила Томос.
Томосом занимались Кравчук, Кучма, Ющенко и более всех Филарет и Головатый!!!

Когда Эрдоган был еще премьер-министром, а не Президентом Турции, то забирал у Константинопольского Патриархата практически всё имущество, что привело бы к исчезновению этого Патриархата. Тогда Головатый подал в ПАСЕ жалобу и отстоял ее в дебатах, было принято решение вернуть всё Константинопольскому Патриархату.
Так что, по честному, надо было дать Украине не статус Метрополии, а статус ОТДЕЛЬНОГО Патриархата, а Патриархом выбрать Филарета.
А выбрали Епифания из Винницы. Ну сравните постати таких Пастырей, как Гузар, Володимир, Филарет, с Епифанием. Печально (((
показати весь коментар
04.08.2021 18:40 Відповісти
Причем здесь вообще благополучие. Украинцы сражаются с Мордором не за колбасу. Они защищают европейскую цивилизацию. И все готовы умереть за эту идею.
показати весь коментар
04.08.2021 13:29 Відповісти
Европейская цивилизация это в первую очередь достойная жизнь. Достойной жизни для граждан сейчас в Украине нет, потому, что воровские, коррупционные гниды и шестёрки олигархов засели на всех руководящих потах и грабят народ Украины.
показати весь коментар
04.08.2021 13:37 Відповісти
https://www.facebook.com/serg.marco?__cft__[0]=AZUp9A3fs6A64uS-qc5DN1tUMK-j1Nhrb85bpedmQaHDRjb1Wgt_whZ6VDVivu6DSrhpvP6jvVZTVi27UTiy5TrN8QTtpON4Y_p_Pqfj-tCxdP0PM83M64zp_zeutXAyLmy5WsL8Gf0bRIWtaxLw3x8i5LYvesiutePToBLfIwFhvQ&__tn__=-UC%2CP-R Serg Marco

Я правильно понял, что сегодня в ОП пытался зайти "айдаровец" угрожая боевой гранатой, с единственным требованием "Прекратить ху@ню!"?
показати весь коментар
04.08.2021 13:30 Відповісти
этот человек всё правильно понял и пошёл именно по адресу... в Кабмин, где засела шестёрка олигарха Ахметова - Шмыгаль.
Именно Шмыгаль работает в интересах своего хозяина Ахметова а значит против народа Украина. Отсюда и поднятие тарифов на электроэнергию именно в интересах только одного бандюка Ахметова.
Пока физически существуют олигархи в Украине, граждане Украины никогда не будут иметь достойный уровень жизни, достойные зарплаты.
Только физическое уничтожение хотя бы нескольких олигархов или их шестёрок возможно умерят аппетиты других олигархов.
показати весь коментар
04.08.2021 13:33 Відповісти
так починати треба з твоїх бені-зелі!
показати весь коментар
04.08.2021 13:52 Відповісти
и беню и петю и ахметова и всех твоих воровских хозяев, которые не дают достойно жить народу Украины
показати весь коментар
04.08.2021 13:55 Відповісти
"Это человек, у которого очень сильный дух и обостренное чувство справедливости."
---------------
Ну напомню, что раз мы вроде бы как тут большинство христиане:
"Не ищите справедливости. Здесь её нет!" (Библия)
Источник: https://censor.net/ru/n3280790
показати весь коментар
04.08.2021 13:46 Відповісти
теперь мусорские мрази сгноят в тюрьме ...
увы, парень плохо подготовился,
одному тяжело, шансов нет
показати весь коментар
04.08.2021 14:25 Відповісти
Украина "социальное государство"...
Поэтому работающий в Украине гражданин - нищий гражданин!
показати весь коментар
04.08.2021 14:32 Відповісти
Ну таку вже курва хрень тут пишуть (!) можно подумати за Порошенка усі просто по вуха в шоколаді жили (!) дайте вже спокій з цими дєбільними мантрами !
показати весь коментар
04.08.2021 14:42 Відповісти
Ні-ні, ви помиляєтесь. Усі мали на ніч заслужену рошенку і життя раєм було.
показати весь коментар
04.08.2021 15:46 Відповісти
В Ірпені чиновники сплошна вата,ще й при владі,доводилось зтикатися з цими гнидами за межами самого Ірпеня.
показати весь коментар
04.08.2021 15:09 Відповісти
Лутше сказали бы где продаются гранаты))
показати весь коментар
04.08.2021 23:44 Відповісти
Допоможіть людині і не карайте !
показати весь коментар
05.08.2021 06:10 Відповісти
 
 