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Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет

Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна не відстає за показником розміру заробітної плати вчителів. За його словами, МОН працює над тим, щоб професія вчителя дійсно була високооплачуваною.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

Під час інтерв'ю міністру не сподобалося порівняння зарплат учителів в Україні та Литві, де зарплата педагогів становить 1100 - 1500 євро на місяць. Також там педагоги раз на рік отримують премії - 100% від зарплати. А в Україні ж учителі заробляють значно менше. У відповідь Шкарлет зауважив: "Є країни, де вдвічі менше, ніж у нас отримують зарплати. І таких багато. Чому ми беремо Литву? Україна ж не відстає в заробітних платах учителів. Звичайно, хочеться більше, і ми працюємо над тим, щоб було більше".

Міністр освіти зазначив, що в 2020 році зростання зарплат учителів становило 8%, цього року воно також збільшилося на 20%, і ще майже на 9% зросте в грудні 2021.

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Шкарлет додав, що престижність роботи вчителя він підтримує, і йому хочеться, щоб зарплати були більші.

"Об'єктивно освітня галузь просто дуже велика, мультиплікатор дуже складний. Якщо ми підвищуємо навіть на 1%, враховуючи ту кількість вчителів і шкіл, яка є, цей мультиплікатор спрацьовує на дуже великі кошти", - запевнив він.

За словами Шкарлета, бюджет - не гумовий.

"Є ще і медицина... Ніхто не очікував, що буде COVID-19. Це дуже великий виклик, на який потрібно багато коштів. А ще в нас війна йде... Ми ж країна, яка воює, і ми повинні берегти свої кордони", - підсумував міністр освіти.

вчитель (395) зарплата (2238) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+45
А еще есть страны где нет президента. Особенно такого тупого
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04.08.2021 13:27
+43
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9016
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04.08.2021 13:28
+42
а есть страны,где вообще учителей нету...
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04.08.2021 13:22
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а есть страны,где вообще учителей нету...
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04.08.2021 13:22 Відповісти
А еще есть страны где нет президента. Особенно такого тупого
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04.08.2021 13:27 Відповісти
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9016
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04.08.2021 13:28 Відповісти
Не зарплата, а поборы с родителей...4000 долларов в месяц ...зарплата учителя???? бугага..
Такой даже в польше нет
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05.08.2021 08:34 Відповісти
Бεз сорома казка.
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05.08.2021 08:46 Відповісти
а есть страны где нет шкарлета)
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04.08.2021 13:45 Відповісти
О Боги! Яке воно тупе! Хоча, воно нічим не виділяється серед інших...
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04.08.2021 13:23 Відповісти
справа у тому що сам такий рiвнь мислeння у багатьох освiтян. вони поза своiм прeдмeтом хужe дiтeй
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Ещё бы. Зарплатой в 4000 баксов не многие могут похвастаться.
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04.08.2021 13:23 Відповісти
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7676
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04.08.2021 13:23 Відповісти
вы нечисть зеленая - к вам уже с гранатами приходят т такой счастливой жизни - подонки вы ценичные
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04.08.2021 13:24 Відповісти
C 2019 з/п учителей в Украине стала $4000. Спросите у бубочки.
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04.08.2021 13:24 Відповісти
За два года разве что(суммарно)
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04.08.2021 13:30 Відповісти
Ну так правильно! Есть же страны, в которых, учителям не так повезло и они получают всего лишь $2000. Так что математика сходится
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Как в Перу. Там почти все школы частные.
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04.08.2021 14:34 Відповісти
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1998
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04.08.2021 13:24 Відповісти
Як ціни на електрику так розказують про ціни у Європі. А як про зарплати так пишаються що вище ніж у Буркіна Фасо.
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04.08.2021 13:25 Відповісти
Стадо овец,дело не в уважении к профессии,а в экономическом развитии,у нас нет развития и нет экономики,есть только кредиты, бешеные налоги,казнокрады и наглядовы рады в убыточных госпредприятиях.
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04.08.2021 13:25 Відповісти
ХавайТе!
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04.08.2021 13:25 Відповісти
Оооо пам'ятаю слова Азарова в 2013 році
- капуста ,гражданє ,не послєдній продукт
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04.08.2021 13:26 Відповісти
идиоты...и отмазки у них идиотские.
хотя мудрый пипл хавает
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04.08.2021 13:26 Відповісти
Нарід не обманеш.
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04.08.2021 13:31 Відповісти
А є країни де люди прикриваються фіговими листочками. І шо ?
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04.08.2021 13:26 Відповісти
Шкарлет заметил что есть много стран где учителя получают зарплату меньше чем в Украине, но при всем при том не потрудился назвать хотя бы одну для примера. Чтобы можно было сравнить не только абсолютный уровень зарплаты, но и относительную ее покупательную способность. Ибо сравнивать абсолютные цифры это ни о чем. И реальной картины доходов не дает.
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04.08.2021 13:26 Відповісти
жодний вчитeль на то нe спроможний. лишe мeмами пeдсфeри кидатись вмiють
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04.08.2021 14:12 Відповісти
Та пожалуйста. Записывайте!
Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Сомали, Гондурас... не стоп, Гондурас вычёркивайте..
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04.08.2021 14:49 Відповісти
Очень сильный ряд. Сомневаюсь что там стоимость жизни выше или равна нашей.
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04.08.2021 14:51 Відповісти
Хмм... да я вообще сомневаюсь, что сейчас жизнь в Украине имеет хоть какуюто стоимость...
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04.08.2021 14:59 Відповісти
Имел в виду прожиточный реальный минимум.
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04.08.2021 15:04 Відповісти
Силен черт, не отнять! Фактически он этим просто послал по известному адресу, особо не маскируясь.
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04.08.2021 13:27 Відповісти
Ровняется на худшее.Рыгоаналы они такие мрази.

Сам себя успокаивает,что кто то ,где то получает меньше.
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04.08.2021 13:28 Відповісти
Насправді вчителі не завжди бідні. Знайома географічка під києвом отримує чистими 12 тищ. У держ.школі
Зввсно, не 4000 у.є., але з голоду не помреш
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04.08.2021 13:28 Відповісти
Знакомая не курит? Если не курит, то реально- с голоду не умрет.
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04.08.2021 13:32 Відповісти
А если курит "косячек", то она реально счастлива!
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04.08.2021 13:36 Відповісти
Класне життя у вчителів! Комуналку заплатив, з голоду не вмер, ряднинкою дупу прикрив. То маєш бути щасливим?!
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04.08.2021 13:36 Відповісти
Я про те, що вчителі не найбідніші в Україні.
І зп 7-10 тищ отримують мільони людей
І всіх цих людей треба робити заможнішими, чи давати можливість заробляти більше.
П.С. не курить, не пє і має власне житло
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04.08.2021 13:53 Відповісти
умный раб - проблема для власти , образование будет на уровне таблицы умножения и знания алфавита , чтобы могли посчитать сколько должны государству и прочитать как отдать
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04.08.2021 13:28 Відповісти
а кто всё это ВВП производить будет? Украина - не Эмираты чтоб дырку в земле сделать и больше ни о чём не думать, пока оттуда нефть течёт.
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04.08.2021 15:02 Відповісти
Йо яке вно дурне...
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04.08.2021 13:30 Відповісти
ОЙ! Лучше отключите комменты под статьей! Бо щас скажу!!!
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04.08.2021 13:31 Відповісти
трудовик на море
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6394
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04.08.2021 13:32 Відповісти
Какие страны? Эти?
Украина не отстает в зарплатах учителей. Есть страны, где получают вдвое меньше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7431
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04.08.2021 13:32 Відповісти
они могут себе позволить и большие зарплаты, у них отопление бесплатно
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04.08.2021 13:38 Відповісти
"Есть страны, где вдвое меньше, чем у нас получают зарплаты. И таких много" Канешна шо многа. Я дажэ их знаю. Афганистан, Сомали, Зимбавэ, Уганда, КНДР, Гаити, Гвинея, Уганда, Бангладеш...... Но ничьо. С такими как ты, мы на их уровень быстро выйдем
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04.08.2021 13:32 Відповісти
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7167
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04.08.2021 13:37 Відповісти
ВОт нинада, небось учитель биологии и учитель химии в Афганистане хорошо поднимают. Кто ж малолетних Найемов будет обучать как выращивать мак и бодяжить из него герыч?
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04.08.2021 14:52 Відповісти
Очередной кал . От наймита ахметки на зелёных схемах
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04.08.2021 13:37 Відповісти
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4564
- А чия це яхта? - Та це одного з украiнських вчителiв. У них у всiх такi....
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04.08.2021 13:37 Відповісти
Так а хто тягнув за язика Зелоха перед виборами?Теж стосується і тарифів,що нам тепер втирають що у всьому винен МВФ.Що на час виборів у президенти МВФ не існував? Правильно, як 73% терпіли та дебіли,то чому не продовжити брехати, як вже раз спрацювало
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Таке враження, що то вони спеціально, свідомо. Ну, щоб пошвидше народ до повного божевілля довести.
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04.08.2021 13:38 Відповісти
А что 4000 баксов фсе...?
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04.08.2021 13:41 Відповісти
Похоже, что да. С первого сентября будет 6000 баксов.
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04.08.2021 14:36 Відповісти
Я так понимаю он говорит о африканских странах, потому что в Европе зарплаты значительно выше.
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04.08.2021 13:44 Відповісти
в Украине же учителя зарабатывают значительно меньше. - Потому что: Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил ворюга из воровского кодлана Коломойского./ Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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04.08.2021 13:45 Відповісти
це суто російський склад мислення - порівнювати з тими, хто гірший.
але саме для себе воно, падло ригівське, тягнеться до того, де краще.
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04.08.2021 13:46 Відповісти
По зарплате учителям нам бы сразу до Гондураса дотянуться.Там 1000 ЕUR в среднем.

http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=96&loctype=1&job=50&jobtype=1
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04.08.2021 13:46 Відповісти
Дайте Шкарлету кто-нибудь селедки..... пусть, наконец-то, угомонится...... а то, что ни скажет - такой упоротый бред, что на голову не налазит.....
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04.08.2021 13:48 Відповісти
А может не стоит равняться в зарплатах на Африку?
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04.08.2021 13:50 Відповісти
" По словам Шкарлета, бюджет - не резиновый. (с)
Есть еще и :
Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8809
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04.08.2021 13:51 Відповісти
а еще есть страны, где шкарлеты метут улицы...Там, правда, народы поумнее, но то таке...
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04.08.2021 13:52 Відповісти
сраний міністр навіть не знає, чи знати не хоче зарплату вчителя.
чому атомну електростанцію обслуговують лише професіонали свого діла які навчалися і мають відповідну кваліфікацію, а міністр чи депутат, будь-який чиновник ні.
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04.08.2021 13:56 Відповісти
На Луне учителя не получают ничего, и Луна с орбиты не сошла.
Не всё так плохо, - намекает Шкарлет.
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04.08.2021 13:56 Відповісти
А есть немало стран, где учителя получают в десятки раз больше!
И ученики получают знания не "как заплатили учителям".
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04.08.2021 13:58 Відповісти
Есть страны, где всего на всего 2000$ получают?
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04.08.2021 13:58 Відповісти
молодчага *******... правильно говорит... и даже верно... если в Украине учитель зарабатывает 5 тысяч гривен, а в Кувейте - 2 тысячи... кувейтских динар, то оконечно... ведь, 5 тысяч всегда больше 2 тысяч... но вот немного выходит непонимание в долларах... 5 тысяч гривен - немного меньше 200 долларов, а 2 тысячи динар - всего лишь 6 тысяч 600 долларов...
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04.08.2021 14:03 Відповісти
шкарпет гандонович а какая у тебя зарплата ???
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04.08.2021 14:06 Відповісти
Как поднять цены на электричество - В ЕС цены выше Как на продукты - В ЕС цены выше Как учителям - Почему вы берете Литву Есть страны где учителя получают намного меньше. Двойные стандарты...Когда уже это шапито канет небытие...
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04.08.2021 14:07 Відповісти
Учителя, в свою очередь, как платят, так и учат. Вот откуда 75%. Впрочем управлять подобными удобно.
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04.08.2021 14:07 Відповісти
Збсь, скуа. Тобто вчителі тепер можуть радіти, що у Кіт-д'Івуарі, Мозамбіку чи десь іще в районі пустелі Цукру ще гірше. Про $4000 для кожного шкраба вже не йдеться?
...
А як дисали... Як дисали! 😜😜😜
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04.08.2021 14:12 Відповісти
а тим часом вчитeл на канiкулах мотають у Польщу на заробiтки як бeздипломники
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04.08.2021 14:15 Відповісти
Дурачок. Мне мама еще сорок лет назад говорила: "Сынок, если Вова учится на двойки, это не значит, что ты должен свои четверки этим оправдывать."...
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04.08.2021 14:19 Відповісти
А есть страны где стеклянными бусами по старинке рассчитываются и что теперь?
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04.08.2021 14:21 Відповісти
Какая ложь ! Труд учителя во всех странах наиболее почётный и неплохо оплачиваемый. Потому у поступающих на педагогические факультеты западных вузов традиционно самый высокий IQ. Не в малой степени этому способствую закрепленные законом льготы- длительный двух или трёх месячный оплачиваемый отпуск каждый год. Годичный оплачиваемый отпуск после 6 лет класного руководства. Во многих странах иностранные языки преподают не только выходцы из Франции, Великобриании, Германии, Италии, Испании но и выпускники Сорбоны, Гарварда, Охфорда, Эколь Нормаль, и др. университетов. Редко в какой стране школьное образование пребывет в таком загоне как в Украине.
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04.08.2021 14:30 Відповісти
Этот недоумок сравнивает европейскую страну, коей является Украина с африканскими. Оооот молодець! Не на европейские ровняется, а на африканские. Зебилы, вы выбрали таких же ущербных идиотов, коими являетесь сами.
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04.08.2021 14:38 Відповісти
Надо равняться на лучших, а не на худших. Надо общаться с людьми, выше тебя по интеллекту. Шкарлет, иди в отставку. Ты неуч и бездарь.
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04.08.2021 14:40 Відповісти
Он наверное имеет ввиду зимбабве и уганду!!! Желание только одно разбить харю этому шкарлету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2021 14:45 Відповісти
Оно пытается доказать учителям что те ещё неплохо живут... ну так есть страны где люди в хижинах живут и где проблемы с водой....
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04.08.2021 14:45 Відповісти
А почему не посчитать европейское соотношение зарплаты учителя и министра ?
Вот тогда ясно, сколько должен получать Шкарлет.
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04.08.2021 14:51 Відповісти
В Европе министры ездят на велосипедах - Шкарлету вместо Мерседеса -
прищепку на штаны.
Даже две: одну на штатнину, и одну на матню - чтобы не забывал на чьи деньги жрёт.
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04.08.2021 14:56 Відповісти
В Нидерландах средняя ЗП учителей 1300-1700 евро. И это считается позорно мало, учителя регулярно бастуют. Интересный факт - Марк Рютте (нидерландский министр-президент, это как наш премьер с презом в одном флаконе) в свободное время подрабатывает учителем в обычной школе. Ведёт там уроки какието.
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04.08.2021 14:56 Відповісти
Ооооо! Мои congratulations учителям-электорату нашего бубищи
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04.08.2021 15:04 Відповісти
ПОЧЕМУ тарахтят ТОЛЬКО О зарплатах учителей А ВРАЧЕЙ ЧТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ЭТОЙ СТРАНЕ ????
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04.08.2021 15:06 Відповісти
Врачей нет - есть вымогатели.
Рекетёры, спекулирующие на людской беде.
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04.08.2021 15:16 Відповісти
Это имеет ввиду Буркина-фасо или Бурунди.Ну что не Зеленый руководитель то придурок
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04.08.2021 15:27 Відповісти
зато у нас одни из самых богатых олигархов, которые вышли из сцементировавшейся в 90-х прослойки бандитов и комуняк
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04.08.2021 18:08 Відповісти
Коммуняки - первые бандиты.
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04.08.2021 18:24 Відповісти
Тю. Есть страны, где людей едят.

Хорошо, ЧТО МЫ НЕ ОТСТАЕМ ОТ ОТСТАЛЫХ. Это просто прекрасно.
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04.08.2021 22:43 Відповісти
Читал как то, что людоеды предпочитают тех, кто НЕ потребляет алкоголь и табак. И помоложе. У нас таких вкусных мало
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05.08.2021 08:48 Відповісти
А почему этот шкарлет до сих пор министр?
Где расследование по кнопкодавству при его назначении?
Он не набрал 226 голосов! На каком основании он ворует "зарплату" из бюджета?
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05.08.2021 00:30 Відповісти
Лучше молчать...чем говорить!
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05.08.2021 08:25 Відповісти
 
 