Україна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна не відстає за показником розміру заробітної плати вчителів. За його словами, МОН працює над тим, щоб професія вчителя дійсно була високооплачуваною.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.
Під час інтерв'ю міністру не сподобалося порівняння зарплат учителів в Україні та Литві, де зарплата педагогів становить 1100 - 1500 євро на місяць. Також там педагоги раз на рік отримують премії - 100% від зарплати. А в Україні ж учителі заробляють значно менше. У відповідь Шкарлет зауважив: "Є країни, де вдвічі менше, ніж у нас отримують зарплати. І таких багато. Чому ми беремо Литву? Україна ж не відстає в заробітних платах учителів. Звичайно, хочеться більше, і ми працюємо над тим, щоб було більше".
Міністр освіти зазначив, що в 2020 році зростання зарплат учителів становило 8%, цього року воно також збільшилося на 20%, і ще майже на 9% зросте в грудні 2021.
Шкарлет додав, що престижність роботи вчителя він підтримує, і йому хочеться, щоб зарплати були більші.
"Об'єктивно освітня галузь просто дуже велика, мультиплікатор дуже складний. Якщо ми підвищуємо навіть на 1%, враховуючи ту кількість вчителів і шкіл, яка є, цей мультиплікатор спрацьовує на дуже великі кошти", - запевнив він.
За словами Шкарлета, бюджет - не гумовий.
"Є ще і медицина... Ніхто не очікував, що буде COVID-19. Це дуже великий виклик, на який потрібно багато коштів. А ще в нас війна йде... Ми ж країна, яка воює, і ми повинні берегти свої кордони", - підсумував міністр освіти.
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Такой даже в польше нет
- капуста ,гражданє ,не послєдній продукт
хотя мудрый пипл хавает
Зимбабве, Мозамбик, Нигерия, Сомали, Гондурас... не стоп, Гондурас вычёркивайте..
Сам себя успокаивает,что кто то ,где то получает меньше.
Зввсно, не 4000 у.є., але з голоду не помреш
І зп 7-10 тищ отримують мільони людей
І всіх цих людей треба робити заможнішими, чи давати можливість заробляти більше.
П.С. не курить, не пє і має власне житло
- А чия це яхта? - Та це одного з украiнських вчителiв. У них у всiх такi....
але саме для себе воно, падло ригівське, тягнеться до того, де краще.
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=96&loctype=1&job=50&jobtype=1
Есть еще и :
чому атомну електростанцію обслуговують лише професіонали свого діла які навчалися і мають відповідну кваліфікацію, а міністр чи депутат, будь-який чиновник ні.
Не всё так плохо, - намекает Шкарлет.
И ученики получают знания не "как заплатили учителям".
...
А як дисали... Як дисали! 😜😜😜
Вот тогда ясно, сколько должен получать Шкарлет.
прищепку на штаны.
Даже две: одну на штатнину, и одну на матню - чтобы не забывал на чьи деньги жрёт.
Рекетёры, спекулирующие на людской беде.
Хорошо, ЧТО МЫ НЕ ОТСТАЕМ ОТ ОТСТАЛЫХ. Это просто прекрасно.
Где расследование по кнопкодавству при его назначении?
Он не набрал 226 голосов! На каком основании он ворует "зарплату" из бюджета?