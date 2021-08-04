Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород"

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає, що за викрадення екссудді Чауса в Молдові необхідно дати нагороду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лещенко повідомив у коментарях до свого допису у Facebook.

Так, він вибудував ланцюжок у справі про втечу Чауса: "Чаус - Грановський - Федоров - ГУР МО - Плахотнюк - Порошенко".

Журналістка Христина Бердинських написала: "Це туди, а назад? З Молдови в Україну який ланцюжок?"

"Чауса вбили б у Молдові і ніхто б його не видав Україні. ... Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород", - відповів Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець



