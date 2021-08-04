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Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород"

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає, що за викрадення екссудді Чауса в Молдові необхідно дати нагороду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лещенко повідомив у коментарях до свого допису у Facebook.

Так, він вибудував ланцюжок у справі про втечу Чауса: "Чаус - Грановський - Федоров - ГУР МО - Плахотнюк - Порошенко".

Журналістка Христина Бердинських написала: "Це туди, а назад? З Молдови в Україну який ланцюжок?"

"Чауса вбили б у Молдові і ніхто б його не видав Україні. ... Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород", - відповів Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

Член Наглядової ради Укрзалізниці Лещенко про викрадення Чауса: Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород 01
Член Наглядової ради Укрзалізниці Лещенко про викрадення Чауса: Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород 02

Автор: 

Лещенко Сергій (505) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+24
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3315
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04.08.2021 13:38
+23
Зедебіли, ви неперевершені барани, бо привели до влади ось це.
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04.08.2021 13:38
+23
Как мило! Пересрать отношения с дружественной страной и дружественной властью и это при том, что этого можно было тупо не делать, просто дождавшись депортации! И еще медальку за это дать?
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04.08.2021 13:39
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З Лещенко мольфар та авторитет як з лайна сокира.
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04.08.2021 13:37 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

спокойно!
без паники!
это не родственник и даже не однофамилец украденного Чауса

просто ЗЕ-ля очень любит чаус
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04.08.2021 13:57 Відповісти
тобі, 73/43%-ному, видніше... ти ж там поруч....
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04.08.2021 17:32 Відповісти
Зє надивився штатівських бойовиків.
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04.08.2021 13:37 Відповісти
Лещенко сказочный еврейский до...бЪ им уже прописали срочно КМУ поменять и разогнать весь набсовет УЗ поскольку там собрались сказочные клоуны придурки и просто дебилы... интересно когда Лещь сбежит и его в такой способ доставят в Украину он будет кричать ксенофобия или холокост?????
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04.08.2021 13:42 Відповісти
как можно захолокостить персонажа с фамилией на -ко ?
нет уж, дорогой Лещен-ко, надо было всю жизнь ходить Зильбербрантом или Гольденштейном
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04.08.2021 14:00 Відповісти
Фішерман вихрестився і став Лещ енком
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04.08.2021 18:48 Відповісти
Зедебіли, ви неперевершені барани, бо привели до влади ось це.
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Вы несправедливы к зебилу Серлещу.
Это именно его заслуга в том, что Чауса привезли в Украину. Дизель-поездом "Кишинёв-Одесса". А Серлещ его в вагонном сортире всю дорогу сторожил.
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04.08.2021 13:49 Відповісти
Цепочка для Лещенко: от денег за "борьбу" с коррупцией и квазиеврооптимиста до пожирателя сотен тысяч, как члена (наблюдательного совета) и венца моральной деградации - "... за похищение экс-судьи Чауса в Молдове необходимо дать награду" . Что и говорить, "кто платит этому деятелю, тот и заказывает "музыку" ". Похоже, что зе-среда в очередной раз подтверждает на практике "подібне тяжіть до подібного".
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04.08.2021 23:25 Відповісти
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3315
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Сто процентов справедливое утверждение.
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Для баранов!
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04.08.2021 13:39 Відповісти
Что такое порохоботина,твоему фабриканту из липецка страшно?это хорошо.
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04.08.2021 13:41 Відповісти
Ти хоч розумієш сам що ти написав?
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Це ж Антоніо Страдіварі! А сусідом по палаті у нього Наполеон !
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04.08.2021 14:25 Відповісти
І чого це йому боятися?! Зеленого блювотиння! Йому просто огидно то й все!
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04.08.2021 13:46 Відповісти
Тупое животное! Ты бы других послушал, почитал...раз своих мозгов нет - его и так должны были депортировать!!! Но вместо этого:
1. испортили себе международный имидж правового государства
2. испортили отношения с первым за 30 лет дружественным Украине правительством Молдовы. (И насрали в рейтинг тому правительству, поскольку они топили за укрепления с нами связей, мы им - нате!)
3. сделали все будущие показания Чауса оспариваемыми, как полученные под давлением.
Потом все что он на Порошенко наговорил будет оспорено в суде и выиграно!!! Но вы потом будете ныть, что опять плохие судьи приняли несправедливое решение. А решение то будет именно справедливым и правосудным (ибо п.3)
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04.08.2021 13:51 Відповісти
ты понимаешь, какого уровня дегенераты сегодня захватили власть с помощью быдла73??? "спецслужбы привезли преступника". очкастое ******* и его пархатый кореш уже определяют преступник ты или нет. желаю дебилу, что бы тебя завтра спаковали менты, за изнасилование 2010 года, кинули на пресс хату, а ты признаешься во всем за 10 минут. соседи скажут -это заслуживает наград.
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04.08.2021 13:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489888, ви довбойоб?
хоча нащо я питаю, звісно ж - довбойоб.
внаслідок цього викрадення країна несе репутаційні втрати в світі, країна втрачає союзника в особі Санду, країною влаштовується дурний балаган між спецслужбами, який змушує Європу та Штати ще раз переглянути ставлення до українських інституцій, а для довбойобів все добре.
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04.08.2021 13:51 Відповісти
что ты баран? А, что кто то сомневался?
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04.08.2021 14:11 Відповісти
еще один подонок ,писать шо то думает , они знали за шо гонят на Пороха - иуды 21 века
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04.08.2021 13:38 Відповісти
Член Набсовета "Укрзализныци"
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04.08.2021 13:39 Відповісти
скоро просто сырожа член)
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Как мило! Пересрать отношения с дружественной страной и дружественной властью и это при том, что этого можно было тупо не делать, просто дождавшись депортации! И еще медальку за это дать?
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04.08.2021 13:39 Відповісти
Моссад за такі спецоперації вдома ніхто не ганьбить,наприклад. Кращі б наші всяких лугандонських шакалів викрадали, але поки що так.
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04.08.2021 13:48 Відповісти
И что "моссад" так делает, когда запрашиваемого ими преступника, им собираются и так отдать?! Уверен на 200% что нет!
Кроме того, чтобы тот же "моссад" кого-то выкрал, да и еще у дружественной страны, нужен серьезный повод - это долен быть серьезный преступник (как минимум террорист), а не судья-взяточник! Они не крадут всех подряд!!!!
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04.08.2021 13:57 Відповісти
ты родился дебилом, или курсы какие оканчивал?
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04.08.2021 14:12 Відповісти
В Трускавце наверное курсы заканчивал
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04.08.2021 14:18 Відповісти
Пнх плевок
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04.08.2021 14:18 Відповісти
Курва, скільки за пасасать?
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04.08.2021 14:59 Відповісти
Я тільки подругам даю пос*ать, так що сховай свої доляри,пасивний.
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04.08.2021 15:02 Відповісти
Дя? А на Цензорі ти що робиш, плятіна продажна під проксі?-висловлюєш свою громадянську позицію?)
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04.08.2021 15:07 Відповісти
Спецоперації, це коли викрадають злочинця з території, яку не контролюють союзники чи з ворожої території. Чауса і так мали депортувати до нас. Це не 'спецоперація', це зелене шапіто.
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04.08.2021 14:21 Відповісти
Ти ідіот?! Операції мосад мають юридичну основу.
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04.08.2021 14:59 Відповісти
А кто с кем пересрался и в чем это выразилось? И никакой депортации идёт речь, если не могут добиться экстрадиции его в Украину?
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04.08.2021 14:01 Відповісти
еще один полудурок, вы,что на свет лезите?
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04.08.2021 14:13 Відповісти
Во во тоже интересно откуда такие как вы вылазят без смысла и на свет. На чей свет лезите просветите?
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04.08.2021 15:18 Відповісти
Какие же вы все таки упоротые!
- Молдова отказала в убежище Чаусу, после чего он подал в суд, на этот отказ, суд отклонил этот иск. И Украина ожидала его экстрадиции, которая уже была сущей формальностью и счет шел на дни!
- по поводу с кем пересрались: Прикинь с Молдовой!!! Неожиданно, да? Выразилось это в том, что впервые после распада совка, у них НЕ проросийский президент (Мая Санду), она топила за более тесную связь с Украиной и ее полит сила набирала популярность. А дело было как раз ПЕРЕД ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ!!!! Она говорит, что надо дружить с Украиной и вместе бороться с Рашкой (им за Приднестровье, нам за Донбасс), а мы им говорим "А нам нужен этот судья, причем прямо сейчас и нам на вас насрать! Насрать на все международные договоры. Мы его просто выкрадем...". Как думаете это как то сказалось на рейтинге этой полит силы?! Хотя о чем это я ?! Вы и думать...
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04.08.2021 14:35 Відповісти
Какие же вы упоротые! Как у вас депортация превращается в эстрадицию, а экстрадиция в отказ в политическом убежище? Это все разные понятия и одно не означает другое.
Ну а если в вашем понятии посрались с Молдовой это ваши фантазии в комментах, то в нормальном мире это дипломатические ноты, отзывы послов и тд. А не совместные встречи, заявления и тд. Ну с последним согласен, думать это не ваше.
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04.08.2021 15:25 Відповісти
Ну, высказалось оно. Чё ж так противно стало?
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04.08.2021 13:39 Відповісти
Ага!!! Вижу схожие симптомы. Это радует...
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04.08.2021 13:42 Відповісти
Так! Надо сделать перерыв. А лучше выпить, в процессе перерыва. После заяв Арахамии эта болтовня Леща не очень опасна, конечно. Однако- на мозги действует. В сторону неприятия окружающей действительности.
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04.08.2021 13:40 Відповісти
Так и посадка самолета с Протасевичем тоже заслуживает наград
Кончита Вурст из трусов выпрыгивает чтобы с довольствия не сняли
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04.08.2021 13:40 Відповісти
сырожа понял, что скоро вылетит с хлебной должности и решил заделаться экспертом))
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04.08.2021 13:41 Відповісти
Цьому члєну набсавєта треба написати книгу "Як обісратися і не вдавати виду"
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04.08.2021 13:42 Відповісти
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко о похищении Чауса: "Раз наши спецслужбы привезли преступника в Украину, это заслуживает не порицания, а наград" - Цензор.НЕТ 3120
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Зебіл, безпробудний.
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Серж! Шо там с ремонтом шпал, стрелок, ж/д полотна ?
Как с возвратом и подачей порожних вагонов, их ремонтом ?
Окна в поездах помыли, туалеты привели в порядок ?
Короче, бери швабру и вперёд наводить порядок - обойдёмся без идиотских комментариев коррупционера !!!
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04.08.2021 13:43 Відповісти
Антикорупционер с квартирой за 7 лямов 😁😁
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04.08.2021 13:45 Відповісти
Чаус злочинець?. А отримувати народні гроші, за назву " член", не за роботу, не за ідеї, які приносять державі, людям вигоду, сумління не мучить?
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04.08.2021 14:15 Відповісти
Зеленый таракан Лещенко бреше как и его Украинская типа правда.
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04.08.2021 13:46 Відповісти
он забыл, что только суд определяет преступника. для засРашки преступники все, кто поддержал Майдан. значит имеют право выкрасть любого. "железнодорожник по вызову" не понимает смысловой нагрузки. власть идиотов.
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04.08.2021 13:50 Відповісти
Кстати Укр. правду уже пора переименовать в Зеленую правду.
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04.08.2021 13:52 Відповісти
Сірожа у нас у всі дірки затичка.Треба ж якось перед хазяями вислужуватись.Яке воно гидке .
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04.08.2021 13:46 Відповісти
😁 самолайк Зевлалі зараховано. Лєщ, смали ще😁😁😁
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04.08.2021 13:48 Відповісти
Корисний ІДІОТ)))
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04.08.2021 13:48 Відповісти
нужно брать пример с израиля. любым способом, под любым предлогом, хоть по запчастям, преступник должен предстать перед судом государства.
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04.08.2021 13:49 Відповісти
Ага, *****, особенно когда этого, возможно преступника, через 2 недели и так экстрадируют в Украину. Ты б, Юра, не нес куйни, лучше космонавтом прикинься и не отсвечивай.
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04.08.2021 14:17 Відповісти
Сегодня гидрант назначил Чауса главой Черниговской обладминистрации.
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04.08.2021 13:50 Відповісти
А какие, валенок, спецслужбы - ваши?
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04.08.2021 13:51 Відповісти
Этот Член Набсовета уже явно перегибает палку в своем раболепии перед найвеличнейшим. Переплюнул даже Люсю Арестович, готовую принять в любой позе и в любых количествах
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04.08.2021 13:51 Відповісти
А чому Укрзалізниця у дупі??
тому шо за нею наглядають такі
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко
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04.08.2021 13:51 Відповісти
Гни..да, займись своєю справою за котру ти отримуєш статки....
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04.08.2021 13:51 Відповісти
Ахахаха)))может бабе с бородой теперь медаль дать за такой жирный слив зекрысы -а чё ,заслужил
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04.08.2021 13:53 Відповісти
Член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко .......

------------------------------------------------------------------------
Раз в "Укрзализныци" процветает коррупция и многомиллиардные убытки, то ты Лещенко, как член наблюдающий за всем этим, заслуживаешь не высокой зарплаты, а уголовного дела
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04.08.2021 13:57 Відповісти
Зелені нівелюють поняття законності.
І думають, що то тільки їм так можна.
А як виявлять у себе в дупі гранату без чеки, то зрозуміють, що десь були не праві.
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04.08.2021 13:57 Відповісти
арахамия какая то
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04.08.2021 13:58 Відповісти
критиковать систему нужно только до той поры - пока ты вне её ... а сейчас нужно целиком и полностью её поддерживать и восхвалять ...молодец лёшинька , далеко пойдёшь
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04.08.2021 14:03 Відповісти
лЄщенко ти ІДІОТ, от коли б з параши вивезли, тоді так, можно і нагородити, а коли з дружньої країни і яка не дуже то і захищала цього дебіла то це кримінальна справа!!!! І
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04.08.2021 14:06 Відповісти
собственно, бородатая серлещ никогда не скрывала и не оспаривала свою врожденную тупость
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Представляю, если ьы подобное было при Порохе, то вот это уе.ще уже бы с протестами выходило к Администрации президента с протестами против похищения людей
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04.08.2021 14:09 Відповісти
Если бы я сидел на такой же президентской зарплате, как у серёжи_квартиру_подарили, я бы тоже нёс такую же чепуху.
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04.08.2021 14:12 Відповісти
Мне не важно мнение человека, который получает ежемесячно взятку в виде зарплаты в УЗ.
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04.08.2021 14:13 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27058164.html Овець стрижуть двічі

Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород" - Цензор.НЕТ 4302

Мені було цікаво, який саме концерт буде на День Незалежності?
Тому, що концерт в цей день - це безумовно добре.

Відповідь на це питання я отримав вчора. Норм концерт, в основному. Хоча "перли" туди вмонтовані.
Назва нічого так навіть. Незрозуміло але, типу, креативно.

І головне, зі змістом - «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни» Причому, ДНК вони розшифровують саме як як "день незалежності країни". Правда свято називається - День Незалежності України. Так що з абревіатурою не склалося. Або просто не хотілося зайвий раз Україну згадувати?

Але це все дрібниці. Мені була цікава форма, в якій буде концерт. Я чекав грандіозного "оупен ейр", і думав - де ж вони розмістять цю величезну сцену з майданчиком для десятків тисяч людей?

Все виявилося простіше. Буде ще крутіше. В "Олімпійському". За гроші.



В принципі, я згоден, що за все в цьому житті треба платити. Бо за поглядами я скоріш республіканець.
Якби не одне але.
Анонсована сума витрат на свято - плюс-мінус п'ять мільярдів грошей платників податків. Тобто, за все це ми вже заплатили, начебто?

Чи ні? Я вже якось плутаюся.
Хоча стригти вівцю двічі - це теж гарна традиція. Вовни практично не дає. Але вівцю до покірності привчає.
Піпл схаває.

UPD: Подивився на касу дійства. Це називається не "квітки". Це називається "благодійний внесок". У найдешевшу фан-зону благодійний внесок складає 800 гривень. Далі - як завжди по ціні місць і зон.
І все. Свято за 5 млрд не для всіх. Тіко для благодійників.
https://www.facebook.com/GlibBabich/posts/356703296030902 Гліб Бабіч
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04.08.2021 14:16 Відповісти
как глубоко лизнул аж до гланд достал денежная повия
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04.08.2021 14:25 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Карьера Лещенко в "Укрзалізниці" заканчивается. Впрочем не у него одного.
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04.08.2021 14:26 Відповісти
Вот тепеоь видно не вооруженным глазом, лещенко и его рашистка подруга, конченные мрази.
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04.08.2021 14:28 Відповісти
лещенко мразь
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04.08.2021 14:29 Відповісти
вот ето уменіє лізать! учітесь і завідуйтє
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04.08.2021 14:36 Відповісти
Ну, значить і те, що спецслужби Білорусі (або росії) зробили з Шишковим у Києві (поки СБУ няньчилась з чаусом) - теж заслуговує нагород. За логікою сирьожи
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04.08.2021 15:06 Відповісти
Ідіот,пля...
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04.08.2021 15:31 Відповісти
Если б был учебник про гнид то Лещенко был бы там на обложке.
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04.08.2021 15:35 Відповісти
Країна з заповідником неляканих ідіотів. Чи то Арахамія про Китай, то ЗЕ з питанням до Байдена про НАТО, або Кравчук про варіант східного курсу України і безліч подібних прикладів. І нарешті Лещенко, зі своїм перлом про спецслужбу. Це вже невтішний діагноз зеленій владі, або частині народу, який це лайно обрав.
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04.08.2021 16:24 Відповісти
Але і бовдур ..... далі без коментаря.
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04.08.2021 16:40 Відповісти
І зебіл і дебіл,все це лещенко.
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04.08.2021 17:23 Відповісти
Боже, яке убоге, тупе, зелене чмо, дурість аж і пре, як з усіх зеДебілів.
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04.08.2021 17:30 Відповісти
Адміни!
У нас тут і без серлеща на форумі вистачає зедлених долбодятлів !
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04.08.2021 17:31 Відповісти
Пане Цап, його б всерівно депортували б, навіщо влаштовувати цирк з викраданням, це ж не Цемах.
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04.08.2021 17:45 Відповісти
Сирожа, якщо ти читаєш цей коментар, так знай, ти не просто дебіл, ти Дебіл з великої букви, ***...
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04.08.2021 18:54 Відповісти
Серьожа через наглядову раду УЗ отримує плату за те , що обсипає ПОРОХА брудом та підтримує Зе. .ЦЕ- "узаконена" корупція . Ось він підтримує і Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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04.08.2021 20:55 Відповісти
Член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко про викрадення Чауса: "Якщо наші спецслужби привезли злочинця в Україну, це заслуговує не осуду, а нагород" - Цензор.НЕТ 4278
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04.08.2021 21:29 Відповісти
От же ж тарган в окулярах.
Розповідай з ким Укрзалізницю розпиляв краще, поки слідчий не почав під протокол розпитувати.
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04.08.2021 23:18 Відповісти
Не люблю ПА, потому лизать буду даже клоуна
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05.08.2021 10:50 Відповісти
 
 