Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Якби вибори до парламенту відбувалися наприкінці липня, до парламенту пройшли б 5 партій. Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (20,2% серед тих, хто визначився з вибором) і ПЗЖ (18,3%) (різниця в межах статистичної похибки). Далі йдуть з приблизно однаковою підтримкою (у межах похибки) "Батьківщина" (16%) і "ЄС" (14,2%). Понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%), а "Українська стратегія Гройсмана" наближена до нього (4,7%). Порівняно з червнем підтримка топпартій змінилася в межах похибки", - йдеться в дослідженні

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0%, - опитування "Рейтингу"

24 липня - 1 серпня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.