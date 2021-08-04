Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.
Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Якби вибори до парламенту відбувалися наприкінці липня, до парламенту пройшли б 5 партій. Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу" (20,2% серед тих, хто визначився з вибором) і ПЗЖ (18,3%) (різниця в межах статистичної похибки). Далі йдуть з приблизно однаковою підтримкою (у межах похибки) "Батьківщина" (16%) і "ЄС" (14,2%). Понад прохідний бар’єр набирає також "Сила і честь" (6,3%), а "Українська стратегія Гройсмана" наближена до нього (4,7%). Порівняно з червнем підтримка топпартій змінилася в межах похибки", - йдеться в дослідженні
24 липня - 1 серпня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.
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Аахаха БЮТ 16%))) Это анекдот) как и 20% Слуг Урода
она не болеет за Украины, ей срать на всех и вся, ради своего достояние вернет украинцев путину снова лишь бы на газе греть руку. она не волонтерит, ей не важна эта война и вообще между выборами ее не слышно и не видно, ибо живет в свое удовольствие и за год до выборов снова начнет на камеру сорочку рвать... вы просто обычные дауны, кто голосует за зельку, юльку и смешков разных на зп у ахметова...просто стадо которому достаточно включить телевизор с правильными словами от ведущих, ноль критического мышления, даже помоему не просто ноль а минус ноль
и я вообще ржу с тезиса что юлька будет бороться во втором туре с рыгами мертвечука)))) обое рябое туда не пройдут, вопрос будет стоять только вернется ли Порох и адекватность на банковую или так и будем смотреть сериальчик в реале от молодого зелукашеску
Ты и тебе подобные обычная быдломасса которую каждые выборы подкупают гречкой и обещаниями почти бесплатной комуналки. Обещаниями Карл! почему то в раде она орет только про землю имея свои дела в этой сфере, за газ и твою комуналку ее фракция и она вспомнят только перед следующими выборами. днище необразованное
Динозаври в перемішку з троглодитами, пітекантропами, гомункулами і клоунами
Не переймайтеся - це не соцопитування, це замовлена БРЕХНЯ!
Це сумєрєчниє ідіоти, генетичні деграданти. Подобається жити на Росії? Так вперед, виїзжайте з України і допомагайте підніматися з колін матушкє-расєє. Але ні, це бидло на 100% знає, що на Росії - ЖОПА! І жити у тієї ЖОПІ під назвою Росія, вони не бажають.
Така поведінка притаманна генетичним деградантам!
или "по-диджиализийному*-2.0
Зокрема, за червень побільшало українців, які вважають, що справи країни йдуть у неправильному напрямку. Якщо раніше такої думки дотримувались 64%, то тепер так вважають вже 68,7% опитаних.
Лише 16,1% українців вважають, що у державі все відбувається правильно. Хоча ще місяць тому цю думки підтримували 20%.
От навіщо така брехня? Які 20% за "Слуг народу"? Які 14% у "ЄС"? Суцільна БРЕХНЯ! Чим нижче рейтинг Зеленського, тим більший відсоток йому малюють. Чим вище рейтинг Порошенка, тим нижчий відсоток йому малюють. Ось і вся так звана "соціологія". Багато інтернет-ресурсів проводять свої власні соцопитування - практично усюди перемагає Порошенко!
Видимо нехило *********** БАБЛА ОТСЫПАЛИ!