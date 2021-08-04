СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики і забезпечити безумовний захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну протягом останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв'язку з їхньою політичною чи громадською діяльністю.

Про це повідомляють на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, повинен отримати спеціальний і надійний захист. СБУ і МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.

У повідомленні наголошують, що зараз уже визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали проводити оцінку ризиків і здійснювати охорону.

"Це рішення прийнято у зв'язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для багатьох білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова - політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України", - йдеться в повідомленні.

На сайті глави держави також наголошується, що президент чекає всебічного розслідування всіх обставин загибелі Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного і достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції про прогрес слідства у цій справі.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.