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Новини
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СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський

СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики і забезпечити безумовний захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну протягом останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання у зв'язку з їхньою політичною чи громадською діяльністю.

Про це повідомляють на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, повинен отримати спеціальний і надійний захист. СБУ і МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - зазначив Зеленський.

У повідомленні наголошують, що зараз уже визначено перелік громадян Білорусі, щодо яких вже почали проводити оцінку ризиків і здійснювати охорону.

"Це рішення прийнято у зв'язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для багатьох білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова - політичного активіста з Білорусі, який проживав на території України", - йдеться в повідомленні.

На сайті глави держави також наголошується, що президент чекає всебічного розслідування всіх обставин загибелі Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного і достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції про прогрес слідства у цій справі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Білорусь (7925) Зеленський Володимир (23715) МВС (3500) СБУ (12786) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+10
Лучше бы не обещал. Теперь за беларусов реально страшно стало.
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04.08.2021 14:10
+9
Оманський брехун.
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04.08.2021 14:10
+8
СБУ при Грицаке: Получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, выделяет ему охрану, проводит спецоперацию, вскрывает сеть из организатора и заказчика, выясняет, что хотели убить еще сорок человек, дает охрану тем из них, кто хочет, полтора года прячет в бункере основного кандидата на ликвидацию.

СБУ при Баканове: получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, говорит: ну, вы аккуратнее там. Лишает охраны предыдущего беженца, выселяет его из бункера. Тот бежит из страны дальше. До кучи сливает вагнеровцев, похищает человека в Молдове и расстреливает машину главного диверсанта, ликвидировавшего Гиви и Моторолу.

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/434407/sortby/date

Источник: https://censor.net/ru/b3280738
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04.08.2021 14:18
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04.08.2021 14:10 Відповісти
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (с) Митець
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04.08.2021 14:14 Відповісти
СБУ при Грицаке: Получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, выделяет ему охрану, проводит спецоперацию, вскрывает сеть из организатора и заказчика, выясняет, что хотели убить еще сорок человек, дает охрану тем из них, кто хочет, полтора года прячет в бункере основного кандидата на ликвидацию.

СБУ при Баканове: получает информацию, что на территории Украины хотят убить беженца от диктатуры, говорит: ну, вы аккуратнее там. Лишает охраны предыдущего беженца, выселяет его из бункера. Тот бежит из страны дальше. До кучи сливает вагнеровцев, похищает человека в Молдове и расстреливает машину главного диверсанта, ликвидировавшего Гиви и Моторолу.

https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/434407/sortby/date

Источник: https://censor.net/ru/b3280738
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04.08.2021 14:18 Відповісти
Лучше бы не обещал. Теперь за беларусов реально страшно стало.
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04.08.2021 14:10 Відповісти
беларуские кэгэбисты сдавайтесь! раз, два! все, проблема решена
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04.08.2021 14:10 Відповісти
Оманський брехун.
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04.08.2021 14:10 Відповісти
сбу обеспечет что ..? они уже забыли что это , всё в трудах , в комерции , в бабле , как вообще такое возможно при наличии кучи народа в этой сбу - на територии нашей страны действуют , убивают спецслужбы другого государства ...баканову маршала присвой , ущлёпок
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04.08.2021 14:11 Відповісти
сказки
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04.08.2021 14:12 Відповісти
слова негодяя, который обвинил в убийстве людей и отправил гнить в тюрягу,
зеленский скот на прикорме у охметова
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04.08.2021 14:13 Відповісти
Боюсь, что на прикорме у Путина!
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04.08.2021 16:27 Відповісти
А украинце кто защитит от безграмотных зеленых большевиков?
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04.08.2021 14:15 Відповісти
что всех белоруссов в СИЗО? Эти могут((
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04.08.2021 14:16 Відповісти
Тут вроде как Антона Геращенко- тавой. То есть- сняли. Кто ж теперь этих белорусов защитит???
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04.08.2021 14:18 Відповісти
И ещё интересно: заместителя Шишова почему на три года въезда в Украину лишили??? Погранцы ссылаются на какие-то секретные СБУшные инструкции. Что-то странностей добавляется... Кстати, сегодня об убиенном- ни слова, в отличие от вчера.
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04.08.2021 14:21 Відповісти
Краще допоможіть їм виїхати кудись в Росію, у нас своїх ватників досталь
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04.08.2021 14:24 Відповісти
У меня вопрос: а нафига все эти белорусы в Украине? Пусть борются в бацкай у себя. Слабо? Могут только шарики в небо запускать? А Украина должна на них выделять ресурсы, обхаживать, заботиться,так? Вы сначала разверните партизанский фронт у себя, а потом просите помощи из Украины
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04.08.2021 14:24 Відповісти
А нафига ты в Украине? И, вообще, на Земле?
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04.08.2021 16:28 Відповісти
Чого тими недоопозиціонерами опікуватись взагалі, хай валять в Польщу чи Прибалтику. Можуть і на рашку їхати, спитайте у любого з них "чий Крим" то почнуть "бекати-мекати" і очі опустять та розкажуть про братські народи.
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04.08.2021 14:24 Відповісти
Вагнергейт в помощь... Сябры! Вы так надеялись на защиту в Украине и это сближает нашу борьбу с рашофашистами. Но безопаснее Вам будет в Европе, пока нашим зеледентом руководит тупин.
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04.08.2021 14:26 Відповісти
Та да! Эти - точно обеспечат!
Кстати, семью ишака охраняют люди каломойши...
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04.08.2021 14:30 Відповісти
Теперь их точно переловят, без защиты еще был шанс на спасение.
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04.08.2021 14:31 Відповісти
Може ще й скаже "Під особистий контроль"?!
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04.08.2021 14:31 Відповісти
Излишне, и так понятно, что "гиблое дело" будет.
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04.08.2021 20:39 Відповісти
Яке ж воно тріпло.
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04.08.2021 14:32 Відповісти
Курва, а ЛОВИТЬ белорусских КГБешников НЕ ПРОБОВАЛИ?!!
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04.08.2021 14:36 Відповісти
Слава Богу хоть "под личный контроль" не взял,тогда точно был бы кирдык,хотя и сейчас беларусским оппозиционерам особо радоваться не стоит ,лучше надейтесь сами на себя.
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04.08.2021 14:40 Відповісти
забув сказати: "беру під особистий контроль"
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04.08.2021 14:46 Відповісти
Убийцы из ФСБ России и КГБ Беларуси свободно убивают людей в Украине (Шеремет, Окуева, Шишов), а СБУ и МВД прикрывают беглого взяточника-судью. Считаю что часть вины за убийство Шишова лежит на Зеленском. Именно из-за его комплексов все силовые ведомства, кстати подчинены именно ***********, заняты одним - поиском компромата на Порошенко, а агенты кремля в Украине чувствуют себя как рыба в воде.
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04.08.2021 14:48 Відповісти
Теперь белорусам надо быть вдвое осторожными если знать кто их охраняет!!!!!!
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04.08.2021 14:53 Відповісти
О, Вовочка взяв ситуацію під "особистий контроль" - пора білорусам тікати з України. Або писати заповіти.
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04.08.2021 15:01 Відповісти
охранять будут боцманята? Пускай беларусы бегут, пока не поздно
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04.08.2021 15:04 Відповісти
будет как с Журавлем...
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04.08.2021 15:06 Відповісти
Вы верите этой Монике Оманской ?Раньше ФСБ хозяйничило у нас как у себя дома ,а теперь и белорусское КГБ .С чем Вас и поздравляю
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04.08.2021 15:22 Відповісти
Українця Семенченка фсбу запроторило у тюрму на замовлення лукашистів, і підхуjловники радіють.
Тим більше білорусам в Україні ще більш небезпечно.
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04.08.2021 15:40 Відповісти
Они и стакан теплой мочи не смогут защитить.
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04.08.2021 16:39 Відповісти
ОБЕСПЕЧАТ как с выродками вагнера --- позвонит и насявкает бульбогэбэшникам --- ГДЕ КОГДА И В КАКОЕ ВРЕМЯ --- потом скорчит невинное ***** перед масейчук-********** --- и вуаля ваши не пляшут . я думаю это не наше сбу там замешано --- это не наша спецоперация ---- косит под дурика как в квартале . ну и нормально --- зебуины пока хавают
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04.08.2021 16:39 Відповісти
а может Бубочке отвести СБУ и МВД в казармы, дабы не провоцировать ?
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04.08.2021 17:05 Відповісти
Да вообще этих оппозиционеров пускать в Украину не надо. А то это для них может быть билет в один конец. У нас тут бегает тактическая группа, то-ли КГБ, то-ли ФСБ. А после того, как Зеленскому в Омане Патрушев прочистил дымоход, никто их охранять не будет.
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04.08.2021 17:09 Відповісти
Свою усю охорону віддай разом з кортежами !
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04.08.2021 17:16 Відповісти
Нет ни одного комментария от министра МВС.
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04.08.2021 17:31 Відповісти
нехай для початку хоча б вбивць знайдуть, а тоді будуть про безпеку триндіти.
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04.08.2021 17:32 Відповісти
СБУ - это бывшее КГБ Украины и там завербованных Россией пруд пруди! Лучше в Польшу валить, кому угрожает опасность.
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04.08.2021 20:28 Відповісти
СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4000
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04.08.2021 20:53 Відповісти
СБУ і МВС забезпечать додатковий захист білорусам, яким може загрожувати небезпека, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6933
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04.08.2021 21:23 Відповісти
 
 