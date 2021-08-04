УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9266 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада-2020
30 556 181

Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг завоював золоту медаль Олімпійських ігор-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Суперником українського борця був спортсмен з Угорщини Віктор Лорінц. Беленюк раніше провів із ним вже десяток поєдинків за свою кар'єру.

Українець переміг угорця з рахунком 5:1 і приніс збірній України першу золоту медаль на Олімпійських іграх-2020.

Раніше Беленюк ставав срібним призером Олімпійських ігор-2016.

Нагадаємо, раніше український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо в категорії до 67 кг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Борець Насібов завоював срібло для України на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Олімпіада (687) боротьба (84) Беленюк Жан (59)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+83
Нарешті, перше золото. Молодець Беленюк
показати весь коментар
04.08.2021 14:43
+29
Ну слава Богу!!!
Первуое золото вымучили!!!))
Теперь на Хижняка надежда в боксе!!!!
показати весь коментар
04.08.2021 14:45
+25
Подоляк вже малює постік для сторінки ОПи в соцмережах про мудру, керівну роль преЗедента та партії у підготовці "слуги" Беленюка до олімпіади.
показати весь коментар
04.08.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну нарешті хоч один козак у нас є.
Дарма що засмаглий
показати весь коментар
04.08.2021 15:37 Відповісти
Золотой наш!
показати весь коментар
04.08.2021 15:56 Відповісти
не золотой, а ЗЕ-льоний (=смердючий)
показати весь коментар
04.08.2021 16:09 Відповісти
Дальтоники. Черный он, черный.
показати весь коментар
04.08.2021 16:33 Відповісти
чорний зелений, або зелений чорний, чи як там каже їній головзебіл "какая газніца".
показати весь коментар
04.08.2021 17:28 Відповісти
это тебе не сопли по клаве размазывать ! Человек стал самым сидьным борцом в мире в своей весовой, мозги включай шмаркля тупая
показати весь коментар
04.08.2021 18:48 Відповісти
Жан молодець і точно не москаль!
показати весь коментар
04.08.2021 16:00 Відповісти
таки не москаль:
"Допанувалась Україна до самогомо краю,
Свої діти гірше ляха москаля розпинають..."

слідкуй за госуванням цього "не-москаля" ЗЕ-лього у Раді
показати весь коментар
04.08.2021 16:12 Відповісти
Що з вами Люди перемогла людина за УКРАЇНУ Чому ви сретесь
показати весь коментар
04.08.2021 16:15 Відповісти
тому що завтра ця "людина" буде голосувати ПРОТИ України
показати весь коментар
04.08.2021 16:31 Відповісти
а что ты сделал для Украины сегодня???
показати весь коментар
04.08.2021 18:49 Відповісти
А ти що зробив москалику?
показати весь коментар
04.08.2021 20:41 Відповісти
Мишкевич тільки гидоту пише, видно засланий.
показати весь коментар
05.08.2021 05:55 Відповісти
займався би він спортом, а не серіальчики дивився в раді, то й срачу не було. виграв - молодець.
показати весь коментар
04.08.2021 17:30 Відповісти
справжний козак --- витаемо . поздоровляемо ---- трычи СЛАВА БЭЛЭНЮКУ --- ДЯКУЕМО
показати весь коментар
04.08.2021 16:29 Відповісти
Чтоб было больше золотых медалей, нужно больше негров в нашей сборной
показати весь коментар
04.08.2021 16:39 Відповісти
..тільки, зебіл, пам"ятай, тут нема аж ніякого Великого Борцівництва від Зелі Найвеличнішої.. вона тут - ну ніяким боком..
Беленюку - респект..
показати весь коментар
04.08.2021 16:42 Відповісти
Жан красавчик.
показати весь коментар
04.08.2021 17:07 Відповісти
А головне -- говорить українською, патріот. Герой молодець!
показати весь коментар
05.08.2021 05:58 Відповісти
Цей чорношкірий вже ляпнув що збирається "займатися політикою". Ну от кого він представляє в ВР? Чорношкірих? Та їх, дякувати Богу!, по пальцям в Україні можна порахувати. Ну добре! Хрін з ним що чорний, але те що він повний ідіот і недорозвинутий в усіх відношеннях окрім мязової маси якось напружує. Дурні в політиці дуже дорого обходяться! Особливо екс-спортсмени... Хтось може за нього на Олімпіаді вболівав? Ні. Якось ніхто його з чимось українським не повязує. Ну живе тут бо його мати біла мати злягалася з неграми... Хто за нього голосував? Теж ніхто - ЗЕгенерат засунув в свій список і тепер видає йому конверт з краденим баблом за натискання на кнопки. А що він ще може робити? Дрочити як Ківа?, жерти як Геращенко?, хизуватися як дебіл Вірастюк?, купити дисертацію щоб довести що він не дурень і стати міністром освіти?...
показати весь коментар
04.08.2021 17:30 Відповісти
Ти дебіл
показати весь коментар
04.08.2021 19:57 Відповісти
Ти гірше! - спадковий, генетичний дегенерат як і вся "зелена банда слуг" разом з "опзж" та "зажиддям".
показати весь коментар
04.08.2021 20:13 Відповісти
фига се. я думал он теперь только кнопки в верховной раде нажимает. красавчик. молодчина!!!
показати весь коментар
04.08.2021 17:36 Відповісти
слава Богу! до слез
показати весь коментар
04.08.2021 18:37 Відповісти
По настоящему чемпионский уровень, без шансов для соперников!
показати весь коментар
04.08.2021 18:45 Відповісти
Читаю и удивляюсь, нет уже не удивляюсь сколько дибилов в нашей стране! ахаххаха и вы дауны хотите мордор победить!!! Человек тратит свое здоровье, борется с травмой, прославляет мою Украину! А что вы клавишные питоры сделали для Украины???
показати весь коментар
04.08.2021 18:52 Відповісти
Оце Ураінець!!! Браво
показати весь коментар
04.08.2021 19:13 Відповісти
Наша ВР - лучшая в мире, млять! В каком парламенте еще вы найдете олимпийского чемпиона? Свежего, причем!
показати весь коментар
04.08.2021 19:49 Відповісти
Причому тут ВР ? Аби какнуть. Декому не подобається, що взяв золото для України з рахунком 5-1 ? Чи станцював гопак на емоціях? Це тільки ворогам, як серпом по яйцях.
показати весь коментар
05.08.2021 06:04 Відповісти
сам ты не украинец. Чистый украинец этот мужик. Национальность это твое детство, корни, язык, обычаи, а не цвет кожи или форма лица. Достали уже со своим примитивизмом допещерным - судить о человеке по внешности.
показати весь коментар
04.08.2021 21:21 Відповісти
Українці краще вийти заміж за будь-якого нацмена, аби не за москаля.
показати весь коментар
05.08.2021 06:10 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, а якщо наприклад українці з Канади або З'єднаних Стейтів Ґамерики варять борщ із інгредієнтів виробництва відповідно Канади чи ЗСҐ - то це в них не український, а квебекський або техасський борщ?
Оце так кулінарний пердімонокль! 🧐😲
показати весь коментар
04.08.2021 22:20 Відповісти
Нагадав анекдота в тему.
Рік 1970-й. Одна сільська дівчина поїхала до столиці по закінченні школи. За рік вернулась додому, лишивши татові з мамою малюка. Чорненького. І знову щезла.
Років за 20 вертається додому. Бачить картину. Двометровий чорний амбал спритно косить сіно. Роботи йому лишилось трошечки. Тато біля комори перебирає інструменти в ящику. Виходить мама з кухні:
- Василю, борщ їстимеш?
Амбал:
- Ні...
Тато:
- Ну, вибачай, бананів у нас нема...
показати весь коментар
04.08.2021 22:45 Відповісти
І ще одеська класика:

1903 год. Одесса. По Дерибасовской идет Моня и видит - в доме 13 открылся публичный дом. Моня заходит туда и видит - на столике лежит порнушка, а поверх стоит ценник: негритянка - 30р индианка - 20р русская - 10р Почесал Моня затылок и обращается к мадам:
- Послущайте меня, я бедный еврей, у меня всего 3 рубля. Но... я хочу...
- У нас все для клиентов - я вас лично обслужу...
1933 год. Одесса. По Дерибасовской идет изрядно постаревший Моня и видит - в доме 13 открылась швейная артель. Вспомнив молодость, Моня зашел туда.
Смотрит - весь бывший персонал дома терпимости тихо сидит и шьет передники.
- И здравствуйте, - обращается Моня к председательнице артели, - вы меня таки не узнаете?
- Как же, как же, я вас помню, вы - Моня, - председательница радостно и громко зовет: - Абрам! Абраша! Иди мне сюда скорее! Твой папа пришел!
Из подсобного помещения выходит здоровенный жлоб и молча бьет Моню по морде.
- За что?! - орет Моня, приходя в себя.
- За то, что ты за 3 рубля сделал меня евреем!
- Идиот! Будь у меня тогда 30 рублей, ты был бы негром!
показати весь коментар
04.08.2021 23:04 Відповісти


Точно, класика.
показати весь коментар
04.08.2021 23:40 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2021 04:37 Відповісти
твої - кацапські свині
показати весь коментар
04.08.2021 23:30 Відповісти
Ото ти дурне ...
Аж гидко.

Ще й Україна написав з маленької літери.
Іди головою побийся об стіну ! Тільки добряче. Не один раз. Хай попустить.
показати весь коментар
05.08.2021 01:21 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !!ПАТРІОТ !! ТРУДІВНИК !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
показати весь коментар
04.08.2021 20:45 Відповісти
Молодец!
показати весь коментар
04.08.2021 21:20 Відповісти
Ну нарешті золото! Аж легше стало.
І так, той рідкісний випадок, коли депутат СН прославився дійсно доброю справою, а не лютим трешем.
Вітання, афро-козаче! Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4354
показати весь коментар
04.08.2021 21:40 Відповісти
Поздравляю!!!!!!!!!!!
Как украинскому националисту невероятно приятно смотреть, как чернокожий украинец побеждает на олимпиаде!!!!!!!!
Спасибо, Жан!!!!!! Невероятный бой! Я прям войну вспомнил, где главное - это сохранять спокойствие. Ты - лучший, поздравляю!!!!!
показати весь коментар
04.08.2021 21:41 Відповісти
Молодец Жан ! Заслуженное и долгожданное Олимпийское золото! Высочайшего уровня борец и патриот Украины!
показати весь коментар
04.08.2021 21:46 Відповісти
Очень достойно выступили наши украинские борцы! Действительно боролись за медали для себя и для Украины, несмотря на травмы или на несправедливых судей!
показати весь коментар
04.08.2021 21:50 Відповісти
о ком речь? я таких комментов что-то не наблюдаю. Провокатор? пойди бояры попей, Порошенко мерещится
показати весь коментар
05.08.2021 01:51 Відповісти
Я в обід не мала часу, а зараз вже дивлюся відео.
Коментатор - ураган. Беленюк поступався, а він так впевнено розказує, ніби золото вже наше.
Я в запису дивлюся - і то переживаю.

Пам*ятаю той фінал проти москаля у Ріо, дуже прикро було. Не справедливо.
Тому сьогодні справді радію за Беленюка-спортсмена.
показати весь коментар
05.08.2021 01:19 Відповісти
молодец, еслиб ещё не замарался в этом зеленом говне... я думаю он уже и сам не рад, что полез в это политику, его просто использовали.
показати весь коментар
05.08.2021 01:51 Відповісти
Та ні Беленюк сосзнано пішов в Слуги Народу. Чемпіони все роблять осознано.. Це ви можете сьогодні одне орать а завтра інше... Від ***** ще можна очікувать і Слава ХЛу
показати весь коментар
05.08.2021 13:10 Відповісти
Украинские легкоатлетки по прыжкам в высоту па любасу заберут золото и серебро..Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8721Ярослава Магучих,Україньска красуня забере золото...Зуб даю...
показати весь коментар
05.08.2021 02:05 Відповісти
Дай, Боже.
показати весь коментар
05.08.2021 02:13 Відповісти
Ну що там з вашим зубом? Віддали?
Ніколи не зарікайтеся, погана звичка.
показати весь коментар
07.08.2021 18:14 Відповісти
Жан молодец!!!
показати весь коментар
05.08.2021 04:15 Відповісти
І за білорусів вболіваємо !
Більшість їхніх до батьки не вернеться
показати весь коментар
05.08.2021 04:41 Відповісти
Ні. Серед 110 знайшлася одна дурепа-зрадниця.
показати весь коментар
05.08.2021 06:18 Відповісти
Перемоги Хижняку.
На Трибуні хлопці налякали його суперником, кажуть - дуже сильний.
А в 2-му півфіналі той зрадник з мрика, Бакші.
показати весь коментар
05.08.2021 05:29 Відповісти
Наши вам поздравления, молодцы!
показати весь коментар
05.08.2021 06:12 Відповісти
Народ, у нас чергова бронза !
Каное 200 м - Людмила Лузан.
Молодчинка !
https://ua.tribuna.com/rowing/1099844129-luzan-zavoevala-bronzu-v-finale-olimpiady-v-greble-na-kanoe-odinochke-.html#supertop
показати весь коментар
05.08.2021 06:39 Відповісти
І три наші стрибунки: Маґучіх, Левченко і Геращенко. Фінал - 7го.
показати весь коментар
05.08.2021 06:55 Відповісти
Людмила. Странное имя для канадки.)
показати весь коментар
05.08.2021 06:55 Відповісти
Игорь Павловский - странноє імя для мириканця.
показати весь коментар
05.08.2021 07:03 Відповісти
Ничего смешного. Уехавшие за колбасой везде чужие. Тем более совки, которые вообще нигде не могут прижиться, из-за своего менталитета.
показати весь коментар
05.08.2021 07:08 Відповісти
От те що мене вражає в дурьнях і дебілах
https://censor.net/ru/user/462899

Що з вами Люди перемогла людина за УКРАЇНУ Чому ви сретесь
https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37a-7335-b877-422d43ee1e83https://censor.net/ru/user/434180

тому що завтра ця "людина" буде голосувати ПРОТИ України
Оце мишкевич повний дебіл

https://censor.net/ua/comments/locate/3280811/01921435-c37e-7***-bce2-307c7e841b06https://censor.net/ru/user/455763

а что ты сделал для Украины сегодня???

І казать люди не сваріться дарма.. Як можна дебіла Мішкевича назвать нормальною людиною
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 