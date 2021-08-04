Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг завоював золоту медаль Олімпійських ігор-2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Суперником українського борця був спортсмен з Угорщини Віктор Лорінц. Беленюк раніше провів із ним вже десяток поєдинків за свою кар'єру.

Українець переміг угорця з рахунком 5:1 і приніс збірній України першу золоту медаль на Олімпійських іграх-2020.

Раніше Беленюк ставав срібним призером Олімпійських ігор-2016.

Нагадаємо, раніше український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо в категорії до 67 кг.

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