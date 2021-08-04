Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі в середу народний депутат Олексій Гончаренко, який був на засіданні, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, Кабмін призначив Мустафу-Масі Найєма заступником міністра інфраструктури України.

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"Кабмін призначив Кіндратіва Віталія Зіновійовича головою Державної служби морського та річкового транспорту", - повідомив також Гончаренко.

Водночас Кабінет Міністрів визнав переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби Павла Рябікіна, призначеного раніше на цю посаду за спрощеною процедурою.

Також Кабмін призначив Василя Шкуракова першим заступником міністра інфраструктури, Анатолія Комірного - заступником міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Мері Акопян, яка обіймала посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва МВС України, було призначено заступником міністра внутрішніх справ.

Крім того, заступником міністра оборони України було призначено Маляр Ганну Василівну.





