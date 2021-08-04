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Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі в середу народний депутат Олексій Гончаренко, який був на засіданні, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, Кабмін призначив Мустафу-Масі Найєма заступником міністра інфраструктури України.

Також читайте: Зеленський пропонував Авакову подати у відставку. Коли Аваков повернеться з відпустки, він допомагатиме президенту, - Геращенко

"Кабмін призначив Кіндратіва Віталія Зіновійовича головою Державної служби морського та річкового транспорту", - повідомив також Гончаренко.

Водночас Кабінет Міністрів визнав переможцем конкурсу на посаду голови Державної митної служби Павла Рябікіна, призначеного раніше на цю посаду за спрощеною процедурою.

Також Кабмін призначив Василя Шкуракова першим заступником міністра інфраструктури, Анатолія Комірного - заступником міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Мері Акопян, яка обіймала посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва МВС України, було призначено заступником міністра внутрішніх справ.

Крім того, заступником міністра оборони України було призначено Маляр Ганну Василівну.

Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп ЄС Гончаренко 01
Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп ЄС Гончаренко 02
Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп ЄС Гончаренко 03

Автор: 

Кабмін (14071) МВС (3500) призначення (2275) звільнення (2667) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+26
Наєм не тоне ...
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04.08.2021 15:06
+23
Найем. Такой обязательный и вездесущий многостаночник... Кем он ещё будет, интересно???
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04.08.2021 15:11
+18
Це ж нада яка у чувака фортуна. Народитися в якихося афганських #бєнях, приїхати в Україну, вдало пустити пилюку в очі в скакати з однієї високооплачуваної державної посади на іншу... Нехай хтось з українців поїде до Афганістану і спробує там повторити такий кар'єрний шлях як цей пуштун тут у нас...
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04.08.2021 15:12
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Будуть в нас дороги як в Афгані.
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04.08.2021 15:06 Відповісти
Наєм не тоне ...
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04.08.2021 15:06 Відповісти
Розпишіть детальніше, які саме у вас претензії до цього призначення і чим воно відрізняється від тисяч інших призначень держслужбовців зроблених за останні 30 років в Україні? Чи вас його походження не влаштовує..?
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04.08.2021 16:08 Відповісти
По-перше, він некомпетентна в цій галузі особа.
По-друге, він вже займав посаду в керівництві Оборонпрому.
Які в нього були досягнення на цій посаді?
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04.08.2021 16:13 Відповісти
Кого з попередніх заступників міністра інфраструктури ви вважаєте прикладом компетентності для початку..? Підозрюю, що ви жодного імені або прізвища не зможете назвати бо просто їх не знаєте. Щодо досягнень та обов'язків Найєма в Укроборонпромі - інформацію легко знайти на його фейсбуці, якщо маєте бажання. Ваша думка про цю людину змінилась?
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05.08.2021 02:33 Відповісти
Інші заступники також роками зображували із себе супер принципових борцунів з корупцією, найвидатніших майданівців?
Вони із СерЛещем вивертали чужі кишені.
Дорвавшись до корита, Наєм засекретив свою зарплату та премії.

І в упор не бачить татарових, своїх нинішніх партнерів по команді.
У себе на сторінці, звичайно, він буде писати про себе тільки компліментарні пости.
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05.08.2021 09:22 Відповісти
Отже не знаєте жодного з попередніх заступників, що й треба було довести. Дякую.
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05.08.2021 10:00 Відповісти
Отже, ви не знаєте жодного іншого заступника міністра, який би, як Наєм, роками зображував із себе супер принципового борцуна з корупцією, найвидатнішого майданівця.
І став прямою протилежністю при єрмаках, татрових, зеленських - маріонетках олігархів.
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05.08.2021 10:08 Відповісти
Вася, какое отношение имеетне очень профессиональный писака за деньги, шулер Найом к минифраструктуры? Может его Зеленский за качественное облизыване запишет физиком, или химиком? Или главным клоуном назначит?
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04.08.2021 19:31 Відповісти
Уволить эту скотину мало!!!! Надо бы перед тем как посадить хорошо пройтись по почкам!!!!!!!!!!!!
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04.08.2021 15:07 Відповісти
Похрін на херащенка, та замінять його ще більшим лайном "правильного" походження. І це без варіантів.
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04.08.2021 15:33 Відповісти
Ошибаешься. Такого жополиза как Геращенко еще поискать ...
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04.08.2021 17:37 Відповісти
В цьому сенсі, херащенко- невелика втрата. "Слуги урода" неперевершенні в умінні лизати дупи.
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04.08.2021 17:57 Відповісти
Это точно. Каков поп - таков и приход.
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04.08.2021 17:58 Відповісти
ооо...ну вот...как жеж теперь будут раскрывать преступления и висяки без логического мышления, дедуктивного метода и буйной фантазии антохи ? )))) капец...
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04.08.2021 15:08 Відповісти
теперь Онотолей уйдет в йогуртный запой с горя........(((((
Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 6592
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04.08.2021 15:22 Відповісти
интересно он крышку отвинчивает или так засасывает )))))
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04.08.2021 15:28 Відповісти
Ни капли не проронил, это у него профессиональное.
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04.08.2021 15:42 Відповісти
в цирк ему надо глотатель шпаги бутылки. С его политической позицией он сможет сделать свой личный номер. Будет поглощать бутылку и спереди, и сзади.
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04.08.2021 16:20 Відповісти
Найем. Такой обязательный и вездесущий многостаночник... Кем он ещё будет, интересно???
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04.08.2021 15:11 Відповісти
Дуже радий за геніального топ-менеджера шановного пана Мустафу Наєма))))
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04.08.2021 15:12 Відповісти
У нього дуже шовковистий, лагідний до сідничок, язичок.
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04.08.2021 15:45 Відповісти
Це ж нада яка у чувака фортуна. Народитися в якихося афганських #бєнях, приїхати в Україну, вдало пустити пилюку в очі в скакати з однієї високооплачуваної державної посади на іншу... Нехай хтось з українців поїде до Афганістану і спробує там повторити такий кар'єрний шлях як цей пуштун тут у нас...
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04.08.2021 15:12 Відповісти
В каких #бєнях? Его папа - министр образования Афганистана при совковом режиме
"В 1986 году отец Мухаммад Наим переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву , где написал диссертацию для получения ученой степени кандидата психологических наук в Академии психологических наук Национальной Академии Наук СССР."
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04.08.2021 17:14 Відповісти
авжеж, це знов номенклатура на гебешній тязі
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04.08.2021 18:28 Відповісти
Всегда полезно смотреть происхождение
Вот например прикопанный Бузина, который сочинял пасквили на Т.Г.Шевченко - так его папа возглавлял при совке 5-й отдел КГБ УССР, занимался "украинским вопросом"
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04.08.2021 19:19 Відповісти
...а дід його академік І. Білодід зажив слави академічного україножера, обстоювача "гармонійної двомовності", за що мав прізвисько Русодєд https://day.kyiv.ua/uk/article/den-********/zemlyaki-vshanuvali-akademika-movoznavcya-doshkoyu-z-pomilkami


Говоріла баба дєду: "Я поєду к Бєлодєду,
Ізучу двомовну мову і вернусь до тебе знову".
Дєдо каже: "Не пи*ди, к Бєлодєду нєт єзди!.."
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04.08.2021 19:27 Відповісти
Антошка, видимо, не все тарелки вылизал в буфете - вот и пролетел.
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04.08.2021 15:13 Відповісти
А как Верещук министром обороны?! Она же была так готова!
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04.08.2021 15:14 Відповісти
Без зонтика полный 0.
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04.08.2021 15:42 Відповісти
А хто така Мері Акопян, що за фахівець?
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04.08.2021 15:14 Відповісти
Образование
2001-2006 - Таврический Национальный университет им. В.И. Вернадского, факультет восточной филологии, диплом магистра с отличием. Аспирант.
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04.08.2021 17:57 Відповісти
"замглавы Мининфраструктуры" - это замминистра что ли? Найем? Этот всемирноизвестный специалист по инфраструктуре? Афигеть!
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04.08.2021 15:18 Відповісти
Очень любознательный молодой человек. Разбирается в организации производсва всех типов вооружений , сапромате при строительстве мостов и кашена в колбасных обрезках со стола Зеленского.
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04.08.2021 19:36 Відповісти
Вже не знають в яку золоту клітку того Наєма посадити, або зелених не критикував.
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04.08.2021 15:19 Відповісти
Ну а Геращенко теперь куда?
Пойдет работать по специальности - посудомойкой?

Нужно было хорошо лизать жопу власти, а не тарелки, брать пример с Муси и Сережи и глядишь, стал бы членом какого-нибудь набсовета, получал бы мегазарплату.
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04.08.2021 15:22 Відповісти
Геращенко лизал это самое место власти хорошо и старательно. А уж как обгаживал Порошенко, просто любо-дорого было смотреть. Но, видимо, что-то не срослось.
Может, просто перестарался.
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04.08.2021 15:29 Відповісти
в цирковой труппе дефицит кадров
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04.08.2021 15:22 Відповісти
Я с симпатией отношусь к Найему. Есть у кого-то конкретные факты против него?
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04.08.2021 15:22 Відповісти
Мустафа овер дохрена компетентен в вопросах инфрасструктуры?
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04.08.2021 15:28 Відповісти
А в оборонке? А в полиции? В кофепитиях он только компетентен как мы помним
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04.08.2021 19:14 Відповісти
Есть. Он полный профан во всем. В 5-го видел соринку в глазу, а в 6-го не замечает бревен. Чтобы не замечал, садят на большие зарплаты с наших налогов. Нахрена мне такие управленцы???
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04.08.2021 15:47 Відповісти
Он полный профан во всем.

Слышал его отчеты об оборонпроме, задержках зарплат, дерибаном земель и предприятий. Компетентен, честен. Можете назвать другую, более копметентную фамилмю?

садят на большие зарплаты с наших налогов.
Может, вы голосовали за других? НЕ за уголовника кучму 2 раза? Причем здесь Найем?

В 5-го видел соринку в глазу, а в 6-го не замечает бревен.

А от 5-го просто всегда смердело кучмой. Это аргумент не считать его порядочным. Разве Найем не прав? Приведите ссылку, где "в 6-го не замечает бревен."

садят на большие зарплаты с наших налогов.

Нарид решает за вас, если вы действительно не голосовали ни разу за мерзость...
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04.08.2021 20:08 Відповісти
Ну то розкажи нам, недолугим, про великі досягнення Наєма під час його роботи в Укроборонпромі?!!! Чи може про досягнення самого Укроборонпрому за часів Наєма?!!!
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04.08.2021 16:06 Відповісти
Грёбаный совок!!!Был,есть и будет.Номенклатура - ждём,на какую тёпленькую должность попадёт Антоша.Думаю,что опять будет в уютном кабинете с зарплатой в несколько десятков тысяч.Да, и не забудьте ему расчётные - тысяч 200-300.
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04.08.2021 15:23 Відповісти
Вот это мудро! До этого "инфраструктура" дышала на ладан ,теперь появилась надежда ,что умолкнет навсегда.
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04.08.2021 15:25 Відповісти
Дела идут,контора пишет, рупь дадут,а два запишут...
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04.08.2021 15:27 Відповісти
Пересядем на ослов и верблюдов.
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04.08.2021 15:27 Відповісти
колись Мустафа,брат Масі брав інтервю в харківського гангстера, той прямо спитав -ти хто такий. Потім ходили слухи, що його усиновив сам Славік Шустер, потім його покоцали на вулиці гарячі хлопці з югов. Він мені схожий на кіногероя з кінофільму "Свій серед чужих, чужий серед своїх" який таки украв золото "молодої республіки". Навіть зовні схожий на виконавця ролі Костю Райкіна, такий же жвавий і з бритою наголо головою.
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04.08.2021 15:28 Відповісти
умілець славних лізунських дєл мустафа без роботи не лишиться. диви скоро ще сєрлєща прилаштують в більш захищене місце
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04.08.2021 15:34 Відповісти
Ана Маляр - замминистра обороны? Вот это настоящий сюр.
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04.08.2021 15:34 Відповісти
хто це взагалі?
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04.08.2021 15:42 Відповісти
Адвокат в Киеве) балотировалась в Киевраду от Зе, по всей видимости, мосчьнный знаток в ВСУ
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04.08.2021 16:24 Відповісти
МОУ тож пусте місце/совкодрочер/неук.
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04.08.2021 16:52 Відповісти
балабола кикнули, где ж он теперь будет ходить ******* в некуда)
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04.08.2021 15:34 Відповісти
"Укроборонпром" знищив. Настав час "Мінінфраструктури"
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04.08.2021 15:38 Відповісти
Большой зарплатой с наших налогов заткнули рот...
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04.08.2021 15:48 Відповісти
петро тупил, - надо было рассадить наемов-говноедов по должностях от полмиллиона - и был бы самый луччий)
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04.08.2021 15:51 Відповісти
журналиста замминистром инфраструктуры?!
Когда уже этот социальный зе-лифт поднимет на подобающий уровень хомячка Ленки Зеленской?!
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04.08.2021 15:57 Відповісти
за шо тосика? язык не везде достал?
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04.08.2021 16:00 Відповісти
Які тре мати таланти, щоби з ************** на шоу шустрого сявіка, стати замміністром у зеленого блазня???
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04.08.2021 16:58 Відповісти
Найєм за походженням пуштун?
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04.08.2021 17:03 Відповісти
"В моем доме прошу не выражацца"!
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04.08.2021 19:39 Відповісти
все таки есть БОГ на свете...
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04.08.2021 17:07 Відповісти
наконец то, как он задолбал этот пиарщик
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04.08.2021 17:11 Відповісти
А Антон не займёт место Авакова? Мало ли...
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04.08.2021 17:59 Відповісти
Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп "ЄС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 2913
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04.08.2021 18:08 Відповісти
BMW за півмільйона гривень то якесь дуже зашарпане BMW.
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04.08.2021 19:18 Відповісти
поменяли шыло на мыло
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04.08.2021 18:25 Відповісти
как геращенко не вылизывал зад ермаку-Козырю и его подопечному Зе, все равно его пнули под зад, ибо предатель он и в Африке предатель.
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05.08.2021 05:44 Відповісти
"...Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи. ..."©
Весьма любопытно, когда Тосику Геращенке врезали пендель промеж массивных полужопий, у него пухленькие щёчки тряслись?
Ну ничё-ничё, вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко надолго в безвестность не канет - такой талантище всенепременно будет востребован.
Зато теперь может спать спокойно жиртрест Крищенко - его первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" отныне неоспоримо.
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05.08.2021 10:38 Відповісти
Судя по назначению Акопян, Арсен Борисыч ещё в строю
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05.08.2021 10:53 Відповісти
Найем не племянник Коломойского?
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05.08.2021 11:27 Відповісти
Як Геращенко ні намагався переобутися на ходу ...але все рівно звільнили.. Думаю що і Найєм не довго протримається, це йому не консультантом бути без обов*яків...
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05.08.2021 12:21 Відповісти
які зання будуть мати учні, якщо кожен місяць міняти вчителів? от так і наша держава буде розвиватись
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05.08.2021 12:49 Відповісти
 
 