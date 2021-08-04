Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову
Дует Марти Федіної та Анастасії Савчук взяв "бронзу". Це перша медаль України в цьому виді спорту за всю історію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Українки отримали за виступ у фіналі 95.6 балів. Таким чином вони посіли третє місце. На четвертому - спортсменки з Японії, на першому і другому - росіянки і представниці Китаю.
Для України ця медаль - десята на Олімпіаді-2020.
Для 19-річної Марти Федіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Тим часом 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок від медалей.
Обидві спортсменки представляють Харківську область. У такому складі дует виграв дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2019 і два "срібла" на чемпіонаті Європи-2020.
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"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук. Об этом сообщает "Рамблер".
Поздравляем всех спортсменов, их родных и тренеров!
Жаль Михаила Кохана - 4 место в метании молота, но он тоже герой!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
Сегодня вроде еще командное первенство.