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Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову

Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову

Дует Марти Федіної та Анастасії Савчук взяв "бронзу". Це перша медаль України в цьому виді спорту за всю історію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Українки отримали за виступ у фіналі 95.6 балів. Таким чином вони посіли третє місце. На четвертому - спортсменки з Японії, на першому і другому - росіянки і представниці Китаю.

Для України ця медаль - десята на Олімпіаді-2020.

Для 19-річної Марти Федіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Тим часом 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок від медалей.

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Обидві спортсменки представляють Харківську область. У такому складі дует виграв дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2019 і два "срібла" на чемпіонаті Європи-2020.

Олімпіада (687) плавання (83)


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Топ коментарі
+15
засыпали сегодня наши спортсмены Украину медалями..молодцы!!!!
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04.08.2021 15:27
+8
ВІТАЄМО !!!
Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову - Цензор.НЕТ 4770

..
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04.08.2021 15:30
+8
Девчонки, вы - герои!!! Геройки... героини... Да пофиг - вы лучшие! Мы вас любим и гордимся вами!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
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04.08.2021 15:38
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засыпали сегодня наши спортсмены Украину медалями..молодцы!!!!
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04.08.2021 15:27 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову - Цензор.НЕТ 4770

..
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04.08.2021 15:30 Відповісти
"Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук. Об этом сообщает "Рамблер".
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04.08.2021 22:13 Відповісти
Ложечка дегтя....
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04.08.2021 22:13 Відповісти
Сегодня прорыв Украины на ОИ
Поздравляем всех спортсменов, их родных и тренеров!
Жаль Михаила Кохана - 4 место в метании молота, но он тоже герой!
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04.08.2021 15:33 Відповісти
Девчонки, вы - герои!!! Геройки... героини... Да пофиг - вы лучшие! Мы вас любим и гордимся вами!
А бронзы теперь в Украине столько, что хоть пушки отливай.
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04.08.2021 15:38 Відповісти
А СБУ, Чаус та НАБУ отримали золото за "Артистичний біг".
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04.08.2021 15:44 Відповісти
Дівчата ви найкращі ! Вітаю!
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04.08.2021 15:49 Відповісти
Мне показалось, что у наших украинок программа была лучше эстетически и технически чем у команды РОК. Но судьи решили иначе.
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04.08.2021 17:06 Відповісти
У ордынок было не совсем синхронно.

Сегодня вроде еще командное первенство.
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04.08.2021 17:18 Відповісти
ВІТАЄМО !!! МОЛОДЧИНИ !!! КРАСУНІ !! ТРУДІВНИЦІ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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04.08.2021 20:39 Відповісти
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
показати весь коментар
04.08.2021 20:58 Відповісти
 
 