Українки Федіна та Савчук завоювали першу для України олімпійську медаль в артистичному плаванні - бронзову

Дует Марти Федіної та Анастасії Савчук взяв "бронзу". Це перша медаль України в цьому виді спорту за всю історію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Українки отримали за виступ у фіналі 95.6 балів. Таким чином вони посіли третє місце. На четвертому - спортсменки з Японії, на першому і другому - росіянки і представниці Китаю.

Для України ця медаль - десята на Олімпіаді-2020.

Для 19-річної Марти Федіної це перші Олімпійські ігри в кар'єрі. Тим часом 25-річна Анастасія Савчук виступала на Олімпіаді в Ріо, де в складі команди зупинилася за крок від медалей.

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Обидві спортсменки представляють Харківську область. У такому складі дует виграв дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2019 і два "срібла" на чемпіонаті Європи-2020.