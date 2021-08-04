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Новини Окуповані території
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Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму

Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для

Позови мають намір подавати "в міру готовності". Перший із них торкнеться "водної блокади" окупованого півострова.

Про це заявив перший віце-спікер російського парламенту Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Перший позов на суму близько 1,4 трлн рублів окупанти планують подати до кінця року.

Усього представники держави-агресора мають намір подати позови щодо п'яти, як вони вважають, "блокад" із боку України: енергетичної, водної, транспортної, продовольчої і банківської. Фікс каже, що триває робота "з підтвердження розміру шкоди".

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блокада (737) позов (492) Крим (14133) росія (64969)


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Топ коментарі
+32
Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма - Цензор.НЕТ 9486
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04.08.2021 16:15
+26
Вор угнал машину и подал иск на владельца, за то что тот отказывается заправлять её бензином.
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04.08.2021 16:21
+21
смешные..
с точки зрения международного права такого Истца: "Республика Крым, субъект РФ" - не существует.. этим иском можно подтереться всему насИлению оккупированного Крыма..
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04.08.2021 16:17
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Оккупанты собираются подать против Украины 5 исков для "возмещения ущерба от блокады" Крыма - Цензор.НЕТ 9486
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04.08.2021 16:15 Відповісти
я б не став радіти.

з нашими ЗЕ-льоними соплежуями ми не лише воду в Крим дамо,
а ще й компенсацію рашці заплатимо за той рис, який не виріс у Криму за 7 років з нашої "вини"
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04.08.2021 16:18 Відповісти
невже СП-2 вас нічому не навчив ?
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04.08.2021 16:19 Відповісти
К тому времени зеленая шмаркля уже будет болтаться в петле на столбе
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04.08.2021 16:37 Відповісти
Радіти нема чого, але канал не є природнім, а штучно побудованою спорудою. Початково, при приєднанні до України, його не було. Якщо кацапи визнають приєднання помилковим, то і канал помилково побудований. Крим " повернувся" в первісному вигляді!
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04.08.2021 16:42 Відповісти
скоро осєнь - за окнамі август...

Olexander Severyn

https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=************************************************************************************************************************************************************************-kT-7zg_5ccGhsY0A4VIy8TZMLZ7BjaZ6PvxfUM9nkhm8SoI&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·

Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.

Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.

Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).

Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.

Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.
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04.08.2021 17:11 Відповісти
і вони ще нашого зюзю клованом обзивають!
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04.08.2021 16:15 Відповісти
Может они ещё подадут иск против Украины от имени Черниговской области?
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04.08.2021 16:16 Відповісти
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ."
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04.08.2021 16:16 Відповісти
смешные..
с точки зрения международного права такого Истца: "Республика Крым, субъект РФ" - не существует.. этим иском можно подтереться всему насИлению оккупированного Крыма..
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04.08.2021 16:17 Відповісти
В Басманный суд Москвы подавать "иски"? Очень "перепективно"...
Российские телеканалы на территории Крыма даже олимпийские игры не транслируют...
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04.08.2021 16:17 Відповісти
_Ожидано: оккупант уже нарушил все мыслимые нравственные и моральные границы, растоптал международное право - следовательно нет такой подлости на которую он не решился бы, будучи уверенным что останется безнаказанным.
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04.08.2021 16:18 Відповісти
от дебилы
Как они могут подать иск в принципе? Де юре Крым - Украина.
Тоесть юридически крым не их, соответственно у них нет прав
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04.08.2021 16:19 Відповісти
Странно что Украина до сих пор не подала иск на русню за уничтожение екосистемы Крыма.
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04.08.2021 16:32 Відповісти
Вор угнал машину и подал иск на владельца, за то что тот отказывается заправлять её бензином.
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04.08.2021 16:21 Відповісти
Ир, не тока, а и не хочет ее ремонтировать за свой счет.
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04.08.2021 16:30 Відповісти
Адольф Гитлер на Нюренбергском процессе: "А что, так можно было?"
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04.08.2021 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
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04.08.2021 16:28 Відповісти
Это какой то бред
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04.08.2021 16:29 Відповісти
Хоть бы сказали куда иски будут подавать. В Печерский суд г. Киева или в Басманный г. Мацквы?
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04.08.2021 16:29 Відповісти
В суд северной осетии, вся эта школота, дыныры и крысятник нигде никем не признаны. ну, а, по международным и босяцким законам обеспечение оккупированных лежит на оккупантах.
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04.08.2021 16:33 Відповісти
Жопа мира хочет воду. Фекалии и камни уже не в моде.
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04.08.2021 16:30 Відповісти
Они подадут в Хамовнический суд г.Мацквы и гарантированно выиграют.
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04.08.2021 16:31 Відповісти
Яка накрєн блокада, коли окупанти побудували міст, чим розблокували Крим і заблокували цим морські шляхи для вільного судоходства по Азовському морю! То хто кого ще заблокував!?
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04.08.2021 16:32 Відповісти
наша зелена банда вирішить це питання.
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04.08.2021 16:33 Відповісти
Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму - Цензор.НЕТ 6987
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04.08.2021 16:39 Відповісти
Всю кашу заварив пуйло,ось проти нього і треба подавати скарги в Басманський суд московії.
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04.08.2021 16:39 Відповісти
не спешите. гейропу ***** прикормил баблом теперь давит газом толи еще будет
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04.08.2021 16:44 Відповісти
Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму - Цензор.НЕТ 9198
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04.08.2021 16:44 Відповісти
На основании чего иск, у нас есть договор о поставках воды,транспорта и энергии? Все отклонено.
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04.08.2021 16:50 Відповісти
Я дмав,що вистави в цирках із заповненням перерв поміж номерами основних "артистів", виступами клоунів, є тільки у нас,але глибоко помилявся. У козлорилих є ще крутіші клоуни. Серед них-ліліпути, солов"ї і жиррні кабани знаючі людську мову (круто!!!), прямоходячі медведі і людськоговорячі мавпи-скабеї.Вона як! Де там нам вже до них зі своїм клоуном...
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04.08.2021 16:51 Відповісти
Ну, це ж звичайна поведінка гопніка.
Нічого дивного.
расєя - це банальний гопнік.
Просто закривайте вже кордони від тих гопнікав расєян.
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04.08.2021 16:55 Відповісти
"...ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..."
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04.08.2021 16:59 Відповісти
В лигу сексуальных реформ?
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04.08.2021 17:02 Відповісти
Блока́да - действия, направленные на изоляцию объекта путём пресечения всех его внешних связей.
Так что пусть дрочат корове писюн.
Воду можно везти откуда угодно, Грузия , Турция и т. д и т. п. все страны Черноморского бассейна.
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04.08.2021 17:17 Відповісти
Иски будут поданы в Спортлото?
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04.08.2021 17:23 Відповісти
Раньше на гривневой купюре номиналом 1 гривня был изображен Херсонес, что подчеркивало принадлежность Херсонеса Украине. А теперь там другое изображение. Интересно, какому дебилу пришло в голову поменять рисунок на наших украинских деньгах. Кажется это произошло при Януковиче
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04.08.2021 17:27 Відповісти
Какая продовольственная блокада???
В 14-м голодная мордва на Крыме сметала с полок украинские продукты, увозила паромами.
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04.08.2021 17:37 Відповісти
І ще. Далеко москковіти,падли,не пришелепкуваті. Це тільки частина отієї стратегічної мети ************** облізлого пацюка по захопленню України. Прекрасно він,курва,розуміє,що ЄСПЛ відхилить його позови і викине отії бомаги у сміттєвий кошик,але мета буде досягнута! Буде "вагомий привід" для подальшого вторгнення в Україну без огляду на морально готову для "здачі" України ***** Європу ( її залежність від ************ пердла). І під приводом;-ми вам скаржились,а ви нас не хотіли слухати ломанеться на Херсон із метою захоплення Каховського водосховища (що не вдалося козлорилим у 14році), ну а вже далі,так би мовити, по інерції, і на всю територію України, десь до лінії Случа. Далі йому і не потрібно. Отже,друзі,будьмо пильні,бо ***** просто такнічого не робить!
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04.08.2021 17:43 Відповісти
Заблокирует за флуд не по теме.
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04.08.2021 18:00 Відповісти
Чому Гітлер не жалівся в Лігу Націй взимку 1942 року, що радянська армія не забезпечує його оточену в окупованому вермахтом Сталінграді шосту армію банями та гарячим чаєм? Лох.
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04.08.2021 19:55 Відповісти
Блін , так Крим - і не зовсім український ..., і зовсім не російський !!!
Це земля кримських татар (хоча і вони - прибульці) ...
А те , що вони "Севастополь брали" - явний признак завойовників, а не власників
А з кримськими татарами - договоримся !
А окупантам
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05.08.2021 05:19 Відповісти
 
 