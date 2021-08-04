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Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму
Позови мають намір подавати "в міру готовності". Перший із них торкнеться "водної блокади" окупованого півострова.
Про це заявив перший віце-спікер російського парламенту Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Перший позов на суму близько 1,4 трлн рублів окупанти планують подати до кінця року.
Усього представники держави-агресора мають намір подати позови щодо п'яти, як вони вважають, "блокад" із боку України: енергетичної, водної, транспортної, продовольчої і банківської. Фікс каже, що триває робота "з підтвердження розміру шкоди".
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з нашими ЗЕ-льоними соплежуями ми не лише воду в Крим дамо,
а ще й компенсацію рашці заплатимо за той рис, який не виріс у Криму за 7 років з нашої "вини"
Olexander Severyn
https://www.facebook.com/olexander.severyn/posts/5903757726364278?__cft__[0]=************************************************************************************************************************************************************************-kT-7zg_5ccGhsY0A4VIy8TZMLZ7BjaZ6PvxfUM9nkhm8SoI&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 серпня о 06:17 ·
Любі друзі (с), як людина, не схильна до алярмізму, саме тому хочу сказати вам таке. Сонячний місяць серпень, плюс трішечки вересня - спокусливий час для московитів, щоб спробувати нас у якийсь свій спосіб якось привітати.
Тут кілька факторів, між якими і символізм нашої 30-ї річниці (символіст ВВХ нас вже завбачливо привітав своєю брєдятіною, але ж може здатися, що подарунків мало не буває), і нібито сприятливе для них тло - масштабне навчання "Запад", і планований візит Зеленського до США, та і той фактор, що голови припікає гаряче літнє сонечко.
Ні, я не думаю, що станеться щось таке вже особливе (хоча для тих наших, хто на фронті, певно кожен день особливий).
Але менше з тим - у цей період особливо варто ретельно дотримуватися інфогігієни, не споживати і - передусім - не поширювати неперевіреної інформації. Найперше тієї, що стосується військових і безпекових питань, надзвичайних ситуацій, інцидентів і т.п. Лише те, що бачили на власні очі, і то краще передати відповідним службам, а не у ФБ.
Витримка, пильність і солідарність - запорука того, що прорвемося. Обов'язково прорвемося, тримаймо стрій.
с точки зрения международного права такого Истца: "Республика Крым, субъект РФ" - не существует.. этим иском можно подтереться всему насИлению оккупированного Крыма..
Российские телеканалы на территории Крыма даже олимпийские игры не транслируют...
Как они могут подать иск в принципе? Де юре Крым - Украина.
Тоесть юридически крым не их, соответственно у них нет прав
Нічого дивного.
расєя - це банальний гопнік.
Просто закривайте вже кордони від тих гопнікав расєян.
Так что пусть дрочат корове писюн.
Воду можно везти откуда угодно, Грузия , Турция и т. д и т. п. все страны Черноморского бассейна.
В 14-м голодная мордва на Крыме сметала с полок украинские продукты, увозила паромами.
Це земля кримських татар (хоча і вони - прибульці) ...
А те , що вони "Севастополь брали" - явний признак завойовників, а не власників
А з кримськими татарами - договоримся !
А окупантам