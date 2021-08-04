Окупанти мають намір подати проти України 5 позовів для "відшкодування збитку від блокади" Криму

Позови мають намір подавати "в міру готовності". Перший із них торкнеться "водної блокади" окупованого півострова.

Про це заявив перший віце-спікер російського парламенту Криму Юхим Фікс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Перший позов на суму близько 1,4 трлн рублів окупанти планують подати до кінця року.

Усього представники держави-агресора мають намір подати позови щодо п'яти, як вони вважають, "блокад" із боку України: енергетичної, водної, транспортної, продовольчої і банківської. Фікс каже, що триває робота "з підтвердження розміру шкоди".

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