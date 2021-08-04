Інвестори зафіксували безліч порушень Кабміну щодо виконання зобов’язань в галузі зеленої енергетики – ЄУЕА
Інвестори у відновлювану енергетику зафіксували безліч порушень з боку Кабінету міністрів України щодо виконання зобов’язань в галузі зеленої енергетики, говориться в звіті Європейсько-Українського енергетичного агентства.
Як повідомляється, більше року тому відбулося підписання Меморандуму про Взаєморозуміння між Урядом України галузевими асоціаціями в секторі ВДЕ, а зараз річниця з моменту набрання чинності Закону України №810-ІХ, щодо зниження "зелених" тарифів для виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Серед невиконаних та порушених зобов’язань з боку уряду ЄУЕА називає порушення стабілізаційного застереження та графіку виплати раніше накопичених боргів.
"Пункт про стабілізаційне застереження було порушено, оскільки 2 червня 2021 року було зареєстровано законопроект №5600 про введення акцизу в розмірі 3,2% з продажу електроенергії, виробленої з ВДЕ", - зазначають інвестори.
Окрім того вказується, що за планом на кінець 2 кварталу 2021 року мало бути погашено 70% заборгованості. Проте погашено лише 28%. Залишається ще 16,3 млрд грн боргу за 2020 рік.
"Поточні платежі: січень-квітень - 93%, травень - 71%, червень - 62%, липень (20 днів) - 53,5%", - уточнили в ЄУЕА, додавши, що для виплати боргів НЕК "Укренерго" готується до випуску облігацій на суму 500 млн євро восени поточного року.
Також в звіті вказується, що інвестори мають багато зауважень до системи та механізму компенсації за здійснені обмеження генерації "зеленої" електроенергії та інші послуги. Окрім того, уряд не забезпечив умову про закладення 20% коштів в держбюджеті на розрахунки з підприємствами ВДЕ.
Як повідомлялось, розвиток вітроенергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі і це демонструє, що Кабінет міністрів України не зацікавлений рухатися разом з провідними країнами ЄС щодо виконання "зеленого" енергетичного переходу. Уряд не виплатив виробникам "зеленої" електроенергії 15,8 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.
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Выводы.1. Для "домашних " СЭС и ВЭС коэффициенты использования установленной мощности КИУМ равны соответственно 12,5 % и 35 %. 2.Осреднённые по территории всей Украины, по типам и мощностям КИУМ СЭС и ВЭС равны 13% и 30,15%. 3.Для СЭС и ВЭС Украины , когда 2/3 э/э производится на СЭС, а 1/3 на ВЭС, общий КИУМ равен 16 %. 4.В США 76 ГВт СЭС работают со средним КИУМ 24,5% .В Германии для 50 ГВт СЭС КИУМ составляет 10,5 %. Во Франции средний КИУМ СЭС составил 13,5% .Литература.1.Сроки окупаемости солнечных батарей 2.Мифы о ветрогенераторах и насколько ветряные электростанции выгодны и экологичны 4. Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики.3.Виробництво електроенергії в Україні протягом 2020р знизилось на 3,3% - до 148,8 млрд кВт-год. 5.«Зелена» енергетика в Україні. Як історія міжнародного успіху обернулася черговим провалом.