Інвестори зафіксували безліч порушень Кабміну щодо виконання зобов’язань в галузі зеленої енергетики – ЄУЕА

Інвестори у відновлювану енергетику зафіксували безліч порушень з боку Кабінету міністрів України щодо виконання зобов’язань в галузі зеленої енергетики, говориться в звіті Європейсько-Українського енергетичного агентства.

Як повідомляється, більше року тому відбулося підписання Меморандуму про Взаєморозуміння між Урядом України галузевими асоціаціями в секторі ВДЕ, а зараз річниця з моменту набрання чинності Закону України №810-ІХ, щодо зниження "зелених" тарифів для виробників електричної енергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Серед невиконаних та порушених зобов’язань з боку уряду ЄУЕА називає порушення стабілізаційного застереження та графіку виплати раніше накопичених боргів.

"Пункт про стабілізаційне застереження було порушено, оскільки 2 червня 2021 року було зареєстровано законопроект №5600 про введення акцизу в розмірі 3,2% з продажу електроенергії, виробленої з ВДЕ", - зазначають інвестори.

Окрім того вказується, що за планом на кінець 2 кварталу 2021 року мало бути погашено 70% заборгованості. Проте погашено лише 28%. Залишається ще 16,3 млрд грн боргу за 2020 рік.

"Поточні платежі: січень-квітень - 93%, травень - 71%, червень - 62%, липень (20 днів) - 53,5%", - уточнили в ЄУЕА, додавши, що для виплати боргів НЕК "Укренерго" готується до випуску облігацій на суму 500 млн євро восени поточного року.

Також в звіті вказується, що інвестори мають багато зауважень до системи та механізму компенсації за здійснені обмеження генерації "зеленої" електроенергії та інші послуги. Окрім того, уряд не забезпечив умову про закладення 20% коштів в держбюджеті на розрахунки з підприємствами ВДЕ.

Як повідомлялось, розвиток вітроенергетики в Україні сповільнився через політичні ризики та боргову кризу в галузі і це демонструє, що Кабінет міністрів України не зацікавлений рухатися разом з провідними країнами ЄС щодо виконання "зеленого" енергетичного переходу. Уряд не виплатив виробникам "зеленої" електроенергії 15,8 млрд грн боргу, що шкодить партнерству України з іноземними інвесторами у відновлювану енергетику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.