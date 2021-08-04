Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони, - РНБО

Україна подала запит на приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України здійснила робочий візит до Естонської Республіки, в рамках якого було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою розбудови співробітництва між Україною та Естонією у сфері кібербезпеки.

Під час зустрічей сторони обмінялися думками щодо перспективи залучення України до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується у м. Таллінн.

"Від імені Секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - говориться в повідомленні.

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