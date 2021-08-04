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Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони, - РНБО

Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони, - РНБО

Україна подала запит на приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України здійснила робочий візит до Естонської Республіки, в рамках якого було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою розбудови співробітництва між Україною та Естонією у сфері кібербезпеки.

Під час зустрічей сторони обмінялися думками щодо перспективи залучення України до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується у м. Таллінн.

"Від імені Секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - говориться в повідомленні.

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Автор: 

НАТО (6426) РНБО (2278) кібербезпека (1161)


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Пошлють їх дуже ввічливо )))))
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04.08.2021 17:21 Відповісти
Не при этой власти. Пошлют и поделом. Клоуны все секреты в парашу сольют.
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04.08.2021 17:24 Відповісти
Нажаль, на поточний момент Україна - не надійний партнер для членів НАТО. Шанси, що запит буде задоволено, практично рівні 0.
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04.08.2021 17:26 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве. Удивил кота сосиской. Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского. Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит. Так что не новость.
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04.08.2021 17:36 Відповісти
При тій купі Штірліців,що діють в Україні,навіть в ОПі президента, отримаємо велику дулю.
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04.08.2021 18:19 Відповісти
Зелебобікових підармаків треба фейково долучити до організації і через них вливати дезу кацапам. Більше нічого цим ********* довіряти не можна.
Жирними писками цих виродків кацапня пхається у структури НАТО
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04.08.2021 18:45 Відповісти
 
 