Україна подала запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони, - РНБО
Україна подала запит на приєднання до роботи Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Так, 3 серпня делегація Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України здійснила робочий візит до Естонської Республіки, в рамках якого було проведено низку двосторонніх зустрічей з метою розбудови співробітництва між Україною та Естонією у сфері кібербезпеки.
Під час зустрічей сторони обмінялися думками щодо перспективи залучення України до роботи Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), що базується у м. Таллінн.
"Від імені Секретаря РНБО України Олексія Данілова українська сторона виступила з офіційним запитом на приєднання до CCDCOE", - говориться в повідомленні.
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